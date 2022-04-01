HDP Milletvekili Semra Güzel kaçtı

“Koçero” kod adlı PKK’lı terörist Volkan Bora ile PKK kampında eli silahlı fotoğraflarının çıkması üzerine TBMM tarafından dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel, ifadesi alınmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın davetine yanıt vermeyince hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine bulunabileceği adreslerde aranan Güzel’e ulaşılamadı.
Semra Güzel’in milletvekili pasaportuyla gümrük kapılarından çıkış yaptığına dair bir tespit yer almıyor. 24 Mart tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Semra Güzel’in yurtdışına çıkışının engellenmesi için sınır kapılarına yazı yazılmıştı.
En son Diyarbakır’da görülen Semra Güzel, şu ana kadar yapılan tüm çağrılara ve aramalara rağmen bulunamadı. Semra Güzel’in yasadışı yollar ile Türkiye’den kaçtığı tahmin ediliyor.
PKK KAMPINDA FOTOĞRAFLARI ÇIKTI
Terör örgütüne yönelik olarak Adıyaman kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen, “Koçero” kod adlı PKK’lı terörist Volkan Bora’nın telefonunda adli birimler tarafından yapılan incelemede HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’le birlikte fotoğrafları çıkmıştı. PKK kampında bir süre kaldığı tespit edilen Semra Güzel’in terörist Volkan Bora ile samimi fotoğraflarının yanı sıra eli silahlı fotoğrafları ve diğer teröristlerle futbol oynarken çekilen fotoğrafları da ortaya çıkmıştı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.D. ise ifadesinde Volkan Bora’nın talebi üzerine Semra Güzel’i iki kez PKK kampına götürdüğünü anlatmıştı. H.D., Semra Güzel’in kod adının “Koçero’nun gülü” olduğunu ifade etmişti.
SÖZLÜSÜ DENİLMİŞTİ
Semra Güzel’in PKK kampında fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine HDP’nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Semra Güzel’in öldürülen terörist Volkan Bora’nın sözlüsü olduğu ifade edilmişti. Güzel ile Bora arasındaki yakınlık gönül ilişkisi olarak sunulmaya çalışılmıştı.
Terörist Volkan Bora’nın annesi Songül Bora ise Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında verdiği ifadede oğlu Volkan Bora ile görüşmek için Semra Güzel’le Kuzey Irak’taki PKK’nın Metina Kampı’na gittiklerini anlatmıştı.
KAYIPLARA KARIŞTI
PKK kampında çıkan eli silahlı fotoğrafları üzerine Semra Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için hem Meclis’teki komisyonda hem de Genel Kurul’daki oylamaya katılarak savunmasını yapmamıştı. Hatta AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can başkanlığında oluşturulan hazırlık komisyonu, savunmasını yapmak üzere Semra Güzel’e ulaşamamıştı. Güzel, HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki’nin telefonuna Whatsapp’tan kendisini savunmak üzere Filiz Kerestecioğlu’na ve Tiryaki’ye yetki vermişti.
KURYELİK YAPMIŞ
Hakkındaki haberler ortaya çıktığı andan itibaren sırra kadem basan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, sadece PKK kampındaki fotoğraflarından dolayı değil, aynı zamanda HDP ile PKK arasında kuryelik yaptığı, Kandil’in mesajlarını getirdiği, çanta içinde bazı evrak ve paraları götürüp getirdiği gibi iddialardan da aranıyor.
PKK KAMPINDA
Türkiye’den kaçan Semra Güzel’in yasadışı yollardan Kuzey Irak’a geçerek PKK kamplarına gittiği düşünülüyor. Güzel’in halen PKK kamplarında mı olduğu yoksa farklı yollardan Avrupa’ya geçip geçmediği ise bilinmiyor.
TELEFONLA ARADIM
Semra Güzel’in kaçtığına yönelik iddiayı gündeme getirirken, cevap hakkına saygı gereği kendisini hem telefonundan aradım hem de mesaj attım. 0530... No’lu telefonuna ulaşılmıyor. Mesajıma ise geri dönüş yapmadı.
