İmamoğlu, rotayı CHP Genel Başkanlığı’na mı çevirdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Oğuz Kaan Salıcı’nın kapalı bir toplantıda söylediği sözlerin kamuoyuna yapılmış bir açıklama gibi değerlendirilmesinin doğru olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı adayının ittifak bileşenleri ile birlikte kararlaştırılacağının altını çizdi. Kılıçdaroğlu da ittifakı işaret ediyor ama aynı zamanda ittifakın ortak adayı olmaktan onur duyacağını söylüyor. Ama aynı zamanda ittifak beni aday göstersin diye çalışma yapıyor.
Akşener’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı elbette Kemal Kılıçdaroğlu’nun hakkıdır ve saygı duyulması gereken bir durumdur” açıklaması Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını savunanları heyecanlandırmıştı. O nedenle Özgür Özel, “olmayacağı” göstermek suretiyle Akşener’in gerisine düştü.
Bu durum CHP içinde cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşanan ayrışmayı da ortaya koyuyor.
CHP içinde güçlü bir ekip Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için çaba gösteriyor.
Son anda ibrenin Ekrem İmamoğlu’na kayabileceğini düşünen bir grup ise “Kazanacak adayı gösterelim” diye lobi yapıyor. Kılıçdaroğlu da olmaz İmamoğlu da olmaz diyenler ise Mansur Yavaş ismini ileriye sürmeye hazırlanıyor.
Bir de sağlamcılar var. Onlar ibre kime dönerse onun yanında yer alacaklar.
İMAMOĞLU’NUN ATAKLARI
Ben
Haberi yapan BBC Türkçe özür dileyip haberini çekti. Peki yalan haber üzerine açıklama yapan muhalefet liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener ne yapacak? Onlar da özür dileyip, iddialarını geri alacaklar mı?
TÜRKİYE MÜLTECİ DEPOSU DEĞİL
Cumhurbaşkanı Erdoğan sanki, “Türkiye yol geçen hanı değildir” dememiş, sanki “Türkiye Avrupa’nın mülteci ambarı değildir” çıkışını yapmamış gibi İngiltere’nin önemli gazeteleri Guardian, Mail on Sunday ve BBC Türkçe, Türkiye ve Pakistan’ın mülteci merkezi olarak görüldüğünü yazdı. Ortalığı karıştıran iddia İngiltere Savunma Bakanı Wallace’ın, Mail on Sunday için Afganistan’la ilgili olarak yazdığı makaleyle ilgili haberlerinde yer aldı.
İNGİLİZ OYUNU
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da dikkat çektiği gibi Wallace’ın makalesinde “Türkiye” ibaresi yer almıyor. Wallace’ın yazısının tamamının Türkçe çevirisini de istedim. “İngiltere’ye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlılar için Afganistan dışındaki bölgede bir dizi merkez kuracağız” diyor. Türkiye konusunda bir ima bile yok. Ama İngiliz basınında yer alan haberde, “İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde merkezler kurmayı düşünüyor” deniliyor. BBC Türkçe de bunu bakana atfen haber yapınca, bizim muhalefet mal bulmuş mağribi gibi üzerine atladı. Oysa Wallace’ın makalesinin metnine dikkat etseler, yalan haber üzerinden ülkelerini töhmet altında bırakmazlardı.
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER’İN TEPKİSİ
Makale yayınlanır yayınlanmaz Kılıçdaroğlu ve Akşener, “Erdoğan söz verdi Türkiye ve Pakistan’da mülteci merkezi kurulacak” diye harekete geçtiler. Biliyorsunuz daha önce de “Afgan mülteciler için Erdoğan, Biden’la anlaştı” demişlerdi. Türkiye açıklama yapmış, inanmamış, ta ki ABD’den yalanlama gelince ikna olmuşlardı.
Dışişleri Bakanlığı,
Ama henüz Afganistan’da bir yönetim kurulamadı. ABD Başkanı Biden, “Afganistan’da kaos kaçınılmazdı” sözüyle yeni dönemin kodlarını verdi. Tam da Trump’ın “Ortadoğu’yu mahvettik” dediği gibi, ABD nereye girdiyse orayı mahvedip çıktı.
KAOS SÜRÜYOR
Afganistan’da yeni yönetim kurulamadığı sürece kaos derinleşiyor. Ülkede kritik eşik henüz aşılmış değil. Afganistan tam bir bıçak sırtında. Ya hükümet kurulması sağlanacak ya da ülke on yıllarca sürecek yeni bir iç savaşın içine sürüklenecek.
TALİBAN’DAN GELEN SİNYALLER
Taliban geçmişte de Afganistan’ı yönetmişti. Ancak akıllarda kadınlara ve muhaliflere yönelik zulümler nedeniyle karanlık bir tablo bırakmıştı. 20 yıl aradan sonra dünya Taliban’ı izliyor, Taliban da ilk kez dünyayı izliyor. Ama henüz yeni bir Taliban’la mı karşı karşıyayız sorusuna cevap verecek noktada değiliz.
1- Taliban geçmişten farklı olarak geçiş sürecinin şekillendirilmesi için Abdullah Abdullah, Hamit Karzai ve Hikmetyar’dan oluşan bir ekibin devreye girmesini kabul etti.
