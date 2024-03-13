CHP parayı kuruşu kuruşuna ödemiş

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Dubai’de dünyanın en yüksek kulesi olan Burç Halife var. Buna bir de CHP’lilerin para kulesi eklendi.

Seçim sürecinde ortaya çıkan bu tür şeylere kuşkuyla yaklaşırım. O nedenle sosyal medyada CHP’lilerin para sayma görüntülerini izleyince önce mesafeli yaklaştım. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın açıklaması ise bu işin arkasında başka şeyler var duygusuna neden oldu. Bir de deste deste Euro’ların olduğu görüntüler ortaya çıkınca bu işin devamında ne gelecek diye merak ettim. CHP kulislerine uzandım. Burnuma tuhaf kokular geldi.

MECLİS’TE POŞET İÇİNDEKİ DOLARLAR

Aynen Meclis’te bir milletvekilinin odasında poşet içinde unutulan 250 bin dolar olayı gibi. Seçimlere giderken Özgür Özel’in genel başkan seçilmesiyle birlikte partinin en güçlü isimlerinden biri haline gelen Veli Ağbaba’nın isminin geçmesi CHP’yi karıştırdı. Seyit Torun isminin karıştırılmasına tepki gösterdi. Haklıydı. Çünkü onun değil, başka bir CHP milletvekilinin odasında unutulmuştu içi dolar dolu poşet. Bakalım Meclis Başkanlığı’nın soruşturmasından ne çıkacak?

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SHP’Yİ YIPRATMIŞTI

CHP son günlerde parasal konularla gündeme gelmeye başladı. SHP’nin sonunu getiren İSKİ skandalı ve “müteahhitler partisi”ne dönüşmesiydi. SHP’nin Çankaya’da yapılan genel merkez binası için bile birçok şaibe gündeme getirilmişti. Koalisyon hükümetinde Bayındırlık Bakanlığı’nı alan SHP’nin genel merkez binasını müteahhitlere yaptırdığı öne sürülmüştü. SHP, CHP ile birleşerek siyasete veda etti. Ama İSKİ skandalı nedeniyle CHP, İstanbul’da 25 yıl seçimleri kazanamadı. Para işleri kötüdür. Hele bir siyasi parti için felakettir.

AYDINLATILMALI

O nedenle öncelikle CHP’lilerin bu işin aydınlatılması için çaba göstermesi gerekir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı para sayma görüntüleri için soruşturma açtığına göre, o dönemin sorumluları ve 4 saat boyunca para saymaktan kolları yorulan şahıslar olayın aydınlatılması için çaba göstermeliler.

Bu olayla ilgili hukukçularla konuşuyorum. Ortada soruşturulması gereken bir değil iki olay olduğunu söylüyorlar.

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1- Kule yapılacak kadar çok olan, say say bitmeyen paralar.

2- CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın açıklamasında yer alan ofisinde paraların sayıldığı Avukat Gökhan Taşkapan’ın görüntüleri kullanarak bazı CHP İstanbul İl yöneticilerine şantaj yaptığı iddiası.

Şantaj suçtur. Eğer Taşkapan şantaj yaptıysa CHP yöneticilerinin neden savcılığa suç duyurusunda bulunmadıkları ise çok önemli bir soru işaretidir.

KILIÇDAROĞLU, KUŞOĞLU VE KAFTANCIOĞLU KONUŞMALI

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın açıklamasında, paraların il başkanlığı binasının alımıyla ilgili olarak düzenlenen yardım kampanyasındaki paralar olduğu ifade ediliyor.

O dönem CHP Genel Başkanlığı koltuğunda Kılıçdaroğlu oturuyordu. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ydu. CHP’de İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini ise Bülent Kuşoğlu yürütüyordu. Kılıçdaroğlu ve Kuşoğlu hesap uzmanlığından geliyorlar. Bu hesap kitap işini iyi bilirler.

