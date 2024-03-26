Skandalın merkezinde İmamoğlu var

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Skandal, Ergun Göknel’in boşandığı eşi Nurdan Erbuğ’un itirafları üzerine patlak vermişti. Ergun Göknel, ihaleye fesat karıştırma ve mal varlığının kaynağını açıklayamadığı için 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İSKİ’NİN FATURASI

İSKİ’nin siyasi faturasını ise SHP ödedi. CHP, 25 yıl boyunca İstanbul’da belediye başkanlığı seçimlerini kazanamadı. CHP’ye İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasıyla ilgili soruşturmada ortaya çıkan ilişkiler ağı ise dudak uçuklatacak cinsten. İSKİ, bu olayın yanında devede kulak kalır.

MENFAAT AĞI

Bu olayla ilgili en büyük talihsizlik seçim dönemine denk gelmesi. Zamanlama önemli. Bu soruşturmanın seçime denk gelmesi talihsiz oldu. Çünkü, paradan kule dikenler de seçimlerde İmamoğlu’nu harcamak için yapıldığını tezini işliyorlar. Seçim döneminde yapılacak olan her müdahale ters teper. Ama burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki ihale sisteminin etrafında oluşturulmuş bir menfaat ağı var. Bu ağın tam merkezinde ise Ekrem İmamoğlu yer alıyor. Çünkü güç ve para onda.

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PARA, GÜÇ, İHTİRAS

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na bina alınmasıyla ilgili soruşturma ile yumağın ucu tutuldu. Soruşturma derinleştikçe Ekrem İmamoğlu’nun etrafında oluşan bir ilişkiler ağı ortaya çıkıyor. Para kulelerinin arkasında bu kez yasak aşk üçgeni bulunmuyor. Burada aşk para. Buradaki üçgen ise para, güç ve ihtirastan oluşuyor. Gücü Ekrem İmamoğlu, parayı İstanbul Belediyesi, ihtirası ise cumhurbaşkanlığı hedefi oluşturuyor.

CHP’Yİ ALDILAR SIRA TÜRKİYE’DE

İBB’deki ihale sisteminden beslenen bu yapı önce CHP’deki kurultayı aldı. Şimdi seçimleri almaya çalışıyor. Eğer ikinci hamlelerinde de başarılı olurlarsa hedef cumhurbaşkanlığı...

ZELENSKİ’Yİ YARATAN

Bazı farklılıklar olmakla birlikte Zelenski de Ukrayna’nın başına böyle getirilmişti. Bir palyaçodan kahraman çıkaran ABD daha sonra onun üzerinden Ukrayna’yı Rusya’ya karşı savaşa soktu. İngiliz Büyükelçinin balık ziyafetinde buluştuğu, Amerikan Büyükelçisi›nin Türkiye’ye ayak bastığı anda ilk ziyaret ettiği kişi olan Ekrem İmamoğlu üzerinden neyi planlıyorlar?

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SAATLERCE PARA TAŞINDI



CHP’ye il binasını satan Ali Rıza Braka, “Sürekli olarak birileri çantalarla para getiriyorlardı” diyor.

Çantalar halinde paraların taşındığı ofisin sahibi Av. Gökhan Taşkapan ise ifadesinde içerideki manzarayı şöyle anlatıyor: “Ofise çeşitli yerlerden farklı miktarlarda yaklaşık 3 saat boyunca para getirilmiştir. Ayrıca kapalı 2 çanta daha getirildi ancak bu çantalar açılmadı. Ofiste otururken gelen giden paraları Fatih Keleş not alıyordu. O sırada bir çanta para ile bir şahıs daha geldi. 1 milyon lira olduğunu ve bunun İBB’den gönderildiğini ve ihaleyi verecekleri kişinin ayarladığını söyledi. Gelen giden tüm para notları en son Tuncay Yılmaz’a teslim edildi”.

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GÜL İNŞAAT’TAN İSTENEN PARA

Büyükçekmece’deki yolsuzluk operasyonu nedeniyle tutuklananlardan birisi de Gül İnşaat’ın sahiplerinden Ali Gül’dü. Gül ailesi bina satın alınması işinde de karşımıza çıkıyor.