2- Taliban geçmişte olduğu gibi dünyaya meydan okumak yerine ılımlı yüzünü öne çıkarmayı tercih etti.
3-
Siyasetteki iniş çıkışları takip edebilmek adına sistematik olarak güvenilir kamuoyu araştırmalarını takip ediyorum. Dün Konsensus Araştırma’nın temmuz ayı anketinden siyasi gündeme ilişkin verileri paylaşmıştım. Bugün de Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu ve ilk kez yayınlanacak olan Optimar’ın ağustos ayı anketinin sonuçlarını aktarmak istiyorum.
EKONOMİ BİRİNCİ SIRADA
Ekonomi en önemli sorun olmaya devam ediyor. Türkiye’nin en önemli sorunu nedir sorusuna, yüzde 40.9’la ekonomi yanıtı verilmiş. Onu 12.8’le koronavirüs takip ediyor. Üçüncü sırada ise 12.5’le işsizlik geliyor. Ekonomi ile işsizliği topladığımızda öncelikli gündem maddemizi ise 53.4 oranında ekonomi ve işsizlik oluşturuyor. Temmuz ayı anketinde ise ekonomi diyenlerin oranı yüzde 38.5 çıkarken, yüzde 12.6 çıkan işsizlikte toplandığında bu oran 51.1’e ulaşıyordu. Bu oran ağustos ayında yüzde 2.3 oranında yükselmiş.
O nedenle 2023 seçimlerine giderken iktidara ille de ekonomi, ille de ekonomi, ille de ekonomi diye sesleniyorum.
HANGİ PARTİ ÇÖZER
Biraz sonra paylaşacağım veriler, neden iktidara ısrarla ekonomi diye seslendiğimin daha iyi anlaşılmasına neden olacak.
Çünkü Optimar’ın bu sorunu hangi parti çözer sorusuna ankete katılanlar yüzde 31.8 oranında AK Parti çözer yanıtını veriyor. CHP diyenlerin oranı yüzde 20.5 çıkıyor. İYİ Parti ise yüzde 4.7’yle üçüncü sırada. Onu yüzde 4.5’le HDP ve yüzde 3’le MHP takip ediyor.
Temmuz ayı anketinde AK Parti diyenlerin oranı yüzde 36.7’yken CHP diyenler yüzde 23.3 seviyesindeydi.
Murat Sarı’nın başkanı olduğu Konsensus Araştırma’nın 4-10 Temmuz tarihleri arasında yaptığı anketten bazı bölümleri paylaşmak istiyorum.
HALK ERKEN SEÇİM İSTEMİYOR
Millet seçim değil geçim derdinde derler ya aynen öyle. Konsensus’un erken seçimle ilgili verileri de bunu ortaya koyuyor.
Konsensus’un, “Erken seçim mi yoksa seçimlerin zamanında yapılması mı daha iyi olacaktır?” sorusuna ankete katılanların yüzde 58.5’i “Seçimlerin normal zamanında yapılması” yanıtını veriyor. Erken seçim yapılmalı diyenlerin oranı ise yüzde 41.5 çıkıyor.
ERKEN SEÇİME İNANIYOR MU?
Muhalefet liderleri birbiri ardına erken seçim çağrısı yapıyor. Hatta Kılıçdaroğlu, önümüzdeki yıl sonbaharda seçime gidileceği konusunda iddialı. Peki kamuoyu erken seçime gidileceğine inanıyor mu?
Araştırmada bu soru sorulmuş. Erken seçim yapılmaz diyenlerin oranı yüzde 70.1 olurken, erken seçim olur diyenlerin oranı yüzde 29.9’da kalıyor. Erken seçim yapılmayacağı kanaatinde olanların oranı, erken seçim olur diyenlerden yüzde 40.2 oranında fazla çıkıyor.
LİDERLER CUMHURBAŞKANI ADAYI OLSUN MU?
AK Parti ile MHP arasında Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası konusunda yürütülen çalışmalarda ikinci aşamaya geçildi. Ancak nihai şeklinin verilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin onayı gerekiyor.
İki lider mutabakata vardıktan sonra AK Parti ve MHP heyetleri ortak çalışma yaparak düzenlemeye son şeklini verecekler.
Birinci aşamada AK Parti ve MHP ayrı ayrı çalışma yaptı. AK Parti’de Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı MHP’de de Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında yapılan çalışmada ana iskelet ortaya çıktı.
İkinci aşamada ise geçen hafta Hayati Yazıcı ile Feti Yıldız, telefonla görüşerek karşılıklı olarak mutabık kaldıkları noktaları tespit ettiler. İki madde üzerinde ise yeniden çalışılması kararı aldılar.
LİDERLERE BİLGİ VERECEKLER
İkinci aşama dediğim nokta burası. Peki Hayati Yazıcı ve Feti Yıldız’ın üzerinde çalışılmasında mutabık kaldıkları o iki madde ne? Onu aktaracağım ama önce yöntem hakkında bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Hayati Yazıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Feti Yıldız ise Devlet Bahçeli’ye mutabık kalınmayan iki madde hakkında bilgi verecek.
