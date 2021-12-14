Nureddin Nebati başaracağına inanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iyi bir başlangıç yaptı. Gömleğin ilk düğmesini doğru ilikledi. Dilerim devamı da aynı şekilde gelir.

Meclis’teki bütçe görüşmelerinde iktidar ve muhalefeti kucaklayan bir konuşma yaptı. “Çok değerli muhalefet partisi milletvekillerine ve AK Parti grubuna, değerli ortağımıza teşekkür ediyorum. Eski milletvekilinize sahip çıktınız. Beni saygıyla, hoşgörüyle dinlediniz. Bu güzelliği Rabbim daim eylesin” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı olduğunda Nureddin Nebati’nin, “ateşten gömlek” giydiğini söylemiştim. Nebati kucaklayıcı üslubuyla giydiği ateşten gömleğe muhalefetin de kredi tanımasını sağladı.

Nureddin Nebati cumartesi günü iş dünyasının temsilcileri ile bir araya gelmişti. Önümüzdeki hafta da bankacılarla toplantı yapacağını öğrendim. İstişare sürecini ekonominin diğer paydaşlarıyla da sürdürecek.

EKONOMİ YÖNETİŞİMİ

Ekonomide dev dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde en çok buna ihtiyacımız var. Çünkü ekonominin önündeki en önemli sorun belirsizlik. Ekonominin yarısı güven demektir. Şu süreçte ekonominin en çok ihtiyaç duyduğu şey güven iklimi. Hem belirsizliğin giderilmesi hem de güven ikliminin sağlanması açısından diyaloğa her zamankinden daha çok ihtiyaç var. O nedenle Bakan Nebati’nin kucaklayıcı tarzı ve üslubu doğru. Ekonomiyi, ekonominin aktörleriyle birlikte yönetme anlamında buna ekonomi yönetişimi demek daha doğru bir tanım olacak.

İŞ DÜNYASI NELERİ GÜNDEME GETİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin iş dünyasıyla yaptığı toplantının yelpazesine baktım. Şu mahalleden, bu mahalleden gibi bir ayrım yapılmamış. İş dünyasının önde gelen isimleri, sektör temsilcileri, STK başkanları ve banka genel müdürlerinden oluşan 67 kişi katılmış.

Ekonomik sorunlar tüm çıplaklığı ile anlatılmış. Yeni ekonomik modelin başarısının en az 2 yıl sonra görüleceği ifade edilmiş.