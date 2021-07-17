Veri bilimi otomotiv sektörüne güç sağlıyor

Giyilebilir teknoloji pazarı, 2020'de dünya çapında satılan yarım milyar giyilebilir cihazla çok hızlı bir büyüme yaşadı. Bu cihazlar ve cihazlarda kullanılan uygulamalar, genellikle hastalıkları tespit etmek için sağlığımızı ve fitness hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olmak için antrenmanlarımızı izlediğini, zinde kalmamıza yardımcı olduğunu iddia ediyor. Ayrıca giyilebilir cihazlar, kullanıcıların güvenliklerini artırmak için çocukların konum bilgilerini de takip ediyor. Birçok çalışma, fitness takip cihazlarının ve uygulamalarının birçoğunun tıp uzmanları tarafından kullanılamayacak kadar yanlış ve yanıltıcı olduğunu, her türden giyilebilir teknolojinin acil düzenleme gerektiren güvensiz bir teknoloji olduğunu gösteriyor.
Bununla birlikte bu kadar çok verinin toplanması ve izlenmesi, güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. The UK Code of Practice for Consumer IoT Security raporu, giyilebilir cihazlarla ilişkili güvenlik risklerinin yanı sıra çocukların kullandığı “akıllı oyuncaklar” da ele alıyor. Raporda, özellikle çocuklara yönelik cihazların, en temel siber güvenlik önlemlerinden bile yoksun olduğu ve onları kötüye kullanıma açık bırakan endişe verici güvenlik eksiklikleri bulundu.
Fitness takipçileri ve kişisel veriler
Birçok fitness takip sistemi, antrenmanları haritalamak için kullanıcının konumuna ilişkin verileri kullanıyor. Ancak antrenmanlar bir uygulamaya yüklendiği ve herkese açık olarak poaylaşıldığı için veri hırsızları, kullanıcıların belirli bir zamanda nerede olabileceğinizi tahmin edebilir; tarih bazlı olarak koşu, bisiklet veya yürüyüş rotalarını kullanabilir. Bu güvenlik sorunu yalnızca antrenmanlarla sınırlı değildir.
Çocuklar için güvenli mi?
2025 yılına kadar 875 milyon dolarlık satış hacmine ulaşması beklenen çocuklar tarafından giyilmek üzere tasarlanan cihazlar daha da endişe verici. Bu saatler çocukları güvende tutmak, konumlarını takip etmek ve olası olumsuz durumlarda ebeveynleri uyarmak için piyasada bulunuyor. Çocuki belirli bir alanın dışına çıkarsa ve üzerindeki SOS tuşuna basarsa uyarı veriyor.
Dijital gözetim sistemleri sadece birinin kim olduğunu belirlemekle kalmıyor. Birinin nasıl hissettiğini ve ne tür bir kişiliğe sahip olduğunu çözebiliyor. Hatta gelecekte bu kişilerin nasıl davranacaklarını bile tespit edebilecek seviyeye ulaştılar. Günümüzde kafa hareketlerini incelemek, bu bilgilerin kilidini açmakta kullanılan en önemli yöntemler arasında yer alıyor.
Japonya'da bu tür sistemlerin müşterileri arasında dünyanın önde gelen yüz tanıma sağlayıcılarından NEC, en büyük güvenlik hizmetleri şirketlerinden ALSOK, Fujitsu ve Toshiba gibi devler yer alıyor. Ayrıca Güney Kore'de polis sorgulamalarında kullanılmak üzere temassız bir yalan tespit sistemi olarak geliştiriliyor. Çin'de havaalanlarında, sınır geçişlerinde ve başka birçok yerde şüpheli kişileri tespit etmek amacıyla polisin kullanımı için resmi olarak onaylanmış sistemler kullanılıyor.
Vibraimage ise bu alandaki en önemli yapay zeka araçlarından biri diyebilirim. 2001 yılından beri Rus biyometrist Viktor Minkin tarafından şirketi ELSYS Corp tarafından geliştirilmeye devam eden yapay zeka, bir kişinin kafasının kaslardan ve dolaşım sisteminden kaynaklanan istemsiz mikro hareketlerinin veya “titreşimlerinin” video görüntülerini analiz ediyor. Böylelikle klasikleşmiş hale gelen yüz ifadeleri ile analizin ötesine geçiliyor.