İKİ LİDERİN TALİMATI
Tabii bu sadece bir bilgilendirme olmayacak.
“PKK ile iş tutanın Allah belasını versin. Ben tutmuşsam benim belamı versin. Başkası tuttuysa onun belasını versin” demişti.
İYİ Parti’nin CHP ve HDP ile ittifak yapacağı yönündeki iddialara ise “İYİ Parti’yi, CHP ve HDP ile yan yana getirme çabası çirkin, saygısız ve çok ayıp” diyerek tepki göstermişti.
Akşener, Balıkesir’de kahvehane ziyareti sırasında, “Senin HDP’yle ne işin var?” sorusu üzerine, “Biz HDP’yle yan yana yürümedik. HDP; PKK’nın uzantısıdır. PKK da terör örgütüdür” demişti.
Meral Akşener’in çıktığı canlı yayınlarda HDP ve PKK ilişkisine dair söylediklerini ise burada aktarmaya gerek duymadım.
İKİ İHTİMAL
Çünkü kahvehanedeki vatandaşımızın ya da bir esnafın HDP’yle ilişkili sorusuna sitem eden, tepki gösteren hatta beddualı yanıtlar veren Meral Akşener, partisinin kurucularından, aynı zamanda İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray’ın, “HDP’yi PKK üzerinden şeytanlaştırıyorlar” şeklindeki sözlerine karşı ise sessiz kaldı.
Ama bir ses çıkmadı.
Çünkü Aytun Çıray’ın “HDP’yi PKK üzerinden şeytanlaştırdılar” değerlendirmesi, İYİ Parti’nin PKK ve HDP’ye bakışı açısında bir kırılma noktasını oluşturuyordu.
Aytun Çıray, bu değerlendirmeyi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Sivas’ta gösterilen tepki üzerine yaptı. Ancak Akşener’e Sivas’ta bir vatandaşımız, ‘Millet aç’ dediği için tepki gösteriyor. Aytun Çıray’ın, Sivas’taki tepki üzerine yaptığı değerlendirme ise farklı... Çıray, “Oyun şu şekilde; önce ‘PKK eşittir HDP taktiğini başlattılar. Bu, HDP’yi şeytanlaştırma taktiğiydi. HDP’yi şeytanlaştırdıktan sonra şunu dediler: ‘HDP eşittir CHP’. CHP, Millet İttifakı’nın üyesi olduğuna göre, ‘CHP eşittir İYİ Parti’ dediler daha sonra. Dolayısıyla tüm muhalefet partilerini PKK ile iş birliğinde gösterdiler” diyor.
AKŞENER’İN PKK VE HDP DEĞERLENDİRMESİ
Ancak HDP ile PKK arasındaki ilişki hakkında en keskin değerlendirmeler Akşener’e ait.
“HDP, PKK’nın uzantısıdır” diyen Akşener’di. “HDP’yi PKK’nın yanına, onun uzantısı olarak konumlandırıyoruz” sözü Akşener’e ait.
AKŞENER, BULDAN’LA FOTOĞRAF VERMEDİ
HDP heyetinin İYİ Parti’den randevu talebine yanıt vermeyen de Akşener oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Pervin Buldan ve Meral Akşener’i birlikte etiketleyerek attığı mesaj, İYİ Parti’yi ayağa kaldırırken, Meral Akşener, Pervin Buldan’la birlikte fotoğraf vermemek için fidan dikme törenine katılmamıştı. İmamoğlu, Buldan’lı paylaşımdan dolayı Akşener’i arayıp, özür dilemek zorunda kalmıştı.
CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la CNN Türk ve Kanal D’de özel yayın planlandığını, yayında soru soracak gazeteciler arasında beni de düşündüklerini iletince ilk olarak aklıma gelen, “Nasıl haber çıkarırız” sorusu oldu.
Programa katılmayı memnuniyetle kabul ettim. Çünkü gazeteci olarak benim görevim soru sormak, haber çıkarmak.
Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin’le ilk olarak soruları hazırlamak üzere bir çalışma yaptık. Programın moderatörlüğünü üstlenen CNN Türk Ana Haber Spikeri Fulya Kalfa ve Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Deniz Bayramoğlu ile ortak bir çalışma yaptık. Program çarşamba günüydü ama soruları dosyaya salı günü 12.20’de kaydetmiş, mailime saat 14.01’de atmışım. Program için Çankaya Köşkü’ne hareket etmeden önce ise aramızda bir hazırlık toplantısı yaptık. Çankaya Köşkü’ne girdiğimiz anda dahi yeni sorular ekledik. Çünkü sel bölgesinden gelen haberler, sorulardaki önceliğimizi değiştirmemizi gerekli kıldı.
Çankaya Köşkü’ne programdan önce çıktık. Teknik ekip yayın hazırlıklarını yürütüyordu.
