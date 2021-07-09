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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>“Adayımız Kılıçdaroğlu” çıkışının asıl maksadı ne olabilir?
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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“Adayımız Kılıçdaroğlu” çıkışının asıl maksadı ne olabilir?

9 Temmuz 2021

*

BİRİNCİ İHTİMAL

AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.

“Adayımız Kılıçdaroğlu” çıkışının asıl maksadı ne olabilir

İKİNCİ İHTİMAL

CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.

ÜÇÜNCÜ İHTİMAL

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.

DÖRDÜNCÜ İHTİMAL

“Kılıçdaroğlu seçimde hayatının en yüksek oyunu alır, biz de Kılıçdaroğlu’nu CHP’de ebedi şef ilan ederiz” diye düşünüyor olabilirler.

BEŞİNCİ İHTİMAL

Kendi parti tabanlarından yükselecek öfkeli haykırışların ve çığlıkların desibelini ölçmeye çalışıyor olabilirler.

BİR İHTİMAL DAHA VAR

O da ciddi ciddi Kemal Kılıçdaroğlu ile kazanabileceklerine inanıyor olabilirler ki en kötü ihtimal bu.

CHP, BAYKAL’A SAHİP ÇIKMAZKEN... BAHÇELİ, ECEVİT’E SAHİP ÇIKTI

KEMAL Kılıçdaroğlu’dan Deniz Baykal’a hakkıyla sahip çıkmasını beklerdim.

Siyaseten değil nezaketen beklerdim bunu.

Çünkü Kılıçdaroğlu, bu tutumu alacak nezakete sahip bir lider.

“Adayımız Kılıçdaroğlu” çıkışının asıl maksadı ne olabilir

Vefa duygusuyla hareket edebilirdi.

“Üzerimizde emeği var” diye düşünebilirdi.

Hepsini geçtim.

“Şu anda sağlık koşulları açısından hakkıyla cevap verecek durumda değil” diye düşünerek yapabilirdi.

*

Ama yapmadı.

Şöyle genel bir ifadeyle geçiştirmekle yetindi.

Baykal’ın adını bile anmadı.

*

Kılıçdaroğlu, yıllarca partisinin genel başkanlığını yapmış Deniz Baykal’a karşı böyle mesafeli bir tutum alırken...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sadece koalisyon ortaklığı yaptığı Ecevit’e sahip çıktı.

*

Bahçeli’nin Ecevit’e sahip çıktığı mecra ise...

Son derece anlamlıydı.

*

CHP’nin yayın organı Halk TV’de Ecevit’e yönelik eleştiriler dile getirilirken...

Bahçeli, Halk TV’ye bir mesaj gönderdi.

*

Bahçeli’nin mesajı aynen şöyleydi:

*

“Özlem Hanım iyi akşamlar, iyi yayınlar...

Merhum Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit’le süresi 3,5 yılı bulan 57’inci Cumhuriyet Hükümeti’nde birlikte görev yaptık. Bu vesileyle kendisini yakından tanıma fırsatım oldu. Tam bir beyefendi, saygın bir devlet adamı, tutarlı ve milli nitelikli bir solcu, aynı zamanda da Türk milletinin değerleriyle çatışmayan, çelişmeyen bir şahsiyetti. Merhum Ecevit’in Türkiye’nin hak ve çıkarlarını samimiyetle savunduğuna her fırsatta şahit oldum. Bu haliyle, Zülfü Livaneli’nin Merhum Ecevit’le ilgili mesnetsiz iddialarını, meşrepsiz ithamlarını, hatta seviyesiz iftiralarını reddettiğimi özellikle ve sizin vasıtanızla paylaşmak isterim. Merhum Bülent Ecevit’in devlete ve millete bağlılığını tartışmaya açmak hem vebal hem de haksızlıktır. Bu duygu ve düşüncelerimi kamuoyunun bilgi ve takdirine sunuyorum... Göstereceğiniz hassasiyetten dolayı da teşekkür ediyorum.

DEVLET BAHÇELİ
MHP Genel Başkanı”

*

Keşke Kemal Kılıçdaroğlu da...

Devlet Bahçeli’nin Ecevit’le ilgili sergilediği şu zarif tutumun binde birini Deniz Baykal’a karşı sergileyebilseydi.

