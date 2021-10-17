MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>AKP’li herkesten nefret ediyormuş
GeriAhmet HAKAN AKP’li herkesten nefret ediyormuş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

AKP’li herkesten nefret ediyormuş

17 Ekim 2021

Bir avukat, şöyle yazmış sosyal medya hesabında:

“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”

*

Baktım.

Bu paylaşım sahibine karşı...

AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.

“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...

*

Muhalefet cephesinden ise tık yok.

Oysa bu paylaşım sahibinin zihniyetiyle esas mücadele etmesi gerekenler, muhalefet partileridir.

*

Eğer bu zihniyete karşı...

Sağlam bir duruş sergilemezlerse...

Bütün kararsızların, AK Parti’ye doğru koşmalarına asla engel olamazlar.

*

Ve fakat görebildiğim acı gerçek şudur:

*

Muhalefet kendisini zafer rüyasına öylesine kaptırmış ki...

Böyle şeyler artık umurlarında bile değil.

İKTİDARIN ÜÇ MESELESİ

BİRİNCİ MESELE: Mega projeler tamam ama minik projelere ne zaman sıra gelecek? Köprüler, otoyollar, havalimanları, şehir hastaneleri... Mega projelere doyuldu. İktidarın artık hızla vatandaşın gündelik hayatına dokunacak projeler geliştirmesi gerekiyor.

İKİNCİ MESELE: İhracat şampiyonluğu tamam ama hayat pahalılığıyla mücadele konusu ne olacak? İhracatta elde edilen başarılar anlatılırken vatandaşın aklına “İyi ama hayat pahalılığı ne olacak?” diye bir soru gelmemeli. İktidarın hızla bu konuya eğilmesi şart.

ÜÇÜNCÜ MESELE: Büyüme rakamları ve tahminleri iyi ama ahalinin büyümesi ne olacak? “Türkiye geçen yıl şu kadar büyüdü, bu yıl şu kadar büyüyecek” cümlelerinin vatandaşta bir etki yaratması isteniyorsa... Vatandaşın kişisel büyümesini dikkate almak gerekiyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU NEREYE KOŞUYOR

ZATEN belliydi ama şaşırtıcı ve etkileyici Merkez Bankası ziyaretiyle daha da belirginleşti:

*

Kemal Kılıçdaroğlu, resmen ve alenen cumhurbaşkanlığı adaylığına koşuyor. Hem de son sürat.

Hem de muhalif kesimlere adaylığını benimseterek...

AKP’li herkesten nefret ediyormuş

Fakat şöyle bir sorun var:

*

Kemal Kılıçdaroğlu, muhalif kesimlere kendisini benimsetmek için...

Dilini gitgide daha çok sivriltmekte...

Üslubunu gitgide daha çok sertleştirmekte...

Kutuplaştırıcı bir yaklaşıma gitgide daha çok omuz vermekte...

*

Kılıçdaroğlu’nun temel amacı...

İktidara muhalif kesimlerin kendisinin cumhurbaşkanlığı adaylığını kolayca benimsemesini sağlamaksa...

Bu stratejisi kesinlikle iş yapar.

Yapıyor da nitekim.

*

Ama Kılıçdaroğlu’nun temel amacı...

Seçimi kazanmaksa...

İşte o zaman bu stratejisi, kendisini ters köşeye yatırabilir.

ELAZIĞ’DAN ÇOK ESASLI BİR MAĞDURİYET ÇIKMAYINCA

EKREM İmamoğlu, belediye başkanlığı adaylığı sırasında Karadeniz gezisine çıkmıştı.

Dönüşte Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki VIP Salonu’nu kullanmasına izin verilmemişti.

AKP’li herkesten nefret ediyormuş

Esaslı bir mağduriyetti yaşadığı İmamoğlu’nun.

Yapılan çok yanlıştı.

İmamoğlu da bu yanlışın ekmeğini bolca yemişti.

