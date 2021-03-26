Aşırı acıklı bir çaba: Enver’den yazarlık öğrenme çabası

Yedeklerin de asil olarak çalışacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan... Erdoğan, bu yaklaşımıyla Erbakan Hoca’nın bir geleneğini ihya etmiş oldu. Erbakan Hoca, “Bizde asil-yedek olmaz, herkes asil gibi çalışır” derdi.
*
Kalabalık yine göze çarptı. Korona tedbirleri ile bu kalabalık arasında kurulan bağlantılar niye her defasında gözden ırak tutuluyor, anlamıyorum. Bu durumun toplumun önlemler konusunda şevkini kırdığı nasıl unutulur? Bu arada belirteyim: Bir ara Emine Erdoğan’ın sosyal mesafe kuralını hiçe sayanları uyardığını fark ettim.
Ahmet Arınç’ı babası Bülent Arınç’la... Mücahit Birinci’yi babası Yavuz Bahadıroğlu’yla... Tanımlamaya şiddetle karşıyım. Babalara vefa ve saygı esastır ama biricik şairimiz Ece Ayhan’ın da dediği gibi: “Oğullar, oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir.” Oğulları, babalarla tanımlamak, ne bileyim, biraz fazla feodal kaçıyor!
*
Ekranda izlerken bir ara Sadık Albayrak’ı gördüm kongre salonunda. Maskesi olduğu halde tanıdım. (Bu arada alakasız bir not: Gözlerden tanıyor insan... Maskeli olup da tanıyamadığım çok az insan oldu.) Bazı sitelerde “dünür” falan denilip geçiliyor Sadık Albayrak’la ilgili olarak. Hiç de öyle biri değildir kendisi. Aklıyla, fikriyle, yazıp çizdikleriyle yıllarını vermiştir bu siyasi çizgiye...
YENİ MKYK LİSTESİNDEN... SESLER, YÜZLER, SOKAKLAR
“Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi görüşleri, ekonomik görüşleri, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan parti tarihin çöp sepetine atılır. Demokrasiyi savunuyorsak siyasi partilerin kapatılmasını bırakmalıyız.”
*
Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını okuduğumda...
İlk verdiğim tepki şu oldu:
*
Aaaa! Ne kadar da haklı!
Fakat sonra kafamda
Kendisine karşı bir önyargım yok.
Hatta varsa bile önyargılarımın tümü pozitif.
*
Fakat şu kendi yandaşı Enver Aysever’e verdiği ihale konusunu izah ederken sergilediği tavrı, hiç mi hiç beğenmedim.
*
Söylediklerini dikkatle dinledim.
“Andımız” tartışmasının üzerinden öyle uzun zaman geçti ki...
Siyasi pozisyonlar allak bullak oldu.
*
İşte tam da bu nedenle...
“Andımız” konusunda...
Siyasi partilerin konuşma zamanı.
*
Mesela
Bu güruhun temel özelliği şu:
*
Kendilerinden olmayan siyasetçilerin, bürokratların, gazetecilerin, yorumcuların haysiyetlerine, ailelerine, kişiliklerine en ağır şekilde saldırıyorlar.
*
Tamam, Meral Akşener’e saldırılıyor.
Ama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da saldırılıyor.
Korona olduğu için hastaneye kaldırılan
Yine aynı şeyler oldu:
*
Sosyal medya ayağa kalktı... “Tutuklansın” kampanyası yürütüldü... Bir kadını çocuğunun yanında öldüresiye döven şeref yoksunu adam bulundu... Devlet katlarından kınamalar geldi... Yetkililer üzüntü bildirdi... Bu arada her zaman olduğu gibi yine kadına el kaldıran haysiyetsizin siyasal görüşüne odaklanan gerzekler çıktı...
Adam... Bir Erdoğan karşıtı.
Adam... “Erdoğan gitsin” istiyor.
*
Ve bu adam, son günlerde...
İYİ Parti’de iki görüş belirmiş durumda:
*
BİR: Genel başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Biz İYİ Parti olarak ‘evet’ diyeceğiz” dedi.
İKİ: Genel başkan Meral Akşener ise “İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar” dedi.
*
Ben Ağıralioğlu’nun tavrını değil de...
Meral Akşener’in tavrını benimseyenlerdenim.
Söyledikleri şunlar:
*
“CHP Genel Merkezi’yle ilişkili bazı kişiler, ‘Elimizde görüntülerin var’ dediler. Var dedikleri görüntüleri izlememe izin vermediler. İstifa mektubum bile hazırlanmıştı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de ihale yolsuzluğu... Hiçbirinin içinde yokum.”
Çok net bir açıklama bu.
Meydan okuyor Teoman Bey.
Ayrıca kendinden de çok emin.
*
Çok önemli, çok kutlu, çok ciddi, çok yeni, çok esaslı, çok cesur bir girişimde bulundular, bulunuyorlar.
*
Dağa götürülen evlatları için yılların sessizliğini bozuyorlar.
Ve evlatlarını PKK’dan istiyorlar.
İnatla, ısrarla, sabırla, yılmayarak, usanmayarak...*
Dün bu ciddiyeti, bu saygınlığı, bu cesur girişimi bozan bir olay yaşandı.
*
Uzun zamandan beri Kılıçdaroğlu’nun aleyhinde çeşitli çıkışlar yapmasıyla tanınan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi
Hadi adını da söyleyeyim: Faruk Bildirici.
*
Kendi kendine “medya ombudsmanı” diye bir unvan veren bu adamın işi gücü açık kovalamak.
Alıyor eline gazeteyi, tek kaşını kaldırıyor ve başlıyor kendince hatalar aramaya.
AK Partili belediyelerde işçiler niye greve gitmiyor?
*
Ben de diyorum ki:
*
Gitsinler kardeşim. Grev haktır. Memnun değillerse gitsinler. Gittiler de “Niye gidiyorsunuz” mu dedik? Sendikaları mı greve gitmiyorlar? İyi o zaman sendikalarını değiştirsinler.
*
Diyorlar ki:
*
- İşyerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor.
*
- Muhalefetin eline muazzam bir koz veriyor.
*
- Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını etkisiz hale getiriyor.
*
- Kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor.
*
MADDE BİR
BERAT ALBAYRAK DAMAT OLMASAYDI
Elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim: Berat Albayrak, “damat” olmasaydı... AK Parti iktidarında bugüne kadar geldiği yerlere gelemez miydi? Kimsenin adını bile bilmediği 35 yaşındaki Ali Babacan’ı “camianın yetişmiş bir genci” olarak ekonomiden sorumlu bakanlığa getiren Tayyip Erdoğan, 70’lerden beri yoldaşı olan Sadık Albayrak’ın yetişmiş oğlu Berat Albayrak’a benzer bir sorumluluğu vermez miydi?
MADDE İKİ
AVANTAJI MIYDI? DEZAVANTAJI MIYDI?
Damat olmak, Berat Albayrak’ın siyasetteki en büyük avantajı değildi. Tam tersine, en büyük dezavantajıydı. Damat olmasaydı... Bu kadar dikkat çekmeyecekti, bu denli üzerine gidilmeyecekti, bu şekilde paratoner durumuna düşmeyecekti, “yumuşak karın” muamelesi görmeyecekti, siyasal pozisyonu yerli yerine oturmuş olacaktı, daha adil bir tartışmanın konusu olacaktı, daha insaflı yaklaşımların öznesi olacaktı.
MADDE ÜÇ
Aşırı acıklı bir çaba: Enver’den yazarlık öğrenme çabası
Enver Aysever’in CHP’li belediyeleri söğüşlemesinin iki yöntemi var:
BİR: “Yazı akademisi” diye kurs düzenlemek.
*
İKİ: “Yazarlık atölyesi” diye yazarlık öğretmek.
Kısacası...
Enver’in iddiası, milletimize “Nasıl yazar olunur” dersleri vermek.
*
Tezgâh şöyle işliyor:
*
Enver, “Ben vatandaşlara yazarlık öğreteceğim” diye tezgâhını açıyor.
CHP’li belediyeler bu tezgâha finansman sağlayarak çanak tutuyor.
Ve bazı vatandaşlarımız da maalesef bu tezgâha geliyor.
*
Bu tezgâhta belediye yediren taraf, Enver de yiyen taraf...
Peki ya tezgâha gelen vatandaşlar?
İşte onların durumu çok vahim ve pek acıklı.
*
Enver’e Tolstoy muamelesi yapan ve Enver’den yazarlık öğrenebileceklerine akıllarını yatıran bu vatandaşlarımıza...
Yazarlığın ilk ve en önemli tüyosunu vermek isterim.
Üstelik ücretsiz.
*
O tüyo şudur:
*
Gerçekten bir yazar olmak istiyorsanız...
Öncelikle yazarlığın öğrenilmeyecek bir iş olduğunu bilmeniz gerekir.
