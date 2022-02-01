Erdoğan’ı savunan avukata kovuşturma

Perşembe gününden beri Kılıçdaroğlu’nun ne diyeceğini merak ediyorum. O nedenle çıktığı televizyon programlarını, yaptığı konuşmaları hatta attığı tweet’leri dahi izliyorum.
Peki bu Kılıçdaroğlu merakımın sebebi ne?
Kılıçdaroğlu çarşamba günü, “Bu akşam saat 22.00’de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim” dedi.
Saat 22.00 oldu. Kılıçdaroğlu Twitter’dan bu kez bir video yayınladı.
KILIÇDAROĞLU’NUN İDDİASI
Önce bu belge de değil, bu da değil diye bir şov yaptı, ardından altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasının yer aldığı bir evrak gösterdi.
Biliyorsunuz Anayasa’nın 67. maddesinde, “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” deniliyor.
O nedenle seçim kanunuyla ilgili olarak şimdi vereceğim bilgileri önünüze 2023 yılının takvimini koyarak değerlendirirseniz sevinirim.
Çünkü AK Parti ile MHP’nin üzerinde anlaşmaya vardığı seçim ve siyasi partiler yasasında değişiklik öngören yasa teklifi, şubat ayında Meclis’e sunuluyor. Bu demektir ki seçim yasasındaki değişiklikler ne zaman Meclis’ten geçerse o tarihten itibaren 1 yıl içinde erken seçim yok. Seçim yasasındaki değişiklik Meclis’ten şubat ya da mart ayında geçti diyelim. Anayasa’ya göre 2023 yılının şubat ya da mart ayına kadar yeni yasayla erken seçim yapılamaz demektir. Tabii ondan sonra haziran ayına 3 ya da 4 ay kalıyor. 3 ay için de erken seçime gidilmez.
ÖNEMLİ ÜÇ DEĞİŞİKLİK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin üzerinde mutabakata vardığı teklif üzerinde AK Parti’den Hayati Yazıcı, MHP’den ise Feti Yıldız çalışmaları yürütüyorlardı. Onlar da çalışmalarını tamamladılar. Değişikliklerle ilgili önemli olan 3 noktaya dikkat çekmek istiyorum:
1) Seçim barajı yüzde 7’ye düşürülüyor.
2) Seçimlere katılmak için Meclis’te grubun olması zorunluluğu kaldırılıyor.
3) Dar ya da daraltılmış bölge gündemde değil, seçimlerde nispi temsil sistemi devam ediyor.
Büyük krizleri yönetenler büyük lider olur. Krizleri yönetemeyenler krizin altında kalır.
İstanbul’daki yağan karla birlikte yaşanan ise Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı umutlarının üstüne kar yağmasından başka bir şey değil.
İmamoğlu, İstanbul’a yağan karla birlikte ortaya çıkan tabloyu yönetemedi.
Karla mücadelede başarısızdı.
İstanbulluların yollarda kaldığı saatlerde İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda yemek yemesi de bu durumun üstüne tüy dikti.
24 Ocak günü İmamoğlu’nun siyasi kariyeri açısından bir kırılma noktası oldu.
Oysa tam tersi olabilirdi.
Çünkü bana cevap verme imkânı yok. Keşke eşit şartlarda olsaydık, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı’na, daha da ötesi bir insana hakaret etmeye hakkı olmadığını söylerdim.
Ayrıca bu Sedef Kabaş’ın Erdoğan’a ilk hakareti değil. Daha önce de Erdoğan’a hakaretten dolayı hakkında açılmış bir soruşturma var. Sedef Kabaş’a sorsanız mesleği gazetecilik ama o Cumhurbaşkanı’na hakareti meslek edinmiş.
Bir süredir ibretle izliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı 27 Mayıs öncesinin nefret dili kullanılıyor. Bunu çok tehlikeli buluyorum.
KILIÇDAROĞLU’NDAN, İSMET PAŞA TAKTİĞİ
Bu işin öncüsü de ne yazık ki Kılıçdaroğlu. CHP’de ve muhalif medyada Cumhurbaşkanı’na hakaret artık bir yarış haline dönüştü. Kılıçdaroğlu, 27 Mayıs öncesi İsmet Paşa’nın izlediği yolu izliyor. İsmet Paşa, Kore’de darbe olunca, “Türk milleti, Kore milletinden daha az haysiyetli değildir” demişti. General Kasım darbesiyle devrilen Irak Başbakanı Nuri Sait Paşa feci bir şekilde katledilmişti. Menderes’e, Nuri Sait Paşa’nın akıbetini örnek göstermişlerdi. “Şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır” diyen İnönü 27 Mayıs’ın işaretini vermiş, Demokrat Partililere dönüp “Sizi ben bile kurtaramam” demişti.
DEMOKRATLARA YAPILAN ZULÜMLER27 Mayısçıların darbeden sonra Yassıada’da Menderes ve DP’nin ileri gelenlerine yaptıkları zulümler insanlığa sığmaz. İçişleri Bakanı Namık Gedik, Harp Okulu’nun penceresinden atılarak katledildi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar dahi maruz kaldığı muamelelere dayanamayarak intihar girişiminde bulundu. Menderes’e yapılan zulümleri yazmaya ise yüreğim elvermez.
