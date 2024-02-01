CHP-İYİ Parti savaşı seçimlere nasıl yansır

Haberin Devamı

İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi için Kılıçdaroğlu’ndan daha çok çaba sarf etmişti.

Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yaptırmak için masayı terk etmiş, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisini kabul etmesi üzerine masaya geri dönmüştü.

SARAÇHANE’YE KOŞMUŞTU

İmamoğlu hakkında mahkeme kararı çıkınca Saraçhane’ye ilk koşan o olmuş, Ekrem yeni başlıyor” diye çak yapıp destek vermişti. Yani bir babanın evladına yapmayacağı şeyleri yapmıştı. O dönemlerde İmamoğlu’nun ‘ablasıydı”.

Siyaset aynı zamanda adam harcama sanatı olduğu için İYİ Parti Lideri Akşener’in, CHP’li İmamoğlu için kendini paralaması görülmüş, duyulmuş bir şey değildi.

HÜR VE MÜSTAKİL GİRME KARARI

Ama ne zaman ki, İYİ Parti seçimlere, “hür ve müstakil” olarak girme kararı aldı, ne zaman ki Akşener, ittifak yapmayacaklarını açıkladı, İmamoğlu’nun gerçek yüzü ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti’yi parçalama operasyonunun düğmesine bastı. Başta Bahadır Erdem ve Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu olmak üzere İmamoğlu’nu destekleyen isimler İYİ Parti’den istifa etti. İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanı İbrahim Özkan ise Akşener’e bayrak açarak partiden koptu.

NANKÖR EKREM

Meral Akşener bunun üzerine Uşak’ta, “Partimize kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı. Bu bir partinin iç işlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı kabul ediyorum. Varım, buyursunlar” diye meydan okudu.

Akşener’e yanıt, Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu, Akşener’i “haddini aşmakla” suçladı. O andan itibaren Akşener’de film koptu. Akşener’in, “Saraçhane partimizin içine parmak soktu, karıştırıyor” dediği kulislere yansıdı. “Nankör, nankör Ekrem” sözü ise yine Akşener’e aitti. Ben senin için nelerden vazgeçtim ama sen bana ihanet ettin der gibi bir hali vardı.

SARAÇHANE VURGUSU

İYİ Parti, İstanbul ve Ankara adaylarını açıklayınca kızılca kıyamet koptu. Önce Saraçoğlu medyası ardından Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Akşener’e savaş ilan ettiler.

Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti’nin belediye başkan adayının posterlerini indirdi.

Haberin Devamı

Bunun üzerine Akşener “Bizi engelleyen Beştepe değil Saraçhane” dedi.

Meral Hanım, İmamoğlu’ndan ne bekliyordunuz ki, güçlenince ilk işi kendisini belediye başkanı yapan Kemal kılıçdaroğlu’nu devirmek oldu.

Böylece İkinci Fatih olan Ekrem gitti “Nankör Ekrem” geldi.

ÖZGÜR ÖZEL’E ÇAĞRI

Özgür Özel, Eskişehir’de İYİ Parti’nin, AK Parti ile ittifak yaptığını ima eden bir konuşma yaptı. Akşener, Özgür Özel’e, “Kılıçdaroğlu’na sorun bize bir kuruş vermiş mi?” diye çağrı yaptı.

Meral Hanım, Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı seçtirmek için canla başla çalıştınız sonunda size sırtımdan hançerlendim dedi. İkinci Fatih ilan ettiğiniz Ekrem İmamoğlu partinizi bölmeye çalıştı. “Bana abla de” dediğiniz Özgür Özel ise ilk fırsatta sizi AK Parti ile ittifak yapmakla suçladı. Muhalif medyanın linci ise utanç verici seviyeye ulaştı. CHP’ye kaç seçim kazandırmasına rağmen asıl sırtından hançerlenen, ihanete uğrayan Akşener oldu. Akşener’e kendin ettin kendin buldun diyebilirsiniz ama İmamoğlu ve CHP’nin tavrı siyaseten doğru değil.

Haberin Devamı

İMAMOĞLU KAYBEDER

İYİ Parti ile tavanda ittifak kuramadınız. Peki siz her gün Meral Akşener’e küfrederek, İYİ Parti’ye savaş açarak tabanda ittifakı nasıl sağlayacaksınız? İYİ Parti seçmenini yanınıza nasıl çekeceksiniz?



İYİ Parti’nin İstanbul’daki oy oranı yüzde 2.5’e düşmüştü. Buğra Kavuncu’yu aday gösterdi, yüzde 4’e yükseldi. İYİ Parti’yle uğraşmaya devam ederseniz bu yüzde 4 yüzde 6’ya yükselir. Sonunda kaybeden Ekrem İmamoğlu olur.

GAZZE’DE İKİNCİ ATEŞKES GELİYOR



Paris’te Katar ve Mısır’ın da katılımıyla yapılan ateşkes görüşmelerinde belirli aşamaya gelindi. Hamas’ın siyasi büro şefi İsmail Haniye,şartları görüşmek üzere Kahire’ye gideceğini açıkladı. Yeni ateşkes planının üç aşamadan oluştuğu söyleniyor.

Haberin Devamı

1-İlk aşamada hastalar, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere sivil rehinelerin teslimi.

2-İkinci sırada asker olan rehinelerin teslimi.

3-Ölen rehinelerin cenazelerinin teslim edilmesi. Bunların arasında İsrail’in zehirli gazla operasyon yaptığı sırada ölen İsrail’li rehinelerin de bulunduğu söyleniyor.

HAMAS’IN TALEBİ

Tabii bunun karşılığı olarak İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin serbest bırakılması, insani yardıma izin verilmesi ve Gazze’deki İsrail askerlerinin geri çekilmesi geliyor.



Bunlar insani anlaşmalar ama asıl kalıcı olan Türkiye’nin öncülük ettiği iki devletli çözümün tanınması ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasından geçiyor.

Haberin Devamı

AK PARTİ BU KEZ FARKLI BİR ŞEY YAPTI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin seçim beyannamesini açıklarken bir de yemin metninden söz etti. AK Parti belediye başkan adaylarına bir yemin metni imzalatacak. AK Parti bunu ilk kez yapıyor ama hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de merhum Erbakan hoca partililere yemin ettirirdi. Bu tarihimizde ve İslami geleneklerde yeri olan bir ahitleşme. Bir anlamda sözleşme yapmak oluyor.

YEMİN METNİ

“Gerçek Belediyecilik yemini” başlığını taşıyan metin şöyle:

“Doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayacağıma,

Hemşehrilerimiz arasında hiçbir ayrım yapmayacağıma,

Anayasa ve yasalardan ayrılmayacağıma,

Kamu kaynaklarını namusum ve şerefim bilerek amacı dışında harcanmasına göz yummayacağıma,

Dezavantajlı kesimleri gözeteceğime,

Sosyal politikaları güçlendireceğime,

Belediye hizmetlerinin gecikmeden ve kaliteli şekilde icrası için azami gayret sarf edeceğime,

Belediye hizmetleri karşısında herkesin eşit olduğu gerçeğinden hareketle adaletten şaşmayacağıma,

Emaneti hakkıyla ve layıkıyla taşıyacağıma,

Milletim,hemşehrilerim ve tarih önünde namusum,şerefim ve kutsal kitabımız üzerine yemin ederim.”

ÖRNEK OLMALI

Her cümlesi özenle seçilmiş bir yemin metni. Bence sadece AK Parti değil, diğer partilere de örnek olmalı.