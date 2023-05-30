Kılıçdaroğlu istifa edecek mi, İmamoğlu aday mı

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CHP kulislerinden edindiğim bilgileri paylaşmak istiyorum.

İSTİFALARI KABUL ETMEDİ

Seçim gecesi genel başkan yardımcıları Kılıçdaroğlu’na, istifalarını sunmak istemişler. Kılıçdaroğlu, “İstifa için erken. Birlikte hareket ederiz” demiş. Böylece istifaları durdurmuş. Kılıçdaroğlu partisinin yetkili kurullarını toplayacak. Önce MYK toplantısı yapılacak. Ardından Parti Meclisi toplanacak.

ECEVİT’TEN BAŞARILI

CHP yönetimi Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığını tartışmaya açmamaya çalışıyor. “Kılıçdaroğlu, başarısız değil, tam aksine başarılı. CHP adayı olarak yüzde 48 oranında oy aldı. 1977 seçimlerinde yüzde 42 oy alan Ecevit’ten dahi yüksek oyu almayı başardı” tezini savunuyorlar. Ecevit yüzde 42 oyu sadece CHP olarak almıştı. Kılıçdaroğlu’nun aldığı oyun içinde İYİ Parti’nin, HDP’nin, 6’lı İttifak’ın üyesi Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti ile Ümit Özdağ’ın oyları var. Ecevit yüzde 42 oy aldıktan sonra hükümet kurmuştu. O nedenle kıyaslanmaz. CHP yüzde 48 oy almadı, yüzde 25 oy alabildi. Ama bu Kılıçdaroğlu ekibinin eğilimini yansıtması açısından ilginçti.

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İSTİFA ETMEYECEK

Kılıçdaroğlu, istifa etmeyecek. Seçim gecesi yaptığı konuşmada “Yürüyüşümüz sürüyor. Ayaktayız ve buradayız” diyerek istifa etmeyeceği sinyalini vermişti. Seçimi kaybeden değil, zafer kazanmış bir lider gibi konuşmuştu.

KURULTAYA GİDECEK

Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki hafta olağanüstü kurultay kararını açıklaması bekleniyor. CHP’nin olağan kurultay süresi seçimler nedeniyle durdurulmuştu. Ancak olağan kongre sürecinin en az eylül ayında tamamlanabileceği bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun temmuz ayında olağanüstü kurultayı tercih edeceği söyleniyor.

EKREM İMAMOĞLU ADAY OLACAK MI

Seçimlerin üzerinden 24 saat geçmeden Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’na soyunduğunun ilk işaretini verdi. İmamoğlu, “Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir” diye açıklama yapınca CHP kulisleri hareketlendi. İmamoğlu, seçim gecesi CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu ile görüşmüş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Ama cumhurbaşkanı adayı olması Kılıçdaroğlu tarafından engellenen Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’na soyunursa işler karışacak. İstanbul sermayesi İmamoğlu’nu CHP’ye genel başkan yapmak istiyor.

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İMAMOĞLU’NUN HANDİKAPLARI

Ekrem İmamoğlu’nun önünde üç engel bulunuyor.

1- YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İmamoğlu hakkındaki dava İstinaf Mahkemesi’nde bulunuyor.

2- Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa ettiği takdirde Belediye Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulundurduğu için Belediye Başkanlığı AK Parti’nin eline geçecek. 9 ay sonra yerel yönetimler seçimi olduğu için belediye başkan adaylarını Kılıçdaroğlu belirleyecek. O nedenle belediye başkanları Kılıçdaroğlu ile ters düşmemeye çalışıyor.

Seçimlerin ardından CHP ve İYİ Parti’deki gelişmeleri izlemekte yarar var.

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KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MECLİS’in cuma günü toplanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekillerinin yemin etmesi bekleniyor.

Yemin töreni birkaç noktadan önemli.

1- Meclis Başkanlığı seçim süreci başlayacak. Meclis Başkanlığı için Bekir Bozdağ’ın, Fuat Oktay’ın, Numan Kurtulmuş’un ismi kamuoyuna yansıdı ama yansımayan isimler de var.

