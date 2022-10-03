Seçim yaklaştıkça dikkat çekici değişiklikler var

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Seçim iklimine girilmesiyle oylar belli partilerin etrafında toplanırken, küçük partiler futbol deyimiyle düşme hattına doğru geriliyorlar.

Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 22-26 Eylül tarihleri arasında 2 bin 231 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı ankette partilerin adayların oy oranlarında değişiklik olduğu ortaya çıktı. Bu veriler cumhurbaşkanı adaylarının netleşmesiyle birlikte adayların ve partilerin oy oranlarında değişiklik olacağı sinyalini veriyor.

EKONOMİ İLK SIRADA

Ekonomi 2022 yılının başında yerleştiği birincilik kürsüsünden inmiyor. Optimar’ın “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna ankete katılanların yüzde 62.4’ü ekonomi cevabını verirken onu yüzde 9.1’le işsizlik takip ediyor. Ekonomi ve işsizlik yüzde 71.5’e ulaşırken, Suriyeliler yanıtını verenler ise yüzde 7.1’le üçüncü sırada yer aldı.

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MUHALEFETİN SORUNU

Her defasında muhalefete uyarıda bulunma gereği duyduğum veri ise “Bu sorunu kim çözer?” sorusuna verilen yanıtta gizli.

Ankete katılanların yüzde 32.1’i “AK Parti” çözer diyor. “CHP” diyenlerin oranı ise CHP’nin oy oranının gerisinde kalarak yüzde 21.1 çıkıyor. Bu CHP seçmeninin bir bölümünün de ekonomi ve işsizlikle ilgili sorunu partisinin çözeceğine inanmadığını gösteriyor. “HDP” çözer diyenlerin oranı yüzde 8.2 olurken onu yüzde 7.7’yle “MHP” takip ediyor. “İYİ Parti” çözer diyenlerin oranı ise yüzde 7.6 çıkıyor. Ekonomide iddialı olmasına rağmen anketten Ali Babacan çıkmıyor.

Ekonomiyle ilgili ciddi bir sorun yaşanıyor ama buna rağmen halkımız “Bu sorunu muhalefet çözer” demiyor. Muhalefetin asıl çözmesi gereken sorunu bu.

EN BEĞENİLEN SİYASETÇİ

Optimar’ın anketine katılanların yüzde 31’i en beğenilen siyasetçi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işaretlerken, ikinci sırada yüzde 12.1’le Mansur Yavaş yer aldı. Selahattin Demirtaş, demokratik siyasete vurgu yaptığı çıkışlarıyla desteğini artırarak üçüncü sıraya yükseldi. Ankete katılanların yüzde 11.8’i Demirtaş’ı işaret ederken onu yüzde 10.3’le Kılıçdaroğlu takip etti. Devlet Bahçeli’nin yüzde 6.3 aldığı ankette Meral Akşener’in oranı yüzde 6.1 çıktı. Ekrem İmamoğlu ise yüzde 3.1’le yedinci sırada yer alarak gerileyişini sürdürdü.

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HANGİ PARTİ YÜKSELİŞTE

Optimar’ın anketi AK Parti’nin haziran ayından itibaren yakaladığı yükselişini sürdürdüğünü ortaya koydu. “Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna kararsızlar dağıtıldığında ankete katılanların yüzde 37.8’i “AK Parti” cevabını verirken, “CHP” yüzde 25.9’la ikinci sırada yer aldı.

“HDP”nin yüzde 11 çıktığı ankette “İYİ Parti” yüzde 9.8’le dördüncü sırada yer aldı. “MHP” diyenlerin oranı ise yüzde 9.5’e yükseldi. “Bahçeli”nin Sivas, Bursa ve Erzurum mitingleriyle sahaya inmesi ve 6’lı masanın üzerindeki HDP gölgesi, milliyetçi seçmenin MHP’ye doğru yönelmesine neden oldu.