Gerçi sinirlenip Vali’ye ağır hakaret ettiği iddiaları da gündemi sarsmıştı ama neyse...

*

Ekrem İmamoğlu, bugünlerde yeniden yurt gezisinde.

Bu kez yolu Elazığ’a düşmüş.

*

Fakat ne yazık ki Elazığ’da...

İmamoğlu’na dişe dokunur, ses getirecek, şöyle esaslı bir mağduriyet çıkmamış olacak ki...

Kullanabildiği tek argüman şu olmuş:

*

Elazığ Valisi ve Belediye Başkanı bana randevu vermedi.”

*

Bir dileğim var:

*

Keşke milletçe hepimizin yaşadığı ve yaşayacağı mağduriyetler, “belediye başkanı ve validen randevu alamamak” tarzı mağduriyetler olsa.

BERGÜZAR KOREL’İN ‘SQUİD GAME’ UYARISI

BERGÜZAR Korel’in bir uyarısına denk geldim.

AKP’li herkesten nefret ediyormuş

Diyor ki:

*

“Squid Game izlemeyen çocuk yok. Bu dizi asla çocuklara uygun değil. Anne ve babalara sesleniyorum: Çocuklarınıza bu diziyi izletmeyin.”

*

Yerden göğe kadar haklı Bergüzar Korel.

Bu dizi, gerçekten de çocukların maneviyatını bozacak nitelikte. Zaten dizi, “artı 18” kategorisinde. Çocukların taklidine yönelebilecekleri çok vahşi bir yarışma var dizide.

İntihar var.

Çocukların psikolojisini derinden etkileyecek yönler var.

*

Anneler, babalar, bacılar. Aman dikkat!

AJDA PEKKAN DENDİ Mİ ŞÖYLE BİR DURACAKSIN

68 kuşağı... 78 kuşağı... Y kuşağı... Z kuşağı... G kuşağı...

Kuşaklar gelip geçiyor ama Ajda Pekkan hep orada öylece duruyor.

AKP’li herkesten nefret ediyormuş

Son albümü nedeniyle çektirdiği fotoğraflara baktım.

Ve şöyle dedim:

*

Gelecek kuşaklara ne tür isimler verilecek?

Bilmiyorum.

Ama bildiğim şudur:

Galiba en az sekiz kuşak daha ömrünü Ajda Pekkan’la geçirecek.

AKP’li herkesten nefret ediyormuş

X

Endekse gel endekse: Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ekim 2021
“Hukukun Üstünlüğü” diye bir endeks açıklanmış.

Kim açıklamış?

World Justice Project” adlı bir kurum.

*

Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...

“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.

*

Şöyle bir inceliyoruz endeksi...

Karşımıza şunlar çıkıyor:

Yazının Devamını Oku

Teknik bir izah: Siyasi suikastlar neyi amaçlar?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Ekim 2021
Siyasi suikastlar, neyi amaçlar?

- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.

*

- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.

*

- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.

*

- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.

*

Yazının Devamını Oku

Duyum nedir nasıl alınır?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Ekim 2021
Önce dikkat çekme hastalığına yakalanmış bir gazeteci yazdı:

 

“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”

*

Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:



Yazının Devamını Oku

Tamerci de değilim Nihalci de değilim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ekim 2021
Altın Portakal Film Yarışması’nın ödül töreninde sunuculuk yapan Tamer Karadağlı ile ödül alan Nihal Yalçın arasındaki sorunu, hiçbir etki altında kalmadan, zerre kadar politik bir anlam yüklemeden, kadın/erkek meselesine indirgemeden şöyle yorumluyorum:

İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.

*

Peki hangisinden yanayım?

Hemen söyleyeyim:



Yazının Devamını Oku

Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ekim 2021
Bugün Hürriyet’in manşetinde bir vicdan tutulmasının öyküsü var.

Olay, tam olarak şu:

*

Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.

Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.

Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.

*

Bazıları, bu olay üzerine...