Av. Gökhan Taşkapan, “CHP tarafı taşınmazları satın alırken Gül İnşaat sahibi Metin Gül’ün binanın alınmasına 2 milyon lira yardım etmesini istedi. Bu nedenle birçok kez Gül’ün de bulunduğu toplantılar gerçekleştirdik. Gül bana kendisinin Büyükçekmece’de ve Sarıyer’de çok fazla yatırımı olduğunu, CHP’den Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve dosyada ismi bulunan Fatih Keleş’in arada bulunan 2 milyon lirayı kendisinden istediklerini, bu parayı vermezse bu kişilerin yatırımlarını durduracaklarını söylediklerini, Keleş’in Ekrem İmamoğlu’na yakın olması nedeniyle bu durumdan korktuğunu ve mecburen parayı ödemek zorunda olduğunu söyledi. 1 milyon lira da Metin Gül tarafından kayıt dışı olarak tapu devri yapıldığı gün ödenmiştir” diyor.

PARA KULELERİ

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Para kulelerinin buzdağının görünen yüzü olduğunu savunuyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu, İBB başkanı olalı 5 ay olmuş. Etrafında kurduğu ilişkiler ağı sayesinde paradan kuleler yapmış. Peki 5 yıl içinde kaç kule diktiler? Eğer CHP il binasının satın alınasıyla ilgili soruşturma ciddiyetle sürdürülürse karşımıza Amerika’daki İkiz Kuleler’e benzer bir tablo çıkar.

MİLLETVEKİLİNE TAHSİSLİ ARAÇ



Soruşturmayı yürüten İstanbul Basın Savcılığı dün şüpheli sıfatıyla birisinin ifadesine başvurdu. O kişi iş insanı Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Aydın. İş insanı Hasan Şenyurt geçen hafta savcılığa tanık sıfatıyla bir ses kaydını iletti. Hasan Şenyurt, ses kaydında Servet Aydın’ın, “6 ay çakarlı arabayla para taşıttı. ‘Çantayı koysana’ diyor. Çantayı bir açtım. Silme Euro, dolar. Odaya götürüyor” dediğini ifade ediyor.

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Servet Aydın’ın iş insanı Hüseyin Köksal’ın şoförü olduğunu söylemiştim. Peki iş insanı hangi milletvekiline tahsisli çakarlı arabayı kullanıyor?

ÖZGÜR KARABAT’A AİT

Çakarlı araba CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’a ait. Özgür Karabat’ı hatırladınız mı? Ekrem İmamoğlu döneminde İETT’den 41 milyar TL’lik 14 ihaleyi alan kişi. Özgür Karabat şimdi İmamoğlu’nun desteğiyle CHP Genel Saymanlığı koltuğunda oturuyor.

ÇAKARLI ARABA

Peki çakarlı arabayı neden tercih ediyorlar?

Hasan Şenyurt, “Çakarlı milletvekili aracının durdurulmamasından dolayı” diyor. Hadi bir soru daha. Bu paralar nereye gidiyor? O sorunun cevabını da yine iş insanı Hasan Şenyurt veriyor. “Kültür A.Ş’nin paraları İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’a götürülüyor.”

6 ay boyunca taşınan paranın miktarının 200 milyon TL olduğu iddia ediliyor.

KÜLTÜR A.Ş.

Kafanızı çok karıştırmak istemem. Ama çakarlı araçlarla para taşınan Kültür A.Ş’nin başında ise Serdal Taşkın var. Serdal Taşkın aslında bir iş insanı. İmamoğlu’nun yakın dostu. İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı iken iki şirket kurup 42 milyonluk ihale aldığı söyleniyor. İmamoğlu İBB başkanı olunca Serdal Taşkın’ı Kültür A.Ş. Genel Müdürü yapıyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığına bina satın alınması işlemiyle başlayan soruşturmada bir ilişkiler ağı ortaya çıkmış durumda. Bu yumağın ucu çekildiğinde karşımıza Ekrem İmamoğlu çıkarsa şaşırmayın. Çünkü bu çarkın merkezinde İmamoğlu yer alıyor. Bakalım İmamoğlu’na dokunulabilecek mi?

PONZİ SEÇİL’İ GEÇMİŞ

Bu iş Ponzi Seçil işini geçmiş. Çünkü orada Seçil, yüksek kâr vaadiyle bazı ünlü futbolcuları dolandırıyor. Burada kamu imkânları kullanılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin imkânları kullanılarak para toplanıyor.