ERDOĞAN’IN KAFASI SELLE MEŞGULDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan programa geldiğinde kafası sel bölgesindeydi. Koltuğuna oturur oturmaz, “Bu afet, Giresun Dereli ve Rize’den daha beter. Helikopterler inemiyor, bazı yollar kapandı” dedi. Zaten canlı yayına girdiğimizde de Fulya Kalfa daha bizleri anons etmeden Cumhurbaşkanı sel bölgesindeki son durumu anlatmaya başladı. Bu durum beni şaşırtmadı. Erdoğan bir kriz anı olduğunda o noktaya odaklanıyor.
VERDA ÖZER’İ SORDU
Cumhurbaşkanı
AK Parti ülkeye hizmette geçen bir 20 yılı geride bırakıyor. Batı dünyasındaki yüz yıllık köklü partilerin olduğu bir dünyada maalesef bizde darbelerin siyasi partileri kapatması nedeniyle CHP ve MHP haricindeki partilerimizin yaşı çok genç. Eğer AK Parti hakkında açılan dava da kapatmayla sonuçlansaydı, biz bugün başka bir partiyi, başka bir Türkiye’yi konuşuyor olurduk.
Erdoğan büyük lider. Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı. Sadece AK Parti’nin kapatılmasını önlemedi, parti kapatmayı zorlaştırarak Türkiye’yi siyasi parti mezarlığı olmaktan çıkardı.
AK Parti kuruluş yıldönümlerini hep Ankara’da kutladı. Ama bu kez bir değişiklik yapıldı. Tüm illerde 20. yıla ilişkin program yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İstanbul’da Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda olacak. Saat 17.00’de başlayacak olan programda tüm iller dijital olarak salona bağlanacaklar.
Pandemi koşulları ve orman yangınları nedeniyle daha içe dönük bir program olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yerini almasıyla birlikte tüm iller dijital olarak salona bağlanacak.
1) Her ilde en genç mahalle başkanı konuşacak.
2) Her ilde kadın kollarında en uzun süre görev yapmış olan bir kadın temsilci konuşacak.
3) Her il teşkilatının kuruluşunda görev almış tecrübeli bir isim konuşacak.
20.YIL ŞARKISI
Sabah yazarı Hilal Kaplan’ın darbe uyarısı olan yazısını da okuduğum için ne oluyor, bilmediğimiz bir tehdit ya da tehlike mi var diye merak ettim. Hele hele bir darbe tehlikesi mi ima ediliyor diye çalmadık kapı bırakmadım. Ama işin gerçek yüzü farklı çıktı. Biraz rahatladım. Biraz da “Sağduyu zamanı” diye çırpınan biri olarak birlik, beraberlik vurgusundan dolayı memnun oldum.
TASADA VE KIVANÇTA BİRLİK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’e, bu mesajlara neden ihtiyaç duyduklarını sordum.
“Bir yanda afetlerle boğuşuyoruz. Ama birileri bizi afetler üzerinden kutuplaştırmaya çalışıyor. Bu çağrılarımız ona karşı bir tepki. Ama aynı zamanda olimpiyatlarda sporcular büyük başarılara imza attılar. Bayrağımızı göndere çektirdiler. Bütün milletin yüzünü güldürdüler. Biz millet olmayı tasada ve kıvançta birlik olarak tanımlıyoruz. Kutuplaşmayı reddediyoruz. Siyaset üstü meselelerde birlik olmak gerektiğini savunuyoruz. Onun için, ‘Varlığımız birliğimiz, birliğimiz dirliğimiz, birliğimiz ve dirliğimiz Türkiyemiz’ diyoruz” dedi.
Birileri için ne felaketlerin insanlarımıza yaşattığı acılar ne de sporcularımızın olimpiyatlarda topladığı madalyalar önemli.
İkinci sırada ekonominin iyileşmesini, refahın artmasını, işsizliğin düşmesini talep ederiz.
Yeniden yükselişe geçen koronavirüsün bir daha dönmemek üzere hayatımızdan çıkmasını isteriz.
Bunların hepsi sıralamaya dahi konamayacak kadar önemli konular.
EN ÇOK ONA İHTİYACIMIZ VAR
Ama bizim şu günlerde en çok neye ihtiyacımız var derseniz o da sağduyu derim.
Orman yangınlarından dahi husumet üretebiliyorsak durum vahim demektir.
Erdoğan nefreti yüzünden Türkiye’yi küçük düşürmeyi göze alabiliyorsak sorun ciddi demektir.
Olimpiyatlarda kazandığı altın madalyasını Cumhurbaşkanı’na hediye ettiğini açıkladığı için
Gerçi Kılıçdaroğlu mart ayında katıldığı bir televizyon programında ise “Sonbaharda erken seçimi yapmak zorundalar” demişti. Sonbahara şunun şurasında 1 ay kaldı ama alınmış bir seçim kararı yok.
Meral Akşener ise haziran ayında seçim bekliyordu. Sonradan, “Yanıldım” dedi. CHP’de 2021’de erken seçim yapılacağı yönünde iddiaya girenler vardı. Bir parti büyüğü takım elbise kaybetti.
2023’DE ISRARLILAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli ise seçimlerin 2023 yılında yapılacağı konusunda ısrarlılar. Bu ülkede erken seçime gidilecekse ancak Bahçeli götürür. 3 Kasım 2002 ve 24 Haziran 2018 seçimlerine Bahçeli istediği için gidilmedi mi? Bahçeli, 2023 dediğine göre erken seçim konusunda dikkatli konuşmakta yarar var.
