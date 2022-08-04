KPSS sınavı iptal edilir mi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna Savaşı, tahıl koridorunun açılması gibi uluslararası krizlerde sergilediği dinamik süreç yönetimine tanık olmuştuk. Erdoğan, KPSS sınavıyla ilgili iddialar üzerinde de benzer bir kriz yönetimi uyguladı. “Tek bir evladımızın mağdur edilmesine asla müsaade etmeyiz” dedi. Milyonlarca gencimizi ilgilendiren bu soruna Cumhurbaşkanı’nın el atması çok yerinde oldu. Çünkü geçmişte FETÖ’cülerin soru çalması nedeniyle toplumda zaten bir hassasiyet oluşmuştu. KPSS sınavındaki bazı soruların Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavlarında çıkan sorularla aynı olduğunun ortaya çıkması üzerine bir gerilim oluştu. İnsanlarda sorular çalındı mı kaygısı doğdu. ÖSYM’nin kimseyi tatmin etmeyen açıklaması ise bu işe tüy dikti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tam o aşamada, DDK’ye inceleme talimatı vermesi, ardından gece yarısı ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün görevden alınması insanların yüreğine su serpti.

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BİR PROBLEM VAR

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı’nın da belirttiği gibi, “Bir problem olduğu gözüküyor”. Ancak bu problemin boyutunun ne olduğunu DDK müfettişlerinin yapacağı inceleme ortaya çıkaracak. Müfettişlerin tespitlerine göre ya sorular iptal edilecek ya da sınav tekrar edilecek.

DDK Başkanı Yunus Arıncı ile konuştum. Çok hızlı hareket ettiklerini, DDK müfettişlerinden oluşan heyetin dün sabah itibarıyla ÖSYM’de incelemelere başladığını söyledi. Yunus Arıncı çok tecrübeli bir yönetici. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı döneminde de çok titiz soruşturmalar yürütmüştü. “Kamuoyunun beklentisinin farkındayız. O nedenle çok hızlı hareket ediyoruz. Tabii çok hassas bir konu. O nedenle soruşturmamızı hızlı bir şekilde tamamlayıp gerçek neyse ortaya çıkaracağız” diye konuştu.

MÜFETTİŞLER ÖSYM’DE

DDK heyeti dün çalışmalara başladı. Soruşturmanın seyrine göre ihtiyaç duyulursa müfettişlerin sayısı artırılacak. Yeterli bulunursa heyet çalışmasını tamamlayıp en kısa sürede raporunu sunacak.

Peki DDK müfettişleri ÖSYM’de neyi araştırıyorlar?

1- Kaç soruda benzerlik var?

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2- İddia edildiği gibi bazı sorularda benzerlik mi var yoksa dışarıya bir sızma mı olmuş? Ya da soruların çalınması gibi bir durum mu söz konusu?

SINAV İPTAL OLACAK MI

Müfettişleri incelemelerini tamamlamadan bir şey söylemek mümkün değil. Ama müfettişlerin tespitlerine göre KPSS sınavıyla ilgili bir karar verilecek. Peki ne karar verilebilir?

1- Bulgulara göre birkaç soruda benzerlik tespit edilirse soruların iptali yoluna gidilecek. Bu durumda KPSS sınavı tekrar edilmeyecek.

2- Soruların çalınması ya da dışarıya sızması söz konusuysa KPSS sınava iptal edilir. Yeni bir tarihte ve yeni sorularla KPSS sınavı tekrarlanır.

Tüm bu soruların cevabı DDK müfettişlerinin yapacağı inceleme sonucunda ortaya çıkacak.

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SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Müfettişlerin ÖSYM ve iddiaların odağında yer alan Yediiklim Yayınları’nın merkezindeki incelemeleri sürerken Devlet Denetleme Kurulu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Bu adım iddiaların ciddi olduğu yönünde yorumlandı. KPSS sınavıyla ile iddialar artık iki koldan soruşturulacak.

‘6’LI MASA DA BİLSİN Kİ ADAYIMIZ BAY KEMAL’

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın, “Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal” çıkışı cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki önemli kilometre taşlarından birini oluşturuyor.

Engin Altay böylece CHP içindeki adaylık tartışmalarına da son vermiş oldu.