İTTİFAKLARIN ORANI

AK Parti, MHP ve BBP’den oluşan Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 47.9 çıkarken, CHP, İYİ Parti, DP, DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi’nden oluşan 6’lı masanın oy oranı ise 37.8 çıktı. Cumhur İttifakı ile 6’lı masa arasında 10 puan fark oluşurken, HDP yüzde 11’le kilit parti konumuna yükseldi.

ATEŞ HATTI

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Liglerin bitimine doğru küme düşecek takımlar için “ateş hattında” yorumu yapılır. Ama daha seçimler yaklaşmadan küçük partiler ateş hattına doğru düşmeye başladılar. Sadece Yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi hariç.

Yeniden Refah Partisi yüzde 1.2 çıkarken ikinci sırayı ise yüzde 1.0 oy oranı ile Deva ve Zafer Partisi paylaştı.

Mustafa Sarıgül’ün Türkiye Değişim Partisi yüzde 0.6 çıkarken Büyük Birlik Partisi yüzde 0.6 oldu. Onu aynı oy oranı ise Saadet Partisi takip ederken Muharrem İnce’nin Memleket Partisi ile Gelecek Partisi yüzde 0.5 oranıyla son sırayı paylaştılar.

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU SIÇRAMA YAPTI

Milletvekillerini seçmek için de sandığa gideceğiz ama 2023 seçimleri tam anlamıyla cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Henüz sandık başına gitmedik ama bu eğilim anketlerde kendini göstermeye başladı.

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Optimar’ın anketinde ise iki önemli veri dikkatimi çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan üç puanlık bir sıçrama gerçekleştirirken Kılıçdaroğlu ilk kez ikinci sıraya yerleşti. Bu veriler seçmenin 2023 seçimlerini Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun yarışı olarak gördüğünü ortaya koydu.

ANKET SONUÇLARI

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy vereceğim” diyenlerin oranı yüzde 39.7’ye yükseldi. Bir ay önce Erdoğan’a destek yüzde 36.48’ken bu oran 3.3’lük bir sıçrama ile yüzde 39.7’ye çıktı.

Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 14.7’ye yükseldi. Bir ay önceki yüzde 14.5 olan desteğini 0.2 puan artırarak yüzde 14.7’ye yükselten Kılıçdaroğlu böylece ikinci sıraya yerleşti. Mansur Yavaş ise uzun süredir sürdürdüğü ikinciliği Kılıçdaroğlu’na kaptırdı. Hatırlarsanız daha önce Kılıçdaroğlu’nun nefesi Yavaş’ın ensesinde demiştim. Mansur Yavaş’ın adaylığı konusundaki belirsizlik onun üçüncü sıraya gerilemesine neden oldu. Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde 13.4 çıktı.

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İMAMOĞLU GERİLEDİ

Selahattin Demirtaş yüzde 8.6 çıkarken, Devlet Bahçeli yüzde 8.3’le dördüncü sırada yer aldı. Meral Akşener’in yüzde 7 çıktığı ankette Ekrem İmamoğlu yüzde 3.5’le yedinci sıraya geriledi. Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi sık sık gündeme gelen Abdullah Gül ise yüzde 0.6’yla on ikinci sırada yer alabildi.

SOSYAL KONUT PROJESİ

Son dönemde ekonomi, partilerin oy oranını etkileyen en önemli gelişmeydi. Muhalefet ilk başta dudak büktü ama sosyal konut projesinin toplumda büyük bir karşılık bulduğu anlaşılıyor. Başvuruların 5 milyonu aşmasını kastetmiyorum. Optimar’ın anketinde sosyal konut projesi de sorulmuş. Halkımızın yüzde 60.4’ü sosyal konut projesinden ev almak istediğini belirtmiş. Hayır diyenlerin oranı yüzde 39.6 çıkıyor. Ama onların gerekçeleri farklı farklı.

Bence muhalefet konut işinde dikkatli dil kullanmalı.