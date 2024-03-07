Irak’a operasyonların anası geliyor

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Çünkü bu sözün altında Irak’la yürütülen diplomatik müzakereler ve yapılan askeri hazırlıklar var.

O nedenle siyasi kulislerle ilgili yazılarıma bugün ara verip Irak’ın kuzeyine yönelik harekât hazırlığını ve Suriye konusunda yürütülen diplomatik müzakereleri aktarmak istiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı bir plan dahilinde konuşuyor. Hem de aylardır devam eden ve askeri, diplomatik ve istihbari boyutları ilmik ilmik örülen bir plan doğrultusunda.

CUMHURBAŞKANI’NIN AÇIKLAMASI

Kuzey Irak’a operasyon beklentisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamayla başladı. Erdoğan, “Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz” dedi. Ardından da, “İnşallah bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız” diye ekledi.

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PENÇE OPERASYONLARI

Irak’ın Kuzeyi’nde Pençe operasyonları 2019 yılında başladı. Amaç bölgeyi PKK’dan temizlemek. Uğruna şehitler verdiğimiz Pençe operasyonları başarıyla icra edildi. 17 Nisan 2022 tarihinde başlayan Pençe Kilit operasyonu ise devam ediyor.

GÜVENLİ HATTIN SINIRLARI

Bu arada Pençe Kilit operasyonlarının yapıldığı bölgede 22 ve 23 Aralık ile 24 Ocak tarihinde şehitler verdik. Bunun üzerine geniş çaplı bir kara harekâtı yapılarak üs bölgelerinin olduğu bölgede düz alana inene kadar güvenli bir hat oluşturulması kararı alındı. Gara bölgesini içine alan hat, güvenli alanın sınırları olarak belirlendi.

DİPLOMATİK ALTYAPI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çemberi tamamlamak üzereyiz” diye tarif etti. TSK ise yapılacak operasyonu, “Pençe’nin kilidi kapatılacak” diye tanımlıyor.

Sun Tzu, Savaş Sanatı kitabında, “Savaş kaçınılmazsa savaş öncesi hazırlıklarını iyi yapacaksın” diyor. 90’lı yıllardan bu yana sınırötesi harekatlar yapan Türkiye bunu en iyi bilen bir ülkelerin başında geliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Bağdat ve Erbil’le bunun altyapısını hazırladılar.



SINIRA KİLİT VURULACAK



Şimdi sıra operasyon hazırlığına geldi.

1- Öncelikle Pençe Kilit operasyonunun yapıldığı bölgeye geniş çaplı bir kara harekâtı yapılacak.

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2- Harekât öncesinde Irak merkezi yönetimi ve Barzani ailesinin kontrolündeki Erbil yönetimi ile mutabık kalındı.

ÜSLERİN TAHKİMATI

3- Harekât öncesinde bölgedeki geçici ve kalıcı üs bölgelerinin tahkimatı devam ediyor.

4- Hava destekli harekâtla Pençe bölgesinin sınırları içindeki terör yuvaları ortadan kaldırılacak.

378 KİLOMETRE BOYUNCA

5- Türkiye ile Irak arasındaki sınırın uzunluğu 378 kilometre. Düzenlenecek harekâtla 378 kilometrelik sınırımızın tamamında teröre karşı kilit kapatılacak.

6- Mağaralarıyla meşhur olan Gara bölgesini içine alacak şekilde sınır hattına inilecek.

7- Gara’da terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi. Ama terör örgütünün bir daha kullanmasının önüne geçmek üzere Gara bölgesi kalıcı olarak kontrol altına alınacak.

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GARA’YA NOKTA OPERASYON

8- Pençe bölgesindeki mağaralar temizlenip imha edilecek. Gara bölgesinde ise nokta operasyonlar yapılacak.

9- Böylece Suriye’de olduğu gibi Irak sınırımızda da 378 kilometre uzunluğunda 40 kilometre derinlikle güvenli bir hat oluşturulacak.

SÜLEYMANİYE VE SİNCAR’DA

10- Kilit operasyonunu Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekleştirecek. Irak merkezi yönetimi ile Erbil’in ise istihbarat desteği sağlayıp, Süleymaniye ve Sincar’da PKK’ya karşı tedbir almaları bekleniyor.

11- Türkiye Irak’ta operasyona hazırlanırken, Suriye’de diplomasiye ağırlık verilecek.

ABD’DE DİPLOMASİ



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın ABD’de. Fidan ve Kalın’ın muhataplarıyla müzakere ettikleri konuların başında Irak’a yapılacak olan operasyon ile Suriye başlığı yer alıyor.

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Bir süre önce ABD’nin Irak’tan çekileceği açıklanmıştı. Fidan ve Kalın ABD’deki temaslarında çekilme sürecini de konuşacaklar. ABD’nin Irak’ta çekilme konusunda kararlı olup olmadığına bakılıyor. Ayrıca ABD’nin çekilirken Irak’ta PKK lehine bir fiili durum yaratmasına izin verilmeyecek.



MİT’TEN SÜLEYMANİYE’DE 3 OPERASYON



Türkiye’de ismi geçince Bafıl Talabani Irak’ta havaya giriyormuş. Türkiye’nin dostluğu sağlamdır ancak düşmanlığından da korkmak lazım geldiğini bilmiyor. Sırtını dayadığı ağaları bir gün de onu satarlar. Tarih Amerika’nın sattığı krallarla, diktatörlerle dolu. Bafıl Talabani onların yanında okyanusta bir damla bile etmez. O zaman Türkiye ile karşı karşıya kalır. Türkiye bir süre önce uyardı. Belli ki anlamamış. Yine PKK lehine açıklamalar yapmış. Bir süredir anladığı dilden mesaj veriliyor.

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Bir süredir güne “MİT’ten Irak/Süleymaniye’de nokta operasyon” haberleriyle başlıyoruz. MİT kısa bir süre içinde Süleymaniye’de üç PKK yöneticisini etkisiz hale getirdi.

1- Sara Hogir Riha kod Gülsün Silgir Süleymaniye’de etkisiz hale getirildi.

2- Şevger Azad/Aras kod Hüsnü Kümek, Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.

3- Rebur Baz kod adlı Hasan Seburi Süleymaniye’de etkisiz hale getirildi.

Bunlar daha başlangıç Bafıl Talabani.



