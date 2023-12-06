İçişleri Bakanı ile konuştuklarımız ve izlenimim

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Sonra bir film başladı.

Helikopter dağ başında ıssız bir köyde, top oynayan çocukları fark ediyor. Bir süre sonra askeri bir araç geliyor köye, top oynayan çocuklara ay yıldızlı forma ve futbol topu veriyorlar. Askerler ile çocuklar seviçle kucaklaşıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile medya buluşmamız işte bu sıcak görüntülerle başladı. Gazze’ye savaş uçaklarının bomba yağdırdığı, helikopterlerin ölüm kustuğu bir sırada jandarma ile çocukların sevinçle kucaklaşması içimi ısıttı.

İÇİŞLERİ BAKANI İLE BULUŞMA

Milletin tüylerini diken diken eden fenomenlerin tek tek hesaba çekildiği, Seçil Erzan’ın ünlü futbolcuları dolandırdığı fon olayının patlak verdiği, çetelerle amansız bir şekilde mücadele edildiği bir sırada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya gelmek habercilik açısından önemliydi. Bakanlığındaki 180 günün hesabını verdi. Kısa adı NARVAS olan Narkotik Vaka Analiz Sistemi’ni anlattı. NARVAS’a gelen tüm ihbarlar doğru olarak kabul ediliyor, değerlendiriliyor.

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HİTABETİ İYİYDİ

Ali Yerlikaya’ya farklı bir gözle baktım. İçişleri Bakanı kısa ama verilerle dolu bir konuşma yaptı. Söylediklerini yaptığı için, meydanı çetelere ve uyuşturucu tacirlerine dar ettiği için sözlerinin bir ağırlığı vardı. Dikkat ettim, prompteri çok iyi kullandı. Hitabeti iyiydi. Seçim meydanında kitleleri coşturur. Bakanlığı devraldığı gün, ‘Referansımız hukuk’ demişti. Son sözü de yine ‘Temel referansımız hukuk ve insan hakları’ oldu.

ÇETELERLE MÜCADELE

Ali Yerlikaya çetelerle mücadelesi nedeniyle Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında hem iktidarın hem muhalefetin alkışladığı bir bakan oldu. Yerlikaya yine çetelerle mücadelede kararlı mesajlar verdi.

“Milletimiz müsterih olsun. Hedefimiz, şehir eşkiyaları olarak ifade ettiğimiz organize suç örgütlerinden sokaklarımızı, mahallelerimizi, şehirlerimizi temizlemektir. Bu suç örgütlerine zerre kadar tahammülümüz yoktur” dedi.

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Kısa sürede 191 çete çökertilmiş, 4 bin 303 şüpheli gözaltına alınmış. Yürü Ali Bakan, çetelerle mücadelende millet yanında.

CUMHURBAŞKANI TAKİPTE

Bu vesileyle bir kulis bilgisini paylaşayım; Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, çetelerin üzerine gidilmesi konusunda talimatlar vermiş. Her Kabine toplantısında, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile bir araya geldiğinde, her defasında çetelerle mücadele konusundaki son durum hakkında bilgi alıyormuş. Sanıyorum birkaç ay sonra çeteler konusu Türkiye’nin gündeminde geri sıralara düşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğiyle güçlü bir mücadele yürütülüyor.

İSRAİL İSTİHBARATINA YANIT

Netanyahu, Hamas yöneticilerini bulundukları ülkede tespit edip ortadan kaldıracaklarını açıkladı. Gazze kasabı Netanyahu, sen önce Gazze’deki Hamas’ı yenmeyi başar. Hastane vurarak, çocukları öldürerek savaş kazanılmaz. Türkiye sana 10 numara büyük gelir.

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İsrail iç istihbaratı Şin Bet’in Başkanı; Türkiye, Katar ve Lübnan’ın ismini vererek, buralardaki Hamas yöneticilerini ortadan kaldıracaklarını açıkladı. 7 Ekim saldırısının istihbaratını alamadığı için alay konusu olan İsrail istihbaratı kuru gürültü ile itibar kazanmaya çalışıyor. O devirler bitti.

