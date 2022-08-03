Erdoğan’ın yayınlanmamış fotoğrafları ve seçim talimatı

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Ordulular 50 liranın üzerindeki bir fiyatı makul buluyordu. Bekledikleri gibi oldu. Erdoğan fındık taban fiyatını 54 lira olarak açıkladı.

Erdoğan’ın gezisini takip edenlerle konuştum. Seçim döneminden daha coşkulu bir şekilde karşılanmış. Elbette ki bunda fındık taban fiyatlarının açıklanacak olmasının da etkisi vardır.

Ama bakmayın sosyal medyada estirilen havaya, algı yönetimine soyunmuş anketlere. Ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen tabanda Erdoğan var. Diğer liderlerin oylarını birkaç kez toplasanız Erdoğan’a yetişmiyor. Henüz Erdoğan’ın bir alternatifi yok. Çünkü millet 20 yıldır Erdoğan’ın yaptığı hizmetleri görüyor. Muhalefet liderlerinin Türkiye’ye çaktığı bir çivi var mı? Sadece eleştiriyorlar.

O FOTOĞRAFIN HİKÂYESİ

Erdoğan, havaalanından inip Ordu’ya giderken yer yer yolu vatandaşlar tarafından kesiliyor. Erdoğan yer yer durup Orduluların sevgi gösterilerine karşılık veriyor. Oradan doğruca fındık bahçesine gidiyor. Miting meydanına giderken de Ordulular sokaklarda sevgi gösterisinde bulunuyorlar.



Fındık bahçesinde sosyal medyaya da yansıyan bir video var. Hatırlarsanız orada bir gencin elini öpüyor. O genç fındık bahçesinin sahibi Yeşilyurt ailesinin çocuğu. Otizmli gencimiz Murat, Erdoğan’a şiir okuyor. O da sıcak bir şekilde elini alıp öpüyor. Sosyal medyada “samimiyetin fotoğrafı” olarak yayılan kare orada çıkıyor. Ev sahibi Neşe Hanım’la fındık taban fiyatları üzerine bir sohbetleri var. O da çok samimi, çok doğal bir diyalogdu.

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ERDOĞAN’I DUYGULANDIRAN ALBÜM



Erdoğan’ın fındık taban fiyatını açıkladığı konuşmasını burada tekrar edecek değilim. Ama bu tür gezilerde bir de özel anlar olur. Objektiflere yansımayan özel paylaşımlar yaşanır. Size ondan söz etmek istiyorum. Erdoğan Ordu’dayken İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden sınıf arkadaşı Hüdaver Güngör’den çok anlamlı bir hediye alıyor. Hüdaver Güngör ile Erdoğan 1966-1973 arasında İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde aynı sınıfta birlikte okumuş. Erdoğan’a o dönemlere ilişkin siyah beyaz fotoğrafların bulunduğu albümü takdim ediyor. Erdoğan, arkadaşlarının yer aldığı fotoğrafları görünce duygulanıyor. Hüdaver Güngör’le fotoğraf kareleri üzerinden o günleri yâd ediyorlar.

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ARKADAŞI ERDOĞAN’I ANLATIYOR

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu aracılığıyla ulaştığım Hüdaver Güngör’le sınıf arkadaşı Erdoğan’ı konuştum. “Aynı sınıfta okuduk. İmam hatipliler olarak aramızda ayrı bir samimiyet, ayrı bir bağ vardı. Birbirimizden hiç kopmadık” diye söze başladı. Hüdaver Güngör’den sınıf arkadaşı Erdoğan’ı anlatmasını istedim.

HİTABETİ ÇOK KUVVETLİYDİ

Hüdaver Güngör, “Cumhurbaşkanı okuldayken de hep hitabetle uğraşıyordu. Derslere okulda çalışır, iyi dinlerdi. Dersi derste dinlerdi, çok zekiydi. Münazaralarda ‘İmam Hatip’i temsil ederdi. Ali Kul ve Seyfettin Esen’le birlikte. Liseler arası yarışmalarda İmam Hatip hep birinci olurdu. Çok güzel şiir okurdu. Şiir yarışmalarında birinci olurdu. Necip Fazıl’dan almıştı ödülünü. Hitabeti çok kuvvetliydi. Bir de iyi futbol oynardı” diye anlattı.

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ELLER DUADA







Hüdaver Güngör’le albümdeki siyah beyaz kareler üzerinden bir yolculuğa çıktık. İmam hatip öğrencileri bir bahçede cemaatle namaz kıldıktan sonra elleri dua için kaldırılmış. Erdoğan’ı Erdoğan yapan özelliklerinden biri de bu. Hangi makamda olursa olsun, ister başbakan ister cumhurbaşkanı. Kulluk borcunu hiçbir zaman ihmal etmedi. Başı secdede, eli Rabbine açık olarak duada oldu.

SİYAH BEYAZ KARELER







Bu da arkadaşlarıyla bir gezide. Suyun kenarında fotoğraf çektirilirken Erdoğan dahil hepsi takım elbiseli.

FARKLI ERDOĞAN







Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı devlet başkanları ile görüşmeler dışında pek ayak ayak üstüne atmaz. Ama bu karede arkadaşlarının yanında ayak ayak üstüne atmış.

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2023 SEÇİMLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu’da AK Parti teşkilatlarıyla bir toplantı yapmıştı. 2023 seçimlerine yönelik mesajlarını burada veriyor. İlçelere aldıkları oy oranını soruyor. Örneğin Altınordu ilçesi. “Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 76, milletvekili seçiminde yüzde 56 aldık” diye yanıt veriyor.

Erdoğan, “O yüzde 76’yı 80’e çıkarın. Milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı seçimini birbirinden ayırtmayın. Milletvekili seçiminde de oy oranını artırın. Bu saatten sonra seçimlere çalışın. İç tartışmaları bir kenara bırakın, birbirinize kenetlenin, seçime çalışın” diye talimat veriyor.