ABD’den tarihi itiraf

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Ancak yeni gelişmeler ortaya çıkınca ilgisiz kalamadım. Bu tarihi bir kenara yazın. 7 Haziran 2024 tarihinde bir kırılma yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından seçimlerle ilgili sorusu üzerine CNN Türk ve Hürriyet’in ABD temsilcisi Yunus Paksoy’a verilen yanıt bende alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

TEHLİKELİ PLAN

Bir kez daha emin oldum ki, ABD’nin Suriye’de PKK üzerinden bir planı var. Ve bu plan tehlikeli bir plan.

Yunus Paksoy’un seçimlerle ilgili sorusu üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen yanıtta, PKK-SDG için “Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi” tanımı yapılıyor.

KABUL EDİLEMEZ

ABD, Suriye’nin toprakları üzerinde PKK’ya sözde özerk yönetim kurmuş da haberimiz yok. Bu kabul edilemez bir durum. Türkiye’nin buna gereken yanıtı vereceğinden kuşkum yoktur.

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Ben terör örgütüne sözde seçim yaptırılmasının özerk yönetime giden ilk adım olduğunu düşünüyordum. Bugün seçim yaptıranlar yarın özerk yönetimi ilan eder, bu süreç terör devletinin kurulmasıyla sonuçlanır diye endişe ediyordum. Meğer ABD seçim yaptırmadan işin adını koymuş.

Türkiye buna müsaade etmez. Bunun cevabı hem sahada hem masada verilir.

SURİYE, RUSYA, İRAN NEDEN SESSİZ

Ama bu sadece Türkiye’nin sorunu değil.

Suriye Devleti’nin de sorunu. Kendi toprakları üzerinde özerk bir yönetim kurulmasına Suriye Devleti tepkisiz kalmamalı.

Suriye rejiminin hamisi olan Rusya sesini çıkarmalı. ABD, Ukrayna’dan sonra Suriye’de de Rusya’ya karşı hamle yapıyor. Rusya’nın buna sessiz kalması demek ABD planlarına ortak oluyor demektir. Peki İran? İran susacak mı? Tahran’ın savunması Şam’dan başlar diyen İran, ABD’nin Suriye toprakları üzerinde özerk bir yönetim kurmasına sessiz mi kalacak? Bugün Suriye topraklarında yapan yarın İran topraklarında özerk yönetim ilan eder...

PLANA ORTAKLAR MI

Görüyor musunuz; ABD ilmek ilmek örerek sınırlarımızın dibinde bir PKK terör devleti kurmaya çalışıyor. Burnumuzun dibinde ikinci İsrail Devleti’nin temelleri atılıyor. Buna Türkiye’den başka kimse sesini çıkarmıyor.

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Türkiye’nin gücü buna engellemeye yeter ama Suriye rejimi, Rusya ve İran’ın da bu konuda kararlı bir tutum takınması gerekiyor. Yoksa hepsi ABD planlarına boyun eğmiş olurlar.

Yoksa diyorum Rusya, Suriye ve İran da bu plana ortak mı? Bu kadar sessiz kalmaları beni kuşkulandırıyor.

ABD’NİN AÇIKLAMASINDAKİ TEHLİKE

PKK’nın 11 Haziran’da sözde seçim yapacağını ilan etmesi üzerine Türkiye kararlı bir tavır koymuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da seçimlerin adil, şeffaf ve kapsayıcı olması gerektiği belirtilmiş, kuzeydoğu Suriye’de şu anda bu seçim için gerekli koşulların oluşmadığı ifade edilmişti.

ABD sadece seçimlerin zamanlamasına itiraz etmişti. Ama seçimler meşru değildir dememişti. İşin asıl püf noktası orasıydı.

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Oysa sen bir terör örgütüsün, Suriye toprakları üzerinde Suriye’nin onayı olmadan, Suriye’nin idari yapısını değiştirecek, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına aykırı olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ihlal eden bir seçimi yapamazsın dememişlerdi.

SURİYE DEVLETİNİN ADINI DEĞİŞTİRMİŞLER

Zaten PKK da seçimlerle ilgili açıklamasında Suriye Demokratik Cumhuriyeti diyordu. Suriye’de sanki başka bir devlet kurulmuş. Oysa o topraklar üzerinde bir devlet var. Onun adı da Suriye Arap Cumhuriyeti. PKK daha seçim yapmadan ülkenin adını değiştirmiş. ABD’den o tanımla ilgili de bir itiraz yok. Bunu yapan yarın da İran’ın adını değiştirir, İran İslam Cumhuriyeti yerine İran Demokratik Cumhuriyeti derler.

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ABD, ÖZERK YÖNETİM DİYOR

ABD’nin planlarını deşifre eden açıklama ise Yunus Paksoy’un sorusu üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen yanıtla geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen yanıtta aynen şöyle deniliyor: “Suriye’de yapılacak her türlü seçim, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararında olduğu gibi özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı olmalıdır. Kuzeydoğu Suriye’de şu anda böyle bir seçim için koşulların oluştuğunu düşünmüyoruz. Bunu Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi (DAANES) de dahil olmak üzere, kuzeydoğu Suriye’deki bir dizi aktöre ilettik ve onları şu anda seçimlere devam etmemeye çağırdık.”

PKK BİR GECEDE SDG OLMUŞTU

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Açıklamadaki ”demokratik” ibaresi sizi yanıltmasın. ABD bunu özerk yönetimi meşrulaştırmak için kullanıyor. Hatırlarsanız ABD Özel Kuvvetler Komutanı Org. Raymond Thomas, Türkiye’nin itiraz etmesi üzerine PKK’nın ismini bir gecede SDG olarak değiştirdiklerini, adlarının ortasına ‘demokratik’ ifadesini koyarak onlara meşruiyet sağladıklarını anlatmıştı. ABD’li Komutan, bu formülü PKK’nın hamisi olan Brett McGurk’un bulduğunu itiraf etmişti.

MCGURK PLANI

Dikkat ettiniz mi? PKK’nın sözde seçim ve özerklik planının arkasındaki isim de McGurk...

İki ABD var; biri sahadaki ABD. PKK’ya sözde seçim yaptırmak isteyen, özerk yönetim planları oluşturan, terör devleti kurmak için çalışan ABD.

Bir de şartlar tam oluşmadıysa seçimleri biz ertelettik diye ortaya çıkan resmi Amerika...

ABD’nin resmi yüzü aldatıcıdır. Siz siz olun resmi ABD’ye değil, sahadaki gerçek ABD’ye inanın.