KILIÇDAROĞLU’NUN HAKARETLERİ, KÜFÜRLERİ...
Cumhurbaşkanı
Biliyorsunuz muhalefetin bir Millet İttifakı var. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP’den oluşuyor. DEVA ve Gelecek Partisi’nin katılımı ile bu ittifakın genişlemesi gündemde. Davutoğlu’nun çok sevdiği tanımla muhalefette istikşafi görüşmeler başlamış durumda.
Ama işler planlandığı gibi ilerlemiyor. Şimdi gündemde ittifakın yeniden kurulması ve paylaşım konusu var. Ne kazanıldı ki onun paylaşımı olsun diyeceksiniz. Zaten sorun orada düğümleniyor.
Geçen hafta Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu birlikte yemek yediler. Dün de Kılıçdaroğlu, Ali Babacan’ı ziyaret etti.
DAVUTOĞLU’NUN ÖNERİSİ
Davutoğlu, Millet İttifakı’nın dağınık hareket ettiğini, cumhurbaşkanı adaylığı konusuna kilitlendiğini ve ‘Erdoğan’ı devirelim gerisi kolay’ düşüncesiyle hareket ettiği için topluma güven verecek çözüm önerileri geliştiremediğini savunuyor. Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi’nin, CHP’ye eklemlendiler eleştirilerine maruz kalmaması için oy oranına bakılmadan Millet İttifakı’nın bir vizyon ve ilkeler etrafında yeniden kurulmasını istiyor.
Üçlü görüşmede Davutoğlu’nun iki net önerisi olduğu söyleniyor.
1- İttifakı eşit partiler olarak yeniden kuralım.
2-
Çünkü Sefaköy metrosunu kullanacak olan üç buçuk milyon insan adına oranın bir an önce yapılmasını istiyorum. Ekrem İmamoğlu ya da Murat Ongun gibi polemik peşinde değilim. Hele hele algı operasyonlarıyla ilgim yoktur. İmamoğlu ve Ongun’a da tavsiye etmem. Çünkü millet hizmete bakar. Gereksiz mağduriyetler oluşturmakla, algı operasyonlarıyla bir yere kadar gidersiniz.
İBB’YE YANIT VERİLMEDİ Mİ?
İDDİA1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun, Beylikdüzü-Sefaköy-TÜYAP metro hattı için 12 Mart 2021 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı’na müracaat etmelerine rağmen kendilerine yanıt verilmediğini iddia ediyor.
YANIT1- Oysa hem İmamoğlu’nun açıklaması hem de İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü arasındaki resmi yazışmalar bu iddiayı çürütüyor. Ekrem İmamoğlu kendi açıklaması ve İBB’nin resmi yazışmaları tarafından tekzip ediliyor.
İMAMOĞLU, İMAMOĞLU’NU ÇÜRÜTÜYOR
Sefaköy metrosunun eksiklikleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından yatırım programına alınmaması üzerine İmamoğlu, yaptığı açıklamada şöyle diyor: “Yaklaşık 320 gündür, Ankara’da Ulaştırma Bakanlığı’nda süren müzakerelerin, süren görüşmelerin, süren toplantıların üzerine...”
Devam ediyoruz: “Benim arkadaşlarım, defalarca Ankara’ya gidiyor. Ankara’daki o iyi niyetli bürokratlarımızın, o güzel düşünceli bürokratlarımızın zor duruma, sıkıntıya düşmesini istemiyorum... Ama bakın AYGM yetkilileri ile bizim yetkililerimiz gayet nizami, ahlaki biçimde teknik olarak masada buluşup konuşuyorlar. Zaten 7 Eylül 2021’deki toplantıda bizden talep edilen ek belgeler var, tasarımlar var, bilgiler var. Bütün revizyonlarıyla bunları, 3 Kasım 2021 tarihli yazımızın ekinde gönderdik. Yapılan toplantıda rapor tutuluyor. Tutanaklar var.”
Bu ne demek? Tek cümle ile
Semra Güzel, 29 Nisan 2019 tarihinde Adıyaman’da TSK’nın düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilen PKK’lı, Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora’nın sözlüsü olduğunu belirterek çözüm sürecinde görüştüğünü itiraf etmişti. Ancak PKK’lı kurye Hasan Doymaz, ifadesinde HDP milletvekili Güzel’i çözüm sürecinde değil, 2016-2017 yıllarında Volkan Bora’nın isteği üzerine PKK kampına götürdüğünü beyan etmişti.
FOTOĞRAFLARA DEĞİL, MEDYAYA TEPKİ
Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için ilk adım dün atıldı. Bekir Bozdağ’ın başkanlığında toplanan TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’nda bir alt hazırlık komisyonu kurulması kararı alındı. Komisyondaki tartışmalarda ise HDP milletvekilleri, Semra Güzel’in PKK kıyafetleri giyerek, PKK’nın terör kampında elinde silahlı fotoğraf çektirmesi yerine bu fotoğrafların medyada yer almasına tepki gösterdiler. Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya ise “Siz PKK kisveleri giyerek, PKK kampında, teröristlerle birlikte elinde silahla fotoğraf çektirmesine ses çıkarmıyorsunuz. Ama bunların medyada yer almasına mı tepki gösteriyorsunuz?” diye eleştirdi.
