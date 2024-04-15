Erdoğan AK Parti’de beklenen değişimi gerçekleştirecek mi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan da bayram tatili nedeniyle hem dinlendi hem de seçim sonuçlarına ilişkin olarak uzun uzun düşünme fırsatı buldu. Erdoğan, Ankara’ya dönüyor. Çarşamba günü AK Parti grubunda seçimlere ilişkin olarak kapsamlı bir değerlendirme yapması bekleniyor. İlk değerlendirmesini MYK toplantısında yapmıştı. Ruh ve kan kaybından söz etmişti. Başta kendisi olmak üzere parti yönetimini seçimlerdeki başarısızlıktan sorumlu tutmuştu. “Bu masanın etrafındakiler, ben dahil hesap verecek” demişti. Erdoğan’ın AK Parti grubunda yapacağı konuşma şimdiden merak konusu oldu.

AK Parti Strateji Heyeti’yle bağlantılı olarak SETA’nın koordinasyonunda seçim sonuçlarına ilişkin çalışmalar sürüyor. Çözüm önerileri geliştiriliyor.

Ama asıl beklenti Erdoğan’ın yapacağıyla ilgili. Erdoğan, partide ve kabinede değişiklik yapacak mı? Topluma, seçimlerde verdiğimiz mesajı aldı gereğini yerine getiriyor duygusunu verecek olan değişiklik gerçekleşecek mi?

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EKONOMİDE İYİLEŞME OLACAK MI?

Tek sorun parti yönetiminde ve kabinede yapılacak olan değişiklikler değil. Bu seçimlere öncelikle ekonomi damgasını vurdu. Bu yıl içerisinde enflasyonun düşmeye başladığını, hayat pahalılığının yakıcı olmaktan çıktığını görecek miyiz? Halkımız ilerleyen süreçte ekonomideki iyileşmeyi hissedebilecek mi?

MEHMET ŞİMŞEK’İN DEĞERLENDİRMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden sonra yaptığı değerlendirmede, “Tüm illerde serzenişlerini dinlediğimiz” dediği emeklilere özel bir yer ayırmıştı. Çünkü bu seçim emeklilerin damgasını vurduğu bir seçimdi. Emekliler son haftaya kadar beklemiş, ama talepleri yerine gelmeyince iktidarı uyarmak için CHP’ye yönelmiş ya da sandığa gitmemişti. Bu da AK Parti’nin birçok yerde seçimleri kaybetmesine neden olmuştu. Son 10 günde AK Parti’nin bu durumu tespit ettiği ifade ediliyor. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Mart tarihinde yapılan Isparta mitinginden dönüşte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile emekliler için ne yapılabilir diye konuştuğu ifade ediliyor. Mehmet Şimşek’in, “Eski dönemde olduğu gibi enflasyon sarmalına gireriz, enflasyon patlar, yüzde 80’lere çıkar. Ekonomiye çok büyük zarar veririz” dediği söyleniyor.

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TÜRKİYE ZARAR GÖRMESİN DİYE

Erdoğan’ın son hafta emeklilerle ilgili seyyanen zam açıklayacağı beklentisi hâkimdi. Hatta Ankara ve İstanbul mitinglerinde gözler emeklilere yönelik açıklamaya çevrilmişti. Ama Erdoğan bunu yapmadı. Emeklilerin de bunun üzerine tepki gösterip AK Parti’ye bir uyarıda bulunmayı tercih ettiği söyleniyor. Ya muhalefete oy verdiler ya da sandığa gitmediler. Bu yaklaşım, “Ekonomide popülizm yapmadık. Türkiye ekonomisi zarar görmesin diye AK Parti’nin seçim kaybetmesini göze aldık” diye yorumlanıyor.

SADECE EMEKLİLER DEĞİL

Ama seçim sonuçlarının sadece emeklilere bağlanması yeterli olmaz. Başta ekonomik sıkıntılar olmak üzere, aday tespitindeki yanlışlıklar, AK Parti’nin üslubunda ve siyaset tarzındaki sorunlar ile kibir, halktan kopma gibi unsurları da buna eklemek lazım. Sistemden kaynaklı sıkıntılar ise ayrı bir başlık. Fizikte vektörlerin toplamı vardır. Bu seçimlerin sonucunda da hataların toplamı birleşti seçim sonucu olarak sandıktan çıktı.

