Emekli maaş zammı ne olacak

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Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilmişti. Erdoğan NATO Zirvesi için Litvanya’nın başkenti Vilnius’a uçtu. İsveç’in üyeliği, Türkiye’nin F-16 talebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya liderleriyle görüşmeleri derken bizim gariban emeklilerin sesi pek duyulmadı. Bu arada MHP Lideri Bahçeli memurlara olduğu gibi emeklilere de 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasını teklif etti. Yasa teklifi dün Meclis’te görüşülmeye başlandı.

ERDOĞAN’LA İSTİŞARE EDİLECEK

Ancak emeklilere zamla ilgili madde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la istişare edilmek üzere bugüne bırakıldı. Klasik bir cümle vardır. “Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi” diye ama emeklilerimizin hem gözleri hem kulakları Erdoğan’a çevrilmiş durumda. Gerçekten de emeklilerimiz ciddi geçim sıkıntısı yaşıyor.

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YENİ DÖNEMİN ŞİFRESİ BU CÜMLEDE GİZLİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde sarf ettiği cümleyi ben resmi görüşme ortamında yapılmış bir konuşma olarak görmüyorum. Adeta yeni dönemin bir şifresi olarak değerlendiriyorum.









O cümle neydi? Erdoğan, Biden ile görüşmede, “Yeni bir dönemi başlatıyoruz” dedi. Erdoğan seçimlerden yüzde 52 oy alarak çıktı. 5 yıl daha Türkiye’yi yönetecek. Şu anda dünyanın en deneyimli ve en güçlü liderlerinden biri.

BATI İLE SICAK İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı’nın yeni dönem başlatıyoruz sözünden ben, ABD başta olmak üzere Batı dünyası ve Avrupa Birliği ile yeni bir sayfa açılması anlamını çıkarıyorum. İsveç’in NATO üyeliğine onay verilerek bu yönde önemli bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı ayrıca, Başkan Biden’a, “Stratejik mekanizma kapsamında artık sıranın devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim” dedi. Bu yeni bir ilişki biçiminin önerilmesi demek. Buna ihtiyaç var. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Batı dünyası ile yeni bir dönem başlatma çabasını yerinde buluyorum ve destekliyorum. Bu Putin’le görüşmeye, Rusya ile dengeli bir politika yürütmeye engel değil.

BIDEN MESAJI ALDI

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Erdoğan yeni bir dönemin kapısını aralarken, kaygım Biden’ın bu mesajı almamasıydı. Ancak Biden, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğraf paylaşıp, ”Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya’da tekrar bir araya gelmek harikaydı” dedi.

Erdoğan ile Biden’ın gülümsediği fotoğraf, yeni dönemin pozitif mesajlarla başladığının bir göstergesiydi.



Dilerim devamı gelir.

HOŞ YÜRÜDÜ BOŞ YÜRÜDÜ



SEÇİMLERDEN sonra Ekrem İmamoğlu değişim talebiyle ortaya çıktı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Kılıçdaroğlu’nu istifaya davet etti. Tanju Özcan, geçmişte Adalet Yürüyüşü yapan Kılıçdaroğlu’na karşı Bolu’dan Ankara’ya kadar yürüdü. Demokratik hakkını kullandı, Kılıçdaroğlu’na çekil çağrısını bir kez de CHP Genel Merkezi’nin önünden yaptı.

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Buraya kadar sorun yok. Peki Tanju Özcan’ın yürüyüşü ses getirdi mi, medyada ilgi gördü mü? Medya ilgi gösterdi, Tanju Özcan yayınlara bağlanıp görüşlerini açıkladı. Yürüyüşü toplumda ses getirdi ama bir tek CHP’de ses getirmedi.









NE KAZANDI

Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu’na “Çekil” dedi ama Kılıçdaroğlu çekilmedi

Tanju Özcan, Ekrem İmamoğlu’na “Aday ol” dedi ama İmamoğlu aday olmadı.

Bu arada Tanju Özcan’ın ihraç süreci de durmadı.



Bu durumda Tanju Özcan onca yolu boşuna mı yürüdü? Siyaseten hiçbir sonuç alamadı. Sadece verdiği kiloları ve yürürken biriktirdiği hatıraları yanına kâr kaldı.

ENGİN ÖZKOÇ, ‘ARBEDE YAŞANMADI’



DÜNKÜ yazımda Kılıçdaroğlu tarafından teşkilatlardan sorumlu başdanışmanlığa getirilen Engin Özkoç’un odasında bir arbede yaşandığını yazmıştım. Engin Özkoç aradı. Arbede iddialarını yalanladı. “Öyle bir şey olmadı” dedi. Örgütlerin Kılıçdaroğlu’na bağlı olduğunu, kendisinin genel başkan danışmanlığını yaptığını söyledi. Beyan esastır. Paylaşıyorum.