Semra Güzel, PKK kampında eli silahlı fotoğraflarını kabul ederek, bunu çözüm sürecinde sevgilisi Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora ile görüşmesi olarak açıklamıştı. Ancak PKK kuryesi Hasan Doymaz, ifadesinde görüşmenin 2016 yılında gerçekleştiğini açıklamıştı.
Semra Güzel’in çözüm sürecinde PKK kampına gittiği yalanı böylece çökerken, PKK ile ilişkisini milletvekili olduktan sonra da sürdürdüğüne dair yeni kanıtlar ortaya çıktı.
PKK KAMPINDA
Sevgilisi Koçero Meleti, TSK’nın operasyonuyla etkisiz hale getirildiği için PKK içinde “değerli aile” kontenjanından milletvekili seçilen Semra Güzel, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Parlamento’ya girmişti. Semra Güzel’in milletvekili seçildikten sonra da PKK kamplarını ziyaret ettiği belirlendi. Güzel’in sevgilisi 2017 yılında etkisiz hale getirilmesine ve kendisi milletvekili olmasına rağmen 2019 yılında Habur’dan geçiş yaparak PKK kampına gittiği ortaya çıktı. Bu durum HDP milletvekilinin bir ayağının Meclis’te, diğer ayağının ise PKK kamplarında olduğu değerlendirmelerine neden oldu.
EK FEZLEKE GELİYOR
Eğer ‘Fıstık Diyarı’ olan Şanlıurfa’yı fındık memleketi, taşkömürünü bulduğu için Zonguldak’ın gururu olan Uzun Mehmet’i, Uzun Hasan yapmazsa. Allah’tan şimdilik Seyit Onbaşı ile bir derdi yok. Yoksa onu da Şevki Onbaşı top güllesini kaptığı gibi diye anlatmaya başlar. Hem de Balıkesirlilerin gözlerinin içine baka baka.
İŞTE PAŞAM, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Bu arada Kemal Bey, boş kaldığında da bakanlıklar kuruyor. Gençlere mektup yazıp ‘İklim Bakanlığı’nı kuracağım’ diye söz vermişti. İklim Bakanlığı’nı Erdoğan’ın kurduğu ortaya çıktı. Bir de İklim Bakanı var. İstanbul’un mini mini valisi Fahrettin Kerim Gökay, İnönü’ye, “İşte Paşam, İstanbul” demiş ya o misal, işte Kemal Paşam, huzurlarınızda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Kendisi çok çalışkan ve başarılı bir bakandır. O yüzden tanıyor olabilirsiniz. Ara tatil yaklaşıyor ya, Kemal Bey öğrencilere ‘Milli Eğitim Bakanlığı kuracağım’ diye mektup yazarsa şaşırmam. Ama buradan uyarıyorum. Maarif nezareti olarak kökü Osmanlı’ya dayanır ama Cumhuriyet döneminde 2 Mayıs 1920’de Maarif vekaleti olarak Atatürk kurdu.
NASIL HELALLEŞECEĞİZ?
Hemen her gün bir kesimi tehdit ederek, Özgür Özel gibi Diyanet’in okul öncesi çocuklara verdiği din eğitimini “Ortaçağ zihniyeti” olarak tanımlayarak nasıl helalleşeceğiz? Bizim hayatımızın gayesi olan çocukların Kuran-ı Kerim’i öğrenmesi sizin için Ortaçağ zihniyeti oluyorsa bu helalleşme işi nasıl olacak? Helalleşmek için önce samimiyet gerekli. Yoksa bunlar seçim öncesi reklam kokan hareketler olmanın ötesine geçmez. Bu arada CHP’nin savaş açtığı Diyanet’i de Atatürk kurdu.
KILIÇDAROĞLU’NUN BAŞÖRTÜSÜ İLE MÜCADELESİ
Bu itirazlarıma rağmen yine de
Ve İstanbul’a yapılacak olan bir hizmeti engellemez. Tam aksine teşvik eder. Erdoğan sadece İstanbul’a değil, Türkiye’nin neresine bir çivi çakılacaksa onu engellemek bir yana dursun teşvik eder. O nedenle bu işin altında ne var diye araştırdım.
EROL ÇAKIR HATIRLATMASI
Ayrıca İmamoğlu seçildiğinde Erdoğan, “Vali Erol Çakır’ın bize yaptığını biz buna yapmayacağız” demişti. Erol Çakır’ın valiliği Erdoğan’ın hizmetlerini engellemekle geçmişti. En son Çin gezisi için izin vermemişti. Oysa Erdoğan daha İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğunda Ekrem İmamoğlu’nu davet ederek görüşmüştü. Görüşmeden sonra Ekrem İmamoğlu’nun heyecanını hiç unutamıyorum. Ayrıca Erdoğan, bakanlarla birlikte CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının da katıldığı bir toplantı yapmıştı. CHP’li büyükşehir belediyelerine yönelik bir önyargı, hizmetleri engellemek için özel çaba yoktu. Aziz Kocaoğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde İzmir’in su sorunu ve İZBAN’ın metro hatları konusunda çözüme destek sağlayan bir iktidardan söz ediyoruz. İstanbul halkına verilecek bir hizmete neden engel çıkarsınlar.
