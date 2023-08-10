Anketten ne çıktı, İmamoğlu kazanacak mı kaybedecek mi

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Seçimden sonra bu soruya cevap arıyoruz. İmamoğlu yurt gezilerine çıkınca, gözü CHP Genel Başkanlığı koltuğunda yorumları yapıldı. Son göstergeler ise rotayı İstanbul’a çevirdiği yönünde.

Peki, İmamoğlu İstanbul’a aday olursa kazanabilecek mi? İstanbul seçmeni İmamoğlu’nu başarılı buluyor mu?

Yerel seçimlere gidilirken bu konuda Betimar’ın çok yeni bir araştırması var. Fırından çıkmış taze ekmek gibi, dumanı üstünde tütüyor. Gürkan Duman’ın sahibi olduğu Betimar Araştırma son seçimler başta olmak üzere son dönemdeki isabetli tahminleri ile kendini kanıtlayan bir anket firması. O nedenle verileri buna göre değerlendirin.









İKİ KRİTİK NOKTA

Betimar’ın Ekrem İmamoğlu hakkında 31 Temmuz-2 Ağustos arasında 3 bin kişi üzerinde yaptığı araştırmadan çıkan sonuçları paylaşacağım. Ama iki noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum:

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1- Ekrem İmamoğlu İstanbul’a sadece CHP adayı olarak seçilmedi. İYİ Parti ve HDP ile yapılan ittifakla seçildi. O nedenle bu seçimde de İYİ Parti, HDP ittifakı olacak mı? Bunun netleşmesi lazım. HDP ya da İYİ Parti aday çıkarırsa ayrı bir denklem oluşacak, ittifak sürerse ayrı bir denklem kurulacak.

2- AK Parti’nin adayı belli değil. Partilerin adayları ortaya çıktıktan sonra yapılacak araştırmalar daha tutarlı olur. AK Parti’nin adaylarının ismi konuşuluyor. Ben Erdoğan’ın iradesinin hangi yönde oluşacağını görmeden isim vermeyi doğru bulmuyorum. O nedenle de isim konusuna girmiyorum.

Şimdi gelelim Betimar’ın, Ekrem İmamoğlu araştırmasına. Tüm çekincelerime rağmen Betimar’ın verileri ilk olması açısından önemli. Çünkü çarpıcı veriler var. Bence bu ankete herkesten çok Ekrem İmamoğlu’nun ve rakiplerinin ilgi göstermesi gerekiyor.

İMAMOĞLU’NU BAŞARILI BULUYOR MUSUNUZ



Betimar, İstanbul halkına “Ekrem İmamoğlu’nu başarılı buluyor musunuz?” diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 35.9’u “Başarılı” diyor. “Başarısız” diyenlerin oranı ise yüzde 40.5. “Ne başarılı ne başarısız” diyenler yüzde 12 çıkarken, “Cevap yok” diyenlerin oranı yüzde 11.6 çıkıyor. Betimar Araştırma’nın sahibi Gürkan Duman bu yüzde 11.6’nın çok önemli olduğunu söylüyor. İmamoğlu cevap yok diyenlere odaklanmalı. Eğer bunlar oy vermeyecek olursa işi zor demektir.

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İMAMOĞLU’NA OY VERİRİM DİYENLER

Ankete katılanların yüzde 38.7’si yeni seçimde de Ekrem İmamoğlu’na oy veririm diyor. Dikkat ederseniz bu oran “Başarılı buluyorum” diyenlerden 2.8 daha yüksek. Başarısız bulsalar da başta ideolojik nedenler olmak üzere çeşitli gerekçelerle İmamoğlu’na yine oy veririm diyen bir kitle var.

OY VERMEM DİYENLER

“Oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 43.6 çıkıyor. Bu oran da “İmamoğlu başarısız” diyenlerden 3.1 puan fazla. Söz konusu oy verme olunca “Cevap yok” diyenlerin oranı azalıyor. Herkes kendi safına geçiyor.

