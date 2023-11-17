Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e: ‘Ekrem’i sırtından at’

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Kılıçdaroğlu, Ankara’da ofis açıp çalışmalara başladı. Belli ki kapanmamış bir hesabı var. Çünkü gruplar halinde CHP’lilerle görüşmeler yapıyor.

Ben en çok Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki görüşmeyi merak ediyordum. Çünkü Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i hep destekledi. Veliahtı gibiydi. Öyle ki kendi adına grup başkanı olmasını sağladı. Ama her Sezar’ın bir Brütüs’ü olduğu gibi Özgür Özel karşısında yenilgiyi yaşadı.

Kılıçdaroğlu zaman zaman celallense de sinirleri alınmış gibi hareket edebilen birisi. Özgür Özel’in eşiyle birlikte evinde ziyaret etmesi sırasında da sakin bir görüntü vermişti.

Kılıçdaroğlu yakın çevresine Özgür Özel’in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu paylaşmış. Önemli tavsiyelerde bulunduğunu anlatmış. Zaten Özgür Özel de kendisine bir tavsiyesi olup olmadığını sormuş.

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TARİHİ BİR UYARIDA BULUNMUŞ

Eski genel başkan olarak Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’e çok tarihi bir uyarıda bulunmuş.

“Bir an önce Ekrem’i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm” demiş.

Kılıçdaroğlu, CHP’ye ilk genel başkan olduğunda Önder Sav’ın gölgesi altındaydı. Ne zaman ki Önder Sav’ı harcadı, o zaman CHP Genel Başkanı oldu. Bu süreci yaşadığı için Özgür Özel’e, ‘Ekrem’i sırtından at yoksa emanetçi genel başkan olmaktan kurtulamazsın’ şeklinde tavsiyede bulunuyor.

Bu test edilip onaylanmış bir tecrübe.

Kılıçdaroğlu’nun bir grup Parti Meclisi üyesiyle yaptığı toplantıda, “CHP’yi İmamoğlu’na kaptırmayın. Partiyi ANAP’laştırmak istiyor” dediğini Yeni Şafak gazetesi yazdı.

İMAMOĞLU İLE MÜCADELE

Benim anladığım Kılıçdaroğlu partisine yönelik bir strateji izliyor. Kurultayı kaybetmesinin nedeni olarak Ekrem İmamoğlu’nu görüyor. Özgür Özel üzerinden Ekrem İmamoğlu’yla mücadele etmeye çalışıyor.

Tabii bu etkili olur mu? Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’yla mücadeleyi göze alacak mı yoksa yerel seçimlere kadar emanetçi olarak devam etmeyi mi tercih edecek? Tüm bunlar belirsiz ama net olan bir şey var. Kılıçdaroğlu, pes etmiyor.

AKŞENER TEHDİT Mİ EDİLİYOR?

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İYİ Parti’de bir deprem yaşanıyor. Partinin etkili isimleri bir bir istifa ediyor. Siyasi partilerde hizipçilik olur. Ekipler arası savaş yaşanır. Genel başkanın yanındaki isimler gözden düşebilir. Bunlar siyasetin gerçekleridir. Ama İYİ Parti’de farklı şeyler yaşanıyor.

Mide bulandırıcı olarak isimlendirdiğim iddialardan söz ediyorum.

İYİ Parti’den istifa edip AK Parti’ye katılan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun İYİ Partililere verdiği şu yanıt Meclis tutanaklarına girdi. Hatipoğlu, “Benim partinizden istifa etme nedenim bugün ayyuka çıkan rezil dedikodulardır, iftira siyasetinizdir. Parti dediğiniz şeyin, aslında bir sekreterin CEO olduğu bir aile şirketi olmasıdır” dedi.

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ÜMİT DİKBAYIR’IN SORULARI

Meral Akşener’in akrabası olan İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır iddialar üzerine yazılı bir dilekçe ile parti yönetimine müracaat etti. Dikbayır’ın talepleri en az iddialar kadar vahim.

- Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in aile bireylerinin ve ayrıca özel kalem müdürü ve eşinin banka hesaplarının inceletilmesi,

- Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyelerinden şahsıma, aileme ve 3. kişilere ihale veya iş alınması ve şahsımın böyle bir olaya aracılık etmesi,

- İYİ Partimizin Sakarya Hendek İlçe Başkanı’nın işyerine (dershane) milletvekili sıfatımı kullanarak ceza kestirmiş olduğum iddiası,

- Eski adı Twitter yeni adı ile X olan sosyal medya hesabından ‘hızırçelebi06’ isimli bir hesabı şahsımın açtırdığı ve yönettiğim/yönettirdiğim iddiası,

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- Polonya’da bir şirketim olduğu iddiası,

- Henüz bana ulaşmamış ancak yukarıdaki iftira ve hakaretlerin her birine ilişkin gerçekler ortaya çıkana kadar ve disiplin kurullarımız tarafından araştırma yapılırken çıkarılacak yeni iftiraların tamamı...

Dikbayır’ın gündeme getirdiği konular yenilir yutulur cinsten değil. Ama İYİ Parti’de bunlar ve bunlardan daha ileri iddialar konuşuluyor.

AKŞENER, TEHDİT Mİ EDİLİYOR

Ama bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Akşener’i hedef alan iddialar neden şimdi gündeme getiriliyor?

1- Seçim yenilgisi CHP’de Kılıçdaroğlu’nu götürdü. İYİ Parti’de ise Akşener’in tahtını sallıyor.

2- Akşener seçimden sonra partiyi toparlayan bir liderlik yapamadı. Tam aksine kurultay konuşmasından başlamak üzere partiyi parçalıyor.

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3- Akşener, ittifak yapmayacağını açıkladıkça bir el İYİ Parti’yi karıştırmaya başladı. Bu el Ekrem İmamoğlu’nun eli olabilir mi? Orasını bilemiyorum ama Akşener’e, ittifak yapması için diz çöktürülmeye çalışılıyor.

Sonuç, eğer Akşener bu yöntemlerle tehdit edilmeye çalışılırsa bu iş tersine tepebilir.

İSRAİL YALAN RÜZGÂRI GİBİ

İSRAİL, Gazze savaşında bombalarını, savaş uçaklarını, tanklarını, toplarını, silahlarını kullanıyor. Sırtını ABD’ye dayamış, Gazze’de soykırım suçu işliyor. Hastaneleri, okulları, ibadethaneleri vuruyor. Kadınları, bebekleri, masum insanları katlediyor.

İsrail’in bir silahı daha var. O da yalan. Tam bir yalan makinesi gibi hareket ediyor. İsrail savaş suçu işleyerek Şifa Hastanesi’ne girdi.

İSRAİL’İN İDDİALARI ÇÖKTÜ

Peki iddiası neydi?

1- “Hamas’ın elindekiler rehineler Şifa Hastanesi’nde saklanıyor” dediler.

Peki Şifa Hastanesi’nde rehineleri buldular mı? Hayır.

2- “Şifa Hastanesi’nin altında tüneller var” dediler.

Peki tünelleri buldular mı? Yok.

3- “Şifa Hastanesi’nin altı Hamas’ın karargâhı” dediler.

Peki Hamas’ın karargâhını buldular mı? Yok.

Bir görüntü yayınladılar, sonra sildiler. Sonra tekrar yayınladılar. FOX News muhabirinin hastane içinden paylaştığı video ile İsrail ordusunun yayınladığı görüntü arasındaki tutarsızlıklar ortaya çıktı.

TUTARSIZLIKLAR

4- İlk kayıtta Hamas’ın kullandığı CD’ler gösterilirken, ikinci kayıtta dizüstü bilgisayarın markası buzlandı. Çünkü söz konusu bilgisayar modelinde CD sürücüsü yoktu.

5- HAMAS silahları diye gösterdikleri silahlar, paslı ve toz içinde ancak çanta tertemiz ve yeni alınmış.

6- Silah bulduk dedikleri koliler ise, İsrail’in ilaç ve bebek maması getirdik diye propaganda yaptığı kolilerle aynı bandrollü.

BÜYÜK GÖZ TÜRKİYE

7- İsrail, sonradan getirip yerleştirdiği silah ve askeri kıyafetlerle algı operasyonu yapıyor ama büyük bir göz onun yalanlarını yakalayıp deşifre ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 7 Ekim’den bu yana İsrail’in 115 yalan haberini tespit edip deşifre etti.

Ey İsrail büyük biradere sırtını dayamış olabilirsin ama büyük bir göz seni takip ediyor. O gözün adı Made In Türkiye...