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Ekrem İmamoğlu mu olacak, Mansur Yavaş mı seçilecek tartışmalarının artık son bulması gerekiyor. Engin Altay tecrübeli bir politikacı. Siyasi nezaket gereği, “Ben 6’lı masa adayını 6’lı masa adına konuşursam hadsizlik yapmış olurum” dedi. Ama bu cümlenin devamında bir ama var. “Ama CHP’nin ve CHP’lilerin adayı Bay Kemal” cümlesi 6’lı masaya CHP’den başka bir ismin önerilmeyeceğini gösteriyor. Biz CHP olarak masaya genel başkanımızı önereceğiz anlamına geliyor.

Eğer bir yere partinin lideri aday gösteriliyorsa o partiden başka bir aday çıkmaz. Çıkmaması gerekir.

DEMİREL ÖRNEĞİ

Demirel cumhurbaşkanı olmak istiyordu. Ancak DYP içinde bir grup, “Demirel başbakan olarak kalsın” diye bir kampanya yürütüyordu. Demirel bundan rahatsız olmuştu. DYP Grubu’nda, “14 Mayıs 1950’de DP seçimleri kazanmıştı. Celal Bayar kürsüye çıktı ve seçimleri kazandık ama milli iradenin gereğini yerine getirmek ve rüştümüzü ispat etmek için bu hareketin bir sembolü olarak bu partinin liderinin Çankaya’ya çıkması, cumhurbaşkanı olması gerekiyor” şeklinde bir konuşma yaptı. Mesaj anlaşıldı. DYP’deki itirazlar kesildi. CHP’de de eğer Kılıçdaroğlu adaysa başka bir adayın çıkmaması gerekiyor. Sanıyorum iş oraya gidiyor. CHP’den 6’lı masaya Kılıçdaroğlu’nun ismi gidecek.

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CHP’NİN ADAYI BAY KEMAL

Çünkü konuştuğum CHP yetkilileri “Doğal olan genel başkanın aday olduğu yerde CHP’den başka bir adayın çıkmaması” diyorlar. CHP içindeki bütün bileşenlerin Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul ettiğini söylüyorlar. Bu nokta önemli. Çünkü CHP içinde İmamoğlu’nun adaylığını destekleyen ciddi bir grup vardı. Belli ki Kılıçdaroğlu’nun kararlılığı ve İmamoğlu’nun yaptığı hatalar nedeniyle onlar da geri adım atmış.

6’LI MASAYA MESAJ

Kılıçdaroğlu, CHP içindeki adaylık yarışını noktalamış gözüküyor. 6’lı masaya Kılıçdaroğlu’nun isminin gideceği netleşti. Peki 6’lı masanın tavrı ne olacak?

Önce CHP kurmaylarının 6’lı masaya yönelik mesajlarını aktarmak istiyorum. “Her partinin adayı olabilir ama 6’lı masanın büyük partisi bizim. Cumhurbaşkanı adayının da bizden çıkması doğaldır” diyorlar. Tabii bu CHP’nin yaklaşımı.

6’LI MASADAKİ HAVA

6’lı masanın da Kılıçdaroğlu konusunda ne düşündüğünü ölçmeye çalıştım. İYİ Parti cephesinde, “Eğer anketler Kılıçdaroğlu ile kazanılacağını ortaya koyuyorsa sorun yok. Kılıçdaroğlu aday olur. Ama Kılıçdaroğlu ile kazanılamıyorsa o zaman seçilecek aday formülü gündeme gelir” diyorlar. Peki bu seçilecek aday Akşener olur mu? O konuya bu aşamada girmeyi pek tercih etmediler. Ben de zorlamadım.

Ama CHP’den bu anekdotu da aktarmak isterim. “6’lı masa da bilsin ki adayımız Bay Kemal” diyorlar.

ABDULLAH GÜL OLUR MU

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Karar gazetesine verdiği röportaj 6’lı masada nasıl algılandı? Önce CHP kanadını yokladım. “CHP’liler dışarıdan bir ismin adaylığını kabul etmez. CHP’de çok değerler var. Abdullah Gül düşünülmez. Zaten bizim adayımız Genel Başkanımız” diye görüş bildirdiler. İYİ Partililer zaten Abdullah Gül ismine karşı. 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün önünü kesen Meral Akşener’di.

İlginç olanı Abdullah Gül’ün kurduğu DEVA Partisi’nden de destek gelmedi. DEVA’nın gönlünde Gül’ün değil Ali Babacan’ın adaylığı yatıyor.

Abdullah Gül, cumhurbaşkanı adaylığına yönelik bir çıkış yaptı ama bir karşılık bulamadı. Ciddiye alınmadı. Cumhurbaşkanı adaylığı için gönderdiği CV değerlendirmeye bile alınmadı.