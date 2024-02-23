CHP ile DEM Parti hangi yöntemle anlaştı

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Çünkü CHP ile DEM Parti arasında Türkiye genelinde bir ittifak sağlanamadı. Mersin’de Akdeniz Belediyesi’nde, Şanlıurfa’da yerel ittifak kuruldu. Mersin ve Adana’da belediye meclis üyelikleri üzerinde anlaşmaya varıldı.

Ama İstanbul’a özel bir model geliştirildi. Adına “Kent İttifakı” denildi. “Kent İttifakı”nın talimatı PKK liderlerinden Mustafa Karasu’dan geldi. O nedenle “Kent İttifakı” bu işin ambalajı. Gerçek adı “Kandil İttifakı”.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP ile Esenyurt’ta anlaşmaya varıldığını açıklamış, diğer yerlerde görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti. Ekrem İmamoğlu ile DEM Parti, İstanbul’da anlaştı. Belediye meclis üyeliklerinde fermuar yöntemi konuşuluyordu. Ama sonunda DEM Parti’nin teklifi geçerli oldu. DEM Parti’ye belediye meclisinde grup kurduracak sayıda tam 20 üye üst sıralara konulacak.

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SAĞLIK NEDENİYLE Mİ

Ne zaman bir siyasetçinin sağlık nedeniyle adaylıktan çekildiği haberini görsem gözümün önüne İsmail Özdağlar’ın hastaneden çekilmiş fotoğrafı gelir. İsmail Özdağlar, Özal hükümetinde devlet bakanıydı. Bir gün hastaneden çekilmiş bir fotoğrafını gördük. Sağlık nedeniyle bakanlık görevinden ayrıldığı haberi veriliyordu. Sonradan farklı çıktı. Özdağlar, Yüce Divan’da yargılanıp mahkûm oldu.

KANDİL AHMET ÖZER’İ İSTEDİ

CHP’nin Esenyurt’ta belediye başkan adaylığını açıkladığı Ali Gökmen’in durumunun bununla bir ilgisi yok. Genç bir muhabir olarak Özdağlar olayı bana bir ders olmuştu. Ne zaman turp gibi sağlıklı adamların sağlık nedeniyle çekildiği haberini görsem içime hemen bir kuşku doğar. CHP adayı Ali Gökmen’in de sağlık sorunu yok. Siyasi sorun var. Ekrem İmamoğlu ile DEM Parti arasında varılan uzlaşma sonucunda CHP, Esenyurt’ta Ali Gökmen’i geri çekti, 2015 seçimlerinde Van’da HDP’den milletvekili adayı olan Ahmet Özer’i aday gösterdi. İki alternatif vardı ama DEM Parti Ahmet Özer’i istedi. O nedenle Ahmet Özer için Kandil’in adayı deniliyor.

DEM PARTİ’YE GEÇECEK Mİ

Zaten seçildikten sonra CHP’den istifa edip DEM Parti’ye geçeceği söyleniyor. Böylece DEM Parti bölge dışında, hem de İstanbul gibi Türkiye’nin en önemli şehrinde belediye başkanlığı elde etmiş olacak. Gerçi Ahmet Özer, CHP’de kalsa da DEM Partililerden daha çok Kandil’e yakın bir isim. Eyalet sistemini savunan birisi.

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İSTANBUL’DA 22 İLÇE



Ekrem İmamoğlu ile varılan uzlaşmaya göre, DEM Parti İstanbul’un 22 ilçesinde belediye başkan adayı çıkarmadı. Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu’nda aday çıkarmadı. Bunların içerisinde DEM Parti’nin aday çıkardığı 17 ilçeden daha fazla oy oranına sahip olduğu yerler var. Ama Ekrem İmamoğlu ile yapılan anlaşma gereği DEM Parti buralarda aday çıkarmadı.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ NE YAPAR

DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Meral Danış Beştaş ismini seçim kuruluna bildirdi. Başak Demirtaş’ın ismi gündeme geldiğinde bir sinerji oluşturmuş, DEM Parti’nin İstanbul’daki oy oranı yüzde 8 seviyesine çıkmıştı. Zaten seçimlerde de oy oranları bu seviyedeydi. Seçim kampanyası sürecinde bu oranın artması mümkündü. Ancak Kandil’den Mustafa Karasu’dan gelen açıklama üzerine Başak Demirtaş adaylıktan çekildi, Ankara için düşünülen Meral Danış Beştaş aday gösterildi.

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SÜRPRİZ YAPAR MI

Meral Hanım tavşan aday değil. Etkili bir siyasetçi. Ama muvazaalı bir aday olduğu anlaşıldı. Çünkü ilk günden itibaren rakibi Ekrem İmamoğlu’nu değil AK Parti adayı Murat Kurum’u hedef alıyor. Seçimlerde son düzlüğe girildiğinde Meral Danış Beştaş’tan Ekrem İmamoğlu lehine bir sürpriz gelir mi? Neden olmasın? O yönde işaretler var.

1 NİSAN’DA HANGİ SİYASETÇİLER TASFİYE OLACAK



1 NİSAN şakaları vardır. Ama bu kez 1 Nisan’da siyasetin şakası olmayacak. Biz 1 Nisan denilince hep CHP’de ne olacağına odaklandık. 31 Mart’ta seçimler kaybedilirse1 Nisan’da CHP’de olağanüstü kurultayın düğmesine basılacak. Özgür Özel için tehlike çanları çalmaya başlayacak. Özgür Özel de bunun farkında. O nedenle 1 Nisan senaryolarına tepki gösterdi, bunun birkaç hazımsızın işi olduğunu söyledi.

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BABACAN DAVUTOĞLU NE OLACAK

1 Nisan sadece CHP açısından mı önemli? Hayır. Yerel seçimler bütün partiler açısından bir gösterge olacak. AK Parti’yi bölmesi için kurdurulan DEVA ve Gelecek Partilerinin durumu ne olacak? Yerel seçimlerden sonra Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ne yapacak? Siyasete veda edecekler mi? Milli Görüş’ün siyasi mirası üzerinde yarışan Refah Partisi ile Saadet Partisi’nin oy oranı ne olacak? Fatih Erbakan mı yoksa Temel Karamollaoğlu mu gidecek?

MERAL AKŞENER’İN KOLTUĞU

Seçimlere hür ve müstakil olarak girme kararı alan İYİ Parti ne yapacak? Meral Akşener’in koltuğu sallanacak mı, yoksa Akşener seçimlerden güçlenerek mi çıkacak?



Aynı durum Muharrem İnce için de geçerli olacak?

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SİYASETE VEDA EDECEKLER

1 Nisan şaka günü ama seçimlerin şakası yok.1 Nisan siyasette bir temizlik günü olacak. Bazı liderler siyasete veda etmek zorunda kalacak. Ama kim gidecek kim kalacak ona millet karar verecek?