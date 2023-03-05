Akşener, Cumhur İttifakı’na davet edilecek mi

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Peki 6’lı Masa’nın dağılmasından dolayı memnunlar mı? Altılı Masa’nın ikinci büyük partisi, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkıp masayı terk etmiş. Yetinmemiş bir de iktidarın dahi yapmadığı kadar ağır suçlamalarda bulunmuş, muhalefetin seçim planı altüst olmuş, bundan niye memnun olmasınlar?

Ancak hem AK Parti hem MHP milletvekillerinden, sosyal medyada herhangi bir paylaşımda bulunmamaları istenmiş. Herhangi bir açıklama yapılmaması yönünde talimat gitmiş. İhtiyaç olursa parti sözcülerinin açıklama yapacağı söylenmiş. “Susunuz” denilmiş. Aynı sıralarda Kılıçdaroğlu da CHP milletvekillerine, “Kimse konuşmasın” diye talimat vermişti.

CUMHURBAŞKANI İLK TURDA SEÇİLİR

AK Parti kulislerinde, seçimlerin kendi lehlerine döndüğü havası hâkim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şimdiye kadar aldığı oyların da üstünde bir oy oranıyla seçileceği düşünülüyor. “Seçim sonucu şimdiden belli oldu” diyenlere de rastladım. Genel eğilim cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanacağı yönünde.

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GÜNDEMDE ‘DAVET’ YOK

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, Akşener’i Cumhur İttifakı’na davet etmişlerdi. Yeni gelişme karşısında İYİ Parti’nin Cumhur İttifakı’na davet edilmesi söz konusu mu? Burada iki nokta var. Bir AK Partililer, MHP’yi rahatsız edeceği gerekçesiyle bu konuyu gündemlerine almıyorlar. İkincisi ise ‘saray komplosu’ şeklinde komplo teorilerine neden olmamak için uzak duruluyor. Bu aşamada İYİ Parti’yi Cumhur İttifakı’na davet etmek gibi bir gündem bulunmuyor. Ama taşlar yerine oturduktan sonra bir çağrı yapmaya gerek duyurulursa onu bilemiyorum.

AKŞENER, KENDİSİNE KARŞI CEPHE KURULDUĞUNU MU DÜŞÜNÜYOR

Akşener, 6’lı Masa’yla köprüleri attığı açıklamasında İYİ Parti’nin kıskaca alınmak istendiğini söylemişti. Akşener, 2 Mart tarihindeki toplantıdan önce 5 partinin organize olduğunu ve İYİ Parti’ye karşı cephe oluşturulduğunu düşünüyor.

O ADAYIN KOLUNU KALDIRALIM

Meral Akşener İYİ Parti’yi masanın dışına atmak için 5 liderin toplantıdan önce anlaştığı görüşünde. Bir anlamda kendisine komplo kurulduğunu düşünüyor. Toplantının havasına gelince. Ev sahibi olarak Temel Karamollaoğlu toplantıyı açtıktan sonra ilk sözü Gültekin Uysal’a veriyor. Gültekin Uysal ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu öneriyor. Sırayla söz alan liderler Kılıçdaroğlu’nu istiyor. Son söz Akşener’e veriliyor. İşte ipleri koparan diyalog o andan itibaren gelişiyor.

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Akşener: Kemal Bey’in kazanması konusunda ciddi tereddütler var. Partimizin yetkili kurullarının kararı bu yönde belirdi. Sizden daha çok oy alacağı gözüken iki belediye başkanından birinin elini kaldırın biz arkasında duralım.

Kılıçdaroğlu: Meral Hanım, bu partinin genel başkanı benim. Biz belediye başkanlarının görevlerine devam etmesini istiyoruz. Onlar belediye başkanlığı görevine devam edecek.

Akşener: O zaman 6 parti ayrı bir anket firmasını önersin. 6 fşrmanın yapacağı anketten kim yüksek çıkarsa o aday olsun. Biz onun arkasında dururuz.

Kılıçdaroğlu: Biz 5’li olarak imzalayıp adayımızı açıklayacağız.

Akşener: O zaman ben bunu partimin yetkili kurullarına danışayım.

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Kılıçdaroğlu: Gerekirse siz partinize sorun ama 5 parti imzasıyla bir açıklama yapılır.

Akşener: O zaman ben kalkıp gideyim mi yani?

Kılıçdraroğlu: Beş parti açıklama yapabilir.

Diğer liderlerin araya girmesiyle Akşener masada oturmaya devam ediyor ama ipler orada kopuyor.

6’LI MASA’YA DAVET EDİLECEK Mİ

Peki İYİ Parti’den gelen sinyallere rağmen 6 Mart Pazartesi günü yapılacak olan toplantıya Meral Akşener davet edilecek mi? Hayır davet edilmeyecek. Çünkü Akşener’in suçlamaları sadece CHP’de değil, 5 partide de rahatsızlığa neden olmuş durumda. CHP kaynakları Akşener’in masaya dönüşünün tek bir şartla olabileceğini söylüyor. O da ‘İYİ Parti Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığını kabul ettiğini açıklarsa Akşener yeniden masaya davet edilir’ deniliyor. Ama İYİ Parti cephesinde böyle bir eğilim söz konusu değil. Zaten katılmayacaklarını da açıkladılar.

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KILIÇDAROĞLU ŞARTI İPTAL ETTİRDİ

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş’la birlikte Akşener ile görüşerek krizin aşılması için arabulucu olmayı önerdi. Kılıçdaroğlu, kendi adaylığını kabul ettiği takdirde Akşener’in masaya dönebileceğini ifade etti. Bunun üzerine iki başkanın Akşener’i ziyareti yazılı bir metinle duyuruldu. İmamoğlu ve Yavaş’ın, Akşener’e, “Bizim adaylığımızı önerdiniz. Ancak biz genel başkanımızın adaylığı yönünde alınan karara uygun hareket etme kararı aldık. Ama sizin de 6’lı Masa’da olmanızı arzu ediyoruz. Masaya oturabilmeniz için Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmeniz isteniyor” demeleri istendi. Akşener şartlı görüşme talebi üzerine İmamoğlu ve Yavaş’la bir araya gelmeyi kabul etmedi.

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HDP MASAYA OTURACAK MI

İYİ Parti’nin ayrılmasıyla birlikte HDP’nin konumu önem kazandı. HDP, İYİ Parti’nin kalktığı koltuğa oturup 6’ncı ortak olacak mı? Meral Akşener’in koltuğuna Pervin Buldan oturacak mı? Ali Babacan’ın bu öneriyi götürdüğü söyleniyor. Ama CHP, HDP’nin masaya oturmasının doğru olmayacağını düşünüyor. HDP, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek ama masada yer almayacak.

AKŞENER CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI

Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığını önerdiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’nun yanında yer alması İYİ Parti’de cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasını başlattı. İYİ Parti’de Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olması eğilimi ağır basıyor. Akşener’in de bu yöndeki taleplere karşı çıkmadığı söyleniyor. İYİ Parti’de bir grup ise, Akşener olmazsa Yavuz Ağıralioğlu cumhurbaşkanı adayı olsun diye bastırıyor.

CHP’DE İKİNCİ TUR HESAPLARI

CHP’de ise cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili hesaplar yeniden gözden geçiriliyor. Tüm hesaplar cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması yönünde yapılıyor. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa İYİ Parti ve HDP seçmeninin de Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceği savunuluyor. Tabii birinci turda Erdoğan kazanırsa ne olacak? O sorunun cevabını CHP değil, millet verecek.