“Yok, ben ille de öğreneceğim” diyorsanız...
O zaman da...
Yazarlığın Enver’den öğrenilecek bir iş olmadığını bilmeniz gerekir.
MİNİBÜS DEYİNCE
MANSUR YAVAŞ’ın “Bütün makam araçlarını sattım, işe minibüsle gidiyorum” dediğini öğrenince...
Ben de sandım ki...
Mansur Baba, Keçiören minibüsüyle işe gidiyor.
*
Popçuların kullandığı makam minibüsleri var ya...
Kastettiği oymuş.
*
Mansur Yavaş’ı severim. Bu yüzden kendisine “popülizmin raconu” konulu küçük bir kurs almasını tavsiye ederim.
‘BAY KEMAL’ SÖYLEMİ FAZLASIYLA BIKTIRDI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kongre konuşmasında yine “Bay Kemal” dedi.
*
Bakıyorum bazı entel dantel tiplere...
“Bay Kemal söylemi fazlasıyla bıktırdı” diyorlar.
*
Eh ben de biraz entel dantel kaçan bir tip olduğum için...
Ne yalan söyleyeyim, beni de bıktırdı “Bay Kemal” söylemi.
*
Fakat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bay Kemal” söylemini, ben ve benim gibi entel dantel tipler için yürürlükte tutmuyor ki.
*
Erdoğan’ın “Bay Kemal” söyleminin tek bir amacı var:
*
Vatandaşı, Kemal Kılıçdaroğlu ile Tayyip Erdoğan arasında tercihe zorlamak.
*
Böylesi bir tercih zorlamasının işine geleceğini düşünüyor Erdoğan.
Haksız da sayılmaz hani.
YAZI YAZMADIĞIM GÜNLERDE YAPTIKLARIM
En sıkı takip ettiğim gazete Resmî Gazete oldu.
*
Üç ile yedi arası dostlarla restoran buluşmaları yaptım.
*
İstanbul Sözleşmesi’ni satır satır okuyup “İyi ama bu metinde pek bir sorun yok ki” dedim.
*
“Naci Ağbal’ın yükselişi ve düşüşü” başlıklı bir makale tasarladım.
*
Ayasofya İmamı, acaba bugün hangi siyasi anlaşmazlıkta taraf olacak diye fal tuttum.
*
Her gün “bakan toto” oynadım.
*
Korona illetinden kurtuluş umudumu iyice tükettim.
*
Bir daha hiç yurtdışına çıkamayacakmış gibi hissettim.
ARAMA, MESAJ AT
TAM da şehrin tüm duvarlarını “Arama, mesaj at” afişleriyle donatmayı tasarlarken...
Sosyal medyada başlatılan bir kampanyaya rastladım:
“Arama, mesaj at” kampanyası!
*
“Belki uygun değilimdir, belki ses duymak istemiyorumdur, belki konuşmak istemiyorumdur. Arama, mesaj at” diye haykıran bu kampanyaya resmen bayıldım.
*
Günümüzde her dakika telefonla aranarak rahatsız edilen milyonlarca kişinin hissiyatına tercüman olan bu kampanyaya sonsuz destek oluyorum ve tüm okurlarımızı hep birlikte “Arama, mesaj at” diye haykırmaya davet ediyorum.
CUMHURİYET VE İMPARATOR
BİR “Fenerbahçe cumhuriyeti” varsa...
Bir de Fatih Terim’in “imparator” lakabı var...
*
Yani...
Bir imparator varsa...
Bir de cumhuriyet var...
*
Yani öyle çok da kafaya takmamak lazım.
CEM ŞAHİN’LE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR DÜZELTME
BUGÜNKÜ yazımda “Yeni MKYK listesinden... Sesler, yüzler, sokaklar” başlıklı bölümde bir hata yapmışım. Hem de vahim bir hata.
*
Listede yer alan Cem Şahin ismini karıştırmışım.
Oysa Cem Şahin, bir avukatmış. AK Parti’nin Ankara teşkilatlarında aktif olarak görev yapmaktaymış... Oğulları babalar üzerinden tanımlamanın yanlış olduğunu yazmıştım ama yine belirteyim: 90’lı yıllardan beri tanıdığım Mehmet Ali Şahin’in oğluymuş Cem Şahin.
*
Bu konuda uyarıda bulunanlara teşekkür ediyorum.
Affedilmez bir hata bu... Tekrar tekrar özür diliyorum. Hem her iki Cem Şahin’den hem de tüm okurlarımdan...