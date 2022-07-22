Anketten iktidara ve muhalefete önemli mesajlar çıktı

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Prof. Dr. Ömer Çaha’nın koordinatörlüğünde Areda-Survey tarafından 26-30 Haziran tarihleri arasında 200 bin kişi üzerinde yapılan araştırmanın siyasi sonuçlarını paylaşmak istiyorum. Yusuf Akın’ın genel müdürü olduğu Areda-Survey’in araştırmasını çaprazlama olarak inceliyorum. Veriler birbirini tamamlıyor.

BİRİNCİ GÜNDEM MADDESİ DEĞİŞMİYOR

Kamuoyu araştırmaları arasında fark var. Ama bir konuda hepsi birleşiyor. Hangi araştırmayı açarsanız açın, en önemli gündem maddesi olarak ekonomi ve pahalılık ön plana çıkıyor. Areda-Survey’in haziran araştırmasında da halkımız yüzde 36.5’le en önemli gündem maddesi olarak ekonomi demiş. Onu yüzde 30.8’le zamlar ve pahalılık takip ediyor. Yoksulluk ise yüzde 7.6’yla üçüncü sırada geliyor. Aslında üçü de aynı kapıya çıktığı için aslında toplamak gerekiyor. Bu durumda halkımızın yüzde 74.9’unun öncelikli gündemini ekonomi, zamlar, pahalılık ve yoksulluk oluşturuyor.

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BAŞARIYI GÖLGELİYOR

Bu alarm verici bir durum demek.

Öyle ki Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında sergilediği liderlik, NATO müzakerelerindeki Türkiye’nin performansı ve hatta asgari ücretle ilgili yapılan artış dahi çok gerilerde kalıyor.

Her defasında altını çizdiğim gibi ekonomide yaşananlar sorunlar Erdoğan’ın başarılarını gölgeliyor.

GENÇLERİN EN ÖNEMLİ SORUNU

Areda-Survey araştırmasında da ‘Gençliğin en önemli sorunu nedir?’ sorusuna yanıt aranmış.

Ankete katılanların yüzde 22.3’ü işsizlik diyor. Gelecek kaygısı diyenlerin oranı ise yüzde 13.7 çıkıyor. Onu yüzde 10.6’yla eğitim ve yüzde 2.6’yla cehalet takip ediyor. Gençler kızmayın ama “Tembellik” de araştırmaya girmiş. Yüzde 3.8 tembellik derken, sosyal medya bağımlılığı yüzde 3.7’yle tırmanışa geçmiş.

GENÇLER SİYASETE İLGİSİZ Mİ

Gençler siyasete ilgisiz diye bir ezber var. Ama veriler bunu doğrulamıyor. Ankete katılanların yüzde 46.7’si gençlerin siyasete ilgisiz olduğunu düşünürken yüzde 53.3’ü buna itiraz ediyor. Evet gençlik bir 68 kuşağı gibi çok politize değil. Ama gençlerin ülke sorunlarına ve siyasete ilgisiz olduğu tezine ise katılmıyorum. Zaten anket sonuçları da onu gösteriyor. Belki gençler siyaseti kısır ve yetersiz bulabilirler. O da onların görüşü.

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HANGİSİ DAHA İYİ YÖNETİR

Sıra Areda-Survey anketinin siyasi sonuçlarını paylaşmaya geldi. Muhalefetin en çok dikkat etmesi gereken nokta burası. Çünkü ankete katılanlara ‘Muhalefet partileri iktidar olursa sizce Türkiye’yi nasıl yönetir?’ diye sorulmuş. Ankete katılanların yüzde 47’si daha iyi yönetir diyor. Ama yüzde 53’ü hükümetten daha kötü yönetir görüşünde. Ekonomide ciddi sorunlar var ama buna rağmen halkımızın çoğunluğu muhalefet gelirse daha iyi yönetir demiyor. Halkımızın çoğunluğu muhalefet gelirse daha iyi yönetir demediği sürece siz hangi anket firması ile çalışırsanız çalışın, sandıktan çıkamazsınız.

KADINLAR NE DİYOR

Bu tür anketlerin alt başlıklarını mutlaka incelerim. O nedenle hemen kadınlar ne diyor diye baktım. Kadınların ancak yüzde 38.3’ü muhalefet gelirse daha iyi yönetir diyor. Yüzde 61.7’si ise hükümetten daha kötü yönetir görüşünde. Kadınların sesine dikkat...

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LİDERLERİN GELECEK VİZYONU

‘Türkiye’de gelecek vizyonu bakımından yaşayan en başarılı lider kim?’ sorusuna da yanıt aranmış. Ankete katılanların yüzde 49.9’u Erdoğan diyor. Gelecek vizyonu önemli. Muhalefet liderlerinden 9 ismin gelecek vizyonuyla ilgili oranlarını topladım, yüzde 45.7 çıkıyor. Dokuzu birden Erdoğan’a yetişemiyor. Ey muhalefet, Erdoğan’ı hafife almayın. Karşınızda 20 gün içinde NATO Zirvesi ve İran’daki üçlü toplantı dahil olmak üzere Biden’dan Putin’e kadar dünya liderleriyle görüşen bir lider var. NATO’nun genişlemesinden dolayı Biden’ın, tahıl koridoru nedeniyle Putin’in teşekkür ettiği Erdoğan’dan söz ediyorum.

KIYASLAMA

Bakın Erdoğan’ın gelecek vizyonunun yüzde 49.9 çıktığı araştırmada Kılıçdaroğlu kaç çıkıyor? Yüzde 8.6. Peki küresel liderlik adına Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu bir vizyon var mı? Onu tehdit ediyor, bunu tehdit ediyor.

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Mansur Yavaş’ın gelecek vizyonu adına entelektüel bir çabasını görmedik ama ankette yüzde 15.1’le ikinci sırada çıkıyor. Ekrem İmamoğlu, yurtdışında pazarlanmaya çalıştı ama o kırık dökük İngilizcesiyle bir performans gösteremedi.

Meral Akşener, yüzde 5.9’la gelecek vizyonunda 6’ncı sırada yer alırken, Selahattin Demirtaş yüzde 5.8’le bir üst sırada yer alıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Areda-Survey ankete katılanlara ‘Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?’ diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 46.3’ü Erdoğan diyor. Erdoğan yüzde 49.2’yle yine en çok oyu kadınlardan alıyor. Erdoğan’ı yüzde 25.2’yle Mansur Yavaş takip ediyor. Kılıçdaroğlu ise son zamanlardaki tırmanışını sürdürüyor. CHP lideri yüzde 12’yle üçüncü sırada gelirken onu yüzde 6.7’yle Selahattin Demirtaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu ise düzenli olarak gerileyişini sürdürüyor. İmamoğlu yüzde 5.4’le beşinci sırada geliyor. Son dönemlerde ismi tekrar cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Meral Akşener ise yüzde 2.6’yla 6’ncı sırada geliyor.

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KILIÇDAROĞLU YÜKSELİŞTE

Ankette ‘Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?’ sorusu da sorulmuş. Ankete katılanların yüzde 34.6’sı Mansur Yavaş diyor. Bir zamanlar ilk sırada Ekrem İmamoğlu yer alırdı. Kemal Kılıçdaroğlu ise son sıralardan ankete girerdi. Kılıçdaroğlu son yaptığı çıkışlarla tırmanışını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu diyenler yüzde 31.2’yle ikinci sırada geliyor. Meral Akşener’e olan destekte de yükseliş gözleniyor. Akşener yüzde 12.7’yle üçüncü sıraya yerleşirken onu yüzde 9.3’le Demirtaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu ise yüzde 3.5’le 6’ncı sıraya gerilemiş.

Esenyurt’u basan sel tatildeki İmamoğlu’na olan desteği de süpürmüş gözüküyor.

HANGİ İTTİFAK ÖNDE

Son bir oran da ittifaklardan vermek istiyorum. Muhalif kanallardaki anket sonuçlarını tersyüz edecek ama ankete katılanların yüzde 47.9’u Millet İttifakı derken Cumhur İttifakı diyenlerin oranı yüzde 52.1 çıkmış. Muhalif medya 6’lı masayı yanıltmayın. Seçim öyle çantada keklik değil...