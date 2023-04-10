AK Parti’de değişim CHP’de kaos listesi

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Muhalefetin iki kritik süreci vardı. Biri, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi, diğeri ise milletvekili listeleriydi. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sırasında büyük bir kriz yaşandı. Masa önce devrildi, sonra toplandı. Milletvekili listelerinde ise CHP krizin odağıydı. PM toplantısı 4 kez ertelendi. Oğuz Kaan Salıcı’nın Muharrem Erkek’e bağırarak toplantıyı terk ettiği söylendi. Hakkı Süha Okay ile Kılıçdaroğlu’nun korumaları arasında itiş kakış yaşandığı konuşuldu.

ASANSÖR SİSTEMİ

- Kılıçdaroğlu, 4 partiye 54 milletvekili sözü vermişti. Küçük partilere, seçilecek yerlerden 20 milletvekili verdi. Fermuar sistemi denildi ama uygulanmadı. Ama seçilemeyecek yerlere yerleştirdiği isimlerle, 4 partiyi, CHP’lileri seçtirmek için “asansör” olarak kullandı.

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- İYİ Parti seçimlere kendi listesi ve logosuyla girdi ama 11 yerde CHP ile ortak liste çıkarıldı. Bu sayının 15 yere çıkması bekleniyor. Çünkü bazı iller boş bırakıldı.

CHP’LİLER AZINLIKTA

- CHP listelerinde CHP’liler azınlığa düştü. O nedenle listeler yayınlandığında “CHP listelerinde CHP’liler yer bulamadı” yorumlarına neden oldu. Ömrü CHP ile mücadele içinde geçenler CHP listelerinde yer alırken, CHP’nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin listelerde yer almadı.

İMAMOĞLU EKİBİ YOK

- Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın önerdiği isimlere yer vermedi. İmamoğlu’na yakınlığı ile bilinen Özgür Karabulut listenin arka sıralarında kendine yer buldu. Kılıçdaroğlu, seçimden sonraya göre bir liste yaptı. Ekrem İmamoğlu’nun partide etkin olmasının önüne geçti.

SARIGÜL LİSTEDE

- Mustafa Sarıgül bu seçimlerde Kılıçdaroğlu’na açık destek verdi. Böylece CHP’ye yeniden dönüş kapısını aralamış oldu. Sarıgül, SHP’den, Erzincan’dan genç bir milletvekili olarak parlamentoya girmişti. 29 yıl sonra yeniden Erzincan’dan aday oldu.

- Kılıçdaroğlu, milletvekili adaylarında kendi çekirdek ekibini korudu. Seçilecek yerlere yerleştirdi.

İYİ PARTİ’DE DEPREM

- Seçim sürecine girildiği günden bu yana tepetaklak giden İYİ Parti’de liste depremini Aytun Çıray başlattı. Aytun Çıray, İYİ Parti’nin barajın altına düştüğünü ileri sürerek milletvekili adaylığından çekildi. Akşener’i, uyduruk olduğunu ileri sürdüğü temayül yoklamasını meşru olarak kabul etmekle suçladı.

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- Yavuz Ağıralioğlu ilkeli bir duruş sergileyip PKK-HDP desteğine ve 6’lı Masa’da İYİ Parti’ye yapılan muameleye karşı çıkarak istifa etmişti. Aytun Çıray ise milletvekili listeleri nedeniyle bu çıkışı yaptı. Ama iki önemli ismin çıkışı seçim sürecinde zor günler yaşayan İYİ Parti açısından sarsıcı oldu.

DEĞİŞİM LİSTESİ

AK Parti’de değişimi bekliyordum ama bu kadar köklü bir değişim beklemiyordum. AK Parti’de değişim yüzde 65 oldu. Milletvekillerindeki değişimin abartılı olduğunu düşünüyorum. Üç dönem kuralı istisnasız uygulandı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Eski başbakanlardan Binali Yıldırım’a ayrıcalık tanınmaması şaşırtıcı oldu. Doğrusu ben Mustafa Şentop ve Binali Yıldırım için farklı bir uygulama yapılır diye bekliyordum. Duyduğuma göre iki isim kendilerine istisna uygulanmamasını istemişler. Erdemli bir davranış.

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BAKANLAR SAHADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanları liste başı yaparak seçim sahasına sürdü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy listelerde yer almadı. Ben iki ismin seçimlerde kazanç olduğuna inananlardandım. İki bakan milletvekili olmayı istememiş.