Minkin, bu hareketlerin duygusal durumlara bağlı olduğu fikrini destekleyen iki teori öne sürüyor. Birincisi, vücudun denge ve uzamsal yönelimden sorumlu sisteminin psikolojik ve duygusal durumlarla ilgili olduğu fikrine dayanan bir “vestibulo-duygusal refleks” varlığı. İkincisi ise belirli duygusal-zihinsel durumlar ile kaslar tarafından harcanan enerji miktarı arasında doğrudan bir bağlantı kuran duyguların termodinamik modeli. Bu teorilere göre, yüzün ve başın istem dışı hareketi nedeniyle duygu, niyet ve kişiliği görünür kılıyor. VibraImage destekçileri de bu verilerin kişilik tipini belirlemek, suç işleme olasılığı daha yüksek olan kişileri tespit etmek veya milliyet ve etnik kökene göre istihbarat türlerini sınıflandırmak için kullanılabileceğine inanıyor. Ancak bu konuda yapılan araştırmaların azlığı ve makale sayısının azlığı göz önüne alındığında, teknolojinin geçerliliği için henüz erken aşamalarda olduğumuzu söyleyebiliriz.
Elbette VibraImage, bu türdeki tek sistem değil. Örneğin; Avatar ABD-Meksika sınırında ve iBorderCtrl AB sınırlarında test ediliyor. Bu sistemlerin her ikisi de göçmenler arasındaki aldatmacayı tespit etmek için tasarlanmış durumda.
Daha geniş algoritmik duygu tanıma endüstrisi, 2018'de 12 milyar dolar değerindeydi. Bu endüstrinin 2026 yılına kadar 37.1 milyar dolar değerine ulaşması bekleniyor. Yapay zekanın etik gelişimi etrafında kurallar oluşturma ihtiyacına dair artan küresel endişenin ortasında, bu tür açık algoritmik gözetim ve kontrol sistemlerine çok daha yakından bakmamız gerekiyor.
Avrupa Komisyonu'nun yakın zamanda duyurduğu taslak yapay zeka düzenlemeleri, yasa uygulayıcılar tarafından duygu tanıma sistemlerinin kullanımını “yüksek riskli” olarak sınıflandırıyor.
Mağara resimleriyle başlayan bilgiyi depolama çalışmaları, 40 bin yıl öncesine kadar dayanıyor. İnsanlar geliştikçe, diller ortaya çıktıkça ve kağıdın icadıyla bilgiyi saklama şeklimiz dönüşüme uğradı. Bin yıldan uzun süre önce Çin’de ilk basılı kitapların ortaya çıkması, bilgiyi saklamada yeni bir dönem başlattı.
Son 150 yıldaki teknolojik gelişmeler ise insanlık tarihini değiştirdi diyebiliriz. Transistörün 1947'de ve entegre mikroçipin 1956'da keşfedilmesinden bu yana, bir dönüşüm yaşandı. 50 yılı aşkın bir süredir ise benzeri görüşmemiş bilgi işlem gücü, kablosuz teknolojiler, internet, yapay zeka ve görüntü teknolojileri, mobil iletişim, ulaşım, genetik, tıp ve uzay araştırmalarında ilerlemeler yaşanıyor.
Dijital veri depolama teknolojileri; bilgiyi üretme, kullanma ve saklama şeklimizi de değiştirdi. Dijital depolamanın bilgi depolamak için kağıda göre daha uygun maliyetli hale geldiği 1996 yılı ise dönüm noktası oldu.
Manyetik depolama (HDD gibi), optik diskler (CD, DVD, Blu-Ray gibi) ve yarı iletken bellekler (SSD, flash sürücü gibi) dijital veri depolamada devrim yarattı. Yarı iletken bellekler, taşınabilir elektronikler için tercih edilirken, optik depolama çoğunlukla filmler, yazılım ve oyunlar için kullanıldı. Manyetik veri depolama ise kişisel bilgisayarlar ve veri sunucuları dahil olmak üzere yüksek kapasiteli bilgi depolaması için tercih edildi.
Pandemi döneminde eve kapanmayla birlikte, muhtemelen sizler de sosyal medyada eskiye göre çok daha fazla zaman harcadığınızı hissediyorsunuz. Hatta daha fazla geçen bu süreler ‘sosyal medya bağımlılığı’ konusunda endişelere neden olabiliyor.
Sosyal medya bağımlılığının detaylarına değinmeden önce, tanım olarak bağımlılığın; hem alkol gibi kimyasal maddeler hem de kumar gibi sosyal davranışların benzer semptomlara neden olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağımlılık yapıcı özelliklerin en belirginlerinden biri de bağımlılıkla ilgili nesnelere, görüntülere ve gereçlere yönelik dikkat önyargısıdır. Örneğin sigara bağımlıları, sigara ve sigarayla ilgili diğer uyaranlar konusunda daha dikkatlidir.
