Seçmen DEM Parti-İmamoğlu ittifakına ne diyor

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İki parti arasında bir pazarlık yaşanmadı. Hatta en ufak bir temas dahi olmadı.

DEM’İN AÇIKLAMASI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Mersin, Akdeniz, Esenyurt’ta kent uzlaşısı sağlandı. Adana ve İstanbul’un bazı ilçelerinde görüşmeler sürüyor” demesine rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı DEM Partili Meral Danış Beştaş, “Bizim iktidarla hiçbir şekilde ittifakımız yok. Öncelikle onun altını kalın kalın çizmek istiyorum. Zaten ittifak yapmamızın hiçbir koşulu da yok halihazırda bize yönelik operasyonlar sürüyor. İttifak olsa tıpkı Esenyurt gibi açıklarız, Mersin gibi açıklarız” diye konuşmasına rağmen el altından AK Parti ile DEM Parti arasında pazarlık varmış gibi bir hava pompalanmaya çalışılıyor. Bu bir algı operasyonu.

NEYİN ÇABASI

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Kendileri ittifak yaptıkları için bunu kamufle etmek amacıyla AK Parti’yi de işin içine çekmeye çalışıyorlar. Ama her defasında ellerinde patlıyor.

KANDİL KİMİ DESTEKLEDİ

Öyle ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan tüm kampanyasını Kandil karşıtlığı üzerine kurmasına rağmen algı operasyonu yapmaya kalkışanlar oldu. Ama ellerinde patladı. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kandil, Kılıçdaroğlu’nu destekledi. Yerel seçimlerde de Kandil, Ekrem İmamoğlu ile ittifak kurdu.

ANKETLER NE GÖSTERİYOR



Peki Ekrem İmamoğlu ile Kandil arasındaki bu ittifaka seçmen nasıl bakıyor?

Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar araştırma bunu halka sormuş. 17-21 Şubat 2024 tarihleri arasında 2000 kişi üzerinde yapılan araştırma ilginç sonuçlar veriyor.

İTTİFAK MI

DEM Parti adını “Kent uzlaşısı” koydu ama ankete katılanların yüzde 58.6’sı bunun ittifak olduğu görüşünde. Yüzde 41.4 ise hayır ittifak değil diyor. İlginç olan CHP’lilerin yüzde 48.5’ü DEM’in ise yüzde 75’i ittifak olarak görüyor.

ESENYURT İÇİN NE DİYORLAR



Esenyurt’ta CHP ilan ettiği adayı geri çekti. DEM Parti ile işbirliği üzerine Ahmet Özer’i çıkardı. Peki Esenyurt ittifakı oy kullanma tavrını etkileyecek mi? Ankete katılanların yüzde 48.9’u etkilemez diyor. Sandığa gitmem diyenlerin oranı ise yüzde 17.7. Sandığa gider ve partime oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 16.1 CHP ve DEM Parti karşısındaki en güçlü adaya oy veririm diyenlerin oranı yüzde 10.5. Fikrim yok diyenler de yüzde 6.7 çıkıyor.

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İKNA ETMELİLER

CHP Esenyurt’u kazanmak istiyorsa sandığa gitmem diyen yüzde 16.1’lik kesimi AK Parti ise seçimi alabilmek için CHP ve DEM Parti karşısındaki en güçlü adaya oy vereceğini söyleyen yüzde 10.5’lik seçmeni ikna etmek durumunda.

ONAYLIYOR MU

Optimar, “CHP ve DEM Parti arasında ilan edilen kent uzlaşısı ittifakını doğru buluyor musunuz?” diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 76.6’sı hayır diyor. Evet diyenlerin oranı ise yüzde 23.4’te kalıyor. CHP’lilerin yüzde 52.4’ü bu ittifakı onaylarken DEM Partililerin tamamı İmamoğlu ile ittifakı destekliyor.

BAŞARILI OLUR MU



Şimdi geldik bu ittifakın esas önemli olan yanına. Optimar, “CHP VE DEM PARTİ arasında gerçekleşen kent uzlaşısı ittifakının başarılı olacağını düşünüyor musunuz?” diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 72’si başarılı olamayacağını düşünüyor. Başarılı olur diyenler ise yüzde 28 çıkıyor.

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İmamoğlu’nun bu veriler ışığında DEM’le ittifakı tekrar gözden geçireceğini zannetmiyorum ama seçmen bu ittifakı onaylamıyor.

KILIÇDAROĞLU’NA KIRMIZI KART



CHP bu seçimden başarısız çıkarsa Kılıçdaroğlu’nun 1 Nisan’da partinin başına dönmek için harekete geçeceği konuşuluyor. Bu konuda seçmenler ne düşünüyor?

Ankete katılanların yüzde 73’ü Kılıçdaroğlu’nun aktif siyasete dönmesini istemiyor. Yüzde 27’si ise istiyor. CHP’lilerin ise yüzde 72.9’u eski genel başkanlarını istemezken, yüzde 27.2’i istiyor.