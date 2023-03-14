İttifaklarda son durum ne?

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CHP’ye destek veriyorsan demokrasi şampiyonusun. CHP’ye destek vermiyorsan tek adam rejimini destekliyorsun demektir.

İster PKK’lı ol ister LGBT’yi destekle, hiç sorun değil. Kılıçdaroğlu’nu destekliyorsan sen bir demokrasi kahramanısın. Yok eğer Kılıçdaroğlu’na destek vermiyorsan, hainsin, sarayın adamısın.

Yakında CHP’nin altı okunun yanına 7’nci ok olarak Kılıçdaroğlu’nu eklerlerse şaşırmam.

ANAYOL SÜRECİNE BENZİYOR

Benzer bir mahalle baskısını ANAYOL’un kurulma sürecinde yaşatmışlardı. Tansu Çiller ile Mesut Yılmaz birbirinden nefret ederdi. Birbirlerini tasfiye etmeye yeminlilerdi. “Erbakan başbakan olmasın, Refah Partisi ile koalisyon kurulmasın” diye öyle bir mahalle baskısı uyguladılar ki, Mesut Yılmaz, Erbakan’la anlaşmaya vardığı halde askerin baskısı ile hükümeti kurmaktan kaçındı.

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Mahalle baskısı ile kurulan ANAYOL ise topu topu 4 ay sürdü. Mesut Yılmaz ile Tansu Çiller saç saça baş başa kavga etti. ANAYOL yıkıldı, DYP ile ANAP bir daha seçim kazanamadı, merkez sağ çöktü. Seçimden sonra 6’lı Masa’nın durumu da farklı olmayacak.

ERBAKAN DÜŞMANLIĞI

Bakmayın şimdi Saadet Partisi güzellemeleri yapmalarına, Erbakan’a methiyeler dizmelerine. Erbakan hükümetini yıkmak için muhtıraysa muhtıra verdiler, postmodern darbe yapmaksa postmodern darbe yaptılar, parti kapatmaysa partisini kapattılar. Erbakan’a siyasi yasak koyarak eski başbakanı siyasi yasaklı hale getirdiler. Erdoğan olmasaydı Erbakan’ı hapse atacaklardı.

Sırf Erbakan’la koalisyon yaptı diye bir zamanlar modern Türkiye’nin yüzü olarak gösterilen Tansu Çiller’i bir anda linç ettiler. 6’lı Masa’dan ayrıldığı 72 saat süresince İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptıklarını gördünüz. Sifonu çekmekten bile söz ettiler. Onun bin katını sırf Erbakan’ın başbakanlığına destek verdiği için Tansu Çiller’e yapmışlardı.

MUHARREM İNCE’YE TEKLİF GİTMEDİ

Şimdi benzer baskıyı Muharrem İnce’nin üzerinde kurmaya çalışıyorlar. CHP’nin eski Genel Başkanları Hikmet Çetin ile Altan Öymen’in Muharrem İnce ile görüştüğü, İnce’nin Milli Eğitim Bakanlığı’nı talep ettiğini yazdılar. Değerli bir devlet adamı olan Hikmet Çetin’le konuştum. “Muharrem İnce ile ne görüşmemiz için bir talep var ne de yaptığımız bir görüşme” dedi. Muharrem İnce’nin Milli Eğitim Bakanlığı talep ettiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

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Görüşme yapılmadan önce Muharrem İnce’yi itibarsızlaştırma kampanyasını başlattılar. Cumhurbaşkanı adayı yaptıkları Muharrem İnce’yi seçimlerden hemen sonra Külliye’ye giden CHP’li diye itibarsızlaştırmaya çalışıyorlardı.

MUHARREM İNCE’YE MAHALLE BASKISI

Gelinen noktada Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verirse demokrasi kahramanı olacak. Eğer cumhurbaşkanı adayı olursa hain ilan edilecek. Ömrü CHP zihniyeti ile mücadele ederek geçenlere CHP listelerinden yer açılırken, onlara bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık artı milletvekilliği sunulurken, CHP’nin evladı olan Muharrem İnce’ye henüz bir teklif götürülmedi.