ERKEN SEÇİM PROSEDÜRÜ
Ayrıca Başkanlık sisteminde erken seçime gitmenin iki yolu var. Ya Cumhurbaşkanı seçime götürecek ya da parlamento erken seçim kararı alacak. Muhalefetin sayısı yetmediği için iktidar destek vermeden erken seçim kararı alınamaz. İktidar da niye istesin? Cumhurbaşkanı, iki yıl daha yönetme imkanı varken seçime neden götürsün?
SEÇİMİN KADERİNİ BELİRLEYECEK
Erken ya da zamanında yapılacak olan seçimin kaderini belirleyecek dinamikler var.
İlk başta ben de öyle düşünmüştüm ama Millet İttifakı’nın 2023 stratejisinin ayrıntılarına ulaşınca Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki görev dağılımını yansıtmayı düşündüm. Millet İttifakı 2023 seçimlerine ilişkin stratejisini netleştirmeye başladı. Elbette seçim sürecine girilmesiyle birlikte taşlar yerine oturacak ama anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında şimdiden hem arka kapı diplomasisi işlemeye başlamış, hem de iki lider gerek duydukları her zaman görüşebiliyorlar.
ORTAK ADAY MI, AYRI AYRI MI
2023 seçimlerine giderken Millet İttifakı’nın cevaplandırması gereken en önemli soru, ortak aday olacak mı yoksa ilk tura partiler kendi adaylarıyla girip, seçim ikinci tura kalırsa Erdoğan karşısındaki aday üzerinde mi ittifak yapılacak sorusu. Cumhur İttifakı’nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu belli. Ancak muhalefeti en çok cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği ve kimin aday olacağı sorusunun zorlayacağını ifade etmiştim. O zorluk devam ediyor ama Kılıçdaroğlu ile Akşener’in kimi zaman verdikleri mesajlarla kimi zaman arka kapı diplomasisini işleterek bu soruların yanıtlarını hazırlamaya başladıkları izlenimi edindim.
2023 İÇİN MODEL ÖNERİSİ NE OLACAK?2023’e giderken Millet İttifakı açısından hayati noktayı ise, “2023 stratejisi” oluşturacak. 2023 seçimlerinde Millet İttifakı seçmenlerin huzuruna nasıl bir öneri ile çıkacak? Bir yanda parlamenter sisteme dönüşü vaat ediyorlar, diğer yanda ise Başkanlık Sistemi’ne göre bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklar. Bunu nasıl modelleyecekler? Yine edindiğim izlenimi aktarayım. Millet İttifakı bu modeli oluşturma konusunda bir hazırlık içine girmiş. Şimdi o modelin ulaşabildiğim ayrıntılarını paylaşacağım.
ADIM ADIM CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINA
Ama önce 2023 sürecinde Kılıçdaroğlu’nun pozisyonunu tespit etmemiz gerekiyor. Bunun bir miladı var. 7 Aralık günü Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde olan Kılıçdaroğlu’na, AK Parti milletvekilleri, “Aday ol, aday olabilecek misin?” diye laf attı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?” diye karşılık verdi.
ADAYLIK İLANI
O günden bu yana cumhurbaşkanı adaylığı her sorulduğunda
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca ile görüştükten sonra doğruca hastaneye gidip üçüncü doz aşımı yaptıracaktım. İlk iki aşımı Sinovac yaptırdığım için üçüncü dozu BioNTech olacaktım. Bakanla görüşmeye girmeden önce randevumun ertelendiği mesajını alınca, ilk iş olarak aşılama çalışmaları ve BioNTech aşısında yaşanan sorunu sormayı kafama koymuştum. Ancak Sağlık Bakanı’nın makamına girince bir süre yangında görev yapan sağlık personeliyle arasındaki diyaloglara tanıklık ettim. Fahrettin Koca bakan ama daha çok bir hekim gibi diyalog kuruyordu. Bakan-hekim demek daha doğru olur.
AŞI OLMAMAKTA DİRENEN BÖLGELER
Bazı bölgelerimizde aşı olma oranı düşük. Belli ki bir direnç var. Ama bu insanlar aşı olanlara zarar verecek. Bunun için bir şey yapılıyor mu? Sağlık Bakanı Koca’ya o bölgelere yönelik özel bir çalışmalarının olup olmadığını sordum. Şöyle dedi:
“O bölgelere yönelik olarak özel bir çabamız var. Mobil ekip sayılarımızı çok arttırdık. Bölgenin kanaat önderleri dahil olmak üzere yerel dinamiklerini devreye sokmaya gayret ediyoruz. Bu etkili de oldu. Özellikle Hakkâri ve Şırnak için söyleyebilirim. Hakkâri şu an sarıda yüzde 67’lere kadar çıktı, belki ilk maviye dönecek ilimiz olacak. Yoğun gayret edilip, yerel dinamikler devreye sokulduğunda sonuç almak mümkün. Aşı karşıtlığından öte aşı tereddüdünün aşılması gerekiyor.”