HDP VE CHP OPERASYONU MU
MERAL Akşener, Ümit Özdağ, Koray Aydın MHP’den ayrılırken, “Ülkücüler MHP’den ihraç ediliyor” diye haberler yapılmıştı.
Onlar gitti ama ülkücüler MHP’de kaldı.
Yavuz Ağıralioğlu ile Koray Aydın pasifleştirilince bu kez “Ülkücüler İYİ Parti’den atılıyor” diye haberler yapılmaya başlandı.
Demek ki ülkücü, milliyetçi iddiasında olan her parti bunu yaşayacak.
Her liderin partisinde kendisiyle uyumlu bir ekiple çalışmaya hakkı var.
Elbette ki Meral Akşener’in de.
2023’E HAZIRLIK OPERASYONU
Meral Akşener, sadece yakın çalışma ekibinde değişiklikler yapmadı. 2023 seçimlerine giderken İYİ Parti’de çok önemli bir operasyona imza attı.
Öncelikle bu operasyon nasıl karşılandı?
“HDP bir ülkücüyü daha yedi. Yavuz Ağıralioğlu genel başkan yardımcılığından alındı” tweet’i, Akşener’in operasyonunun kamuoyu tarafından nasıl algılandığını ortaya koyuyor.
Yavuz Ağıralioğlu, Büyük Birlik Partisi kökenli milliyetçi bir isimdi. Güçlü ve akıcı konuşmasıyla son dönemlerde yıldızı parlayan siyasetçilerden biriydi.
HDP’LİLERLE TARTIŞMASI
Ama en çok HDP’lilerle girdiği sert tartışmalarla gündeme gelmişti.
“Türkiye soykırımla yüzleşmelidir” dediği için HDP’ye sert tepki göstermiş, bu nedenle HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu tarafından, ”Yavuz it havlamış yine” gibi ağır bir sataşmaya maruz kalmıştı.
Yavuz Ağıralioğlu son olarak Kılıçdaroğlu’nun, ”Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer” sözüne tepki göstermişti.
KILIÇDAROĞLU’NA JEST
Tüm bunlar alt alta toplandığında Yavuz Ağıralioğlu’nun genel başkan yardımcılığından alınması, Kılıçdaroğlu’na jest, HDP’ye kurban verilmesi olarak yorumlandı. Meral Akşener İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu’nu eleştirenlerin, HDP’ye tepki gösterenlerin kellesini koparıyor. Partiyi CHP ile ittifaka, HDP ile işbirliğine hazırlıyor yorumlarının yapılması kaçınılmaz oldu.
KORAY AYDIN OPERASYONU
Meral Akşener’in yaptığı en önemli operasyon ise Koray Aydın’ın Teşkilat Başkanlığı’ndan alınmasıydı. Koray Aydın, Akşener’le birlikte İYİ Parti’yi kuran en güçlü isimdi. İlk günden beri Teşkilat Başkanı’ydı. Akşener şimdiye kadar onu koltuğundan oynatamamıştı. Bu kez teşkilatı Koray Aydın’dan alarak kendine bağladı. Koray Aydın’ın, Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adaylığına karşı olduğu biliniyordu. Koray Aydın, Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili soruya, “Kazanamayacak bir adayı kabul etmiyoruz” diye yanıt vermişti.
BAHADIR ERDEM’İN YÜKSELİŞİ
Buna bir de HDP’ye yönelik sıcak mesajları ile ön plana çıkan, en son LGBT yürüyüşüne çektiği video ile destek veren Bahadır Erdem’in Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı’na getirilmesi eklenince İYİ Parti’deki operasyonun fotoğrafı netleşti.
TASFİYENİN FOTOĞRAFI
Üç değişikliğin verdiği mesaj kamuoyunda, “Akşener, Kılıçdaroğlu ve HDP konusunda sorun çıkaran isimleri tasfiye etti” şeklinde değerlendirildi.
Koray Aydın’ı bilmem ama Yavuz Ağıralioğlu’nun ne yapacağı önemli...