DSP’YE MEDYA OPERASYONU

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DSP Genel Başkan Yardımcısı Onur İste ile CNN Türk’te canlı yayındaydık. O sırada CHP’ye yakın internet sitelerine, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü haberi düştü. Onur İste, Önder Aksakal’ı arayıp, “Sayın Genel Başkan’ım, neredesiniz? Sizin Külliye’de olduğunuz yönünde haberler var” dedi. Önder Aksakal, “Şu anda Çağdaş marketteyim” dedi. Bunu neden aktarıyorum? Bu haberi yapanlar, Önder Aksakal’ı arayıp şu anda neredesiniz diye sormayı akıl edemiyor mu? Onlar gerçeğin peşinde değiller. DSP’ye operasyon çekmenin peşinde oldukları için Önder Aksakal’ı özellikle aramıyorlar.

ÖNDER AKSAKAL NE DEDİ

Peki DSP bu seçimde ne yapacak? İttifaklara girecek mi? Yoksa yine bir medya operasyonu sonucunda yazıldığı şekilde seçimlere tek başına mı girecek?

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Önder Aksakal’ı aradım. “DSP’nin Parlamento’da olması gerekiyor. Bu sistemde Meclis’e girmek, ancak bir ittifak içinde olarak mümkün oluyor” dedi. Aksakal, kendilerine henüz bir teklifin gelmediğini ifade etti. “İttifaklardan teklif geldiği takdirde bunu yetkili kurullarımızda değerlendiririz” dedi.

Hadi Ecevit’in mirasından söz edenler, hadi solda birlikten söz edenler, Ecevit’in partisini niye 6’lı Masa’ya davet etmiyorsunuz?

DSP’DELER Mİ?

Eski DSP’li 51 milletvekili Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yaptı. Demokratik Sol ismini kullandılar ama araştırdım, aralarında sadece 4’ü DSP üyesi. Diğerleri DSP’den ayrılmış. Melda Bayer ve Necdet Tekin İYİ Parti’ye katılmış, rozetlerini de Meral Akşener takmıştı. Eski bakanlar Hasan Gemici, İstemihan Talay ve Mehmet Kocabatmaz CHP’den aday oldular. Bu isimler İYİ Partili ya da CHP’li olarak Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapabilir ama hem DSP’den ayrılıp hem DSP ismini kullanmaları pek şık olmadı.

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AK PARTİ - MHP GÖRÜŞMELERİ

AK Parti ile MHP’nin ortak seçim komisyonu Hayati Yazıcı ve Feti Yıldız başkanlığında çalışmalarını sürdürüyor. Seçim takvimi işlemeye başladığı için “AK Parti ile MHP şu kadar ilde ortak liste ile girecek. Yok efendim, ortak liste ile girilmeyecekmiş” gibi haberler uçuşuyor. Edindiğim bilgiye göre henüz o konular ele alınmamış. O nedenle bu aşamada, yok şu ilde ortak liste ile girilecekmiş, yok ortak liste üzerinde anlaşamamışlar gibi haberlere riayet etmeyin.

SAMANDAĞ’DA GÜLLERLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir ayağı deprem bölgesinde. Hafta sonu da Hatay’daydı. Cumhurbaşkanının Samandağ’ı ziyaretinde ise üzerine güller atıldı. Samandağ’ı 25 yıl önce Cumhurbaşkanı Demirel ziyaret etmiş. Ondan önce Cemal Gürsel’in, Cevdet Sunay’ın ve Kenan Evren’in ziyaret ettiği söyleniyor. Samandağ çok stratejik bir ilçemiz. 2018 seçimlerinde Samandağ’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüzde 6.9 oranında oy çıkarken CHP’nin adayı Muharrem İnce’ye destek rekor bir seviyede olmuş, yüzde 89.9 oranında gerçekleşmişti. Erdoğan ziyaret etti diye Samandağlılar AK Parti’ye oy verecek değil. Ama her şey seçim değil. Eğer ağır bir depremin ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Samandağ’a gidiyor ve orada güllerle karşılanıyorsa bu seçimden öte bir anlam taşıyor demektir.