-

NOT: Burada siyasetten söz etmediğimi... İnsanlıktan, nezaketten, vefadan, iyilikten, zarafetten, güzellikten söz etmeye çalıştığımı önemle vurgulamak isterim.

ATATÜRK’LE UĞRAŞANLARIN KAÇINILMAZ SONU

ATATÜRK’e hakaret etmeyi marifet bilen... Atatürk eleştirisi yapmak yerine Atatürk tezviratı yapan... İkide bir Anıtkabir’i diline dolayan... Hayatını Atatürk’le uğraşmaya adayan... Dikkat çekmek için Atatürk’e laf atan... En önemli meselesi Atatürk olan...

Tiplere dikkat!

*

Sonunda, en sonunda...

Bu tiplerin bir müptezelliği muhakkak çıkıyor.

ŞENOL GÜNEŞ’İ DİNLERKEN SÖYLEDİĞİM ÖZLÜ SÖZ

BAKTIM, Şenol Güneş konuşuyor. Şöyle oldu, böyle oldu falan diyerek mazeretleri sıralıyor ardı ardına.

İşte tam bu sırada “Hiçbir mazeret, başarının yerini tutamaz” özlü sözünü mırıldanıverirken yakaladım kendimi.

“Adayımız Kılıçdaroğlu” çıkışının asıl maksadı ne olabilir

YASAYI KİMSE TAKMIYOR, ŞAHAN NİYE TAKSIN?

ŞAHAN Gökbakar, Marmaris’teki yazlığının önündeki sahile kendi elleriyle “Özel Mülktür Girilemez” tabelasını çakmış.

*

Yasalara göre...

Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olmalıdır.

*

Yasayı kimse takmıyor.

E tabii Şahan da takmıyor.

“Adayımız Kılıçdaroğlu” çıkışının asıl maksadı ne olabilir

“İYİ GÜNDE/KÖTÜ GÜNDE” OLAYININ RESMİ YAPILMIŞ

BİR gazimiz...

Irak’ın kuzeyindeki operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kolunu ve bacağını kaybetmiş. Gazimiz, tedavisinin sürdüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde evlenmiş.

*

Fotoğraflardan biri... Nişan fotoğrafı.

Fotoğraflardan diğeri ise... Düğün fotoğrafı.

*

“İyi günde/Kötü günde” olayının yapılabilmiş resmidir bu.

Ömür boyu çok ama çok mutlu olurlar inşallah!

 

X

Bolivya dağlarından gelen devrimci Zülfü

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Temmuz 2021
Zülfü Livaneli’ye göre...

- Ecevit solcu değil.

- Erdal İnönü solcu değil.

- İsmet Paşa zaten solcu değil.

- Atatürk’ün solla alakası yok.

*

Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...

Sanırsın ki...

Kendisi

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Alpay Özalan’ın Kızılderili kitabı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Temmuz 2021
Alpay Özalan, bir Kızılderili kitabı yazmış.

Bazıları kafa buluyor.

“Amerikan tarihçisi Ordinaryüs Profesör Alpay, Amerikan tarihi hakkında kitap yazmış” falan diye.

*

Tarih kitabı yazmak için ille de ordinaryüs falan olmaya gerek yok.

İsteyen yazar. Amatörce.


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Özenti bir tanımlama: Türk, Sünni, beyaz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Temmuz 2021
ABD’de “WASP” diye bir sınıfsal niteleme var.

Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.

*

Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.

Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.

*

ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...

Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.

“Türk, Sünni, beyaz”

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Deniz Baykal, ‘Ben Kürtleri, Alevileri sevmem’ dedi mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Temmuz 2021
Zülfü Livaneli’nin İrfan Aktan’a verdiği röportajı okudum.

 

Genel yorumum şudur:

*

Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.

*

Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.

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Benim Kartal Tibet’im

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Temmuz 2021
Kimine göre Kartal Tibet...

“Atıl kurt” diyen Tarkan’dır.

*

Kimine göre Kartal Tibet...



“Çalıkuşu” filmindeki

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Halkımızın onuru: Somalı İsmail Abi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Temmuz 2021
Yer: Soma’da bir kafe...

65 yaşındaki İsmail Abimiz, bir kadın arkadaşıyla kafede oturuyor.

*

Aynı kafede...

İsmail Abi’nin oturduğu masanın biraz ilerisindeki masada...

Adamın biri, bir kadına saldırıyor.

*

Masadaki su bardağını kadının başında kırmalar...

