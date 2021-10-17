AKP’li herkesten nefret ediyormuş

Kim açıklamış?
“World Justice Project” adlı bir kurum.
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Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...
“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.
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Şöyle bir inceliyoruz endeksi...
Karşımıza şunlar çıkıyor:
- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.
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- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.
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- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.
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- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.
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“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”
*
Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:
İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.
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Peki hangisinden yanayım?
Hemen söyleyeyim:
Olay, tam olarak şu:
*
Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.
Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.
Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.
*
Bazıları, bu olay üzerine...
Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.
*
Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...
İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:
*
“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”
*
Yazarı Fikret Başkaya’ydı.
90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.
*
O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.
Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...
Şöyle bir paradigma gelişmişti:
*
Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:
*
Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.
*
Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.
Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.
*
Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...
Hepimizi etkiledi, etkiliyor.
*
Ama bizi asıl etkileyen yönü...
- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.
*
- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.
*
- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.
*
Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?
Neden?
Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.
“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.
*
Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.
*
Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:
*
Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.
*
Ve dün...
Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.
*
Valilik açıklaması, aynen şöyle:
*
İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.
*
ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.
*
DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.
*
BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.
*
Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.
Ama bambaşka bir kasıtla!
Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.
*
Söylediği tam olarak şu Özel’in:
*
“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”
Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.
Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.
Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”
Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.
Ve hemen kendi görüşünü söyledi:
“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”
*
Posta yazarı
Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?
*
Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.
“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”
*
Buradan çıkan sonuç şudur:
*
Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.
*
Peki ya sonra?
Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma...
*
Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor?
Tabii ki hayır.
Kimsenin aklına bunlar gelmiyor.
Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar.
*
Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:
“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.
“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.
“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.
“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.
Yani derdim Allah derdim.
Gelelim bugüne...
AKP’li herkesten nefret ediyormuş
Bir avukat, şöyle yazmış sosyal medya hesabında:
“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”
*
Baktım.
Bu paylaşım sahibine karşı...
AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.
“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...
*
Muhalefet cephesinden ise tık yok.
Oysa bu paylaşım sahibinin zihniyetiyle esas mücadele etmesi gerekenler, muhalefet partileridir.
*
Eğer bu zihniyete karşı...
Sağlam bir duruş sergilemezlerse...
Bütün kararsızların, AK Parti’ye doğru koşmalarına asla engel olamazlar.
*
Ve fakat görebildiğim acı gerçek şudur:
*
Muhalefet kendisini zafer rüyasına öylesine kaptırmış ki...
Böyle şeyler artık umurlarında bile değil.
İKTİDARIN ÜÇ MESELESİ
BİRİNCİ MESELE: Mega projeler tamam ama minik projelere ne zaman sıra gelecek? Köprüler, otoyollar, havalimanları, şehir hastaneleri... Mega projelere doyuldu. İktidarın artık hızla vatandaşın gündelik hayatına dokunacak projeler geliştirmesi gerekiyor.
İKİNCİ MESELE: İhracat şampiyonluğu tamam ama hayat pahalılığıyla mücadele konusu ne olacak? İhracatta elde edilen başarılar anlatılırken vatandaşın aklına “İyi ama hayat pahalılığı ne olacak?” diye bir soru gelmemeli. İktidarın hızla bu konuya eğilmesi şart.
ÜÇÜNCÜ MESELE: Büyüme rakamları ve tahminleri iyi ama ahalinin büyümesi ne olacak? “Türkiye geçen yıl şu kadar büyüdü, bu yıl şu kadar büyüyecek” cümlelerinin vatandaşta bir etki yaratması isteniyorsa... Vatandaşın kişisel büyümesini dikkate almak gerekiyor.
KEMAL KILIÇDAROĞLU NEREYE KOŞUYOR
ZATEN belliydi ama şaşırtıcı ve etkileyici Merkez Bankası ziyaretiyle daha da belirginleşti:
*
Kemal Kılıçdaroğlu, resmen ve alenen cumhurbaşkanlığı adaylığına koşuyor. Hem de son sürat.
Hem de muhalif kesimlere adaylığını benimseterek...
Fakat şöyle bir sorun var:
*
Kemal Kılıçdaroğlu, muhalif kesimlere kendisini benimsetmek için...
Dilini gitgide daha çok sivriltmekte...
Üslubunu gitgide daha çok sertleştirmekte...
Kutuplaştırıcı bir yaklaşıma gitgide daha çok omuz vermekte...
*
Kılıçdaroğlu’nun temel amacı...
İktidara muhalif kesimlerin kendisinin cumhurbaşkanlığı adaylığını kolayca benimsemesini sağlamaksa...
Bu stratejisi kesinlikle iş yapar.
Yapıyor da nitekim.
*
Ama Kılıçdaroğlu’nun temel amacı...
Seçimi kazanmaksa...
İşte o zaman bu stratejisi, kendisini ters köşeye yatırabilir.
ELAZIĞ’DAN ÇOK ESASLI BİR MAĞDURİYET ÇIKMAYINCA
EKREM İmamoğlu, belediye başkanlığı adaylığı sırasında Karadeniz gezisine çıkmıştı.
Dönüşte Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki VIP Salonu’nu kullanmasına izin verilmemişti.
Esaslı bir mağduriyetti yaşadığı İmamoğlu’nun.
Yapılan çok yanlıştı.
İmamoğlu da bu yanlışın ekmeğini bolca yemişti.
Gerçi sinirlenip Vali’ye ağır hakaret ettiği iddiaları da gündemi sarsmıştı ama neyse...
*
Ekrem İmamoğlu, bugünlerde yeniden yurt gezisinde.
Bu kez yolu Elazığ’a düşmüş.
*
Fakat ne yazık ki Elazığ’da...
İmamoğlu’na dişe dokunur, ses getirecek, şöyle esaslı bir mağduriyet çıkmamış olacak ki...
Kullanabildiği tek argüman şu olmuş:
*
“Elazığ Valisi ve Belediye Başkanı bana randevu vermedi.”
*
Bir dileğim var:
*
Keşke milletçe hepimizin yaşadığı ve yaşayacağı mağduriyetler, “belediye başkanı ve validen randevu alamamak” tarzı mağduriyetler olsa.
BERGÜZAR KOREL’İN ‘SQUİD GAME’ UYARISI
BERGÜZAR Korel’in bir uyarısına denk geldim.
Diyor ki:
*
“Squid Game izlemeyen çocuk yok. Bu dizi asla çocuklara uygun değil. Anne ve babalara sesleniyorum: Çocuklarınıza bu diziyi izletmeyin.”
*
Yerden göğe kadar haklı Bergüzar Korel.
Bu dizi, gerçekten de çocukların maneviyatını bozacak nitelikte. Zaten dizi, “artı 18” kategorisinde. Çocukların taklidine yönelebilecekleri çok vahşi bir yarışma var dizide.
İntihar var.
Çocukların psikolojisini derinden etkileyecek yönler var.
*
Anneler, babalar, bacılar. Aman dikkat!
AJDA PEKKAN DENDİ Mİ ŞÖYLE BİR DURACAKSIN
68 kuşağı... 78 kuşağı... Y kuşağı... Z kuşağı... G kuşağı...
Kuşaklar gelip geçiyor ama Ajda Pekkan hep orada öylece duruyor.
Son albümü nedeniyle çektirdiği fotoğraflara baktım.
Ve şöyle dedim:
*
Gelecek kuşaklara ne tür isimler verilecek?
Bilmiyorum.
Ama bildiğim şudur:
Galiba en az sekiz kuşak daha ömrünü Ajda Pekkan’la geçirecek.