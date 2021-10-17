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Arsa fiyatları uçuşa geçti

#Arsa#Fiyat#Yükseliş
Arsa fiyatları uçuşa geçti

Pandemiyle birlikte değişen beklentiler, uzaktan çalışma ve deprem korkusu müstakil konutlara talebi arttırınca arsa fiyatları yükseldi. 2019-2021döneminde arsa fiyatları İzmir’de yüzde 178, Muğla’da yüzde 143, Çanakkale’de yüzde 131, Mersin’de yüzde 105, Balıkesir’de yüzde 91, Antalya’da yüzde 87’ye varan oranda arttı. Yılın ilk 9 ayında satılan arsa ve tarla sayısı da 950 bini buldu.

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ARSA fiyatları son 2 yıldır hızla yükseliyor. Pandemi nedeniyle değişen beklentiler, uzaktan çalışma, deprem korkusu gibi birçok nedenin müstakil yaşamı cazip hale getirmesi bu artışta önemli rol oynuyor. Firmalarca geliştirilen projelerde müstakil evlerin fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle vatandaşın kendi arsasını alıp ev yaptırma istediği de bu artışta etkisini gösteriyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından Ege, Akdeniz ve Marmara kıyı bölgeleri için yapılan araştırma da arsa fiyatlarındaki artışı ortaya koyuyor.

Arsa fiyatları uçuşa geçti

KIYI BÖLGELER

İmarlı arsalar üzerinden yapılan araştırmayı değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Sertan Ünal, “Bölge bölge incelendiğinde, en fazla artışın yazlık kullanımına da yönelik olması nedeniyle kıyı bölgelerinde olduğu görülüyor. Ege kıyılarında Muğla ilinde Datça, Bodrum, Marmaris, Dalyan, Fethiye ilçeleri, İzmir ilinde Urla, Alaçatı, Çeşme, Dikili, Seferihisar, Foça ilçeleri; Akdeniz kıyılarında Antalya ilinde Kaş, Kalkan, Alanya, Manavgat ilçeleri, Mersin ilinde Anamur, Silifke, Mezitli, Erdemli ilçeleri; Marmara’da ise Çanakkale ilinde Geyikli, Ayvacık, Gelibolu ilçeleri ile Balıkesir ilinde Edremit, Ayvalık ilçeleri arsa metrekare birim değer artış oranlarında dikkat çeken yerler olarak öne çıkıyor. Yatırım amacıyla alım yapanlar kadar, kendi bahçeli evini yapıp şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler de fiyat artışında etkili oluyor” dedi.

Arsa fiyatları uçuşa geçti

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İZMİR İLK SIRADA

Yapılan araştırmaya göre arsa fiyat artışında İzmir ilk sırada. 2019-2021 arasındaki fiyat artışları incelendiğinde en büyük artışın yüzde 178 ile İzmir Seferihisar’da olduğunu belirten Ünal şunları söyledi: “Bu artışı yüzde 176 ile Dikili, yüzde 170 ile Alaçatı, yüzde 147 ile Çeşme izliyor. İzmir aynı zamanda arsa fiyatının en yüksek olduğu il. Çeşme’de metrekare fiyatı 10 bin lirayı, Alaçatı’da 8 bin lirayı buluyor.” İzmir’den sonra en büyük artışın yüzde 143 ile Muğla Datça ve yüzde 137 ile Bodrum’da görüldüğünü belirten Ünal, “Çanakkale’de fiyat artışları yüzde 131’i bulurken, Mersin’de yüzde 105’e, Balıkesir’de yüzde 91’e, Antalya’da ise yüzde 87’ye kadar yükseliyor” diye konuştu.

Arsa fiyatları uçuşa geçti

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KONUT FİYATI DA ARTIYOR

KONUT fiyatlarının da inşaat maliyetleri ile birlikte arsa maliyetlerindeki artış kaynaklı yükseldiğini belirten Ünal, “Son bir yılda kıyı bölgelerine bakarsak Muğla Datça’da evlerin ortalama metrekare fiyatı yüzde 105, Bodrum’da yüzde 80, Marmaris’te yüzde 48, Dalyan ve Fethiye’de yüzde 47 arttı. İzmir’e bakarsak, Foça ve Seferihisar’da yüzde 77, Çeşme’de yüzde 75, Urla’da yüzde 74, Alaçatı’da yüzde 67, Dikili’de yüzde 63 artış var. Mersin’de ilçesine göre değişmekle birlikte yüzde 50 ile 65 arasında artış oldu. Antalya’da da artışlar yüzde 30’dan başlayıp kimi ilçede yüzde 68’i gördü. Konut fiyatı Çanakkale’de yüzde 55, Balıkesir’de yüzde 58’e varan oranda arttı” şeklinde konuştu.

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Arsa fiyatları uçuşa geçti

950 BİN ARSA VE TARLA SATILDI

ÜLKE genelinde, ocak-eylül döneminde 2 milyon 118 bin 963 adet gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 919 bin 972’sini konut, 375 bin 986’sını arsa, 573 bin 982’sini tarla, 93 bin 649’unu işyeri, geri kalanını ise diğer taşınmaz cinsleri oluşturdu. Arsa ve tarla satışlarının toplamı yaklaşık 950 bini bulurken, konut satışını da geride bıraktı.

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#Arsa#Fiyat#Yükseliş

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