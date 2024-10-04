İsrail bu savaşı Türkiye’ye kadar yayma cesareti gösterir mi?

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Bu sözleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde söyledi. Hem endişe hem de tartışma başladı. Şimdi bu konuşmanın perde arkasına bir üst düzey yetkilinin anlatımından yola çıkarak, bakacağız:

ERDOĞAN’IN MESAJI HEM İSRAİL’E HEM DE İÇERİDEKİ BAZI GRUPLARA

* Dünyanın vicdanının karşısında yer alan, Ortadoğu’yu birbirine katan İsrail yönetimi hep bir dini referans noktası ile hareket ediyor.

* Referans noktasında kendi gelenekleri ve inancı olduğunu iddia ederek, vaad edilmiş toprakları gündeme getiriyor. Bu topraklar içinde Türkiye’den de küçük bir bölümü gösteriyorlar.

* Tüm bunlar işin ciddiyetini gösteren işaretler. Türkiye’den üç buçuk saat uzakta bir mesafeden bahsediyoruz.

* Türkiye tabii ki birçok senaryoya göre olası hazırlıklarını yapıyor.

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* Ancak Türkiye’nin kendi içinde de bazı açıklamalar ne yazık ki dışarıya karşı Türkiye’yi zayıf gösterebilir.

* Cumhurbaşkanı bu sözleri hem İsrail’e hem de içeride birlikteliği bozmaya çalışanlara da karşı kullandı.



* Süreçte, Türkiye birlik olmalı ve dikkatli olmalı.

BATILI LİDERLER İRAN CUMHURBAŞKANI’NA SÖZ VERDİ Mİ? ARKA KAPI DİPLOMASİSİ İŞLİYOR MU?



İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve Avrupalı liderlerin, İran’ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına karşılık vermemesi halinde Gazze’de ateşkes ilan edeceklerine dair kendilerine söz verdiğini ancak bunu yerine getirmediklerini söylemişti. Bir pazarlık var mı, detayları neler belli değil. Ancak şunları söyleyebiliriz:

HERKES HERKESLE FARKLI SEVİYELERDE KONUŞUYOR

* İsrail saldırılarının arkasında reel bir mantık aramanın bir faydası yok. Kasım Süleymani ya da İsmail Haniye suikasti çok noktasal hedef ve atışlar. Bu nedenle bir stratejinin ürünü, hesaplanmış bir planın parçası olduğu görülebiliyor.

* Ülkeler arasında işleyen bir arka kapı diplomasisi var.

* Herkes herkesle farklı seviyelerde konuşuyor.

* Bu farklı seviyelerdeki temasın İran-İsrail, İran-ABD arasında olduğu da düşünülüyor.

* Ankara’nın da duyduğu bazı bilgiler var; ateşkesin sağlanması için yürütülen temaslara dair.

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* Rusya ve Ukrayna’nın savaşta iken bile görüştüğü unutulmamalı.

BATININ HEDEFİ İRAN’DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ Mİ?

* Devrim olduğundan beri oradaki düzeni yıkmaya çalışan bir Batı dünyası var

* Ancak İran’ın tarihi yapısını dikkate almak gerekiyor.

* Bununla birlikte dışarıdan gelen bir baskı ile değişiklik olması mümkün görünmüyor.

İSRAİL’İN LÜBNAN PLANINI ANKARA NASIL OKUYOR?

Ankara’ya göre İsrail’in Lübnan’ın tamamına ilişkin bir sıkıntısı yok. Ancak,

* İsrail’in hedefinin Hizbullah’ın yönetimsel yapısını tamamen çökertmek olduğu anlaşılıyor.

* Diğer yandan kara operasyonu ile kuzeyde belli bir noktaya kadar gelip, orada bir tampon bölge oluşturmak istedikleri düşünülüyor.

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* Aslında noktasal atışlı bir savaş yürütülüyor.

* Lübnan hükümeti de bir savaş içinde olmak istemiyor.



TÜRKİYE YENİ BİR DİPLOMATİK ÇABA BAŞLATIR MI?



* Ankara her an çıkabilecek bir fırsatı değerlendirmek üzere ilişkileri sürekli ve güncel tutuyor.

* Tansiyon yüksek de olsa bir anda çıkabilecek bir fırsat değerlendirilirse gerginlik azalabilir.

ERDOĞAN’IN BARIŞ GÜCÜ ÖNERİSİ KAPSAMINDA TÜRK ASKERİ GÖREV YAPAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde dikkat çeken bir diğer açıklaması ise, “Uluslararası toplum İsrail’in tüm bölgeyi ateşe atan bu haydutluğuna daha fazla sessiz kalamaz. Şayet Güvenlik Konseyi gerekli iradeyi göstermezse Genel Kurul’un (BM) 1950 tarihli Barış İçin Birlik Kararı’nda olduğu gibi kuvvet kullanma tavsiyesinde bulunma yetkisi süratle devreye alınmalıdır” oldu. Peki Türkiye bu barış gücünde yer alır mı?

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* Türkiye barış için elinden geleni yapmakta kararlı.

* Ankara orada muharip güç değil, ama bir barış gücüne katılmaya sıcak bakıyor.

* Ancak henüz o aşamaya gelinmediğinin de farkında.

SÜPER GÜÇ BATI HATTA DÜNYA İÇİN KATLİAMI DURDURMAK BU KADAR ZOR MU?

Katliamı ya da İsrail’e dur demenin zor olmadığını hepimiz biliyoruz. İsteseler, çıkarları bunu gerektirse kimse bir dakika durmazdı. Batının en büyük kazanç kapısı ne yazık ki,

* Dünyada şu anda iki savaş var.

* Bu savaşlarda çok ciddi silah ve mühimmat kullanılıyor. Bunları kim üretiyor, kim satıyor, kim para kazanıyor?

* İran-Irak savaşı sürerken, füzeler havada uçuşuyordu. Kim verdi o füzeleri? Yıllar sonra ABD’nin İran’a da füze sattığı açık kaynaklarda yazıldı.