İSRAİL’E HATIRLATMA

İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Ulusal, uluslararası hiçbir kişinin, ülkemizde bir şey yapmasına izin vermeyiz” dedi. MİT, İsrail’e gereken uyarıda bulundu. ‘Yüreğin yetiyorsa böyle bir işe soyun da görelim’ havasında bir yanıt verdi. MİT, sadece sözlü olarak değil sahada da gereken cevabı veriyor. Zaten geçen yıl İsrail istihbaratından 7 kişi enselerinden yakalanıp cezaevine atılmıştı. Eğer önümüzdeki günlerde İsrail istihbaratından birilerinin kafeslendiğini duyarsanız şaşırmayın.

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PONZİ SEÇİL OLAYI

-İçişleri Bakanı’na sorular dolu gibi yağdı. Tahmin edeceğiniz gibi sosyal medya fenomenleri ve Ponzi Seçil olayı ilk sırada geliyordu. Ali Yerlikaya, Seçil Erzan olayında birilerinin nüfuz kullandığı iddialarına sert bir yanıt verdi. “Hiçbir nüfuz girişimini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Ben 6 ay içinde böyle bir şeyi hissetmiş değilim. Sosyal medyada gördüğümüz o tavırları biz de kabul etmiyoruz. Bu olayların görünür tarafının arkasında bir kanun dışılık varsa, o zaman Maliye ve Hazine, MASAK, Adalet ve İçişleri olarak gereğini yapıyoruz” dedi.

TURPUN BÜYÜĞÜ

Ali Yerlikaya’nın açıklamalarından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, sosyal medya fenomenleri konusunda MASAK’ı çok önceden harekete geçirdiği sonucunu çıkardım. “Hazine ve Maliye Bakanlığı çok kapsamlı bir çalışma yapıyor. Görünen ne varsa onlarla mücadele edeceğiz” dedi. Bu konuda İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile savcılar ortak çalışıyormuş. Sosyal medya fenomenleri konusunda turpun büyüğünün heybede olduğu izlenimi edindim.

BAHİS ÇETESİ

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Günlerdir yazıyorum. Sosyal medya fenomenlerinin bir ucu bahis çetesine dayanıyor. Hiçbir çete devletten güçlü değil. Ama sorun onlara devletin gücünü göstermekte. İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Ne tür bir yasadışılık varsa azimle, kararlılıkla onların üzerine gidip, sporumuzu kirletmelerine izin vermeyeceğiz. Kendinde güç vehmeden kim varsa ensesine çökeceğiz. Onlara devletin gücünü göstermekte kararlıyız” dedi.

SÜLEYMAN SOYLU KONUSU

Ali Yerlikaya nerede bir basın toplantısı düzenlese, İçişleri Bakanlığı ne zaman çetelere yönelik bir operasyon yapsa, Ali Yerlikaya ile Süleyman Soylu’yu karşı karşıya getirmek için başlıyorlar konuşmaya... Maksat çetelerle mücadeleyi desteklemek değil. Bunlar değil miydi seçim öncesinde organize suç örgütü liderini kanaat önderi olarak gösteren? Bunlar değil miydi yabancı istihbarat servislerinin kucağına oturup oradan Türkiye’ye saldıran, Erdoğan’ı devirmek için çalışan organize suç örgütü liderlerinin sözcülüğüne soyunan? Çete liderlerinin sözcülüğünü yaptınız. Sizin siciliniz bozuk.

Onların asıl derdi fitne çıkarmak. Ali Yerlikaya ne zaman basınla bir araya gelse ilk soruları bu oluyor.

Yine sordular. Ama Ali Yerlikaya bir devlet adamına yakışan bir şekilde cevap verdi.

İSTANBUL’A ADAY OLACAK MI

Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olarak yapacağı çok iş var. Özellikle 4-5 ay çok kritik. Ama İstanbul seçmeniyle de iyi bir sinerji yakaladı. İstanbul Valiliği yaptı. O nedenle yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi konuşuluyor. Bir meslektaşımız bu konuyu sordu. Ali Yerlikaya, “Gündemimizde böyle bir şey yok” diyerek kısa ve net bir cevap verdi. Ben de daha önce yoklamıştım. Ser verip sır vermemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul’da kazanacak adaya bakıyor. Bakalım bu isim kim olacak?