Sosyal medya kullanımı ile bağımlılık arasındaki bağlantıyı incelemek isteyen Strathclyde Üniversitesi araştırmacıları, dikkat önyargısının belirgin olup olmadığı üzerine çalıştı. 100 katılımcıya sahte iPhone ekranları sunulan araştırmada, katılımcılardan bir hedef uygulamayı (Siri veya kamera) olabildiğince hızlı ve doğru bir şekilde tespit etmeleri istendi. Yani katılımcılar, ekrandaki diğer uygulamaları görmezden gelmeye çalıştı.
Bazı deneylerde katılımcılara dikkat dağıtıcı farklı uygulamalar gösterilirken, bazılarında Facebook, Twitter, Instagram ve Snapchat gibi sosyal medya uygulamaları gösterildi. Bunun amacı, en yüksek düzeyde kullanım ve etkileşim bildiren kullanıcıların, sosyal medyada daha tipik kullanım düzeyleri sergileyenlere kıyasla, bildirimler olsun veya olmasın, dikkatlerini sosyal medyaya daha fazla verdiklerini gösterdi. Bu çalışma, sosyal medya ile ilgili uyaranlara karşı dikkatli bir önyargı olduğunu ortaya koydu. Bununla birlikte bulgular, bağımlılık yapıcı davranışın temel bir özelliği olan ‘dikkatli önyargının’ varlığını desteklemedi. Örneğin, Facebook'u günde on kez kontrol eden ve gönderi paylaşanların, Facebook hesabını yalnızca haftada bir kez gönderip kontrol eden biriyle benzer bir davranış gösterdiği tespit edildi.
Sosyal medyanın kullanıcıların sağlığı ve davranışları üzerindeki etkilerine dair araştırmalarda ise nispeten farklı görüşler mevcut. Ancak bu çalışma, sosyal medya kullanımının hastalık olarak görülmemesi gerektiğini gösteriyor. Örneğin, sosyal medya kullanımındaki bireysel farklılıklar ile kullanıcıların depresyon ve anksiyete düzeyleri arasında bağlantı görülmüyor.
Ayrıca sosyal medya kullanımının sosyal bağlantıyı güçlendirmek gibi olumlu yönlerini gösteren birçok çalışma da mevcut. Bu araştırma sık sosyal medya kullanımının şu anda geleneksel bağımlılık çerçevelerine tam olarak uymayabileceği görüşünü destekliyor.
Crypto Climate Accord isimli bir grup, kripto para madenciliğinin olumsuz etkileriyle başa çıkmaya çalışıyor. Bu grup, kripto para endüstrisindeki enerji tüketimini, 2030 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiden karşılayacak şekilde düzenlemeye çalışıyor. Grup, sürdürülebilir blok zinciri ve kripto teknolojisi isteyen CoinShares, ConsenSys, Web 3, Ripple ve Birleşmiş Milletler gibi tarafları bir araya getiriyor.
Kâr amacı gütmeyen Energy Web'in CEO'su Walter Kok, blok zincirinin yeşil enerjiyle çalışır hale gelmesini amaçladıklarını söylüyor. Kripto paralar için artan talep ve bireyler arasında blok zinciri tabanlı çözümlerin benimsenmesi kritik bir konuyu gündeme getiriyor: Teknolojinin artan enerji tüketiminin dünyanın iklimi üzerindeki etkisi.
Kripto paraların daha yaygın hale gelmesi, yenilenebilir enerjiye geçişi zorunlu kılıyor. Energy Web pazarlama direktörü Peter Bronski, Bitcoin'in yılda yaklaşık 136 terawatt saat elektrik tükettiğini söylüyor. Küçük bir kıyaslama yapıldığında Çin, tek başına 2 bin 200 terawatt saat yenilenebilir elektrik üretiyor. Cambridge Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma ise Bitcoin için yıllık elektrik tüketiminin İsveç'in bir yıl içinde ürettiği elektriğe denk olduğunu gösteriyor. Digiconimist verilerine göre ise Ethereum ağı yılda tahmini 33.6 terawatt saat elektrik tüketiyor. Bu tüketim, Danimarka’nın tüketimiyle aynı seviyede.