Elindeki bıçakla kadına saldırmalar...

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Deniz Baykal’ın en delikanlı eylemi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Haziran 2021
Ne zaman Deniz Baykal adı bir biçimde gündeme gelse...

Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:

“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”

*

Oysa eleştirildiği bu konu...



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Kaldırın artık şu saçma yasağı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Haziran 2021
Aşağıdaki maddelerin tümünü...

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı...

“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.

*

İşte o maddeler:



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Şu karşı yaylada yalanlar katar katar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Haziran 2021
“Katarlı gençler, Türkiye’de sınavsız tıp okuyacaklar”.

Bu haber, önceki gün tüm Türkiye’yi salladı.

*

Üniversite sınavlarına giren gençler, “Biz burada sınavda ter dökelim, elin Katarlısı gelsin sınavsız tıp okusun” diye isyan etti.

*

Evlatlarının istikbali için varlarını yoklarını seferber etmiş ana babalar, haberin etkisiyle moral çöküntüsü yaşadılar.

*

Haber, o kadar bomba etkisi yaptı ki...

Kınama demeçleri üst üste geldi.

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Sera Kadıgil’in istifa gerekçesini bencilce bulmamın nedeni

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Haziran 2021
CHP’nin işi zor.

Zor, çünkü zorunlulukları var.

*

Şu türden zorunluluklar:

*

- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.

*

- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.

*

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Aziz’in şahlanışına dair serbest çağrışımlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Haziran 2021
Kaosa pek de mütevazı olmayan bir katkı... Çarşıyı karıştırmak istedi galiba. Ve başardı da!

- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.

*

- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”

*

- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.


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Bir muhalefet partisi yerli aşı konusunda şu tutumu alabilir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Haziran 2021
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyarmış.

Demiş ki:

*

“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”

Tam olarak ne demek istiyor Akşener?

Pek anlayamadım.

*

Erdoğan’a,

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Şenol Güneş için yazdım: Ne zaman istifa edilir ne zaman istifa edilmez

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Haziran 2021
Eğer grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...

EZİP GEÇERSEN NE OLUR?

EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...

Gol yağdırmışsan...



Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...

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Silahla poz verenlerden korkmalı mıyız korkmamalı mıyız?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Haziran 2021
İki hafta önce...

Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.

*

Yazıda şöyle demiştim:

*

“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”

*

“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.

Temel kaygısı buydu yazının.

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Aslanlar ha! Aslanlar ha!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Haziran 2021
HDP İzmir il binasında...

Karanlık bir katilin alçakça saldırısı sonucu katledildi Deniz Poyraz.

*

Lanetledik.

Lanetliyoruz.

Lanetleyeceğiz.

*

Bu alçak katile, Türkiye’de selam çakan bir kişi bile çıkmadı.

Oysa

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Silahlı külahlı fotoğraflara dur demenin vakti geldi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Haziran 2021
En son HDP’ye yönelik saldırının faili olan katilin fotoğrafları çıktı ortaya.

Elinde silahla poz veriyor adam.

*

Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar.

Eline silahı kapan pozunu veriyor.

Makineli tüfekler, tabancalar falan.


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Puslu havanın çakalı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Haziran 2021
Bugünlerde ortada bir parça puslu hava ve çokça da karambol var ya...

İftira atmaya, kara çalmaya süper müsait bir ortam söz konusu ya...

*

İşte bu pustan, bu karambolden ve bu ortamdan yararlanmak isteyen çakalın teki, YouTube denilen mecrada geçmiş kameranın karşısına, elindeki pisliği bana bulaştırmaya çabalıyor.

Elinde bir avuç pislik, üstüme sıçratmak için debeleniyor.

*

Şunun farkındayım:

*

Puslu havalar, tam çakalların havasıdır. Bu havalarda

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Meyhane tebliğcileri

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Haziran 2021
Kendilerine “Tebliğciler” adını veren bir grup var.

Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada.

Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum.

Üç beş sakallı, cübbeli adam...

Muhtemelen Samatya’ya gitmişler.

Ve başlamışlar tebliğe...

*

Hitapları gayet nazik.

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En görgüsüz davranış listesinin bir numarası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Haziran 2021
“En görgüsüz davranışlar” diye bir liste yapmam istenseydi...

Aklıma şöyle bir seçenek gelmezdi:

*

“Plaja helikopterle inmek.”

*

Çünkü bana göre...


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