SEFAKÖY METRO HATTI
Ekrem İmamoğlu’nun, “İstanbul halkına ihanettir, kötülüktür” dediği Beylikdüzü, Sefaköy, TÜYAP metro projesiyle ilgili olarak bir belge paylaşacağım. Bakalım ihaneti kim yapmış, bu iş kimin beceriksizliği ve işbilmezliği sonucuymuş.
Ulaştırma Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, İBB ile bakanlık arasında Sefaköy Metro hattına ilişkin bir yazışma sürecinin yaşandığı anlaşılıyor. Ulaştırma Bakanlığı, İBB’ye, 12 Mart, 28 Mayıs ve 3 Kasım 2021 tarihli yazılarla ‘Sefaköy metrosunun Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yatırım programına alınması için gerekli onayın verilmesini talep ettiniz’ diyor. Ama devamı var. “Projelerin incelenmesinde Bakanlığımızca onay verilmesi için zorunlu olan ‘kesin proje” vasfında proje teslim edilmediği, avan aşamasında kalmış doküman sunumu yapıldığı anlaşılmıştır, eksiklikler ise temsilcileriniz ve proje firmanıza bildirilmiştir” deniliyor.
Anayasa’yı değiştirip Türkiye’yi tekrar parlamenter sisteme döndürecekler.
Tüm sorunları çözüp ülkeyi uçuşa geçirecekler.
Ama bir sorun var.
Bunu yapacak olan muhalefet liderleri henüz hangi sırayla oturacaklarını belirlememişler.
Harf sırasına göre otursalar Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu en başa geliyormuş.
Yaş sırasına göre otursalar Temel Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun önde oturması gerekiyormuş.
Millet İttifakı liderleri hangi sıra düzenine göre oturmaya karar verirlerse Türkiye’ye çağ atlatacaklar. Yok o da yanlış oldu. Çağ atlatmayacaklar. Eski Türkiye’ye dönecekler.
MİLLET İTTİFAKI
Soylu, Kılıçdaroğlu’nun Pensilvanya ile diş muayenehanesinde görüştüğünü ve 15 Temmuz’dan önce gerçekleşen görüşmede, “Yurtta barış, dünyada barış” sloganının konuşulduğunu söylemişti.
Her konuda video çekip, gece yarısı tweet’ler atan Kılıçdaroğlu bu iddia karşısında suskunluğunu koruyor. Ama CHP’de başka ilginç bir gelişme yaşanıyor. Nedir o?
Süleyman Soylu daha önce de bu iddiayı gündeme getirmişti. Hem de bir defa değil, birkaç kez. Ama o zaman CHP’ye yakın medya sessiz kalmıştı. Bu kez muhalif medya Soylu’nun iddialarına ilgi gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun, Pensilvanya ile o dönem danışmanı olan diş doktoru Ali Arif Özzeybek’in muayenehanesinde görüştüğüne dair dosyayı yayınladılar. Ali Arif Özzeybek ise görüşmeyi yalanlamadı, sadece “Ben bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum” demekle yetindi.
15 TEMMUZ’UN SLOGANI
Burada önemli olan iki nokta var. Görüşmenin 15 Temmuz’dan önce gerçekleştiği ifade ediliyor. İlginç olanı, 15 Temmuz darbe girişiminin bildirisinin altında “Yurtta Sulh Konseyi” ismi yer alıyordu. Görüyoruz ki o slogan Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz’dan birkaç ay önce Pensilvanya ile görüşmesi sırasında “Yurtta barış, dünyada barış” olarak telaffuz edilmiş.
Pensilvanya’nın 15 Temmuz darbe girişiminin hazırlıklarına 1 Kasım seçimlerinin hemen ardından başladığı ortaya çıktı. Belli ki darbenin sloganı da önceden belirlenmiş. Ama bunun Kılıçdaroğlu ile görüşme sırasında kullanılması önemli.
İMAMOĞLUCU MEDYANIN İLGİSİ
Bence ikinci ama daha önemli bir nokta var ki, o da
Kılıçdaroğlu’nun ve Akşener’in PKK’lı teröristle fotoğrafı nedeniyle HDP milletvekili Semra Güzel’le ilgili tek bir laf etmemelerini eleştirmiştim. Ama bu kadarını beklemiyordum. Kılıçdaroğlu sorulardan kaçamayacağını anlayınca, “Bu fotoğrafın muhatabı Erdoğan’dır” dedi.
Sen, PKK kampına giden, PKK’lıların giydiği kıyafetleri giyen, eline silah alıp PKK’lı teröristle fotoğraf çektiren HDP milletvekiline tek bir söz söyleme, bir de kalk bu işin faturasını da Erdoğan’a kes.
Sayın Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün partisinin genel başkanı olarak siz PKK’lı teröristle fotoğrafa tepki göstermezseniz millet seçimde size gereken cevabı verir.