Bakanlar icra gücünü ellerinde bulundurdukları için seçim dönemlerinde etkili oluyorlar. Ayrıca bulundukları illerde de toparlayıcı bir rol üstleniyorlar. Bekir Bozdağ’ın Şanlıurfa’da olması, Adil Karaismailoğlu’nun memleketi Trabzon’da, Süleyman Soylu ve Murat Kurum’un İstanbul’da liste başı olması, Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un İstanbul’da liste başı olması bir sinerji oluşturmuş.

ÖZLEM ZENGİN

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Aynı şekilde Özlem Zengin’in Tokat’tan tekrar İstanbul’a dönmesi bir kazanç olmuş. 6284 Sayılı Yasa tartışmaları sırasındaki kararlı çıkışı nedeniyle Özlem Zengin’in İstanbul’dan, Derya Yanık’ın Osmaniye’den aday gösterilmesi, kadınlara da verilen olumlu bir mesaj olmuş.

MURAT KURUM

İstanbul’un birinci sorunu, deprem tehlikesi nedeniyle kentsel dönüşüm. Murat Kurum ise sadece deprem bölgesinde yaptığı hizmetleriyle; sel felaketinin, yangının yaşandığı yerlerdeki başarılarıyla bu konuda marka bir isim.

SOYLU VE KURTULMUŞ

Süleyman Soylu ve Numan Kurtulmuş zaten İstanbul siyasetinden gelme oldukları için tekrar İstanbul’a dönmeleri yararlı oldu.

AKAR, YANIK VE KASAPOĞLU

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Hulusi Akar’ın Kayseri’de önemli bir karşılığı var. Hulusi Akar, sadece AK Parti’yi değil, aynı zamanda devleti temsil ediyor. Derya Yanık’ın memleketi Osmaniye’den seçimlere girmesi ise bir heyecan yaratır. Türkiye’nin uluslararası spor müsabakalarında tarihi rekorlar kırdığı bir dönemde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun İzmir’den aday gösterilmesi, Ege siyaseti açısından yerinde bir tercih olmuş.

Eski bakanlardan Abdulhamid Gül’ün Gaziantep’ten liste başı olması ise on numara bir tercih olmuş.

GENÇ AĞIRLIKLI

AK Parti’nin listesi tek kelime ile değişimin ve yenileşmenin listesi olmuş. Erdoğan genç bir kuşağı Meclis’e taşımayı hedeflemiş. AK Parti ile gençler arasında önemli bir köprü olmayı başaran Eyyüp Kadir İnan İzmir’e yakışmış. Gençlerin ve kadınların yer aldığı bir liste demek mümkün.

ŞÖHRETLER

Meclis kulislerinde ve görev yaptığımız tartışma programlarında birlikte olduğumuz Şebnem Bursalı ve Hulki Cevizoğlu’nu yeni dönemde Meclis’te görebileceğiz. Aynı şekilde ekranlarda gerçekleri korkusuzca savunan Mehmet Şahin’in Kahramanmaraş’tan listeye girmesi isabetli bir tercih olmuş. Hatay depreminde yakınlarını kaybeden Hüseyin Yayman yeni dönemde de Hatay’ı Parlamento’da temsil etmeye devam edecek. Memleketim Sivas’ta ise Abdullah Güler gibi bir değerin İstanbul yerine bu kez Sivas’tan aday gösterilmesi, ikinci sırada ise eski İl Başkanı Hakan Aksu’nun yer alması kan değişimi olmuş. Eski bakanlardan İsmet Yılmaz’ın Sivas’a çok büyük hizmetleri oldu. AK Parti, İsmet Yılmaz’ı başka görevlerde değerlendirecek.

HÜDA PAR VE DSP

Erdoğan yola çıktığı isimleri yolda bırakmayan bir lider. Vefalı bir insan. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul listelerinden farklı kesimlere mesaj verebilecek adaylar olmuş.

KÜRT SEÇMEN

AK Parti Kürtlere daha güçlü isimlerle mesaj verebilirdi. Diyarbakır’da Galip Ensarioğlu’nun, Van’da Burhan Kayatürk’ün liste başı olması, Savcı Sayan’ın İzmir listesinde yer alması yerinde bir tercih. Ama bir Kürt entelektüeli olan Orhan Miroğlu’nu da görmek isterdim.

LÜTFİ ELVAN

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın listelerde yer almaması sakın yanlış yorumlanmasın. Lütfi Elvan seçim beyannamesini hazırlayan ekipte yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan toplantıda seçim beyannamesinin ekonomiyle ilgili bölümünün sunumunu yaptı. Lütfi Elvan seçimden sonra kabinede ekonomiyle ilgili bir görev üstlenebilir.