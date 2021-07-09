“Adayımız Kılıçdaroğlu” çıkışının asıl maksadı ne olabilir?

- Ecevit solcu değil.
- Erdal İnönü solcu değil.
- İsmet Paşa zaten solcu değil.
- Atatürk’ün solla alakası yok.
*
Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...
Sanırsın ki...
Kendisi
Bazıları kafa buluyor.
“Amerikan tarihçisi Ordinaryüs Profesör Alpay, Amerikan tarihi hakkında kitap yazmış” falan diye.
*
Tarih kitabı yazmak için ille de ordinaryüs falan olmaya gerek yok.
İsteyen yazar. Amatörce.
Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.
*
Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.
Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.
*
ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...
Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.
“Türk, Sünni, beyaz”
Genel yorumum şudur:
*
Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.
*
Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.
“Atıl kurt” diyen Tarkan’dır.
*
Kimine göre Kartal Tibet...
“Çalıkuşu” filmindeki
65 yaşındaki İsmail Abimiz, bir kadın arkadaşıyla kafede oturuyor.
*
Aynı kafede...
İsmail Abi’nin oturduğu masanın biraz ilerisindeki masada...
Adamın biri, bir kadına saldırıyor.
*
Masadaki su bardağını kadının başında kırmalar...
Elindeki bıçakla kadına saldırmalar...
Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:
“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”
*
Oysa eleştirildiği bu konu...
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı...
“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.
*
İşte o maddeler:
Bu haber, önceki gün tüm Türkiye’yi salladı.
*
Üniversite sınavlarına giren gençler, “Biz burada sınavda ter dökelim, elin Katarlısı gelsin sınavsız tıp okusun” diye isyan etti.
*
Evlatlarının istikbali için varlarını yoklarını seferber etmiş ana babalar, haberin etkisiyle moral çöküntüsü yaşadılar.
*
Haber, o kadar bomba etkisi yaptı ki...
Kınama demeçleri üst üste geldi.
Zor, çünkü zorunlulukları var.
*
Şu türden zorunluluklar:
*
- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.
*
- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.
*
- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.
*
- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”
*
- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.
Demiş ki:
*
“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”
Tam olarak ne demek istiyor Akşener?
Pek anlayamadım.
*
Erdoğan’a,
EZİP GEÇERSEN NE OLUR?
EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...
Gol yağdırmışsan...
Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...
Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.
*
Yazıda şöyle demiştim:
*
“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”
*
“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.
Temel kaygısı buydu yazının.
Karanlık bir katilin alçakça saldırısı sonucu katledildi Deniz Poyraz.
*
Lanetledik.
Lanetliyoruz.
Lanetleyeceğiz.
*
Bu alçak katile, Türkiye’de selam çakan bir kişi bile çıkmadı.
Oysa
Elinde silahla poz veriyor adam.
*
Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar.
Eline silahı kapan pozunu veriyor.
Makineli tüfekler, tabancalar falan.
İftira atmaya, kara çalmaya süper müsait bir ortam söz konusu ya...
*
İşte bu pustan, bu karambolden ve bu ortamdan yararlanmak isteyen çakalın teki, YouTube denilen mecrada geçmiş kameranın karşısına, elindeki pisliği bana bulaştırmaya çabalıyor.
Elinde bir avuç pislik, üstüme sıçratmak için debeleniyor.
*
Şunun farkındayım:
*
Puslu havalar, tam çakalların havasıdır. Bu havalarda
Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada.
Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum.
Üç beş sakallı, cübbeli adam...
Muhtemelen Samatya’ya gitmişler.
Ve başlamışlar tebliğe...
*
Hitapları gayet nazik.
Aklıma şöyle bir seçenek gelmezdi:
*
“Plaja helikopterle inmek.”
*
Çünkü bana göre...
“Adayımız Kılıçdaroğlu” çıkışının asıl maksadı ne olabilir?
*
BİRİNCİ İHTİMAL
AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.
İKİNCİ İHTİMAL
CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.
ÜÇÜNCÜ İHTİMAL
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.
DÖRDÜNCÜ İHTİMAL
“Kılıçdaroğlu seçimde hayatının en yüksek oyunu alır, biz de Kılıçdaroğlu’nu CHP’de ebedi şef ilan ederiz” diye düşünüyor olabilirler.
BEŞİNCİ İHTİMAL
Kendi parti tabanlarından yükselecek öfkeli haykırışların ve çığlıkların desibelini ölçmeye çalışıyor olabilirler.
BİR İHTİMAL DAHA VAR
O da ciddi ciddi Kemal Kılıçdaroğlu ile kazanabileceklerine inanıyor olabilirler ki en kötü ihtimal bu.
CHP, BAYKAL’A SAHİP ÇIKMAZKEN... BAHÇELİ, ECEVİT’E SAHİP ÇIKTI
KEMAL Kılıçdaroğlu’dan Deniz Baykal’a hakkıyla sahip çıkmasını beklerdim.
Siyaseten değil nezaketen beklerdim bunu.