Crypto Climate Accord, tüm blok zincirleri dahil olmak üzere kripto para endüstrisi ile birlikte çalışarak, 2030 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir elektrik enerjisi kullanılmasını hedefliyor. Pek çok kuruluş, faaliyetlerini karbondan arındırmak için tek tek adımlar atarken, Crypto Climate Accord endüstri çapında bir koalisyon ve ölçeklenebilir çözümler sunmak istiyor. Bu çalışmalarda en büyük yenilik ise kripto para endüstrisi tarafından ortaya çıkan emisyonların ölçülmesinde kullanılacak, açık kaynaklı standart oluşturulması olacak. Oluşturulacak standart ve geliştirilecek yazılımla birlikte kripto endüstrisindeki karbon ayak izi doğrudan ölçülebilecek. Bu sayede küçük ölçekli gruplarla yapılan ölçümlerin ötesine geçilecek.
Yıllık bazda karbon ayak izi yönünden baktığımızda Bitcoin tek başına Hong Kong ile Ethereum ise Litvanya ile eş değer karbon ayak izine sahip. Kripto para ekosisteminde tüketimler çok yüksek olsa da yenilenebilir enerjiyle desteklenebilme potansiyeli halen yüksek. CoinShares tarafından 2019'da yapılan araştırma, Bitcoin ağının yaklaşık yüzde 74,1'inin Güneybatı Çin gibi bölgelerdeki hidroelektrik santraller sayesinde yenilenebilir enerji ile güçlendirildiği sonucuna vardı.
Dijitalleşme ve dijitalizasyon, son yılların trend konuları arasında yer alıyor. İşletmeler iş süreçlerini dijitale taşırken veya dijitaldeki iş süreçlerini yatay bir şekilde büyütürken dijitalleşme ve dijitalizasyona ihtiyaç duyuyor. Ancak birçok yenilikte olduğu gibi bu iki kelimenin anlamı tam olarak bilinmiyor ve kavram karmaşası yaşanıyor. Dijitalleşme ve dijitalizasyon kavramlarını anlamak, doğru stratejiyi oluşturabilmek için kritik öneme sahip.
Dijitalleşme: Aynı şeyleri farklı şekilde yapın
Dijitalleşme en basit tanımıyla analog verileri dijital forma dönüştürmektir. Fiziksel kağıtları elektronik dosyalara dönüştürdüyseniz, kasetlerden MP3 kayıtlarına geçtiyseniz verilerinizi dijitalleştirdiniz demektir. Modern teknolojinin ortaya çıkışı, bizi çok hızlı bir şekilde dijital çağa götürdü ve ihtiyacımız olan verilerin çoğunu dijital biçimde erişilebilir hale getirdi. Artık bilgi için internette dolaşıyor, akıllı telefonlarımızla fotoğraf çekiyor ve dizüstü bilgisayarlarımızda e-posta gönderiyoruz. Günlük hayatımızdaki bu basit örnekler bile dijitalleşmeyi net bir şekilde tanımlamamızı sağlıyor.
Dijitalleşme günümüzde iletişimi daha hızlı ve daha kolay hale getirdi, bilgiye erişim için bize yeni kanallar açtı. Dijitalleşmeye ticari sektörden baktığımızda ise basit bir tanımla yeni teknolojilerin uygulanmasını içeriyor diyebiliriz. E-postalar ve elektronik veritabanları gibi dijital teknolojilerin ortaya çıkışıyla başlayan süreçte; makine öğrenimi, robotlar ve veri analitiği dünyasına giriyoruz. Özetle dijitalleşme her zaman yaptığınız şeyi yapmak, ancak daha verimli hale getirmek için teknolojiyi kullanmaktır. Dijitalleşmede iş modeli değişmez ancak operasyonel verimlilik artar.
Dijitalizasyon: iş faaliyetlerini teknolojiyle dönüştürün
Dijitalizasyon yeni teknolojinin ışığında mevcut iş modellerini değiştirme sürecidir. Dijitalizasyonun amacı yeni düşünme biçimleri oluşturmak için teknolojiyi kullanmak, bununla birlikte değer yaratmaktır. İşletmeler yeni pazarlara açılmak, yeni ürünler sunmak ve yeni müşterilere hitap etmek için dijitalizasyonu kullanabilir. Bu durum, her yeni teknolojinin mümkün kıldığı farklı türden fırsatların peşinden gitmekle ilgilidir. Özetle dijitalizasyon dijital bir deneyimin dijital meraklı tüketiciye sunulmasını sağlar.
Dijitalizasyona en iyi örnekler; Amazon ve Apple’ın sağlık hizmetlerine geçişidir. Bu teknoloji devlerinin sektöre girişi, dijital teknoloji olmadan mümkün olmazdı. (Özellikle müşteri verilerinin takibi ve analizi konusunda) Bu sayede; biyometriyi takip etmek için giyilebilir cihazların kullanımından hastalıkları teşhis etmek için yapay zekanın kullanımına kadar sağlık sektöründe yeni iş modelleri ortaya çıktı. İşletmeler daha iyi hizmet, daha fazla değer ve daha iyi bir müşteri deneyimi sunmak için teknolojiyi kullanarak, gelecekte dijitalizasyon stratejilerinden yararlanmayı hedefliyor.
