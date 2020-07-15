Ayasofya’da protokol olmaz

AK Parti MKYK toplantısı Ayasofya kararının ardından yapıldığı için toplantıya haliyle bu konu damgasını vuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın moralinin çok yüksek olduğu gözlerden kaçmıyor.
Ayasofya’nın cami olarak açılacağı 24 Temmuz günü için siyasi parti liderlerinin davet edilip edilmemesi konusu tartışmaya açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önerileri dinledikten sonra “İslam inancında ezan zaten namaza davettir. Bunu protokole bağlamak doğru değildir. Gelenin başımız üstünde yeri var” diyor. Böylece camiye protokol
girmiyor.
‘HUTBEYİ SİZ OKUYUN’ TALEBİNE NE CEVAP VERDİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın cami olarak açılması kararının çıktığı gün, “Cuma namazını sizin kıldırmanızı arzu ediyoruz” diyenlere “O kadar da değil” karşılığını vermişti. AK Parti MKYK’dan bazı isimler Erdoğan’a, “Ayasofya’da hutbeyi siz okuyun” teklifinde bulunuyorlar. Erdoğan, “Yok. Doğru olmaz. O planlandı. Hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı okuyacak” diyor. Erdoğan’ın ayrıca Ayasofya Camisi’yle ilgili süreci artık Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yöneteceğini söylüyor. Erdoğan, Ayasofya’nın açılışına çocukları ve torunları ile birlikte katılacak. Cuma namazını ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş kıldıracak.
AYASOFYA’NIN FRESKLERİ NASIL KAPATILACAK?
Ayasofya Camisi’nde namaz kılınacağı zaman fresklerin üzerinin nasıl kapatılacağı tartışma konusu oldu. Din İşleri Yüksek Kurulu, Ayasofya’daki resimlerin namaza bir engel teşkil etmediğini ancak Müslümanların namazlarını huşu içinde kılması için namaz vakitlerinde kapatılacağını açıkladı. Bu konu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruluyor. Erdoğan, “Sadece ibadet sırasında bu resimlerin üzeri kapatılacak. Burada iki yöntem var. Biri perdeyle kapatılması ama araştırıyoruz, bu konuda yeni teknikler gelişmiş. Özellikle Avrupa’da bazı müzelerde sanat eserine zarar vermeden belli bir süreliğine karartma uygulayan sistemler varmış. Onu getireceğiz” demiş.
ERKEN SEÇİM VAR MI?
Erken seçim tartışmalarına ışık tutması açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti MKYK’daki bir değerlendirmesini paylaşmak istiyorum.
Pandemi nedeniyle AK Parti’nin kongre sürecine ara verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Büyük kongrede güçlü bir MKYK oluşturacağız. 2023 seçimlerine bu MKYK ile gireceğiz. O açıdan çok önemli. Çünkü 2023 seçimlerine partimizi bu MKYK hazırlayacak. Seçimler 2023’te olacak. Erken seçim yok” diyor.
MECLİS BAŞKANI DA OLSA ERDEN İZİN ALMAK ZORUNDAYDI
Meclis’in içindeki askeri birliğin çıkarılması konusunu yazmıştım. Bu kararı alan eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek aradı. Çok çarpıcı değerlendirmeler yaptı. O nedenle sözü Cemil Çiçek’e bırakıyorum.
“Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nın iki taburu vardı. Biri Cumhurbaşkanlığı’nda, diğeri ise Meclis’teydi. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nın 15 Temmuz’daki rolü belli oldu. Şimdi darbe suçundan dolayı yargılanıyorlar. Meclis’teki tabur da emir-komuta zincirinde oraya bağlıydı. Meclis’in güvenliği saat 18.00’den sonra askeri birliğin kontrolüne giriyordu. Milletvekili de olsanız, Meclis Başkanı da olsanız saat 18.00’den sonra geldiğinizde Meclis’e girmeniz oradaki erin ya da komutanının inisiyatifinde oluyordu. 15 Temmuz gecesi Meclis darbecilere karşı direndi. Peki biz askeri Meclis’ten çıkarmasaydık, o gece nasıl toplanacaktık? Milletvekilleri içeriye nasıl girecekti? Meclis, Genelkurmay’ın tam karşısında, 15 Temmuz gecesi darbenin karargâhı olacaktı. Darbelerde en evvel tanklar namlularını Meclis’e çevirirler. Darbeciler ilk olarak Meclis’i kapatırlar. Bunu nasıl sağlıyorlardı? İçeriden. Yani Meclis’in içindeki taburla oluyordu. Biz taburu Meclis’ten çıkardığımız için bu kez onu yapamadılar.”
