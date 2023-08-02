İmamoğlu’nu gülümseten öneri ve CHP’de ‘abi’ formülü

Haberin Devamı

SHP ile CHP’nin birleşme sürecinde Deniz Baykal ve Murat Karayalçın aday olmamış, Hikmet Çetin’in ismi üzerinde uzlaşmaya varılmıştı. Hikmet Abi formülü geçerli oldu. Hikmet Çetin CHP çatısı altında birleşmeyi sağladıktan sonra aday olmadı. CHP, Baykal’a kaldı. CHP barajın altında kalıp Deniz Baykal istifa ettiğinde Altan Öymen partinin başına geçmişti. Altan Abi formülü kısa sürdü.



Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin eski genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile yemeğinden sonra “Abi formülü” yeniden gündeme geldi. Bu kez ne Altan Abi ne Hikmet Abi, “Murat Abi” olarak. Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması yerel seçimlere kadar CHP Genel Başkanlığı’nı Murat Karayalçın’ın üstlenmesi şeklinde.

MURAT ABİ FORMÜLÜ DOĞRU MU

Haberin Devamı

Ekrem İmamoğlu’nun yemeğine katılanlarla konuştum. Program şöyle gelişmiş. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Altan Öymen’i 24. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne davet etmiş. Hasan Akgün İstanbul siyasetinde etkili bir isimdir. Ekrem İmamoğlu’nun hemşehrisi ve siyaset arkadaşı. Ama keşke İmamoğlu, Hasan Akgün’ü dinleseydi, bugün farklı bir yerde olurdu. Festivale gitmeden önce Ekrem İmamoğlu, CHP’nin yaşayan üç genel başkanına sanat galerisini gezdiriyor. Ardından yemeğe geçiliyor.

CHP’Yİ KONUŞTULAR

Elbette ki CHP’nin üç eski genel başkanı ile Ekrem İmamoğlu bir araya gelince CHP’yi konuşuyorlar, İstanbul seçimlerini ele alıyorlar. “Ne olacak bu CHP’nin hali”nden girip “İstanbul seçimlerini kazanmalıyız” noktasına varıyorlar.

Seçim yenilgisi konusunda masada bir ittifak oluşuyor. CHP’nin bu durumdan kurtulması için bir değişimin gerekli olduğunun altı çiziliyor. Üç eski genel başkan da İstanbul seçimlerini yeniden kazanmanın tarihi önemde olduğunu anlatıyorlar. Ekrem İmamoğlu aday olmadığı takdirde CHP’nin İstanbul’u kazanmasının imkânsız olduğu ifade ediliyor. İmamoğlu’na, İstanbul’a yeniden aday olup kazanması tavsiye ediliyor.

KADER KİLİTLENMESİ

Murat Karayalçın bir süredir, “CHP’de bir kader kilitlenmesi var” tezini işliyor. Onu masada da anlatıyor. “Ben bir süredir Ekrem Bey’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için kader kilitlenmesi diyorum. Ekrem Bey İstanbul’a aday olmalı, CHP Genel Merkezi de sizi aday göstermeli. Ben buna kader kilitlenmesi diyorum. İki taraf da bundan kaçamaz, kaçmamalı” diyor. Ekrem İmamoğlu dikkatli bir şekilde dinliyor.

Haberin Devamı

İMAMOĞLU NEDEN GÜLÜMSEDİ

Karayalçın, bir ara Ekrem İmamoğlu’na, “Kusura bakmayın, sizden habersiz olarak isminizi CHP Genel Başkanlığı için söylüyorum. Yayınlarda anlatıyorum” diyor. Peki İmamoğlu buna ne karşılık veriyor. Gülümsüyor. Ama pozitif anlamda bir gülümseme bu.

‘MURAT ABİ’ DENİLDİ Mİ

Şimdi CHP kulislerinin son 24 saattir çalkalandığı kulise geleceğim. Ekrem İmamoğlu’nun üç eski genel başkanla yediği yemekten CHP Genel Başkanlığı için bir formülün ortaya çıktığı söylendi. CHP Genel Başkanlığı için Murat Karayalçın’ın ismi üzerinde durulduğu kulislere yansıdı. Kılıçdaroğlu çekilsin, Ekrem İmamoğlu aday olmasın. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Parti’ye kaptırılmamış olur. “Murat Abi” formülü uygulansın. Kurultay’da Murat Karayalçın genel başkan seçilsin, yerel seçimlere partiyi o götürsün. Yerel seçimden sonra CHP, İstanbul’da Belediye Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirirse İmamoğlu yerini bir CHP’liye bırakıp istifa eder. CHP’nin başına geçer. Murat Karayalçın başta olmak üzere yemeğe katılanlarla konuştum. “Murat Abi” modeli gündeme gelmemiş. Bizzat Karayalçın söyledi bunu. Diğer isimler de teyit etti.

