Erdoğan ile Bahçeli ittifakı mı konuştu

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Devlet Bahçeli’nin, “Cumhur İttifakı’nın tüm bileşenleri 31 Mart 2024 seçimlerine heves ve heyecan içinde hazırlanarak, ortak akıl ve anlayış içinde işbirliğini sürdürecektir” dediği sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti’nin MKYK toplantısında, “Yerel seçimlerden Cumhur İttifakı olarak başarıyla çıkacağımıza inanıyorum” diyor. Erdoğan’ın konuşmasında Cumhur İttifakı’na yaptığı vurgu MKYK üyelerinin dikkatinden kaçmıyor. Biz Erdoğan ile Bahçeli dünkü görüşmede ittifak konusunu ele aldı diyoruz ama iki lider temmuz ayında yaptıkları görüşmede zaten Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlere birlikte hazırlanması konusunda mutabakata varmışlar.

Seçimden sonra 6’lı Masa’da yaşanan kavganın, havada savrulan hakaretlerin, suçlamaların hiçbirisi Cumhur İttifakı’nda yaşanmadı. Erdoğan ve Bahçeli’nin güçlü liderliği sayesinde tam bir güven içinde devam ediyor.

SEÇİM TAKVİMİ

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Bu arada AK Parti yerel seçimlerle ilgili önhazırlıklarını sürdürüyor. AK Partili belediyelerin vaatlerinin gerçekleşme oranları, belediye başkanlarının performanslarıyla ilgili çalışmalar tamamlandı. Ama 7 Ekim’deki kongreden sonra düğmeye basılacak. Kasım ayının ilk haftasında belediye başkan aday adaylarının başvuruları alınacak. İkinci hafta ise adaylarla ilgili anket çalışması başlatılacak. Ocak ayında belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyor. Başta İstanbul ve Ankara’yı alarak cumhurbaşkanlığı seçiminde elde edilen başarının yerel seçim zaferiyle taçlandırılması hedefleniyor.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

AK Parti büyükşehirler ve diğer illerin yanı sıra kıl payı kaybedilen yerlerle ilgili ayrı bir çalışma yapıyor. MHP’nin de Akdeniz bölgesinde son seçimlerde oylarını artırdığı iller var. Ama henüz ortak heyet oluşturulup il bazlı çalışmalara başlanılmadı.

AKŞENER YENİ AÇIKLAMAYA HAZIRLANIYOR



Meral Akşener’in, her partinin seçimlere ayrı ayrı girmesi yönündeki çağrısına Devlet Bahçeli, “Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen yoktur” diye 10 numara bir yanıt verdi.

Meral Akşener’in sorunu şu, kendi partisinin ne yapacağını açık ve net bir şekilde ortaya koymuyor. Bir yandan diğer liderlere seçimlere ayrı girme çağrısı yapıyor, diğer yandan da İstanbul ve Ankara başta olmak üzere il bazlı işbirliği yapılabileceğini açıklıyor. Hep diyorum ya, Akşener’in rakibi yine Akşener. Seçimlere ayrı ayrı girilmesi yönünde iddialı bir çıkış yapıyor, ardından da il bazlı ittifaklara açık kapı bırakıyor. Kendi tezini kendisi öldürüyor.



Meral Akşener şimdi yeni bir açıklama yapmaya hazırlanıyor. Bu kez İYİ Parti’nin kuruluş yıldönümü olan 25 Ekim’de bir çağrı yapacak. Ünlü komutan Hannibal gibi, “Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız” dedi. Afyon’daki açıklamalarında eksik bıraktığı bir halkayı tamamlayacak. “Ne iktidar ne muhalefet, üçüncü yol” diyecek. Hani bir dönemler meşhurdu ya “Ne sağcıyım ne solcu, futbolcuyum futbolcu” misali. İYİ Parti’yi üçüncü yol olarak sunacak.