Modern çağda dijitalleşme ve dijitalizasyon işletmelerin güncel kalmasını sağlayan iki hayati strateji olarak ön plana çıkıyor. Bu iki kavramın da teorisini bilmek, uygulama kısmında işletmelere gerçekten fayda sağlayacaktır.
Dostluk kavramının tarihine baktığımızda, Yunan filozof Aristotales gerçek dostluğu karşılıklı iyi niyet, hayranlık ve paylaşılan değerler üzerine kurulu görüyor. Aristoteles'in kriterlerini karşılayabilecek bir robot inşa etmek, önemli bir teknik zorluk olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzdeki örneklere baktığımızda bu konuda aslında gelişme aşamasında olduğumuzu görüyoruz. Örneğin; ilk çıktığında tüm dünyanın ilgisini toplayan robot Sophia, davranışları önceden hazırlanan ve bunu temel alarak insanlarla etkileşime geçen bir robottu. Benzer bir şekilde Alexa veya Siri ile bazı ileri testler yaptığınızda da yapay zekanın bu konuda halen gelişmesi gerektiğini kolaylıkla görebilirsiniz.
Bununla birlikte, "robot etiği" alanında, robotlarla herhangi bir dostluk biçimi geliştirip geliştiremeyeceğimiz veya geliştirmemiz gerekip gerekmediği konusunda düşünce birliğine halen varabilmiş değil. Ancak araştırmalar insanların gün içinde kullandığı sıradan makinelerle bile bağlar geliştirdiğini gösteriyor. Bulaşık makinesi fiyatından daha ucuza satın alınabilen elektrikli süpürge, çim biçme makineleri gibi makinelere evcil hayvan isimleri veriliyor. ABD’de Boomer isimli bir bomba imha robotuna operasyondaki başarısı için madalya verilmesi de bu bağ geliştirme sürecinin bir kanıtı niteliğinde.
Ancak akrabalarımızla, arkadaşlarımızla veya sevgilimizle ilişkimizi düşündüğümüzde, Aristotales’in tanımlamasına göre robotlar bu ilişkinin çok gerisinde kalacak. Robotlarla ilişki tamamen eşit bir şekilde ilerlerken, sevdiklerimizle ilişkilerimiz çok azı eşit bir şekilde ilerleyiş gösterir. Ayrıca sosyal bağlılık biçimleri de Aristotalesçi idealden çok uzak konumda.
Sosyal etkileşimin, kendi başına ödüllendirici olduğunu ve bizlerin güçlü bir şekilde ihtiyaç duyduğu bir şey olduğunu biliyoruz. Robotlarla kurulan ilişkilerin, şu anda diğer insanlar tarafından sağlanan fiziksel rahatlık, duygusal destek ve keyifli sosyal alışverişler gibi hepimizin sosyal bağlantı için derin bir şekilde hissettiği dürtüyü gidermeye yardımcı olması muhtemel görünüyor.
Tony J. Prescott.’ın yazarlığını yaptığı ve iSicience’da yayınlanan ‘İnsan-robot ilişkilerinin yararları ve riskleri’ isimli makale bu konuda detaylı bir araştırma içeriyor. Araştırmaya göre fiziksel ve duygusal rahatlık, doğrudan sosyal etkileşim ve başkalarıyla sosyal etkileşim, davranış modellemesi sosyal robotların olumlu etkileri arasında yer alıyor. Örneğin; bakım amaçlı geliştirilen sosyal robotlar, uzun vadeli ilişkilerde insanların en önemli yardımcısı haline gelebiliyor.
Özetle; yapay zeka ne kadar ilerlerlerse ilerlesin, büyük ihtimalle Aristotales’in tanımladığı dostluğu robotlarla kuramayacağız. Ancak bu durumu sosyal robotların hayatımıza küçük bir anlam katacağı yönünde yorumlamak da yanlış olur. Evde bakım süreçleri, alışverişte müşteri karşılama ve eğitim süreçleri sosyal robotlarla çok daha etkileşimli ve etkili hale getirilebiliyor.
Pandemiyle birlikte elektronik cihazlarımızın bizim için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Elektronik cihazlarımız sayesinde sevdiklerimizle iletişimde kaldık, yeni bir şeyler öğrendik, eğlenceli vakit geçirdik, ev içindeki yaşamımızı kolaylaştırdık. Bu durum alışveriş alışkanlıklarımıza doğrudan yansıdı.
