Ümit Özdağ’la gizli anlaşma yerel seçim ittifakını sarstı

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Ümit Özdağ sözlerinin arkasında durdu. Kılıçdaroğlu ise gizli anlaşmayı doğruladı. Ümit Özdağ’la biri İçişleri Bakanlığı olmak üzere üç bakanlık ve MİT Başkanlığı konusunda gizli anlaşma yaptıklarını açıkladı.

6’lı Masa’nın ortakları Meral Akşener ile Ahmet Davutoğlu derin bir aldatılmışlık duygusu yaşadı. Kılıçdaroğlu’na güvenip Ümit Özdağ’ı yalanlayan Faik Öztrak ofsayta düştü. İYİ Partili Turhan Çömez, Kılıçdaroğlu’nu Ankara’nın karanlık dehlizlerinde pazarlık yapmakla suçladı.

YEREL SEÇİMLER TEHLİKEYE GİRDİ

CHP’den ve 6’lı Masa liderlerinden gizli olarak yapılan bu anlaşmanın iki sonucu oldu.

1- Kılıçdaroğlu’nun siyasetteki en büyük başarısı, her biri farklı bir uçta olan 6’lı Masa’yı bir araya getirmesiydi. Ümit Özdağ ile gizli anlaşma Kılıçdaroğlu’na olan güveni sarstı. Derin bir aldatılmışlık duygusunun yaşanmasına neden oldu.

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2- Yerel seçim öncesinde CHP’nin en büyük umudu yine ittifak. Kılıçdaroğlu, “6’lı değil, yeri gelirse 16’lı da 26’lı da masa kurarım” demişti. Kılıçdaroğlu’na güven sarsıldığı için yerel seçimlerde ittifak kurulması sıkıntıya girdi.

KILIÇDAROĞLU HDP İLE GİZLİ ANLAŞMA YAPTI MI?

Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan’la Meclis’te görüşmüştü. HDP, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nu desteklemişti. Ümit Özdağ ile gizli anlaşmadan sonra “Kılıçdaroğlu, HDP ile de gizli bir anlaşma imzaladı mı?” sorusu gündeme geldi.

HDP’nin etkili isimleri Sırrı Sakık ve Sırrı Süreyya Önder bu konuyu daha o günlerde gündeme getirmişlerdi. Sırrı Sakık, “Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da deklare edilmesi gerekir” diye Kılıçdaroğlu’na çağrı yapmıştı. Sırrı Süreyya Önder ise “Kılıçdaroğlu’nun taahhüt ettiği birtakım şeyler var. Arkadaşlarımızın cezaevinde yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Bunları yerine getirmek zorunda” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun, “Selahattin Demirtaş’ın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz” çağrısı Sırrı Süreyya Önder’in sözlerini doğruluyor.

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PERVİN BULDAN KONUŞMALI

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını destekleme karşılığında HDP’ye ne vaat ettiğini açıklaması gerekiyor. Kılıçdaroğlu açıklamazsa Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın konuşması gerekiyor.

BU SÖZLERİ VERDİNİZ Mİ?

Kemal Bey, yüzde 2 oyu olan Ümit Özdağ’a üç bakanlık ve MİT Başkanlığı verdiğinize göre yüzde 10 oyu olan HDP ile ne karşılığı anlaştınız? İddia edildiği gibi af çıkarıp cezaevindeki PKK’lıları çıkarmak, PKK ve YPG’ye yönelik operasyonları durdurmak ve kayyum atanan belediye başkanlarını göreve iade etme sözünü verdiniz mi?

KILIÇDAROĞLU’NUN RAKİBİ KILIÇDAROĞLU

Seçim gecesi CHP Genel Merkezi’nde, “Ecevit bile yüzde 42 oy almıştı. Kemal Bey onu da geçti. Yüzde 48 oy aldı” değerlendirmeleri yapılıyordu.

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“CHP tarihinde 25 milyon oy alınmamıştı. Kemal Bey bunu başardı” diyenler vardı. Ekrem İmamoğlu seçim sabahı değişim talebiyle ortaya çıkıp Kılıçdaroğlu’ndan çekilmesini isteyince, Kemal Bey yakın çevresine “10 yıl daha buradayım. Çekilmiyorum” derken özgüveni yerindeydi.

Ancak Kemal Bey seçimlerden sonra öyle bir strateji izledi ki, sürekli olarak muhaliflerin eline koz verdi.

KENDİ TOPUĞUNA SIKTI

1- Ekrem İmamoğlu eş genel başkanmış gibi üç kez üst üste görüştü.