SEÇMEN SADAKATİ

Seçmen sadakatini ölçme adına anketin alt verileri de önemli ipuçları taşıyor.

CHP seçmeninin yüzde 77.9’u, İYİ Parti seçmeninin yüzde 67’si, Yeşil Sol Parti seçmeninin yüzde 61’i İmamoğlu’na oy vereceğini söylüyor. Seçmen sadakatinin devamını göstermesi açısından bu veriler önemli ama özellikle Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti seçmeninin desteğindeki gerileme dikkat çekici.



Ekrem İmamoğlu seçildiğinde bu oranlar yüzde 80 ve üzerindeydi. Şimdi yüzde 60 seviyesine gerilemiş durumda.

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PARTİLER SEÇİME KENDİ ADAYLARIYLA GİRERSE



Eğer ittifaklar kurulamazsa seçimlere partiler kendi adaylarıyla girecek. Peki bu durumda ne çıkıyor?

Partiler kendi adaylarıyla girdiği takdirde AK Parti yüzde 28.3, CHP yüzde 25.5, Yeşil Sol Parti yüzde 7.2, MHP yüzde 6.6, İYİ Parti yüzde 6.2 çıkıyor. Yeniden Refah Partisi de yüzde 5.7’yle İstanbul’da önemli bir varlık gösteriyor. Son seçimde İstanbul’da yüzde 4 oy alan TİP yüzde 2.3 çıkarken, diğer yüzde 4.6 ve parti belirtmeyen yüzde 13.6.

Partilerin diğer ve parti belirtemeyen yüzde 18.2’lik seçmen kitlesini mercek altına almaları gerekiyor. Yüzde 18’i yanına çeken seçimin galibi olur.

HANGİ PARTİLERDEN ALIYORLAR

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Partiler kendi adaylarını çıkardığı takdirde AK Parti yüzde 24.6’yla en çok MHP’den, ikinci sırada ise yüzde 12.8’le Yeniden Refah Partisi’nden oy alıyor. CHP ise en çok yüzde 30.6’yla TİP’ten, ikinci sırada ise yüzde 26 ile İYİ Parti’den oy alıyor. Yeşil Sol Parti yüzde 16.3’le üçüncü sırada geliyor.

YEŞİL SOL PARTİ UZAKLAŞIYOR

İYİ Parti ve özellikle de Yeşil Sol Parti’de hem CHP’ye hem Ekrem İmamoğlu’na verilecek oy konusunda bir gerileme dikkati çekiyor. Seçim ortamına girildiğinde bu durum değişir mi orasını bilmem ama Yeşil Sol Parti CHP ve İmamoğlu’ndan uzaklaşıyor.

İYİ PARTİ YA DA HDP ADAY ÇIKARIRSA



Ekrem İmamoğlu’yla ilgili ilk anketi yayınlarken dikkat çekmek istediğimiz noktalar var.

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1- Henüz seçim ortamına girilmedi. Seçimin havası farklı olur.

2- Yerel seçimlerde belediye başkan adayları çok önemlidir. Henüz adaylar belli olmadı.

3- Eğer İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti seçimlerde aday çıkarırsa bu tablo yıkılır, yeni bir tablo ortaya çıkar. Ama iki parti de aday çıkarmayıp İmamoğlu’nu desteklerse bu durumda AK Parti’nin ne yapacağı ve adayının kim olduğu önem kazanır.

4- Önümüzdeki anketlerde İmamoğlu’na oy vereceğini söyleyenlere neden oy vereceklerini, oy vermeyeceğini söyleyenlere ise neden oy vermeyeceğini sormak gerekiyor.

İMAMOĞLU KAYBEDER Mİ

Peki İmamoğlu seçimi kaybeder mi, AK Parti’nin İstanbul’u kazanma ihtimali var mı? Kazanılmayacak ya da kaybedilmeyecek seçim yok. Doğru aday, doğru strateji ve başarılı bir seçim kampanyası yürütülmesi şartıyla.