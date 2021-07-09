“Adayımız Kılıçdaroğlu” çıkışının asıl maksadı ne olabilir?

Zülfü Livaneli’nin İrfan Aktan’a verdiği röportajı okudum.

Genel yorumum şudur:

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Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.

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Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.