Peki Millet İttifakı’nın ortağı olarak İYİ Parti, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasından dolayı rahatsız mı? Bu konuya nasıl bakıyorlar?
Kılıçdaroğlu’nun her geçen gün Cumhurbaşkanı adaylığını daha çok içselleştirdiğini düşünüyorlar. Her adımında Cumhurbaşkanı adaylığına daha çok yaklaştığını gözlemliyorlar.
“Kılıçdaroğlu doğru olanı yapıyor. CHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmalı. Türkiye’yi yönetmeye talip olmalı. Cumhurbaşkanı adayı olmayan CHP genel başkanlığını da yapmakta zorlanır. Çünkü geçen sefer de aday olmamıştı.” Buraya kadar hem samimi değerlendirmeleri hem de resmi görüşleri. Meral Akşener de “Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusu elbette hakkıdır” demişti.
MASADA KARAR VERİLMELİ
Ancak Millet İttifakı olarak ortak aday çıkarılacaksa, ona liderlerin karar vermesi gerektiğini düşünüyorlar. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, “Cumhurbaşkanlığı seçimini almaya en yakın kimse ona iki lider karar verecek” demişti.
Ancak işin en hassas noktası şurada yatıyor. “Eğer Millet İttifakı başka bir aday belirlerse, Kılıçdaroğlu’nun bunu kabul etmekte zorlanmaması gerekir” diyorlar.
CHP Lideri’nin bu konuda bir sorun çıkarmasını beklemiyorlar. Kendi ismi etrafında bir dayatma içine gireceğine ihtimal vermiyorlar. Ama Kılıçdaroğlu dışındaki alternatife de açık duruyorlar.
KILIÇDAROĞLU’NUN TAKTİĞİ
Deprem oluyor, sel geliyor, ormanlarımız yanıyor, insanlarımız ölüyor, cinayet işleniyor. Biz o derdimizi bırakıp sosyal medya terörü ile uğraşmak zorunda kalıyoruz.
Bu durum artık bir sosyal medya sorunu olmaktan çıktı. Tam olarak adını koyacak olursak bu durum artık bir milli güvenlik sorununa dönüştü.
Ormanlarımız yanıyor, insanlarımız yanıyor, börtü böcek yok oluyor. Ama bunlar içsavaş çıkarmak için sosyal medyayı bir silah olarak seçmişler, oradan yeni ateşler yakmanın peşindeler.
TEHLİKELİ OYUN
“Arkadaşlar durum vahim molotof düzeneği bulundu hala ciddiyeti kavrayamayanlar var iç savaş var şu an cayır cayır yakılıyoruz yetkililer artık devreye girsin ölümüz mü çıkacak buradan”
Bunlar için felaketin adı önemli değil. Ne olursa olsun onlar her felaketten bir kaos çıkarmanın peşindeler. Fedakâr insanlarımız canını yok sayarak yangını söndürmek için uğraşırken, onlar neyin peşinde?
DERT YANGIN DEĞİL
“manavgatta şu an yangın falan yok burda terör var eli silahlı kişiler var molotofla ormanları yakıyorlar ateş açıyorlar bitmek bilmiyorlar durumun ciddiyetinin farkında olmayanlar var artık çığırından çıktı her şey bizim burdan kurtarılmamız lazım can güvenliğimiz hiç yok.”
Baştan belirteyim ki, bu doğru değil. Bu yüzden yeni anayasayı doğru bir zeminde ve doğru bilgiler ışığında tartışmamız çok önemli hale geldi.
SİSTEMİN ADI
Bu yüzden basında yer alan “iyileştirilmiş Cumhurbaşkanlığı sistemi” iddialarını Yeni Anayasa Taslağı’nı hazırlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunan Yeni Anayasa Bilim Kurulu’nun Başkanı Prof. Yavuz Atar’a sordum.
Yeni Anayasa Taslağı’nda “İyileştirilmiş Cumhurbaşkanlığı sistemi” mi var?
“Yeni Anayasa’da hükümet sisteminin adı açıkça “başkanlık sistemi” olarak düzenleniyor. “İyileştirilmiş Cumhurbaşkanlığı, iyileştirilmiş başkanlık veya iyileştirilmiş parlamenter sistem” gibi adlandırma ve nitelendirmeler literatürde yer almıyor, ayrıca bilimsel olarak da yanlıştır. AK Parti Anayasa Taslağı çalışmasının “Bilim Kurulu” ve “siyasi heyet müzakereleri” aşamalarında hiçbir şekilde böyle bir nitelendirme yapılmamıştır. Başkanlık sisteminin böyle yanlış bir ad altında kamuoyuna sunulması da düşünülmemektedir. Basında yer alan bu minvaldeki açıklama ve yorumlar dayanaksızdır.
DENGE DENETLEME
Denge ve Denetleme sistemi nasıl kuruluyor? Türk Başkanlık Sistemi’nin temel felsefesi nedir?