HDP Milletvekili Semra Güzel kaçtı
Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yurtdışına kaçtığı düşünülüyor.
“Koçero” kod adlı PKK’lı terörist Volkan Bora ile PKK kampında eli silahlı fotoğraflarının çıkması üzerine TBMM tarafından dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel, ifadesi alınmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın davetine yanıt vermeyince hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine bulunabileceği adreslerde aranan Güzel’e ulaşılamadı.
Semra Güzel’in milletvekili pasaportuyla gümrük kapılarından çıkış yaptığına dair bir tespit yer almıyor. 24 Mart tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Semra Güzel’in yurtdışına çıkışının engellenmesi için sınır kapılarına yazı yazılmıştı.
En son Diyarbakır’da görülen Semra Güzel, şu ana kadar yapılan tüm çağrılara ve aramalara rağmen bulunamadı. Semra Güzel’in yasadışı yollar ile Türkiye’den kaçtığı tahmin ediliyor.
PKK KAMPINDA FOTOĞRAFLARI ÇIKTI
Terör örgütüne yönelik olarak Adıyaman kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen, “Koçero” kod adlı PKK’lı terörist Volkan Bora’nın telefonunda adli birimler tarafından yapılan incelemede HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’le birlikte fotoğrafları çıkmıştı. PKK kampında bir süre kaldığı tespit edilen Semra Güzel’in terörist Volkan Bora ile samimi fotoğraflarının yanı sıra eli silahlı fotoğrafları ve diğer teröristlerle futbol oynarken çekilen fotoğrafları da ortaya çıkmıştı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.D. ise ifadesinde Volkan Bora’nın talebi üzerine Semra Güzel’i iki kez PKK kampına götürdüğünü anlatmıştı. H.D., Semra Güzel’in kod adının “Koçero’nun gülü” olduğunu ifade etmişti.
SÖZLÜSÜ DENİLMİŞTİ
Semra Güzel’in PKK kampında fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine HDP’nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Semra Güzel’in öldürülen terörist Volkan Bora’nın sözlüsü olduğu ifade edilmişti. Güzel ile Bora arasındaki yakınlık gönül ilişkisi olarak sunulmaya çalışılmıştı.
Terörist Volkan Bora’nın annesi Songül Bora ise Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında verdiği ifadede oğlu Volkan Bora ile görüşmek için Semra Güzel’le Kuzey Irak’taki PKK’nın Metina Kampı’na gittiklerini anlatmıştı.
KAYIPLARA KARIŞTI
PKK kampında çıkan eli silahlı fotoğrafları üzerine Semra Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için hem Meclis’teki komisyonda hem de Genel Kurul’daki oylamaya katılarak savunmasını yapmamıştı. Hatta AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can başkanlığında oluşturulan hazırlık komisyonu, savunmasını yapmak üzere Semra Güzel’e ulaşamamıştı. Güzel, HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki’nin telefonuna Whatsapp’tan kendisini savunmak üzere Filiz Kerestecioğlu’na ve Tiryaki’ye yetki vermişti.
KURYELİK YAPMIŞ
Hakkındaki haberler ortaya çıktığı andan itibaren sırra kadem basan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, sadece PKK kampındaki fotoğraflarından dolayı değil, aynı zamanda HDP ile PKK arasında kuryelik yaptığı, Kandil’in mesajlarını getirdiği, çanta içinde bazı evrak ve paraları götürüp getirdiği gibi iddialardan da aranıyor.
PKK KAMPINDA
Türkiye’den kaçan Semra Güzel’in yasadışı yollardan Kuzey Irak’a geçerek PKK kamplarına gittiği düşünülüyor. Güzel’in halen PKK kamplarında mı olduğu yoksa farklı yollardan Avrupa’ya geçip geçmediği ise bilinmiyor.
TELEFONLA ARADIM
Semra Güzel’in kaçtığına yönelik iddiayı gündeme getirirken, cevap hakkına saygı gereği kendisini hem telefonundan aradım hem de mesaj attım. 0530... No’lu telefonuna ulaşılmıyor. Mesajıma ise geri dönüş yapmadı.