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KILIÇDAROĞLU KENDİNİ İTTİFAKLARA KİLİTLEDİ



KÜRŞAD Zorlu iletişim becerisiyle dikkatleri Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta yapacağı açıklamaya çevirmişti. Akşener ayağına kadar gelen pası gole çevirmek yerine muhalefetin ağlarına gönderdi.

Akşener’in açıklamasından sonra muhalefet seçimlerde “İttifak yapacak mı yapmayacak mı?” sorusu gündemin birinci konusu oldu. Akşener’in açıklamaları Kılıçdaroğlu’nun hop oturup hop kalkmasına neden oluyor. Çünkü Kılıçdaroğlu, kendisini “İttifak siyasetine” kilitlemiş durumda. CHP’yi büyütmeyi değil, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganını önemsiyor. Çünkü buna inanıyor.

CHP tabanından gelen “Seçimlerde yüzde 1 oyu bile olmayan partilere 38 milletvekilliği verdin, CHP listelerinden Meclis’e soktuğun partilerin liderleri her gün ağzını açtıklarında CHP’yi suçluyorlar” gibi eleştirilere kulağını kapatmış durumda. Çünkü önümüzde yerel seçimler var. Kılıçdaroğlu bütün umudunu yine ittifaklara bağlamış durumda.

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İTTİFAK SİYASETİ

6’lı Masa’ya eleştiri gelince, “6 değil yeri gelirce 16’lı da 26’lı da masa kuracağım” demişti. Kılıçdaroğlu, ittifakları siyasi hayatının en başarılı projesi olarak görüyor. 2018 seçimlerinde İYİ Parti ile ittifak yaparak 32 fazla milletvekili çıkarmıştı. 2019 yerel seçimlerinde ittifak sayesinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 11 büyükşehiri kazandı. Ama cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifaklar başarılı olamadı. CHP kulislerinden edindiğim izlenim Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerde de ittifakları zorlayacağı yönünde. Çünkü Kılıçdaroğlu‘nun, CHP’nin başında kalması için yerel seçimleri kazanmaya ihtiyacı var. Bunun yolunun da ittifaklardan geçtiğine inanıyor. O nedenle Meral Akşener, İYİ Parti kurultayında ve Afyon’da CHP’yi suçladığı zaman yıldırım hızıyla CHP milletvekillerine konuşma yasağı getirdi.

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AKŞENER’LE İPLERİ KOPARMAK İSTEMEDİ

Kılıçdaroğlu, ağır eleştiriler yöneltmesine rağmen İYİ Parti kurultayından sonra Akşener’i ziyaret etmişti. Akşener’in, “Önce ben diyenlerle de uğraştık. Nefsinin esiri olanlarla da uğraştık. Ne yazık ki koltuğundan başka şeyi olmayanlarla uğraştık” diyerek hedef almasına rağmen Kılıçdaroğlu, “Akşener’in sözlerinin yorumuna dayalı soruları yanıtlarsam Sayın Akşener’e saygısızlık, nezaketsizlik yapmış olurum” diyerek alttan aldı.

İTTİFAKLAR İÇİN KOLLARI SIVAYACAK

Neden? Çünkü Kılıçdaroğlu’nun CHP kurultayından sonra ilk iş olarak ittifak çalışmalarına başlayacağı söyleniyor. İYİ Parti ve HDP’nin desteğini olmazsa olmaz görüyor. Ama küçük partileri de ittifak şemsiyesi altında tutmak istiyor. Bazı CHP’lilerin her parti kendi adaylarıyla seçime girsin tezinin aksine Kılıçdaroğlu, yerel seçim başarısının ittifaklardan geçtiğine inanıyor.

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16 İLDE İTTİFAK

Kılıçdaroğlu’na yakın çevrelerden edindiğim izlenim eğer Türkiye genelinde bir ittifak sağlanamazsa, il bazlı ittifaklara da sıcak baktığı söyleniyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 11 büyükşehir ile CHP’nin az bir farkla kaybettiği Bursa, Balıkesir, Zonguldak, Denizli ve Manisa’da ittifak yapmayı hedeflediği ifade ediliyor.