ERDOĞAN SOSYAL MEDYA İÇİN NE TALİMATI VERDİ?
Sosyal medyayla ilgili düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan, “Mutabakat sağlayarak getirelim” diye talimat vermiş. Meclis’in çalışması 30 Temmuz’a kadar uzatıldı. Eğer mutabakat sağlanırsa sosyal medya düzenlemesi çıkarılacak, yoksa yeni döneme kalacak. Hangi düzenlemeler getiriliyor?
1) Unutulma hakkı getiriliyor.
2) Elektronik tebligat olacak.
3) Temsilcilik bulundurma zorunluluğu getiriliyor.
4) Özel hayatın gizliliğin ihlaliyle ilgili başvurulara 48 saat içinde yanıt verilecek.
5) Mahkeme kararı ile içeriklerin kaldırılmasına 48 saat içinde yanıt vermeyenlere 50 milyon TL’ye kadar ceza verilebilecek.
6) İçeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesiyle ilgili kararlar hakkında 3 ve 6 ayda rapor verilecek.
DARBENİN HAFIZASINA KATKI
ANADOLU Ajansı 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak ilk andan itibaren çok önemli çalışmalara imza attı. Sadece haber yapmadı. Birkaç dilde yayınlanan ve 15 Temmuz’daki FETÖ gerçeğini anlatan kitaplara imza attı. Bu kez de hafıza oluşturması açısından 15 Temmuz davalarıyla ilgili titiz bir çalışmaya imza attılar. Kaynak kitap özelliğini taşıyan eseri inceledim. Görseli de süper olmuş.
Ayasofya’da protokol olmaz
AK Parti MKYK toplantısı Ayasofya kararının ardından yapıldığı için toplantıya haliyle bu konu damgasını vuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın moralinin çok yüksek olduğu gözlerden kaçmıyor.
Ayasofya’nın cami olarak açılacağı 24 Temmuz günü için siyasi parti liderlerinin davet edilip edilmemesi konusu tartışmaya açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önerileri dinledikten sonra “İslam inancında ezan zaten namaza davettir. Bunu protokole bağlamak doğru değildir. Gelenin başımız üstünde yeri var” diyor. Böylece camiye protokol
girmiyor.
‘HUTBEYİ SİZ OKUYUN’ TALEBİNE NE CEVAP VERDİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın cami olarak açılması kararının çıktığı gün, “Cuma namazını sizin kıldırmanızı arzu ediyoruz” diyenlere “O kadar da değil” karşılığını vermişti. AK Parti MKYK’dan bazı isimler Erdoğan’a, “Ayasofya’da hutbeyi siz okuyun” teklifinde bulunuyorlar. Erdoğan, “Yok. Doğru olmaz. O planlandı. Hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı okuyacak” diyor. Erdoğan’ın ayrıca Ayasofya Camisi’yle ilgili süreci artık Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yöneteceğini söylüyor. Erdoğan, Ayasofya’nın açılışına çocukları ve torunları ile birlikte katılacak. Cuma namazını ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş kıldıracak.
AYASOFYA’NIN FRESKLERİ NASIL KAPATILACAK?
Ayasofya Camisi’nde namaz kılınacağı zaman fresklerin üzerinin nasıl kapatılacağı tartışma konusu oldu. Din İşleri Yüksek Kurulu, Ayasofya’daki resimlerin namaza bir engel teşkil etmediğini ancak Müslümanların namazlarını huşu içinde kılması için namaz vakitlerinde kapatılacağını açıkladı. Bu konu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruluyor. Erdoğan, “Sadece ibadet sırasında bu resimlerin üzeri kapatılacak. Burada iki yöntem var. Biri perdeyle kapatılması ama araştırıyoruz, bu konuda yeni teknikler gelişmiş. Özellikle Avrupa’da bazı müzelerde sanat eserine zarar vermeden belli bir süreliğine karartma uygulayan sistemler varmış. Onu getireceğiz” demiş.