Yazının Devamını Oku

İmam hatiplinin gazetesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ekim 2021
Yakın çevresine kendisini “huysuz” diye pazarlayan ama gazetecilik yaptığı dönemde yerleşik düzene karşı hiçbir huysuzluğuna rastlanmayan Tuğrul Eryılmaz diye eski bir gazeteci var.

Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.

*

Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...

İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:

*

“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”

*

Yazının Devamını Oku

Paradigmanın iflası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ekim 2021
“Paradigmanın İflası” diye bir kitap vardı.

Yazarı Fikret Başkaya’ydı.

90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.

*

O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.

Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...

Şöyle bir paradigma gelişmişti:

*

Yazının Devamını Oku

Boğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ekim 2021
Ne zaman Boğaziçi Üniversitesi söz konusu olsa...

Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:

*

Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.

*

Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.

Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.

*

Yazının Devamını Oku

Fulya’nın kanserle mücadelesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ekim 2021
Fulya Soybaş, çok kısa bir süre içinde Hürriyet’in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

 

Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...

Hepimizi etkiledi, etkiliyor.

*

Ama bizi asıl etkileyen yönü...


Yazının Devamını Oku

Kararsızların artmasının temel nedeni şudur

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ekim 2021
Ne diyor muhalefet?

- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.

*

- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.

*

- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.

*

Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?

Yazının Devamını Oku

Mehter Marşı İzmir Marşı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ekim 2021
Müjdat Gezen’e bir sempatim var.

Neden?

Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.

“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.

*

Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.

*

Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:

*

Yazının Devamını Oku

Tuhaf ve anormal bir valilik açıklaması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ekim 2021
Önceki gün şöyle bir haber vardı gündemde:

 

Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.

*

Ve dün...

Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.

*

Valilik açıklaması, aynen şöyle:

*

Yazının Devamını Oku

Parlamenter sistem hayaline erişmek için şu 7 adım şart

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ekim 2021
BİRİNCİ ADIM: Kazanabilecek iyi bir cumhurbaşkanı adayı bulacaksın.

İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.

*

ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.

*

DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.

*

BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.

*

Yazının Devamını Oku

Kahraman Özgür Bey üç harfli marketlere karşı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Eylül 2021
Melih Gökçek, birkaç yıl önce “cinler” demek yerine “üç harfliler” demeyi tercih etmişti de olay olmuştu.

Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.

Ama bambaşka bir kasıtla!

Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.

*

Söylediği tam olarak şu Özel’in:

*

“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”

Yazının Devamını Oku

Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Eylül 2021
Geçenlerde Cübbeli Ahmet vardı Tarafsız Bölge’de... “Tarikatlar içindeki cinayetler” konusunu konuşmak için davet etmiştik kendisini.

Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.

Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.

Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”

Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.

Ve hemen kendi görüşünü söyledi:

“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”

*

Posta yazarı

Yazının Devamını Oku

Meral Akşener’in ‘Aday değilim’ demesi iyi mi oldu, kötü mü oldu?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Eylül 2021
Siyasetin bir numaralı sorusu şudur:

 

Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?

*

Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.



Yazının Devamını Oku

Sanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Eylül 2021
Meral Akşener şöyle dedi:

 

“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”

*

Buradan çıkan sonuç şudur:

*

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.

*

Peki ya sonra?

Yazının Devamını Oku

Kürt sorunu diyenlerin gündeminde sadece İKİ SORUN var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Eylül 2021
Eskiden “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza şunlar gelirdi:

 

Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma...

*

Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor?

Tabii ki hayır.

Kimsenin aklına bunlar gelmiyor.

Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar.

*

Yazının Devamını Oku

Kürt meselesini çözelim çözmesine de mesele nedir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Eylül 2021
Eskiden bana birisi “Kürt meselesi yok. Ne meselesi?” dediğinde...

Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:

“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.

“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.

“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.

“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.

Yani derdim Allah derdim.

Gelelim bugüne...

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları