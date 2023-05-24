Kemal Bey’e PKK desteği gerçek videoda

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Bildikleri en iyi iş algı operasyonu yapmak. Ama bu kez çuvalladılar. Kendi elleriyle PKK’nın Kılıçdaroğlu’na verdiği desteğe ilişkin videoyu hatırlattılar. Milletin hafızasının canlanmasına yol açtılar. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sayesinde, videoyu seyretmeyenler dahi seyretme ihtiyacı hissedecek.

PKK DESTEĞİNİ ÖRTEMEZSİNİZ

Belli ki “Bu millet Kandil’in desteklediği Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yapmaz” sözüm içlerine oturmuş. Belli ki milletimizin, “PKK ile kol kola yürüyen, Kandil’deki terör baronlarının desteklediği adaya oy vermem” diye sandığa gitmesi Kılıçdaroğlu’nun kimyasını bozmuş. Belli ki Tuzla’da pazar yeri ziyareti sırasında “PKK dışarı” sloganları ile kovulması, Ekrem İmamoğlu’nun karizmasını çizmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “PKK’lılar bunlara videolarla destek verdiler” cümlesinde yer alan, “Ama montaj, ama şu ama bu” ifadesi üzerinden kendilerini temize çekmeye çalışıyorlar.

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NEDEN PKK’NIN DESTEĞİNİ KABUL ETTİN

Madem PKK’nın desteği o kadar zararlıydı... O zaman neden çıkıp en başta “Ey Kandil, ey PKK yöneticileri, ben demokratik bir mücadele veriyorum. Siz eli kanlı katillersiniz. Sizin desteğinize ihtiyacım yok” demediniz? HDP’nin peşine takılıp Irak-Suriye tezkeresine hayır oyu kullandınız.

DURAN KALKAN’IN DESTEK VİDEOSU

Peki Kemal Bey, siz HDP ile el sıkıştıktan sonra PKK elebaşılarından Duran Kalkan, mağaradan çektiği videoda “Her türlü desteği vereceğiz” derken niye itiraz etmediniz? O video montaj mıydı?

KARAYILAN, ‘CUMHURİYET DEĞİŞECEK’ DEDİ

Kandil’deki terör baronlarından Murat Karayılan, PKK’nın kanalında yayına çıkıp, “14 Mayıs’ta sadece cumhurbaşkanı değil, sistem de değişecek” diyerek size destek verirken niye sesiniz çıkmadı?

HDP MYK üyesi Filiz Koçali, “PKK/KCK’nın Kılıçdaroğlu ve Sol Parti’ye verdiği destek çok önemli” deyince niye itiraz etmediniz?

ATATÜRK’ÜN CUMHURİYET’İNE SAHİP ÇIKMADIN

HDP’li Sırrı Sakık, “Yüz yıllık Cumhuriyet’i değiştireceğiz” derken neden “Ben Cumhuriyet’i kuran Atatürk’ün koltuğunda oturuyorum. Cumhuriyet’in değiştirilmesine izin vermem. Sizin desteğinizi istemiyorum” demediniz?

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ÖCALAN’A ÖZGÜRLÜĞE SESSİZ KALDINIZ

Sırrı Sakık, “İmralı’daki tecridin kapısını kıracağız. Öcalan’ı özgürlüğe kavuşturacağız” diye konuşurken, Ahmet Türk, “Bu dönem Öcalan’ın özgürleşme dönemidir” derken, CHP’nin Van mitinginde, “Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan” diyen slogan atanlara karşı neden sesinizi çıkarmadınız?

SİZ TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEDİNİZ

Kılıçdaroğlu, neden Kandil’e dönüp, “Siz eli kanlı terör örgütüsünüz. Sizin desteğinizi istemiyorum. Tam aksine cumhurbaşkanı seçilirsem en büyük mücadeleyi terör örgütlerine karşı vereceğim” demediniz? Çünkü PKK ve HDP’nin desteğine ihtiyacınız vardı.

KANDİL’DEN 2. TURDA DA DESTEK

Hadi ilk tur sessiz kaldınız.

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İkinci turun ilk açıklamasını Kandil’deki PKK yöneticilerinden Duran Kalkan, “İkinci turda da Kılıçdaroğlu’nun yanındayız” diye açıklama yaptı. Sessiz kaldınız. Madem videodaki PKK yöneticilerinin desteğinden rahatsızsınız. Duran Kalkan’a neden, “Senin oyunu da desteğini de istemiyorum. Çünkü sen teröristsin” demediniz?

HDP İKİNCİ TURDA KILIÇDAROĞLU DEDİ

HDP ve Yeşil Sol Parti’nin MYK’sı toplanıp ikinci turda da Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı. Meral Akşener’in PKK’nın uzantısı dediği HDP desteğini niye reddetmediniz?

REMZİ KARTAL, KILIÇDAROĞLU DEDİ

Kırmızı bültenle aranan PKK yöneticilerinden Remzi Kartal, terör örgütünün kanalına çıkıp “İkinci turda Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz” derken niye sessiz kaldınız? O canlı yayın olduğu, video olmadığı için mi itiraz etmediniz?

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UZUN METRAJLI FİLM OLUR

Kemal Bey, ikinci turda Türk milliyetçiliğine soyundunuz. O nedenle PKK’nın terör baronlarının size destek veren görüntülerinin yer aldığı videodan rahatsızsınız. Ama şükredin ki bu bir video. Aslında bu açıklamaların tamamını toplasak uzun metrajlı bir film olur. “PKK destekli Kemal” belgeseli olur.

PKK-HDP DESTEĞİNİ REDDEDİN

Ama Kandil’in size verdiği destekten rahatsızsanız, vakit geçmeden çıkın PKK’ya meydan okuyun. HDP’ye, “Sizin desteğinizi istemiyorum” diye rest çekin.

FETÖ’NÜN GOEBBELS’İ

Yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın videoyla ilgili sözleri üzerinden algı yönetimine soyunmayın. Hitler’in propaganda bakanı Goebbels’in yalanları dahi Hitler’i kurtarmaya yetmemişti. FETÖ’nün Goebbels’i olan Cevheri Güven’in kullandığı yöntemler de sizi kurtarmaya yetmez.

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FETÖ’cü Cevheri Güven’in organize ettiği Baykal’a yönelik şantaj-montaj kaseti ile CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturdunuz. Yine Cevheri Güven’in ürettiği kasetle cumhurbaşkanlığı yarışında rakibiniz Muharrem İnce’nin çekilmesini sağladınız. Bu kasetler karşılığında FETÖ’ye, PKK’ya hangi diyet borcunu ödeyeceksiniz, orasını bilmem ama sorduğum bir soru üzerinden PKK’nın size verdiği desteği gösteren videodan kurtulamayacaksınız.

BELGESEL YAPARIM

Uzun metrajlı film çekmeyi bilmem ama belgeselden anlarım. Gençlerin gerçek konuşmalardan edit edip hazırladığı videodan dolayı ödünüz koptuysa isterseniz PKK’nın size verdiği desteği anlatan bir belgesel hazırlayabilirim. Kemal Bey, bu millet PKK’nın desteklediği bir kimseyi cumhurbaşkanı seçmez. Bu da size ders olsun.

KILIÇDAROĞLU’NUN PKK YALANI

PKK desteği Türk milletinden tepki görünce Kılıçdaroğlu, “Terör örgütünün saldırı düzenlediği tek lider benim” diyor ama bu doğru değil. Kılıçdaroğlu, PKK’nın özür dilediği tek lider benim dese, doğru olur. Çünkü Artvin’deki saldırıdan sonra Kandil, Kılıçdaroğlu’ndan özür dilemişti. PKK, “Eylemci gücün kesinlikle önceden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ait bir konvoy olduğu yönünde herhangi bir bilgisi yoktur. Burada CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu kesinlikle herhangi bir biçimde hedeflenmemiştir” diye açıklama yapmıştı.

PKK, Bedirhan bebekten, Aybüke öğretmenden özür dilemedi ama Kılıçdaroğlu’ndan özür diledi. Neden acaba?

ÜMİT ÖZDAĞ MİLLET İTTİFAKI’NI KARIŞTIRDI

SİNAN Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yer alınca Ümit Özdağ rotayı Kılıçdaroğlu’na çevirdi. Özdağ dört maddelik bir teklif sundu:

1- Anayasa’nın ilk 4 maddesi ile Anayasa’daki Türklük tanımının güvence altına alınması.

2- PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele.

3- Suriyeli sığınmacıların 1 yıl içinde gönderilmesi.

4- Terörle iltisaklı belediyelere kayyum atamasının devam etmesi.

KILIÇDAROĞLU İSTEKLİ

Özdağ, Millet İttifakı ortaklarının yazılı olarak bunu kabul etmesini şart koştu. Ancak Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan karşı çıktılar. O yüzden mutabakat sağlanamadı. Kılıçdaroğlu şimdi Ümit Özdağ’la anlaşmaya çalışıyor. İlk turda PKK desteği yetmediği için ikinci turda Ümit Özdağ’ın seçmenlerini yanına çekmek için yapmayacağı anlaşma, vermeyeceği söz yoktur.

ÖZDAĞ, PKK-HDP DESTEĞİNİ NASIL İZAH EDECEK

Ama Ümit Özdağ, PKK-HDP’nin desteklediği Kılıçdaroğlu ile nasıl yan yana gelecek? Bunu içine nasıl sindirecek, bu işbirliğini Türk milliyetçilerine nasıl izah edecek? Özdağ, PKK-HDP’nin desteklediği Kılıçdaroğlu ile anlaşırsa Türk siyasetinin geleceğindeki iddiasını kaybeder.