Özellikle de uzaktan çalışma ve uzaktan eğitime tüm dünyada adapte olmaya çalışılırken, bilgisayar ve tablet satışlarında zirve yaşandı. Strategy Analytics tarafından paylaşılan 2020 yılı tüketici elektroniği satış istatistikleri de bunu çok net bir biçimde gösteriyor. Strategy Analytics verilerine göre, tüketici elektroniği kategorisindeki satışlarda 2020 yılında yüzde 7’lik bir artış yaşandı. Küresel ölçekte tüketici elektroniği hacmi 358.5 milyar dolara ulaştı. İlk sırada ise tahmin edebileceğiniz gibi kişisel bilgisayarlar yer aldı. Kişisel bilgisayarlar, toplamda 396 milyon adet satış ve 199 milyar dolarlık ekonomik hacme sahip oldu.
Araştırma şirketi Canalys’in paylaştığı veriler de bilgisayar sektöründeki büyümeyi bize net bir şekilde gösteriyor. Tabletleri de bilgisayar kategorisinde ele alan Canalys’in verilerine göreyse, 2020 yılı 4. çeyrek sonuçlarına göre, Lenovo bu 3 aylık dönemde 28.8 milyon adet satışla lider oldu. iPad serisi ile büyük başarı yakalayan Apple ise tabletlerin de bilgisayar kategorisinde tutulduğu raporda 26.4 milyon adet satışla ikinci sırada yer aldı. Dizüstü bilgisayar sınıfında Lenovo’nın en büyük rakibi HP 19.3 milyon adet, Samsung ise 11.5 milyon satış sayısıyla dikkat çekti.
Son yıllarda oyun sektöründeki yükseliş, pandemiyle yeni bir boyut kazandı. Oyun konsolu satışları yüzde 18’lik artış ve 11.9 milyar dolarlık hacmiyle bu dönemin dikkat çekenleri arasında yer aldı. TV satışları ise biraz da sürpriz bir şekilde düşüş yaşayan kategoriler arasında bulundu. Bu dönemde 240 milyon adet TV satışı gerçekleşirken, yüzde 2’lik düşüş dikkat çekti. İnsanların evlerine kapanmasıyla kablosuz hoparlör kategorisinde de yüzde 3’lük bir düşüş yaşandı.
Tüketici elektroniğine artan talep, üreticileri de zor durumda bırakıyor. Teknoloji devleri bu dönemde siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Özellikle de yarıiletken hammadde stoğundaki azalma, üreticileri zor durumda bıraktı. TSMC ve Samsung gibi döküm yapan şirketler, üreticilerden gelen siparişleri karşılayamadıklarını duyurdu. Benzer bir durumu akıllı telefonlarda da görüyoruz. Örneğin; Apple modem tedarikinde yaşadığı sorunlar nedeniyle 2021 yılında iPhone 12 üretiminde hedefine ulaşamayacağını duyurmuştu. İşlemci ve çeşitli donanım bileşenlerinin üretiminde yaşanan azalma, önümüzdeki aylarda ürünlerin fiyatlarını da doğrudan etkileyecektir. 2021’in ilk yarısı sonrasında bizi nasıl bir tablonun karşılayacağını hep birlikte göreceğiz.
Teknoloji gelişimi yaşam tarzlarımızda değişime, yaşam tarzlarımızdaki değişim ise teknolojinin gelişimine neden oluyor. Birbirini besleyen bu iki değişkenle, günümüzde artık tıpkı elektrik gibi internetsiz bir dünya düşünmek de artık mümkün değil. İş, eğitim ve sosyal hayat için internet olmazsa olmazlarımız arasında yer alıyor. Son yıllarda tüm dünyanın internete erişiminde önemli bir artış yaşanıyor. Bunda altyapı çalışmaları büyük bir rol oynarken, Google gibi şirketlerin çalışmalarına devam ettiği internet balonları, tüm dünyada erişimi mümkün hale getirecek.
Çevrimiçi varlık ve sosyal medya yönetim platformu Hootsuite, küresel ölçekte internet kullanıcı sayısına ve sosyal medya kullanımı alışkınlıklarına yönelik yeni istatistikler paylaştı. Hootsuite verilerine göre, küresel ölçekte yıllık bazda internet kullanıcı sayısı 316 milyon arttı. Bu artışla birlikte tüm dünyada internet kullanıcısı sayısı 4.66 milyara ulaştı.