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Kılıçdaroğlu’nun partiye resmi hesaplar dışında yardım alınmaması konusunda ne kadar titiz olduğu biliniyor. Bülent Kuşoğlu da aynı ekolden geliyor. Bu konuda hem Kılıçdaroğlu hem Kuşoğlu hem de Canan Kaftancıoğlu konuşmalı.

CHP’NİN KASASINDAN ÖDENMİŞ

CHP kulislerinden edindiğim bilgiye göre, binanın parası CHP’nin resmi hesabından binanın sahibine kuruşu kuruşuna kadar ödenmiş. Bu ödemenin belgesi CHP’nin resmi hesaplarında yer alıyor. Ayrıca 2019-20 yılının hesapları Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay’ın denetiminden geçmiş. Tekrar altını çizmek istiyorum; CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın parası CHP’nin kasasından ödenmiş. O zaman bu para ne oluyor?

CHP’NİN AVUKATI AÇIKLADI

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İl binasının alımında CHP Genel Merkezi’nin avukatı olarak bulunan Mustafa Kemal Çiçek, “Tüm işlemler bankadan yapıldı. Çantada para falan taşınmadı. 30 milyon TL civarında bir rakamda mutabık kalındı. Aralık ayında 25 milyon ödendi. Ocak 2020’de Hazine yardımının gelmesi ile kalan para gönderilerek bina alındı” diye açıklama yaptı.

CHP kulislerinden aldığım bilgi ile Av. Mustafa Kemal Çiçek’in açıklamaları birbiriyle örtüşüyor. O zaman kule yapılan, saatler boyunca sayılan bu para ne? Şimdi bir de deste deste Euro’lar çıktı.

YARDIM KAMPANYASI

CHP İl Başkanlığı’nın açıklamasında, il binasının satın alınması için kampanya başlatıldığı söyleniyor. “Bir Tuğla da Sen Koy” kampanyasında 160 bin TL toplanmış. O para bankada açılan hesaplardan kullanılmış. Çanta içinde avukatlık bürosuna taşınmamış.

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İMAMOĞLU’NUN KASASI NE DEMEK

Görüntülerde para saymaktan bileği yorulan Fatih Keleş için Ekrem İmamoğlu’nun yakın adamı denilmesini anlarım da İmamoğlu’nun kasası ne demek? Belediye Başkanı’nın ayrı bir kasası olur mu? Öncelikle Fatih Keleş’in bundan rahatsız olması gerekir. O nedenle Fatih Keleş bu izi silmeli.

KAFTANCIOĞLU KONUŞMALI

O görüntülerde Canan Kaftancıoğlu’nun yardımcısı Özgür Nas ve danışmanı Can Poyraz yer alıyor. İmamoğlu’nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat’ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da para sayma görüntüsünden çıktı. Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu birbirleriyle kanlı bıçaklılardı. Canan Kaftancıoğlu, İmamoğlu’na sinkaflı küfretmişti. “Müteahhit” diyordu. Ama o tarihte İmamoğlu yeni seçilmişti ve henüz aralarına kara kedi girmemişti. Binanın alımına öncülük eden Canan Kaftancıoğlu’nun bildiği her şeyi anlatması gerekiyor. Yoksa o da şaibe altına girer.

KAYIP TRİLYON DAVASI

Siyasi partiler 54 bin TL’nin üzerinde bağış alamazlar. Çanta içinde ödeme yapamazlar. Kayıt dışı para toplayamazlar. Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan hakkında kayıp trilyon davası açılmıştı. İki kangal sucuk, bir teneke peynir faturası yüzünden merhum Erbakan yargılanmış 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Avukatlık ofisinde düzenlenen üzerinde maddi hatalar olan kâğıtlar resmi evrak muamalesi görmez.

CHP BEDEL ÖDER

O nedenle çanta içindeki para işini ciddiye almak gerekiyor. Millet, “Bas bas paraları Leyla’ya” diyerek eğlenir ama say say bitmeyen paralar CHP’yi yıpratır. Hem Meclis’teki içi dolar dolu poşet işi hem de çanta içindeki para konusu aydınlatılmalı. Yoksa bedeli CHP öder.