Ha bir siyasetçinin elinde silah olmaz deseniz, bir siyasetçinin yeri PKK’nın terör kampı değil, Parlamento’dur deseniz, bir siyasetçi teröristlerle birlikte fotoğraf veremez deseniz, ondan sonra çözüm sürecini mi eleştiriyorsunuz başka bir şey mi söylüyorsunuz onun bir anlamı olur.
HDP’Lİ MİLLETVEKİLİNE SESSİZ
Ellerinde binlerce şehidimizin kanı olan PKK’lı teröristlere, onlarla fotoğraf çektiren HDP milletvekiline, elinde silahlı Semra Güzel’e bir çift söz etme, ondan sonra kalk, “Bizim parlamentomuzda, PKK terör örgütünün uzantılarını görmek istemiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a faturayı kes. Sayın Kılıçdaroğlu, sizin faturayı keseceğiniz yer Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı makamı değil, Kandil olmalı. Sizin eleştireceğiniz Erdoğan değil; elinde silahlı, PKK’lı teröristle görüntü veren HDP Milletvekili Semra Güzel olmalı. O silah kime karşı kullanılacak? Bir milletvekilinin elinde, Mehmetçiğe doğrultulan terörist silahı olur mu?
HDP İLE İŞBİRLİĞİ SÜRECİ
Cumhurbaşkanı
Dolar düştü, onlar ters köşe oldu.
Olumlu bir hava oluştu. Moraller yükselmeye başladı. Şimdi bu olumlu havayı bozmak için bir çaba içine girdiler. Neymiş efendim; Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi programının bekleneni vermemesinden dolayı rahatsızmış?
Bunun doğru olmadığını biliyorum. O nedenle Erdoğan’ın AK Parti grubunda yeni ekonomi politikasına güçlü bir destek vereceğini yazmıştım. Öyle de oldu.
EKONOMİNİN ROTASI
Erdoğan’ın konuşmasında ekonomiyle ilgili dört nokta ön plana çıktı:
1) Erdoğan, yeni ekonomi politikasına güçlü bir destek verdi. “Bu yoldan asla geri dönmeyecek, hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz” dedi.
2) Enflasyon ve hayat pahalılığı sorununu yok saymadı. “Ülkemizde elbette enflasyon sorunu vardır. Üstelik enflasyona ilave olarak döviz kuru dalgalanması gibi can yakıcı bir sorun yaşanmıştır” dedi. Ama “En kısa sürede milletimizin haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalmasının önüne geçeceğiz” diye ekledi.
3) Çalışanlara temmuz ayında yeni bir artış sözü verdi. Elbette ki memurlar, yüzde 7 zam artı ilk 6 aylık enflasyon farkı alacak. Ama
AK Parti’nin AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in yaptığı bir çalışma vardı. Mustafa Şen, bunu AK Parti’nin ikinci 20’nci yıla hazırlığı olarak tanımlıyor. Mustafa Şen, bu çalışmasını kapsamlı bir kamuoyu araştırmasıyla destekledi. Onları paylaşacağım ama değinmek istediğim bir nokta var. O da, Türkiye Cumhuriyeti 2023’te ikinci yüzyıla adım atarken,
AK Parti de ikinci 20 yılını planlamakla meşgul. Güzel bir kesişme noktası.
İkinci 20. yılın hikayesine geçmeden önce Şen’in, CNN Türk’te Hande Fırat’la canlı yayında açıkladığı anketle ilgili iki sonucu aktarmak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Aralık’ta açıkladığı yeni ekonomi modeli ve dövizdeki düşüşle ilgili anket, ilginç sonuçlar içeriyor.
NEDEN YÜZDE 56 DESTEK?
Ankete katılanların yüzde 56.1’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizleri düşürme konusundaki kararlılığını destekliyor. Buna yakın başka bir oran daha var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiyle ilgili verdiği mücadelede samimi olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 56.4 çıkıyor. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 43.6. Mustafa Şen yıllardır kamuoyu araştırmalarını yönetmiş bir isim. Ancak siyasi kimliğinden sıyrılıp ‘yüzde 56 evet’in ne anlama geldiğini yorumluyor.
“Bu yüzde 56, neden yüzde 66 ya da 70 çıkmadı?” sorusuna yanıt arıyor. ”Vatandaş bekliyor. Yeni ekonomi politikası adı altında vaat ettiklerini gerçekleştirecekler mi diye bakıyor” diyor.
Cumhurbaşkanı
Bir dizi önlem daha almaya hazırlıyor. Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabıyla dövizdeki gerilemeyi sağlayan hükümet, enflasyonla mücadeleyi yeni hedef olarak belirledi.
Erdoğan, 2022 yılını enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele yılı ilan etti.
İktidar bu yönde iki ayaklı bir strateji izliyor.
1- Fiyat artışları karşısında en çok etkilenen dar ve sabit gelirlilerin gelirini artırmak amacıyla asgari ücreti yüzde 50 oranında yükseltti, memur ve emeklilerin maaş artışına refah payı ekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyat artışları nedeniyle sıkıntı yaşandığını inkâr etmedi. Tam aksine üzüntülerini paylaştı. “Fahiş fiyat artışları ve yükselen enflasyon yüzünden vatandaşlarımızın canının yandığını biliyoruz” dedi.
2- İkinci adım olarak hayat pahalılığı ve fiyat artışlarıyla mücadele süreci başlatılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, “2022 yılında önceliğimiz enflasyonla mücadele olacak. Nasıl ki kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi, enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız. Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin de gözlerinin yaşına bakmayacağız” demişti.
FİYAT İSTİKRAR KOMİTESİ
Kılıçdaroğlu’nun birbirini tekzip eden açıklamalarından biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yönelik iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmesi konusunda yaşandı.
İBB’ye yönelik iddiaları araştırmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmesine sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun canlı yayında iddialarını çürütmesi üzerine ise İçişleri Bakanlığı müfettişlerini göreve çağırdı. Kılıçdaroğlu, “İçişleri Bakanlığı müfettişleri gelse savcıdan bu belgeyi alsa” dedi.
KILIÇDAROĞLU-DİAYDER TOPLANTISI
Öcalan’ın talimatıyla kurulan ve PKK-KCK’nın şehir yapılanması arasında yer alan DİAYDER, terör örgütü tarafından alternatif Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yapılandırılmış. PKK’nın talimatıyla birçok eylemlerde yer alan DİAYDER’e yönelik açılan davada 5’i İBB çalışanı olmak üzere 23 kişi yargılanıyor.
Kılıçdaroğlu’nun, başta DİAYDER olmak üzere terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olduğu iddia edilen kişilerin İBB’de işe alındığı iddialarını incelemek üzere İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmesine sert tepki göstermesinin nedeni anlaşıldı.
İDDİANAMEDE YER ALIYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilen DİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktı. CHP Lideri’nin PKK’nın şehir yapılanmasında yer alan DİAYDER üyeleriyle toplantı yaptığı belirlendi. Hürriyet yazarı Nedim Şener’in CNN Türk canlı yayınında açıkladığı toplantıya ilişkin tapeler iddianamenin 166’ncı sayfasında yer alıyor. Tabii bu bir iddianame. Gerçekler, yargılama sonucunda ortaya çıkacak.
İŞTE O TAPE
Bunlardan bir kısmı da ülkemizdeki bazı yabancı ülke büyükelçileri.
Uluslararası bir iş konseyi başkanı ile önemli bir ülkenin büyükelçisi arasında geçen diyaloğu paylaşmak istiyorum.
AK Parti’nin gidişini peşin peşin satın alan ülkenin büyükelçisi, 20 Aralık kararları ile ters köşe olmuş durumda. Bu psikolojiyle iş konseyi başkanına, “20 Aralık’tan sonra ne oldu?” diye soruyor.
ÇÖZÜM YİNE ERDOĞAN’DAN GELDİ
Gerçekçi analizleri ile bilinen iş konseyi başkanı, büyükelçinin zaman zaman yüzünü buruşturarak dinlediği şu değerlendirmeyi yapıyor:
1) Doların 18 liraya çıktığı, hızlı fiyat artışlarının yaşandığı bir süreçte halk, çözüm önerilerinin muhalefetten gelmesini bekledi ama çözümü bulan Erdoğan oldu. Muhalefetin çözüm üretemediği bir süreçte, çözüm Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Halk bir kez daha, “Çözümün adresi Erdoğan’dır” noktasına geldi.
MUHALEFET SORUNU
2) Türkiye’de sorun arıyorsanız o iktidar değil, muhalefet sorunudur. İktidar yanlış yaptığı zaman oyları azalıyor ama muhalefetin oyları yükselmiyor. Ama iktidar doğru yaptığında AK Parti’nin oyları artıyor, aynı zamanda muhalefetin oyları da düşüyor. 20 Aralık’tan sonra AK Parti’nin oyları yüzde 40’a doğru yükselirken, muhalefetin oyları düştü.
Grup toplantısından çıkarken de konuşmayı nasıl bulduğumuzu sorduğunda, “Milletvekillerinin bilgilendirilmeye ihtiyacı vardı. O açıdan yararlı oldu” demiştik. Erdoğan da, “Aynı kanaatteyim” diye karşılık vermişti. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelmesinden dolayı memnun oldum. Toplantıdan sonra görüştüğüm milletvekilleri de toplantının çok verimli geçtiğini, morallerinin yükseldiğini ifade ettiler. Konuştuğum milletvekillerinin ittifak ettiği bir nokta vardı. Aslında buna iki nokta demek daha doğru olur. Biri Erdoğan’ın moralinin çok yerinde olduğu, diğeri ise yeni ekonomi politikalarına olan inancının tam olduğu yönündeydi.
BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüşmesinin haberini milletvekilleri ile kahvaltıda veriyor. Erdoğan, milletvekillerine, ”Devlet Bey ile saat 14.00’te görüşmem var. Konuşmaları ona göre düzenleyelim” diyor. Peki bu bir sürpriz görüşme mi? Hayır. Çünkü Erdoğan her yılın ilk görüşmesini Cumhur İttifakı ortağı olarak Bahçeli ile yapıyor. O nedenle buna geleneksel Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi demek daha doğru olur. Peki iki lider dünkü görüşmede neleri ele aldılar? Cumhur İttifakı’nın gündeminde hangi başlıklar varsa onları, diyebiliriz. Ama daha çok 2022 yılının planlamasına dönük bir görüşme olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Siyasi istikrarın korunması açısından Erdoğan-Bahçeli diyaloğunun güçlü bir şekilde devam etmesinin yararı büyük.
SINIR KOYMADAN KONUŞUN
Şimdi tekrar dönelim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti milletvekilleriyle yaptığı kahvaltılı toplantıya. Bu yılın ilk toplantısıydı ama Erdoğan, gruplar halinde milletvekilleriyle kahvaltılı toplantıda bir araya gelecek. Şimdi gelelim toplantının havasına. Erdoğan, toplantının başında milletvekillerine, “Arkadaşlar, burada her şeyi konuşun. Sınır koymadan her şeyi anlatın. Burada her şeyi konuşalım çünkü önümüzde 2023 seçimleri var. Bizim zaman kaybetmeden 2023 seçimlerine kilitlenmemiz lazım” diyor.
Kahvaltıya davet edilen milletvekillerinden söz alıp genel siyasete, ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yapanlar olduğu gibi, seçim bölgesinin sorunlarını aktaranlar da çıkıyor. Cumhurbaşkanı hepsini dikkatli bir şekilde dinliyor. Zaman zaman not alıyor. Araya girip soru sorduğu ya da bilgi verdiği de oluyor. Ama Bahçeli görüşmesi nedeniyle konuşma fırsatı olmayan milletvekillerinden ise görüşlerini Grup Başkanı İsmet Yılmaz aracılığıyla yazılı olarak bildirmelerini istiyor.
YENİ EKONOMİK MODELE TAM DESTEK
Erdoğan
Dövizin yükseldiği, etiketlerin zamlandığı dönemde iktidarın oyları gerilerken, dövizin düşmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyulan güven de artıyor.
Optimar’ın 20-28 Aralık tarihleri arasında 2526 kişi ile yaptığı ankette ise bu iniş çıkışlar çok net bir şekilde gözleniyor. Bir nokta daha var. O da dövizin roket hızıyla yükseldiği dönemde kıpırdayan CHP oylarının, dövizin gerilemesiyle birlikte eski seviyesine indiğinin gözlenmesi.
Optimar’ın anketindeki 20 Aralık tarihine dikkatinizi çekerim. Yeni ekonomi politikasının uygulamaya konulduğu ve dövizdeki yükselişin tersine döndüğü tarih olması açısından önemli. Yani Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın araştırması yeni.
PARTİLERİN OY ORANI
Bakmayın muhalefet partilerine fatura kesip AK Parti’yi düşük göstermeye çalışan anket firmalarının çalışmasına. Optimar’ın anketinde kararsızlar dağıtıldığı takdirde partilerin oy oranı şöyle çıkıyor:
AK Parti: Yüzde 39.1
CHP: Yüzde 24
MHP:
Erdoğan’ı savunan avukata kovuşturma
Şimdi size ilginç bir davanın öyküsünü anlatacağım.
Adınız Recep Tayyip Erdoğan da olsa, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı da olsanız ne tür suçlamalara maruz kaldığınızı göstermesi açısından önemli.
Av. Bendal Celil Ezman, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuyor.
Ama nasıl bir suç duyurusu. Çok uzun bir dilekçe olduğu için esasına dokunmadan, özetleyerek aktaracağım.
AĞIR SUÇLAMALAR
- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Recep Tayyip Erdoğan adlı vatandaşın suç işleme itiyadı içinde olduğu, illegal faaliyetlerde bulunduğu...
- HSK üyeleri ile birlikte çete, suç örgütü oluşturduğu...
- 17-25 Aralık operasyonlarının engellenmesi uygulamaları ve 16 Temmuz 2016 tarihinden sonra yürütülen illegal uygulamalarla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı ve kanunlarını uygulatmayarak, Türkiye Cumhuriyeti devletine isyan fiili içinde oldukları...
- 15 Temmuz 2016 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan’a bağlı MİT ile iltisaklı kişiler tarafından darbe ve direniş tatbikatı yapılmış ve akabinde Recep Tayyip Erdoğan adlı vatandaş tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet kanunlarının ve Anayasası’nın uygulanması engellenerek 16 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, HSK üyelerinin baskısı ve hâkim ve savcılar tarafından darbe gerçekleştirilmiş, insanlığa karşı suç uygulamaları yapılmıştır.
- İllegal faaliyetlerde bulunduğu, bu faaliyetlerin organize olduğu Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Binali Yıldırım’ın talimatı ve iştiraki ile yapıldığı illegal çete faaliyeti olarak yürütüldüğü tarafımdan gözlemlenmiştir.