İnternet kullanan kişi sayısında yaşanan artış, sosyal medya kullanımına da doğrudan yansıdı. 2020 yılında 12 aylık süreçte tüm dünyadaki sosyal medya kullanan kişi sayısı 4.2 milyara ulaştı. Bu da toplam dünya nüfusunun yüzde 53’ü anlamına geliyor. 2020 yılında her gün 1.3 milyondan fazla kişi, sosyal medya kullanmaya başladı. Sosyal medya kullanımı alışkanlığına baktığımızda ise dünyada internette geçirilen büyük bir sürenin sosyal medya geçtiğini görüyoruz. Küresel ölçekte sosyal medyada geçirilen ortalama süre 2 saat 25 dakika iken, Filipinler 4 saat 15 dakika ile bu kullanımda lider konumda yer alıyor. Japonya, günde ortalama 51 dakika sosyal medya kullanımıyla bu listede en son sırada bulunuyor.
Ortalama bir internet kullanıcısı, zamanının 7-8 saatlik kısmını internette geçiriyor. Bu da haftalık 48 saatlik ortalama bir süreye den geliyor. Yaklaşık 7-8 saat uyuyan bir kişi, uyanık kaldığı sürenin yüzde 42’lik kısmını internette geçiriyor. Küresel ölçekte internette geçen süre ise yaklaşık 12 trilyon saate karşılık geliyor.
Ayrıca şu anda dünya nüfusunun yüzde 66,6’sına denk gelen 5.22 milyar kişi akıllı telefon kullanıyor. 2020 yılında akıllı telefon kullanıcısı sayısında yüzde 1,8’lik artış yaşanırken, mobil bağlantı sayısı 8.02 milyar oldu. Mobil bağlantı sayısının bu denli yüksek olması, bazı kişilerin birden fazla telefona sahip olmasından ve bazı izleme-kontrol sistemlerinde mobil bağlantı kullanılıyor olmasından kaynaklanıyor.
Son yıllarda kullanımı yaygınlaşan Robotik Süreç Otomasyonu veya daha kısa bir ifadeyle RPA; veri girişlerinin yapılması, belgelerden bilgilerin toplanması ve dosya aktarma gibi tekrarlı görevleri yerine getirmede oldukça başarılı işlere imza atıyor. Aslında bir çalışanın gün içinde yaptığı rutin tuşa basma, kopyalayıp veri aktarma işlemleri, RPA ile otomatik hale geliyor. Üstelik bu işlemler daha yüksek hacimli bir şekilde RPA tarafından daha hızlı yapılabiliyor.
2000’li yılların başında RPA yazılımları kısmen de olsa insan müdahalesine ihtiyaç duyarken, son yıllarda tamamen otomatik bir şekilde çalışır hale geldi. Yapay zeka ve makine öğreniminin entegrasyonuyla, karmaşık işlevleri de yerine getirebilen bir otomasyon aracı ortaya çıktı. Hatta standart RPA’in bir adım ötesi olan Akıllı RPA, karar verme yetisine de sahip oluyor. Böylelikle insan gözetimine bağlılık ortadan kalkıyor.
Infoholic tarafından yayınlanan ve 2025 yılı pazar tahminlerini içeren araştırmaya göre sağlık hizmetleri alanında RPA, yüzde 20 yıllık bileşik büyüme oranına sahip olacak. Enterprise Technology Research (ETR) tarafından yapılan ankete göre RPA girişimlerini uygulayan veya planlayan kuruluşlar, üretkenliği artırmanın en önemli amaç olduğunu ve yüzde 78’inin bu kazanımları şimdiden gerçekleştirdiğini belirtti. Automation Anywhere tarafından yapılan, 4.000’den fazla müşteri, Global 2000 ve Fortune 500’den yüzlerce yöneticinin katılımıyla yapılan anket de benzer bir tablo ortaya koyuyor. Bu ankete katılan şirketlerin yüzde 63’ü akıllı otomasyon popülaritesinin arttığını ve kendilerinin de aktif olarak RPA ile ilgili çalışmalar yaptıklarını belirtiyor.
Salesforce'da Kıdemli Başkan Yardımcısı Wing Yu ise RPA ile 40 bin saatin üzerinde zaman tasarrufu sağladıklarını söylüyor. RPA kullanımındaki artışta COVID-19’un da büyük bir etkisi bulunuyor. Gartner tarafından yapılan Mayıs 2020 tarihli araştırma, sağlık hizmeti sağlayıcılarının yalnızca yüzde 5'inin salgın öncesinde RPA'e yatırım yaptığını, ancak yüzde 50'sinin önümüzdeki 3 yıl içinde RPA yatırımı yapmayı planladığını ortaya koyuyor.