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ettikten sonra yeni kabineyi kuracak. Başkanlık Sistemi’ne geçildiği için Meclis’te uzun süre devam eden güvenoylaması süreci yaşanmayacak.

3- 16 bakan milletvekili seçildi. Yemin etmeden önce bakanlık görevinden ayrılmaları gerekiyor. Eğer yeniden bakan olarak atanırlarsa o zaman milletvekilliğinden istifa edecekler.

YENİ KABİNE

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma ya da cumartesi günü yeni kabineyi açıklaması bekleniyor. Peki kim bakan olacak? Mevcut bakanların kaçını yeni kabinede görebileceğiz? Bu soruların cevabını bilen yoktur. Erdoğan’ın kafasında kabine şekillenmiştir ama şu ana kadar kimseyle en ufak bir paylaşımı olmadı. Kabine listesiyle ilgili çalışma yapmak üzere kimseyi görevlendirmedi. Tamamen seçime odaklanmıştı. Ama bugünden itibaren kabine hazırlıkları başladı.

BAKANLAR YENİ KABİNEDE OLACAK MI

Cumhurbaşkanı yardımcısının sayısının ikiye çıkarılacağı konuşuluyor. Mevcut bakanların az bir kısmının yeni kabinede değerlendirileceği söyleniyor. Ama bunlar kim olacak, onu bilen yok. Bu demektir ki kabinede çok sayıda yeni ismi görebileceğiz.

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Ayrıca üç dönem kuralı nedeniyle Meclis’e giremeyen isimlerin bir kısmını bakanlık koltuğunda görebiliriz.

ÖNCELİK EKONOMİ

Önemli noktalardan biri ekonomi yönetiminde kimin olacağı. Erdoğan seçim gecesi yaptığı konuşmada ekonomiye ayrı bir yer ayırarak “Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek, önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır. Bunları çözmek bizim için zor bir şey değil” dedi.

MEHMET ŞİMŞEK OLACAK MI

Bu sözler ekonomi politikalarında bir değişimin işareti olarak görülebilir mi? Erdoğan ekonomide yeni bir ekip kuracak mı? Daha açık bir şekilde soracak olursak Mehmet Şimşek ekonomi yönetimini üstlenecek mi?

Bu kabinede en çok merak edilen konu bu olacak. Çünkü seçimlerde Erdoğan’ı en çok zorlayan ekonomi oldu. Sinan Oğan’ın destek vermesinin koşullarından biri olarak da faiz başta olmak üzere ekonomide piyasalara uyumlu politikaların uygulanacağı vurgulanmıştı.

EKONOMİ TAKIMI

Mehmet Şimşek, uluslararası piyasalarda kredisi yüksek bir isim olmanın ötesinde mevcut ekonomi politikalarından da ayrışan bir isim. Seçimlerin ardından Mehmet Şimşek’in kutlamak için tweet atması ilgi çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gece Mehmet Şimşek’le görüştü. Görüşmenin olumlu geçtiği söyleniyor. Yeni dönemde Mehmet Şimşek ekonomiyi üstlenirse Lütfü Elvan ile Cevdet Yılmaz’ın da içinde yer alacağı bir takım oyununun kurulacağı söyleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ayrılabileceği söyleniyor. Kabinede ayrıca bir AFET Bakanlığı olacak.

ERDOĞAN, OĞAN’A NE DEDİ

Seçim gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı’nda yer alan partilerin liderleri ile birlikte kürsüye çıkmıştı. Erdoğan, platformda Cumhur İttifakı liderleri ile tek tek tokalaşıp seçimlerdeki katkıları için teşekkür etmişti. Erdoğan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’a teşekkür ettikten sonra hemen yanındaki Sinan Oğan’la bir şeyler konuşmuştu. Kameraya yansıyan bu görüntüyü merak ettim. Erdoğan, Sinan Oğan’a, “Duruşundan dolayı ayrıca teşekkür ederim” demiş. İlk turda yüzde 5.2 oy alan Oğan, ikinci turda Erdoğan’a destek verdiğini açıklamıştı.