ERKEN SEÇİM VAR MI?
Erken seçim tartışmalarına ışık tutması açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti MKYK’daki bir değerlendirmesini paylaşmak istiyorum.
Pandemi nedeniyle AK Parti’nin kongre sürecine ara verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Büyük kongrede güçlü bir MKYK oluşturacağız. 2023 seçimlerine bu MKYK ile gireceğiz. O açıdan çok önemli. Çünkü 2023 seçimlerine partimizi bu MKYK hazırlayacak. Seçimler 2023’te olacak. Erken seçim yok” diyor.
MECLİS BAŞKANI DA OLSA ERDEN İZİN ALMAK ZORUNDAYDI
Meclis’in içindeki askeri birliğin çıkarılması konusunu yazmıştım. Bu kararı alan eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek aradı. Çok çarpıcı değerlendirmeler yaptı. O nedenle sözü Cemil Çiçek’e bırakıyorum.
“Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nın iki taburu vardı. Biri Cumhurbaşkanlığı’nda, diğeri ise Meclis’teydi. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nın 15 Temmuz’daki rolü belli oldu. Şimdi darbe suçundan dolayı yargılanıyorlar. Meclis’teki tabur da emir-komuta zincirinde oraya bağlıydı. Meclis’in güvenliği saat 18.00’den sonra askeri birliğin kontrolüne giriyordu. Milletvekili de olsanız, Meclis Başkanı da olsanız saat 18.00’den sonra geldiğinizde Meclis’e girmeniz oradaki erin ya da komutanının inisiyatifinde oluyordu. 15 Temmuz gecesi Meclis darbecilere karşı direndi. Peki biz askeri Meclis’ten çıkarmasaydık, o gece nasıl toplanacaktık? Milletvekilleri içeriye nasıl girecekti? Meclis, Genelkurmay’ın tam karşısında, 15 Temmuz gecesi darbenin karargâhı olacaktı. Darbelerde en evvel tanklar namlularını Meclis’e çevirirler. Darbeciler ilk olarak Meclis’i kapatırlar. Bunu nasıl sağlıyorlardı? İçeriden. Yani Meclis’in içindeki taburla oluyordu. Biz taburu Meclis’ten çıkardığımız için bu kez onu yapamadılar.”
ERDOĞAN SOSYAL MEDYA İÇİN NE TALİMATI VERDİ?
Sosyal medyayla ilgili düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan, “Mutabakat sağlayarak getirelim” diye talimat vermiş. Meclis’in çalışması 30 Temmuz’a kadar uzatıldı. Eğer mutabakat sağlanırsa sosyal medya düzenlemesi çıkarılacak, yoksa yeni döneme kalacak. Hangi düzenlemeler getiriliyor?
1) Unutulma hakkı getiriliyor.
2) Elektronik tebligat olacak.
3) Temsilcilik bulundurma zorunluluğu getiriliyor.
4) Özel hayatın gizliliğin ihlaliyle ilgili başvurulara 48 saat içinde yanıt verilecek.
5) Mahkeme kararı ile içeriklerin kaldırılmasına 48 saat içinde yanıt vermeyenlere 50 milyon TL’ye kadar ceza verilebilecek.
6) İçeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesiyle ilgili kararlar hakkında 3 ve 6 ayda rapor verilecek.
DARBENİN HAFIZASINA KATKI
ANADOLU Ajansı 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak ilk andan itibaren çok önemli çalışmalara imza attı. Sadece haber yapmadı. Birkaç dilde yayınlanan ve 15 Temmuz’daki FETÖ gerçeğini anlatan kitaplara imza attı. Bu kez de hafıza oluşturması açısından 15 Temmuz davalarıyla ilgili titiz bir çalışmaya imza attılar. Kaynak kitap özelliğini taşıyan eseri inceledim. Görseli de süper olmuş.