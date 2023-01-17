Akşener’in İmamoğlu’lu seçim kampanyası CHP’de nasıl karşılandı

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İYİ Parti, “Az kaldı” temalı bir kampanya yürütüyor. İlk seçim afişinde Meral Akşener’le birlikte Ekrem İmamoğlu yer aldı. Fotoğraf sanatı açısından afişte iyi bir derinlik yakalanmış. Afişte ön planda Akşener ama kitlelerin önünde Ekrem İmamoğlu yer alıyor. Orada obje Akşener ama asıl mesaj İmamoğlu üzerine kurulmuş vaziyette. Zaten adalet vurgusu yapılıyor. Benim de karşı çıktığım siyaset yasağı kararı üzerinden mesaj veriliyor.

Meral Akşener bir de seçim videosu yayınladı. Meral Akşener’le başlayan video Ekrem İmamoğlu ile bitiyor. Saraçhane mitinginden görüntülerin kullanıldığı videoda Akşener’in, Ekrem İmamoğlu’nun boynuna taktığı atkının yer aldığı bölümler özellikle seçilmiş.

İYİ Parti’nin, Ekrem İmamoğlu’lu seçim kampanyası başlatmasının birkaç açıdan üzerinde durulması gerekiyor.

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SEÇİM KAMPANYASINDA İLK

1- Siyasi tarihimizde ilk kez bir parti seçim kampanyasını lideri ya da partisi üzerine kurmuyor. İYİ Parti bir ilki daha başarıyor, seçim kampanyasını CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerine kuruyor. İmamoğlu’nun seçilmesinde İYİ Parti’nin de büyük katkısı var ama nihayet itibarıyla o CHP’nin belediye başkanı.

2- Akşener, Ekrem İmamoğlu sadece CHP’nin değil bizim oylarımızla seçildiği için aynı zamanda İYİ Parti’nin de belediye başkanı mesajı veriyor. Önümüzdeki videolarda Mansur Yavaş’la ilgili görüntüler kullanılırsa sürpriz sayılmasın.

İMAMOĞLU SEÇİM KAMPANYASINDA

3- Akşener, daha önce İkinci Fatih’e benzettiği, yüzünde Rabbi Yessir gördüğünü söylediği Ekrem İmamoğlu’na Saraçhane sürecinde de büyük destek vermişti. Akşener’in desteği Kılıçdaroğlu’nu gölgede bırakınca CHP ile İYİ Parti arasında krize neden olmuştu. Saraçhane krizini çözmek için Akşener ile Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel’de bir araya gelmişti.

4- Ekrem İmamoğlu’yla ilgili siyasi yasak kararı açıklandığında, Meral Akşener, “Ekrem gel, yeni başlıyor” diyerek çak yapmıştı. “Ekrem gel” süreci İYİ Parti’nin seçim kampanyası ile devam ediyor.

5- Akşener, seçim afişleriyle İmamoğlu’nu İYİ Parti’nin seçim kampanyasına dahil etti.

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6’LI MASA’YA MESAJ

6- Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde kritik tarih yaklaşırken Meral Akşener, 6’lı Masa’ya Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili mesajını seçim afişi ve yayınladığı videoda veriyor. Adayım Ekrem İmamoğlu diyor.

7- Cumhurbaşkanı adaylığında Kılıçdaroğlu’nun en büyük rakibi Ekrem İmamoğlu. Metropoll’ün sahibi Özer Sencar, Medyascope’a verdiği röportajda “Kemal Bey, Meral Hanım’ı razı edemiyor. CHP diğer 4 küçük partiyle bu işi çözmeye çalışıyor. Başından beri Meral Hanım’ı razı edemedikleri için adayı açıklayamadılar” demişti. Özer Sencar’ın tespiti yerinde. Kılıçdaroğlu, Akşener’i ikna etseydi Kurban Bayramı’nda ya da CHP’nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül’de adaylığını açıklayacaktı. Akşener’in olumsuz tavrı nedeniyle erteledi.

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ZAMANLAMAYA DİKKAT

8- 6’lı Masa 26 Ocak tarihinde Akşener’in ev sahipliğinde toplanacak. Cumhurbaşkanı adayı belirlenmeyecek ama bir portre ortaya konulacak. Akşener, hem 26 Ocak tarihli toplantı öncesinde hem de cumhurbaşkanı adayının belirleneceği şubat toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu’na “Aday sen değilsin, Ekrem İmamoğlu” mesajını veriyor.

CHP’DE RAHATSIZLIK

9- İYİ Parti’nin seçim kampanyasında Ekrem İmamoğlu’nu kullanması CHP’de rahatsızlığa yol açtı. “İkinci Saraçhane sendromu” yorumları yapılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu’nun en büyük rakibi olan İmamoğlu üzerinden mesaj verilmesi okların Akşener’e çevrilmesine yol açtı.

10- Siyasi kulislerde bu durum “Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında ikinci bir ‘İmamoğlu’ zirvesine neden olur mu?” diye sorulmaya başlandı.

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BABACAN İŞARETİ RUBİN’DEN Mİ ALDI

MICHAEL Rubin, FETÖ-CIA ortak yapımı olan 15 Temmuz darbe girişiminden tam üç ay önce American Enterprise Institute’te yayınlanan makalesinde Türkiye’de ordunun Mısır’da Sisi’ye yapılana benzer bir darbe yapabileceğini söylemişti.

Birçok ülkede darbe tezgâhlayan CIA ekibinin içinde yer alan Rubin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da idamla tehdit etmiş, “İdam cezasını geri getirmek ve sonra da ilk kurbanı olmak Recep Tayyip Erdoğan” diye tweet atmıştı.

Rubin’in darbe hevesi hiç bitmedi. American Enterprise Institute’teki bir yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik üçüncü bir darbe girişiminin beklendiğini yazdı.

Bu Rubin, Amerikan yönetimine “Aman Fetullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmeyin, 15 Temmuz’da görev alan NATO subaylarının hayatı tehlikeye girer” diye yazdı.

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Derdim yeminli bir Türkiye düşmanı olan ve Erdoğan’ı devirmek için darbe dahil başvurmadığı bir yöntem kalmayan Rubin’i anlatmak değil.

RUBIN’DEN İHA-SİHA ÇAĞRISI

Michael Rubin bir süre önce Amerikan kongresine Türk İHA ve SİHA’larını hedef alan bir çağrı yaptı.

Michael Rubin ne zaman konuşsa ben hemen etrafı kollamaya başlarım. Rubin’in verdiği ses nereden çıkacak diye bakarım.

BABACAN’DAN BAYRAKTAR ÇIKIŞI

Yeminli Türkiye düşmanı ve FETÖ destekçisi Rubin’in sesi Ali Babacan’dan çıktı. Babacan durup dururken İHA ve SİHA’larla Türk Savunma Sanayisi’nde bir devrime imza atan Bayraktar’ı hedef aldı.

Bayraktar’dan PKK rahatsız. Çünkü terör örgütüne nefes aldırmıyorlar. Bayraktar’dan Karabağ savaşındaki rolü nedeniyle Ermenistan rahatsız.

Libya’daki katkısı nedeniyle Hafter rahatsız.

Bir de 15 Temmuz darbe girişiminin mimarlarından Rubin rahatsız.

Onları anladım da Ali Babacan neden rahatsız oluyor?