Yeni Anayasa Taslağı’nda yasama, yürütme ve yargı organları ve fonksiyonları bakımından “denge ve denetleme sistemi” yeniden kurgulanıyor. Daha doğru şekilde Türk Tipi Başkanlık Sistemi olarak adlandırılabilecek bu modelin temel felsefesi yasama, yürütme ve yargının sorunsuz olarak işleyebilmesi ve ciddi çatışma ve tıkanmaların ortaya çıkmasının engellenmesidir. Bununla birlikte, Yeni Anayasa Taslağı’nda denge ve denetim mekanizmalarında Meclis’i güçlendiren ve sistemdeki ağırlığını arttıran bir yaklaşım benimsenmiştir.
Ancak özellikle de Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın da kabul edeceği siyaset üstü bir isimle temas halinde olduğu yönündeki kulis çok ilgi gördü. CHP kanadı sessizliğini korurken, herkes o isim ya da isimlerin peşine düştü. Çünkü bir değil iki isimle temas kurulduğu yönünde bilgiler vardı. Bir spekülasyona meydan vermemek için hiçbir ismi yazmadım. Ama temas trafiğini dikkatli bir şekilde takip ediyorum. Henüz neticelenmiş bir şey yok. Sadece nabız yoklanıyor diyebilirim.
KÜRT PLANLARI BOZULDU MU?
HDP’ye açılan kapatma davasında ön savunmasını yapması için 60 günlük süre verilmişti. HDP, en geç 9 Eylül günü savunmasını Anayasa Mahkemesi’ne teslim etmek zorunda.
Bu tarihi neden hatırlattım?
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın, “Eylül ayında tüm Türkiye’ye bir tutum belgesi açıklayacağız” açıklaması ile örtüştü.
Sancar, tutum belgesinde HDP’nin bundan sonra ne yapacağı sorusunun cevabının yer alacağını ifade etti.
HDP’nin ne yapacağı sorusu sadece HDP’nin sorunu değil, Türk demokrasisinin sorunu.
HDP’nin ne yapacağı sorusu aynı zamanda 2023 seçimlerinin en önemli sorunu.
Kulislerde konuşulanları 40 artı iki madde halinde sıralamak istiyorum.
KILIÇDAROĞLU’NUN B PLANI
1- Kılıçdaroğlu, kasım ayından bu yana her adımda cumhurbaşkanlığı adaylığına daha çok yaklaşıyor.
2- Ancak Kılıçdaroğlu’nun adaylığının A planı olmadığı, B planı olarak yedekte tutulduğu söyleniyor.
3- Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin ön plana çıkmasını önlemek için kendi ismini ön plana çıkardı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ’I DÜŞÜNÜYOR MU?
4- Peki Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak düşünüyor mu?
5-
İmamoğlu, rotayı CHP Genel Başkanlığı’na mı çevirdi
2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylığı konusunun muhalefet açısından yakıcı bir soruna dönüşeceği görülüyor.
Cumhur İttifakı’nın adayı belli. Hem Bahçeli hem Erdoğan deklare etti. Terazi şaşar ancak Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı konusunda en ufak bir şaşma olmaz. O nedenle Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı için başka birini düşündüğü, yok son anda parlamenter sisteme dönüp, yerine başkasını aday göstereceği yönündeki yorumların bir karşılığı yok. En azından Erdoğan’ın nezdinde.
Cumhurbaşkanı adaylığında asıl sancı muhalefet cephesinde yaşanacak. Çünkü yerel seçimlerin kazanılmasıyla birlikte muhalefette umutlar arttı, rekabet kızıştı. O nedenle cumhurbaşkanı adaylığına soyunan çok ama şimdilik isim yok.
KILIÇDAROĞLU’NUN HAMLESİ
Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili süreçte Kılıçdaroğlu çok kritik iki hamle yaptı.
1) Cumhurbaşkanı adayı olduğu mesajını verdi.
“Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Elbette teklif gelirse kabul edilir. İttifak olacaksın derse oluruz” dedi.
2) Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin çok öne çıktığı bir dönemde belediye başkanlarının adaylığına sıcak bakmadığını söyledi.
“Bence ikinci dönem de devam etmeliler” diye konuştu.
Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle hem kendi isminin öne çıkmasını sağladı, hem de Yavaş ve İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı rekabetine girmesinin önünü kesti.
Doğru bir hamle yaptı.
MANSUR YAVAŞ’IN ORANI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklamasına değineceğim. Ama önce Optimar’ın son anketinden Yavaş’la ilgili bir sonucu paylaşmak istiyorum.
Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan karş?s?nda muhalefetin aday? olarak en y?ksek orana?ısında muhalefetin adayı olarak en yüksek orana Mansur Yavaş ulaşıyor. Ankete katılanlar yüzde 46.7 ile Erdoğan derken, Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde 41.8 çıkıyor.
Erdoğan karşısında İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 36.4, Kılıçdaroğlu’nun ise yüzde 31.8 çıkıyor. Bu demektir ki Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’ndan 10 puan, İmamoğlu’ndan ise 5 puan önde çıkıyor.
AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR?
Mansur Yavaş buna rağmen, “Benim Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında bir şey yapmam mümkün olamaz. Onun vesilesi ile adımızı duyurduk. Bir iz bırakıyoruz. Genel başkanların elini rahatlatmamız lazım. Biz imkân varsa Ankara’nın yüzde yüzünü memnun etmek istiyoruz” dedi.