HDP VE CHP OPERASYONU MU
MERAL Akşener, Ümit Özdağ, Koray Aydın MHP’den ayrılırken, “Ülkücüler MHP’den ihraç ediliyor” diye haberler yapılmıştı.
Onlar gitti ama ülkücüler MHP’de kaldı.
Yavuz Ağıralioğlu ile Koray Aydın pasifleştirilince bu kez “Ülkücüler İYİ Parti’den atılıyor” diye haberler yapılmaya başlandı.
Demek ki ülkücü, milliyetçi iddiasında olan her parti bunu yaşayacak.
Her liderin partisinde kendisiyle uyumlu bir ekiple çalışmaya hakkı var.
Elbette ki Meral Akşener’in de.
2023’E HAZIRLIK OPERASYONU
Meral Akşener, sadece yakın çalışma ekibinde değişiklikler yapmadı. 2023 seçimlerine giderken İYİ Parti’de çok önemli bir operasyona imza attı.
Öncelikle bu operasyon nasıl karşılandı?
“HDP bir ülkücüyü daha yedi. Yavuz Ağıralioğlu genel başkan yardımcılığından alındı” tweet’i, Akşener’in operasyonunun kamuoyu tarafından nasıl algılandığını ortaya koyuyor.
Yavuz Ağıralioğlu, Büyük Birlik Partisi kökenli milliyetçi bir isimdi. Güçlü ve akıcı konuşmasıyla son dönemlerde yıldızı parlayan siyasetçilerden biriydi.
HDP’LİLERLE TARTIŞMASI
Ama en çok HDP’lilerle girdiği sert tartışmalarla gündeme gelmişti.
“Türkiye soykırımla yüzleşmelidir” dediği için HDP’ye sert tepki göstermiş, bu nedenle HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu tarafından, ”Yavuz it havlamış yine” gibi ağır bir sataşmaya maruz kalmıştı.
Yavuz Ağıralioğlu son olarak Kılıçdaroğlu’nun, ”Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer” sözüne tepki göstermişti.
KILIÇDAROĞLU’NA JEST
Tüm bunlar alt alta toplandığında Yavuz Ağıralioğlu’nun genel başkan yardımcılığından alınması, Kılıçdaroğlu’na jest, HDP’ye kurban verilmesi olarak yorumlandı. Meral Akşener İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu’nu eleştirenlerin, HDP’ye tepki gösterenlerin kellesini koparıyor. Partiyi CHP ile ittifaka, HDP ile işbirliğine hazırlıyor yorumlarının yapılması kaçınılmaz oldu.
KORAY AYDIN OPERASYONU
Meral Akşener’in yaptığı en önemli operasyon ise Koray Aydın’ın Teşkilat Başkanlığı’ndan alınmasıydı. Koray Aydın, Akşener’le birlikte İYİ Parti’yi kuran en güçlü isimdi. İlk günden beri Teşkilat Başkanı’ydı. Akşener şimdiye kadar onu koltuğundan oynatamamıştı. Bu kez teşkilatı Koray Aydın’dan alarak kendine bağladı. Koray Aydın’ın, Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adaylığına karşı olduğu biliniyordu. Koray Aydın, Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili soruya, “Kazanamayacak bir adayı kabul etmiyoruz” diye yanıt vermişti.
BAHADIR ERDEM’İN YÜKSELİŞİ
Buna bir de HDP’ye yönelik sıcak mesajları ile ön plana çıkan, en son LGBT yürüyüşüne çektiği video ile destek veren Bahadır Erdem’in Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı’na getirilmesi eklenince İYİ Parti’deki operasyonun fotoğrafı netleşti.
TASFİYENİN FOTOĞRAFI
Üç değişikliğin verdiği mesaj kamuoyunda, “Akşener, Kılıçdaroğlu ve HDP konusunda sorun çıkaran isimleri tasfiye etti” şeklinde değerlendirildi.
Koray Aydın’ı bilmem ama Yavuz Ağıralioğlu’nun ne yapacağı önemli...