Çünkü Kılıçdaroğlu, bu tutumu alacak nezakete sahip bir lider.
Vefa duygusuyla hareket edebilirdi.
“Üzerimizde emeği var” diye düşünebilirdi.
Hepsini geçtim.
“Şu anda sağlık koşulları açısından hakkıyla cevap verecek durumda değil” diye düşünerek yapabilirdi.
*
Ama yapmadı.
Şöyle genel bir ifadeyle geçiştirmekle yetindi.
Baykal’ın adını bile anmadı.
*
Kılıçdaroğlu, yıllarca partisinin genel başkanlığını yapmış Deniz Baykal’a karşı böyle mesafeli bir tutum alırken...
MHP Lideri Devlet Bahçeli, sadece koalisyon ortaklığı yaptığı Ecevit’e sahip çıktı.
*
Bahçeli’nin Ecevit’e sahip çıktığı mecra ise...
Son derece anlamlıydı.
*
CHP’nin yayın organı Halk TV’de Ecevit’e yönelik eleştiriler dile getirilirken...
Bahçeli, Halk TV’ye bir mesaj gönderdi.
*
Bahçeli’nin mesajı aynen şöyleydi:
*
“Özlem Hanım iyi akşamlar, iyi yayınlar...
Merhum Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit’le süresi 3,5 yılı bulan 57’inci Cumhuriyet Hükümeti’nde birlikte görev yaptık. Bu vesileyle kendisini yakından tanıma fırsatım oldu. Tam bir beyefendi, saygın bir devlet adamı, tutarlı ve milli nitelikli bir solcu, aynı zamanda da Türk milletinin değerleriyle çatışmayan, çelişmeyen bir şahsiyetti. Merhum Ecevit’in Türkiye’nin hak ve çıkarlarını samimiyetle savunduğuna her fırsatta şahit oldum. Bu haliyle, Zülfü Livaneli’nin Merhum Ecevit’le ilgili mesnetsiz iddialarını, meşrepsiz ithamlarını, hatta seviyesiz iftiralarını reddettiğimi özellikle ve sizin vasıtanızla paylaşmak isterim. Merhum Bülent Ecevit’in devlete ve millete bağlılığını tartışmaya açmak hem vebal hem de haksızlıktır. Bu duygu ve düşüncelerimi kamuoyunun bilgi ve takdirine sunuyorum... Göstereceğiniz hassasiyetten dolayı da teşekkür ediyorum.
DEVLET BAHÇELİ
MHP Genel Başkanı”
*
Keşke Kemal Kılıçdaroğlu da...
Devlet Bahçeli’nin Ecevit’le ilgili sergilediği şu zarif tutumun binde birini Deniz Baykal’a karşı sergileyebilseydi.
-
NOT: Burada siyasetten söz etmediğimi... İnsanlıktan, nezaketten, vefadan, iyilikten, zarafetten, güzellikten söz etmeye çalıştığımı önemle vurgulamak isterim.
ATATÜRK’LE UĞRAŞANLARIN KAÇINILMAZ SONU
ATATÜRK’e hakaret etmeyi marifet bilen... Atatürk eleştirisi yapmak yerine Atatürk tezviratı yapan... İkide bir Anıtkabir’i diline dolayan... Hayatını Atatürk’le uğraşmaya adayan... Dikkat çekmek için Atatürk’e laf atan... En önemli meselesi Atatürk olan...
Tiplere dikkat!
*
Sonunda, en sonunda...
Bu tiplerin bir müptezelliği muhakkak çıkıyor.
ŞENOL GÜNEŞ’İ DİNLERKEN SÖYLEDİĞİM ÖZLÜ SÖZ
BAKTIM, Şenol Güneş konuşuyor. Şöyle oldu, böyle oldu falan diyerek mazeretleri sıralıyor ardı ardına.
İşte tam bu sırada “Hiçbir mazeret, başarının yerini tutamaz” özlü sözünü mırıldanıverirken yakaladım kendimi.
YASAYI KİMSE TAKMIYOR, ŞAHAN NİYE TAKSIN?
ŞAHAN Gökbakar, Marmaris’teki yazlığının önündeki sahile kendi elleriyle “Özel Mülktür Girilemez” tabelasını çakmış.
*
Yasalara göre...
Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olmalıdır.
*
Yasayı kimse takmıyor.
E tabii Şahan da takmıyor.
“İYİ GÜNDE/KÖTÜ GÜNDE” OLAYININ RESMİ YAPILMIŞ
BİR gazimiz...
Irak’ın kuzeyindeki operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kolunu ve bacağını kaybetmiş. Gazimiz, tedavisinin sürdüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde evlenmiş.
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Fotoğraflardan biri... Nişan fotoğrafı.
Fotoğraflardan diğeri ise... Düğün fotoğrafı.
*
“İyi günde/Kötü günde” olayının yapılabilmiş resmidir bu.
Ömür boyu çok ama çok mutlu olurlar inşallah!