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MEHMET ŞİMŞEK: ENFLASYON DÜŞECEK

Ayrıca seçimlerden sonra Mehmet Şimşek’in partinin yetkili kurullarında yaptığı bir değerlendirmeden söz ediliyor. Mehmet Şimşek, enflasyonun haziran ayından itibaren inişe geçeceğini ve yıl sonu hedefinin yüzde 40’a çekmek olduğunu söylemiş. Enflasyon 2025’te yüzde 20’ye çekilecek, 2026’da ise hedef enflasyonu tek haneye indirmek demiş.



AK Parti’de “Seçimlerde popülizm yapsak, emekliye seyyanen para versek seçim sonuçları böyle olmazdı. En az 10 ili daha kazanırdık ama biz Türkiye ekonomisi zarar görmesin diye partiyi feda ettik” şeklinde değerlendirmeler yapılıyor.

ERTAN AYDIN’IN CEVABI



AK Parti’nin seçim kampanyası üzerinde de duruluyor. Seçim kampanyasını yürüten Prof. Ertan Aydın’a sordum. “2023’te en zor seçimde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile yaptığımız afişlerle, videolarla seçim sonuçlarına yaptığımız olumlu katkı ile hiçbir övgü almadık. Ama bu seçimde vurun abalıya misali bize yüklenilmesi hiç insaflı değil. Çünkü bu seçimin yapısal sorunları vardı. Ekonomide popülizm yapmadı. Yeter ki Türk ekonomisi zarar görmesin diye AK Parti seçim kaybetmeyi göze aldı. Burada faturanın kampanyaya kesilmesini hakperest bir yaklaşım olarak görmüyorum” dedi.

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GÖZLER ERDOĞAN’DA

Asıl önemli olan şimdi Erdoğan’ın ne yapacağı. Fırtınalı denizlerde en çok usta kaptana ihtiyaç duyulur. Usta kaptanlar gemiyi fırtınaların arasından çıkarıp limana ulaştırır. Bu süreçte AK Parti’nin en büyük şansı Erdoğan gibi usta bir kaptana, deneyimli bir lidere sahip olması. Erdoğan 2009 ve 7 Haziran 2015 seçimlerinde oyları düşen AK Parti’yi yüzde 49’a çıkarmayı başardı. Millet Erdoğan’ı seviyor ve ona güveniyor. 10 ay önce Erdoğan’ı yüzde 52’yle seçti. Zaman bir kez daha Erdoğan’ı, liderliğini yapmaya davet ediyor.

CHP’DE İMAMOĞLU’NA KARŞI DENGE



Seçimlerin CHP açısından da önemli sonuçları oldu. CHP, 1977 seçimlerinde Ecevit’in aldığı yüzde 42 oydan sonra ilk kez yüzde 38’le birinci parti oldu.

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SEÇİMLER ÖZGÜR ÖZEL’E YARADI

1. Seçimlerden önce Özgür Özel’in konumu net değildi. Seçimler kaybedildiği taktirde ilk gidecek kişi olarak Özgür Özel görünüyordu. Bu seçimler en çok ona yaradı. Hem koltuğunu korudu hem de CHP’nin tarihi bir başarıya imza attığı seçimin lideri oldu. Emanetçi genel başkanlıktan liderliğe yükseldi. Ekrem İmamoğlu’nun gölgesinden kurtulup CHP Genel Başkanlığı koltuğuna sağlam bir şekilde oturdu. Özgür Özel artık kendi politikalarını uygulayabilir.

2. Seçimlerden önce muhalefetin tek lideri olarak öne çıkan Ekrem İmamoğlu, seçimleri kazanarak gücünü korudu ama artık tek başına değil. Seçmen Ekrem İmamoğlu’nu Özgür Özel ve Mansur Yavaş ile dengeledi.

LİDER ADAYLARI ARASINDA

3. Yüzde 60’ın üzerine oy alarak seçimleri kazanan Mansur Yavaş, Türk siyasetinin lider adayları arasına girdi. CHP’de Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denkleminde yerini aldı. 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ismi konuşulacak üç kişiden biri Mansur Yavaş olacak. Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş...