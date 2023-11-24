Akşener’in koltuğu sallanıyor mu

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Bir dönem İYİ Parti’nin güçlü isimlerinden olan Ümit Dikbayır, cinsel taciz suçlamasıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Kısa bir süre önce İYİ Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu ve yeğeninin ise iki kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia ediliyor.

Tartışmaların odağında olan Uğur Poyraz’ın ise şimdilik ateş hattının dışına çıktığı gözleniyor.

Tartışmanın fitilini Meral Akşener ateşlemişti.

PARASAL İDDİALAR

Neydi bu iddialar?

1- Akşener’in oğlu ve gelininin hesaplarının kontrol ettirildiği iddiası

2- Partinin kasasından 132 milyon TL’nin eksik olduğu iddia ediliyordu. Bir miktar paranın Fransa’ya gönderildiği de yine iddialar arasında yer alıyordu.

3- Milletvekili sıralarının para karşılığı satıldığı iddiası vardı.

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PARA KONUSU CİDDİ

Cinsel taciz iddiaları ayyuka çıkınca, parasal ilişkiler gündemden düştü. Bazen cinsel taciz iddiaları, parasal iddiaları gündemden düşürmek için mi böylesine köpürtüldü diye düşündüğüm oluyor.

ERBAKAN HATIRLATMASI

Cinsel taciz iddiaları kadar önemli bir nokta da partinin kasasından kaybolduğu iddia edilen 132 milyon TL ile ilgili. Çünkü bu para Hazine yardımından partinin kasasına giren bir para. Eski başbakanlardan Erbakan, kayıp trilyon davasında üç kangal sucuk, iki kilo peynir faturasından dolayı yargılanıp hapse mahkûm edildi. Eğer Erdoğan kurtarmasa merhum başbakan 86 yaşında hapse girecekti. O nedenle bu tür para pul ilişkileri önemli.

YARGI HAREKETE GEÇEBİLİR

İYİ Parti, Hazine yardımı alan, hesaplarını Anayasa Mahkemesi’nin denetlediği bir parti. Partinin hesaplarında iddia edildiği gibi 132 milyon TL’lik bir açık tespit edilirse hele hele bu paranın yurtdışına sevk edilmesi gibi bir durum söz konusu olursa hem Anayasa Mahkemesi bu parayı İYİ Parti’nin Hazine yardımından keser, hem de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusunda bulunabilir. İYİ Parti’yi böyle bir tehlike bekliyor. İYİ Parti’de Mali İşler Başkanlığı’nı üstlenen Sedat Aksakallı önemli bir hukukçu, hakeza kasanın başına geçen İsmail Yücel bürokratik deneyimi yüksek bir isim. Gerekli önlemleri alacaklarını düşünüyorum.

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İYİ PARTİ’NİN OY ORANI

SEÇİMLERDEN hemen sonra yapılan kongrede Meral Akşener’in kürsüye elinde içi dolu bez torbayla çıkıp partisiyle başlattığı hesaplaşma, hırçın üslubu, CHP’den 15 milletvekili talep etmesini hayatının en büyük hatası olarak yorumlamasıyla birlikte parti bir türbülansa girdi. Meslek hayatımda Demirel’i de, Özal’ı da Ecevit’i de, Erbakan’ı da, Türkeş’i de izledim. Erdoğan’ı izlemeye devam ediyorum. Bu liderler en zor dönemlerde, yaşanan ağır seçim mağlubiyetlerinden sonra dahi partilerini toparlar, yeni hedefler ortaya koyar, moral ve motivasyonu yükseltir, şevkle, heyecanla yeni bir seçime hazırlarlardı. Akşener tam tersini yapıyor.

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Özellikle şu son taciz suçlamaları, partinin kasasından paranın eksik olduğu suçlamaları nedeniyle İYİ Parti bir travma yaşıyor.

AKŞENER’İN ANNE VE KADIN OLARAK MÜCADELESİ

İYİ Partililere göre bu bir arınma süreci. Akşener’in bir anne, bir kadın olarak kendi partisinde genç kızlara yönelik iğrenç taciz olaylarının yaşanması nedeniyle bir infial içinde olduğunu anlıyorum. Akşener’e bu konuda hak veriyorum. Bu işin siyaseti olmaz.

Güç ve kudret sahibi kişilerin, hayata tutunmaya çalışan gençlere karşı işledikleri iddia edilen cinsel taciz olayları karşısında isyan etmemek mümkün mü? Akşener ne yapsın, bu iddialar karşısında sussun mu diye sorabilirsiniz. Elbette ki susmamalı. Bu konuda tartışmasız olarak herkesin Akşener’in yanında olması gerekiyor. “Ben bakireyim” diye yalvaran genç bir kıza cinsel tacizde bulunulması kabullenilebilir bir şey mi? Allah belalarını versin. Bu parti 6 yaşında bir parti. 6 yıl içinde nasıl bu hale geldi? İYİ Parti’nin bir temiz eller operasyonuna ihtiyacı var.

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İYİ PARTİ’NİN İMAJI SARSILDI

Tüm bunların İYİ Parti’ye bir faturası oluyor. Bu millet cinsel taciz iddialarından rahatsız olur. Ama bu iddialar ortaya çıktı diye gidip İYİ Parti’ye oy vermez. Hele bir de üstüne üstlük parti kasasından para çalındı, milletvekili listeleri para karşılığı satıldı gibi iddialar ayyuka çıktıysa bu İYİ Parti’ye yaramaz. İYİ Parti’nin imajını sarsar.

İYİ Parti’nin şehirli milliyetçi, merkez sağa yakın bir imajı vardı. Ama onun yerine cinsel taciz ve parasal iddialar nedeniyle o imaj sarsıldı.

Bu İYİ Parti’nin oy oranlarına da yansıyor. Son gelen anketlerde İYİ parti ciddi bir gerileme içine girmiş durumda. Kolay değil, İYİ Parti’de bir deprem yaşanıyor. Partinin oyları mum gibi eriyor.

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AKŞENER’İN KOLTUĞU

TABİİ bu durum Meral Akşener’in tahtını da sallıyor.

Hem partide yaşanan sarsıntı ve Meral Akşener’in, “Yeterli oyu alamazsam gereğini yerine getireceğim” sözü nedeniyle Akşener sonrası hesaplar başladı. Siyaset boşluk kaldırmaz. Hele hele Meclis’te grubu olan, Hazine yardımı alan bir partide liderlik koltuğu boş bırakılmaz.

KONUŞULAN İSİMLER

Kendilerinin kişisel planlamaları bilmiyorum ama İYİ Parti’de Buğra Kavuncu, Kürşat Zorlu, Müsavat Dervişoğlu, Bilge Yılmaz ve Ümit Özlale potansiyel genel başkan adayları olarak gösteriliyor. Tekrar ifade ediyorum şimdilik bu isimlerden ben genel başkan olacağım diye bir faaliyetleri gözlenmiyor. Ama parti tabanında ve tavanında potansiyel genel başkan adayları olarak gösteriliyorlar. Siyasi birikimleri ve karizmaları nedeniyle Akşener sonrasına aday gösteriliyorlar. Ben bu listeye bir de Koray Aydın’ı eklerim.