2- Belediye Başkanları toplantısı düzenleyip kendisine destek çıkarması gerekirken tam aksine Ekrem İmamoğlu’nun meydan okumasına zemin hazırlamış oldu.

3- İsimlerini tek tek yazarak oluşturduğu Parti Meclisi’nde çoğunluğu parti içi muhalefete kaptırdı. PM toplantısında güç tazelemesi beklenirken tam aksine güç kaybetti.

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4- Kendi A takımını kaybedip Ekrem İmamoğlu’nun A takımı olmalarını sağladı.

5- Çıktığı her yayında kendisine zarar verdi. Sözcü TV’deki yayında çekilmesi gerektiği yüzüne karşı söylendi. Dik duramadı.

6- Habertürk’e çıktı, Ümit Özdağ ile gizli anlaşmayı itiraf etti, güvenilirliğini yerle bir etti. Yani hep kendi topuğuna sıktı.

RAKİBİ KENDİSİ

Tüm bunları alt alta koyunca “Kemal Bey’in bir kurmay heyeti yok mu? Bir lider bu hataları nasıl yapar böyle?” diye düşündüm.

Sonunda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun rakibi Kemal Kılıçdaroğlu demekten kendimi alamadım.

FETÖ YÖNTEMLERİYLE TEHDİT EDİYORLAR

MİTİNGLERDE, “Kemal Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanımız” diye anons ediliyordu. Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı yardımcımız diye kürsüye davet ediliyordu. Kılıçdaroğlu, “Ekrem İmamoğlu ile baba oğul gibiyiz” diye konuşuyordu.

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Seçim kaybedildi. Kılıçdaroğlu diktatör oldu, İmamoğlu için Brütüs denildi. CHP’deki kavga 6’lı Masa’ya sıçradı. Herkes birbirinin gözünü oymaya başladı.

Şimdi bir derleme yapacağım.

DİKTATÖR DEDİ

Bolu’dan Ankara’ya yürüyen Tanju Özcan CHP Genel Merkezi’nin önünde koltuk fırlattı, Kılıçdaroğlu’na “Diktatör” diye seslendi. “Bay Kemal, derhal istifanı açıkla” diye çağrı yaptı. “Sende hiç mi utanma yok?” diyerek tepki gösterdi.

İMAMOĞLU’NUN BAGAJI

Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanları toplantısında, Kılıçdaroğlu’nun yüzüne karşı, “Sizi başarısız buluyorum. Partimin ikinci olması bizi mutlu etmiyor. Ben diğer seçimde de ikinci olmak istemiyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan çekilmesini istedi.

Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na yanıtı ağır oldu. “CHP’yi bilen ve bagajı olmayan birini getirin, hemen istifa ederim” dedi. İmamoğlu’na “Senin bagajın var” imasında bulundu.

DÜELLOYA DAVET

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu’nu, “Sizi koltuğa Genel Başkanımız oturttu. Siz seçimi tek başınıza kazanmadınız. Zoom toplantısı yapmak ahlaksızlıktır” diye eleştirdi. İmamoğlu, “Ahlaksız sensin! Bakırköy’de sokakta gezemiyorsun. Gelmiş burada konuşuyorsun” diye karşılık verdi. Kerimoğlu’nu dışarıda konuşmaya davet etti.

FETÖ YÖNTEMLERİ

Birkaç örnekle yetineceğim. Ama bir de FETÖ yöntemi var.

FETÖ’nün kumpas, şantaj-montaj kasetleri, gizli kayıt, gizli görüntülerin sızdırılması yöntemi CHP’deki mücadelede yerini aldı.

Ekrem İmamoğlu’nun Zoom üzerinden yaptığı toplantı gizlice kaydedilip “yüzyılın ihaneti” anonsuyla sosyal medyaya servis edildi.

Ekrem İmamoğlu’na yakın sosyal medya hesabından Bülent Kerimoğlu’nun özel hayatına ilişkin görüntüler yayınlandı.

Ekrem İmamoğlu’nun A takımında yer alan Tekin Bingöl hakkında bu kez Kılıçdaroğlu’na yakın Twitter hesabından, “Seçim sürecinde yanında çalışan kadın bir partili, yanından neden alındı? Bu süreçte o partili kadın arkadaşımızdan bir açıklama gelecek diye korkuyor musun?” sorusu soruldu.

Tüm bunlara bakınca bu seçimlerde milletimizi Allah korumuş diyorum. Bunlar bir de iktidar olsaydı ne yaparlardı?