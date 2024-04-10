Özgür Özel İmamoğlu’nu rahatsız Yavaş’ı mutlu etti mi

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Ama 2028’te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı tartışması şimdiden başladı. Hatta Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını başlattılar bile.

MUHAFAZAKÂR-MODERN SEÇMENE

Ekrem İmamoğlu, bir yanında başörtülü annesi diğer yanında modern giyinimli eşiyle birlikte, Kuran okutup, hoca efendiye dua ettirerek görevine başladı.

O yüzden diyorum ki, “Bir elinde Nutuk, diğer elinde Kuran’ı Kerim”,

İmamoğlu muhafazakâr ve modern kesime mesaj verdi.

MİLLİYETÇİ DAMARA

Mansur Yavaş ise ilçe belediye başkanlarının göreve başlaması törenlerine katıldı. ”T.C.” isimlerinin belediye binasına asılması sırasında kürsüye çıktı.

Mansur Yavaş da milliyetçi ve ulusalcı damara mesaj vermeyi tercih etti.

Ekrem İmamoğlu’nun arkasında Karadeniz seçmeni.

Mansur Yavaş’ın arkasında İç Anadolu.

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Ekrem İmamoğlu İstanbul, Mansur Yavaş Ankara.

Tablo bu.

ÖZGÜR ÖZEL’İN MESAJI

Özgür Özel ise gazeteci büyüğümüz Yavuz Donat’a yaptığı açıklama ile cumhurbaşkanı adaylığı konusuna yeni bir format attı.

“Şu anda takımda iki forvet var... Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu... Ama birçok yeni figür de parlıyor. Bu isimlerden en iyi takımı kurmak önemli. Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında, teknik direktör, bırakın ben atacağım; demez... En formda oyuncusuna attırır” dedi.

Bu açıklamanın her satırı bir mesaj içeriyor.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’na dedi ki; sen tek forvet değilsin. Takımda iki forvet var; biri sen, diğeri Mansur Yavaş. Böylece Ekrem İmamoğlu’nu, Mansur Yavaş’la dengelemiş oldu.

MANSUR YAVAŞ’A SİNYAL

Mansur Yavaş’a da seni bu yarışın dışında tutmuyorum, formunu korursan, seni de değerlendirebilirim mesajını verdi.

Ekrem İmamoğlu’na karşı Mansur Yavaş kartını masaya sürdü.

İmamoğlu’nu, Yavaş’la dengeleme stratejisi güttü.

Özgür Özel böylece cumhurbaşkanı adaylığını ikili bir yarışa çevirdi.

Ekrem İmamoğlu yüzde 51 oyla İstanbul’u yeniden kazandı, Mansur Yavaş ise yüzde 61 oy oranıyla Ankara’da rekor kırdı. Akıllı bir genel başkan iki ismi yarış pistinin dışında tutar mı?

ÜÇÜNCÜ ADAYA SİNYAL

Ama sadece orada bırakmadı.

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“Belediye başkanlarımız kendi aralarında çok iyi işler yapacaklar... Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak.”

Böylece üçüncü adaylara da sinyal çakmış oldu. Kapıyı açık tuttu. Örneğin çok iyi bir performans gösteren bir kadın belediye başkanı neden cumhurbaşkanı adayı yapılmasın?

PATRON BENİM MESAJI

Özgür Özel’in bu açıklamalarında kendi konumunu tayin eden bir tarafı yok mu? Var.

1- Teknik direktör benzetmesiyle, ‘Patron benim’ dedi. ‘Kim ilk 11’de sahaya çıkacak kim oyundan alınacak, penaltıyı kim atacak ona ben karar veririm’ dedi.

2- Peki Özgür Özel’in buna hakkı var mı? Zamanlaması doğru mu?

Özgür Özel, Ecevit’ten sonra 1977 seçimlerindeki yüzde 42 zaferinin ardından bu seçimlerde yüzde 38’le büyük bir başarıya imza attı. Şu anda eli çok güçlü. Halk tabiriyle bıçağının iki tarafı da kesiyor. Gücünün doruğundayken Ekrem İmamoğlu’na da Mansur Yavaş’a da ‘CHP’nin içine de patron benim, penaltıyı kimin atacağını ben belirleyeceğim’ dedi.

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ÖZGÜR ÖZEL CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI

Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı yarışında kendi konumunu adayı belirleyecek teknik direktör olarak belirledi. “Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında teknik direktör, ‘Bırakın ben atacağım’ demez... En formda oyuncusuna attırır” dedi.

Bu sözlerinden Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adayı olmayacağı sonucu çıkarıldı. İlk başlarda Kemal Kılıçdaroğlu da ‘Parti genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmasın’ diyordu ama sonunda aday oldu. O nedenle bu hamur çok su kaldırır. Ama Özgür Özel’in bu ifadesi aday olmayacağı yönünde yorumlandı.

İMAMOĞLU NE YAPAR

Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında tekrarlanan seçimlerde ikinci kez seçildiği günden bu yana cumhurbaşkanı olmak istiyor. Geçen seçimde Kemal Kılıçdaroğlu engelini aşamadığı ve yeterince cesur davranamadığı için treni kaçırdı. Ama bu kez cumhurbaşkanı adaylığında kararlı olduğu gözleniyor.

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ŞANSA BIRAKMAZ

1- CHP Kurultayı’nı kazanarak Kılıçdaroğlu’nu tasfiye etti. Bir anlamda intikamını aldı. Önündeki en büyük engeli kaldırmış oldu.

2- Özgür Özel’i, İmamoğlu’nun seçtirdiği biliniyor. Hem desteklediği ismi CHP Genel Başkanı yaptı hem de CHP Genel Merkezi’ni istediği gibi dizayn etti.

3- İstanbul seçimlerini yeniden kazanarak rüzgârı arkasına aldı.

RAHATSIZ OLMUŞTUR

Yazımın başlığındaki soruya gelince. Özgür Özel’in açıklamaları İmamoğlu’nu rahatsız etmiş midir? Etmiştir. Kendi seçtirdiği Genel Başkan’ın, Mansur Yavaş’ı sahaya sürmesinden memnun olmuş mudur? Olmamıştır. İmamoğlu bu saatten sonra pes eder mi? Kesinlikle etmez. Ama nasıl bir yol izleyeceği belli değil.

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YAVAŞ MEMNUN MU

Mansur Yavaş ‘Bu seçim benim son seçimim’ dedi. İki dönem başkanlık yapacağını açıkladı. Yüzde 61 oyla tarihi bir rekor kırdı. Elbette ki cumhurbaşkanı adayı olmak isteyecek. Bu onun en doğal hakkı. Özgür Özel’in onu denkleme sokması tabii ki memnun etmiştir. Ama Mansur Yavaş ihtiyatlı bir kişiliktir. Kendisinin Ekrem İmamoğlu ile erken bir yarışa sokulmasını da istemez.

ERDOĞAN’A MESAJLARIN ALTINDA NE YATIYOR

Seçimlerden sonra Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilişkileri konusunda önemli mesajlar verdiler. Zeytin dalı uzattılar. Siyasette her sözün bir hedefi, her adımın bir siyasi mesajı vardır. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun Erdoğan’la ilgili sözlerini de böyle okumak lazım. Yeni bir strateji uyguluyorlar.

Özgür Özel, “Bayramda Cumhurbaşkanı’nı ben arayacağım”dedi. “Makama saygıdan taviz vermeyeceğiz” diye konuştu. “Ama en sert muhalefeti yapacağız” diye ekledi. Ekrem İmamoğlu ise “Sayın Cumhurbaşkanı sizinle konuşmaya hazır bir Ekrem İmamoğlu var” diye açıklama yaptı. Dikkat çekici bir çıkış da Dilek İmamoğlu’ndan geldi. Dilek İmamoğlu, “Emine Hanım ile birlikte projeler yapalım isterim” diye çiçek attı.

ZAFER SARHOŞLUĞU

Ülkemiz gerginlikten çok çekti.

Ayrıca Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu, halktaki Erdoğan sevgisini gördüler.

Bu yaklaşımları yerinde. Ama yanıltıcı olmasın. Bu süreçte Erdoğan’a karşı çok sertleşeceklerini düşünüyorum. Çünkü zafer sarhoşluğu bir süre sonra başlarını döndürecek gibi...