DARBEYİ ÖNLEME SUÇU
Bendal Celil Ezman’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suçlamalarını uzatabilirim. Ama işin özü anlaşılmıştır. Ezman, 251 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 2 bini aşkın vatandaşımızın yaralandığı 15 Temmuz darbe girişimini Erdoğan ile MİT’in darbe tatbikatı olarak tanımlıyor, darbenin bastırıldığı 16 Temmuz günü ise Erdoğan’ın darbe yaptığını ileri sürüyor. Avukat olması hasebiyle her kelimeyi bilerek ve seçerek kullanıyor. Cumhurbaşkanı’nın HSK üyeleri ile ayrıca MİT’le ayrıca dönemin başbakanı Binali Yıldırım’la birlikte illegal faaliyetler içinde bulundurmakla, çete kurmakla, suç örgütü oluşturmakla, 16 Temmuz günü darbe yapmakla suçluyor.
FETÖ DİLİ
15 Temmuz gecesi yaptıkları darbe girişimi başarısız olunca yurtdışına kaçıp kucağına oturdukları yabancı istihbarat servislerinin koruması altında Erdoğan’a karşı operasyonlarını sürdüren CIA antetli FETÖ’cüler bu iddiaları öne sürüyorlar. Bu dil FETÖ dili. Bu dil 15 Temmuz’u itibarsızlaştırma dili. Maalesef CHP Lideri Kılıçdaroğlu da bu koroya katılıyor. Kontrollü darbe söyleminde olduğu gibi...
CUMHURBAŞKANI’NIN AVUKATI
Bu suç duyurusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yapıyor? Hani tek adam diyorlar ya... Cumhurbaşkanı Erdoğan hukukun içinde hakkını arıyor. Erdoğan’ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan kamu davasına Erdoğan’ı temsilen dilekçe veriyor.
SAVUNMASINDAKİ SUÇLAMALARI
Bendal Celil Ezman, mahkemedeki savunmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki ithamlarını bir adım daha ileriye götürüyor. 15 Temmuz’da darbeyi önleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne isyan fiilini işlemekle” suçluyor.
Yetinmiyor. Cumhurbaşkanı’na hakaretle ilgili suç duyurusunda bulunan savcılar ve avukat Hüseyin Aydın ile HSK üyeleri hakkında da Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı isyan fiilini işledikleri iddiasında bulunuyor. HSK üyelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı isyan fiilini organize etmekle itham ediyor.
Savcılar tarafından FETÖ terör örgütü adı altında suç örgütü uydurulduğunu ileri sürüyor.
SONUÇ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı suçlamalarının dozunu her defasında daha da ağırlaştıran Bendal Celil Ezman, yargılama sonucunda 1 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Ceza, bir daha tekrar edilmemek şartıyla erteleniyor. Bendal Celil Ezman’ın, Cumhurbaşkanı’na hakaretten aldığı mahkûmiyet kararına karşı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne yaptığı istinaf başvurusu da reddediliyor.
Ama iş burada bitmiyor.
ANKARA BAROSU’NA ŞİKÂYET
Av. Bendal Celil Ezman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ı 3 Mayıs 2019’da Ankara 1 no’lu baroya şikâyet ediyor. Şikâyet dilekçesinde mahkûmiyet kararı aldığı Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundaki iddiaların tamamını dile getiriyor. Baro bu şikâyeti işleme koyuyor. Hüseyin Aydın’dan savunmasını istiyor.
SAVUNMA YAPMAK SAYGISIZLIKTIR
Aydın, “Asgari hukuk bilgisinden, hukuki, ahlaki ve vicdanı her türlü değerden yoksun, mesnetsiz bu şikâyet dilekçesini dikkate alarak yanıt sunmak, bizatihi avukatlık mesleğine saygısızlıktır. Mesleğe olan saygımdan dolayı dilekçeyi esas alarak bir yanıt sunma gereği duymuyorum” diyor.
Bendal Celil Ezman’ın dilekçesinde hak arama özgürlüğü yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çete suçlamasında bulunduğu, HSK üyelerine ve avukatına yönelik organize terör olayı gerçekleştirdikleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne isyan fiili içinde oldukları gibi suçlamalarını sürdürdüğünü belirterek, derhal Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesini talep ediyor.
CUMHURBAŞKANI’NIN AVUKATINA KOVUŞTURMA
Başkanlığını şimdi Türkiye Barolar Birliği Başkanı olan Ramiz Erinç Sağkan’ın yaptığı Ankara 1 no’lu baro ne yapıyor? Suç teşkil eden dilekçeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirmediği gibi tam 1 yıl sonra Hüseyin Aydın hakkındaki kovuşturma açılmasına karar veriyor.
1 YIL BEKLETİLİYOR
Neden 1 yıl sonra? Karar o zaman neden tebliğ edilmiyor? Baro, kendi üyesine karşı tuzak mı kuruyor? 1 yıl Türkiye Barolar Birliği seçimi için mi beklendi? Yoksa Hüseyin Aydın’ın 2 no’lu baroya geçmesi mi?
Peki o zaman adil bir savunmanın üç ayağından biri olan baro, şimdi adaletten nasıl söz edebilir? Bu karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı savunanların sindirilmeye çalışılmasından başka bir şey değil.
Erdoğan’a tek adam derler ama her türlü hakareti yaparlar, Erdoğan’ı savunanları ise sindirmek için, linç etmek için ellerinden geleni arkalarına koymazlar.
Bunlara ne denir? Adaletinizle bin yaşayın...