Haberin Devamı

İMAMOĞLU ADAY MI

Eğer Karayalçın ismi üzerinde yoğunlaşılsaydı Ekrem İmamoğlu kesin aday değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na oynayacak derdim. Yemekte Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı da gündeme geliyor. Ama benim edindiğim izlenim CHP’nin üç eski genel başkanı önceliği İstanbul seçimlerinin kazanılmasına veriyor. O yönde telkinde bulunuyorlar. Ancak Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’na adaylık konusunda ne evet diyor ne hayır.

‘ENGİN ABİ’ FORMÜLÜ

Kurultay süreci yaklaştıkça CHP Genel Başkanlığı için yeni isimler ortaya atılıyor. Bir grup CHP’li genç milletvekili Engin Altay’ın ismini gündeme getirdi. CHP seçimleri kazansaydı Engin Altay, Meclis Başkanı olacaktı. Aynı zamanda hem Kemal Kılıçdaroğlu ile hem Ekrem İmamoğlu ile hem de uzun süre birlikte çalıştığı Özgür Özel’le görüşebiliyor. Partinin arayış içinde olduğu bir dönemde isminin gündeme gelmesi tesadüf değil. Partide ağırlığı olan bir isim.

Haberin Devamı

KILIÇDAROĞLU, CHP MİLLETVEKİLLERİ TARAFINDAN SABOTE EDİLDİ



Kılıçdaroğlu, Akbelen’e destek ziyaretine büyük umutlarla çıkmıştı.

Hem seçim yenilgisini unutturacak hem Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı değişim baskısını üzerinden atacaktı. Demokrat Dede Akbelen’de, “Çevreci Dede” olup çıkacaktı.

Ama Kılıçdaroğlu’nun büyük hayallerle çıktığı Akbelen seferi, CHP’li milletvekilleri tarafından sabote edildi.

ALİ MAHİR BAŞARIR YUHALANDI

Her geçen gün hırçınlaşma seviyesini yükselten Ali Mahir Başarır, protestocu kadına, “Elini indir... Bana bağırma... Bağırma bana... Bağırma” diye parmak salladı. Ali Mahir Başarır, oradan uzaklaşırken, eylemciler tarafından yuhalandı.

Haberin Devamı

TANAL, TUZ BİBER EKTİ

Mahmut Tanal ise eylemcilerle kıyasıya bir tartışmaya girdi. “İyi ki iktidar olmadınız” diyen kadına, “Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik. AKP’nin provokatörüsün” diye tepki gösterdi. Gerilim büyüyünce Mahmut Tanal, “Hadi çık alandan” diye kovuldu.

SARIGÜL CHP KODLARINA DÖNDÜ

Bu tür konularda diyaloğu ile ön plana çıkan Mustafa Sarıgül ise CHP’ye dönünce CHP’nin kodlarına döndü. Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren eylemciyi kolundan çekerek sürüklemeye kalkışınca eylemcilerden tepki gördü.

Hangisi haber oldu?

Kılıçdaroğlu, Akbelen’e gitti. Hatta protestocuların tepkisi üzerine meydandan ayrılmadan önce ağaçlara da sarıldı. Ama sarıldığı ağaç haber oldu mu? Yok. Peki ne haber oldu? Ali Mahir Başarır’ın eylemci kadına parmak salmaması, Mahmut Tanal’ın meydan muharebesi, Mustafa Sarıgül’ün eylemciyi sürüklemeye çalışan görüntüleri.



Böylece Kılıçdaroğlu’nun büyük hayallerle çıktığı Akbelen çıkarması da CHP milletvekilleri tarafından itinayla sabote edilmiş oldu.

TÜRK MİLLETİ TÜRK ASKERİNİ KOVALAYAMAZ



Mahmut Tanal’ın, Akbelen’de görev yapan Türk askerini, jandarmasını kovalamasına ayrı bir başlık açmak istedim.

Tek bir söz söyleyeceğim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üyesi olan bir Türk milletvekili Türk askerini, jandarmasını kovalayamaz. Şerefli Türk askerine, “Eşkıya” diyemez.