Kimi bu açıklamayı “Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayı olmadığını ilan etti. Bir dönem daha belediye başkanlığı yapmak istediğini ifade etti” diye okudu. Kimi de “Cumhurbaşkanı adayı değilim demediği sürece masada konuşulacak isimlerden biri olmaya devam edecek” dedi.
NASIL YORUMLANDI?
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı için Millet İttifakı liderlerini adres gösterdi. Ama “Ben aday değilim” demedi. Siyaset bazen ne dediği üzerinden değil, ne demediği noktasından okunur.
Mansur Yavaş’ın, Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adayı olmayacağını bildirdiğini yazan biri olarak, bu açıklamayı cumhurbaşkanlığı adayı olmak değil, bir dönem daha belediye başkanlığı yapmak istiyor diye okudum. Ama Mansur Yavaş kapıyı da tam kapatmadı. “Doğmamış çocuğa don biçilmez” dedi. Demirel boşuna dememiş, “Cumhurbaşkanlığı hiçbir faninin elinin tersiyle iteceği bir makam değildir” diye.
İMAMOĞLU NE YAPACAK?
Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki en kritik soruyu Ekrem İmamoğlu’nun tavrı oluşturuyor. İmamoğlu, 23 Haziran’da İstanbul seçimlerini ikinci kez kazandığı andan itibaren kendini doğal cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor. Kılıçdaroğlu’nun bütün hamlelerinin temelinde ise İmamoğlu’nu aday yapmama yatıyor.
CHP GENEL BAŞKANLIĞI STRATEJİSİ
Kılıçdaroğlu’nun tavrı karşısında İmamoğlu’nun da yeni bir stratejiye yöneldiği söyleniyor. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önünün kesilmek istendiğini gören İmamoğlu’nun, CHP Genel Başkanlığı’na yöneldiği ifade ediliyor.
İmamoğlu, “Beni cumhurbaşkanı adayı yapmazsanız CHP Genel Başkanlığı’na oynarım” diye güç gösterisi mi yapıyor? Yoksa cumhurbaşkanı adayı yapılmayacağını gördü, birinci adım olarak CHP Genel Başkanlığı’nı ele geçirip, bir sonraki seçime mi hazırlanıyor? Bu soruya bu aşamada net bir yanıt vermek mümkün değil. Ama ben İmamoğlu’nun birinci önceliğinin cumhurbaşkanı adaylığı olduğunu düşünüyorum. CHP Genel Başkanlığı’nı hem koz olarak kullanabilir, hem de cumhurbaşkanı adaylığı öncesinde ele geçirilmesi gereken kale olarak görebilir.
73 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında 51 yaşındaki İmamoğlu’nun gençliği bir avantaj. Yani önce CHP genel başkanı, bir sonraki seçimde ise cumhurbaşkanı adayı olmayı bekleyebilir.
BİR SORUN VAR
Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkanların en önemli kozlarından biri şu: “Cumhurbaşkanı adayı olursa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa etmesi gerekir. Bu da İstanbul Belediyesi’nin AK Parti’nin eline geçmesi demektir” diyorlar.
Aynı tez CHP Genel Başkan adaylığı konusunda karşısına çıkıyor. “Belediyeyi AK Parti’ye teslim edip Ankara’ya gelme” diyorlar.
AKŞENER FAKTÖRÜ
Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda henüz yolun başındayız. Bu iş CHP’nin Parti Meclisi seçimine benzemez. Eğer ittifak seçecekse Meral Akşener ne düşünüyor diye soran var mı? Bence altın hisse hâlâ Akşener’in elinde. Akşener istediğini aday gösteremezse dahi istemediği birisinin aday olmasına engel olur. Abdullah Gül’de olduğu gibi.
İKİ NOKTA BELİRSİZ
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adaylığı konusunda iki nokta belirsiz.
1) İktidar seçim barajını yüzde 5’e indirir, ittifaklar için seçim barajını yükseltirse, İYİ Parti, hâlâ ittifakta ısrar eder mi?
2) Millet İttifakı ortak aday çıkaracak mı, yoksa ilk turda her parti kendi adayını çıkarıp, ikinci turda Erdoğan’ın karşısındaki isim üzerinde toplanılacak mı?
İki nokta ama seçimin kaderini belirleyecek kadar önemli noktalar. Bunların netleşmesi lazım.
KILIÇDAROĞLU’NUN KARARLILIĞI
Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi hayatında ilk kez bu denli net bir tavır koydu.
“Cumhurbaşkanı adayıyım. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı yapmak gibi bir planım yok.
Ben cumhurbaşkanı adayı olmazsam Millet İttifakı muhafazakâr kesimden de oy alabilecek bir ortak aday çıkarabilir.”
ÜÇÜNCÜ İSİM
Muhafazakâr kesimden de oy alabilecek ortak aday kim olacak, orasını bilmiyorum ama bu formülü hafife almayın. Kılıçdaroğlu İstanbul ve Ankara’yı bu profille kazandı. En az kendisinin cumhurbaşkanı adayı olması kadar ciddi bir model.