Mevcut uygulamalarla sorunsuz bir şekilde bütünleşen RPA, bir çalışanın yaptığı gibi diğer sistemlerle etkileşime geçiyor. Üstelik bunun için RPA’e kullanıcı adı ve parola tanımlamak yeterli oluyor. İşletmenizdeki iş süreçleri için geliştireceğiniz RPA yazılımıyla; tekrarlayan manuel dijital görevler otomatikleştirilebilir, personellerin farklı ve yaratıcı alanlarda katma değer katmasını sağlanabilir, çalışanların verimliliği ve iş memnuniyetleri artırılabilir, yatırım kazancı sağlanabilir.
Pandeminin etkisiyle tüm dünyada sağlık kuruluşlarının zor durumda kalması, siber saldırılarda sağlık kuruluşlarının hedef almasına neden oluyor. Sağlık kuruluşları, vatandaşların verilerini güvenli bir şekilde koruyabilme konusunda zor bir süreçten geçiyor. Bu dönemde kişisel verilerin tehlikeye atılmasında, kötü amaçlı yazılımların yayılmasında, fidye yazılımlarda ve siber istismarlarda eşi görülmemiş bir artış yaşanıyor. Şu anda COVID-19 aşıları tüm dünyanın odak noktası haline gelmişken, bu konudaki dolandırıcılık amaçlı reklamlar, sahte bilgiler ile kişisel verileri elde etme amaçlı girişimler büyük bir tehlike oluşturuyor.
İsrail merkezli yazılım şirketi Checkpoint Security’nin paylaştığı veriler de bu alandaki tehlikeyi gözler önüne seriyor. Ocak 2021’de paylaşılan verilere göre 2020’nin sadece son 2 aylık döneminde siber saldırılarda yüzde 25 oranında bir artış yaşandı. Kasım 2020 öncesinde Checkpoint Security haftada ortalama 652 siber saldırı bildirirken, Aralık sonunda bu sayı haftalık 813’e yükseldi. Ayrıca küresel ölçekte sağlık kuruluşlarını hedef alan siber saldırıların yüzde 45 artması da bu alandaki tehlikeli tabloyu gözler önüne seriyor. Bununla birlikte sağlık kuruluşlarına yapılan siber saldırılar, tüm endüstrilerdeki siber saldırıların iki katını geçmiş durumda.
Bu artışa ülke bazlı baktığımızda yüzde 250'nin üzerinde artışla en dramatik yükselişi Kanada yaşarken, onu yüzde 220 artışla Almanya izledi. Genel listeye bölge bazlı baktığımızda ise sırasıyla yüzde 145 ile Orta Avrupa, yüzde 137 ile Doğu Asya, yüzde 112 ile Latin Amerika ve yüzde 67 ile Avrupa yer aldı.
Checkpoint Security özellikle de fidye yazılımların, botnetlerin, uzaktan kod çalıştırma ve DDoS saldırılarının bu dönemde artış gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca Checkpoint Security’e göre sağlık kuruluşlarının fidye taleplerini karşılamasının daha muhtemel görülmesinin de bu saldırılarda ana hedef olmasının nedenleri arasında yer alıyor.
Checkpoint Security araştırmacılarına göre tüm dünya pandemiyle başa çıkmaya odaklanmışken, siber saldırgınlar da bu odağı kendi yasadışı amaçları için kullanmaya devem edecekler.
Elbette dijital dünyada siber saldırıları sıfıra indirmek çok da gerçekçi bir hedef değil. Ancak kuruluşların bu konuda alabileceği basit önlemler var. Örneğin, birçok siber saldırı BT ve güvenlik personellerinin çalışma olasılığının düşük olduğu hafta sonları ve tatil günlerinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bugünlerde ekstra önlemler almak büyük avantaj sağlayacaktır. Ayrıca çalışanların kötü amaçlı e-postalar konusunda eğitilmesi ve güvensiz bağlantılara erişmemeleri konusunda farkındalık yaratılması da bir diğer önemli konu diyebilirim. İlgili BT ve güvenlik personellerinin Truva atlarına, yani zararlı kod içeren yazılımlara karşı her zaman hazırlıklı olması da büyük önem arz ediyor.
Zamanımızın büyük kısmı bir kısmı nereye gidiyor? Yüksek ihtimalle birçoğumuz buna telefon ve bilgisayar cevabını verecek. Sabah uyanmayla başlayan bu süre, gece uyuma saatimize kadar çok kısa aralıklarla da olsa devam ediyor. Ancak ekrana bakarak geçen süreyi kontrol altına almak, verimli ve sağlıklı bir yaşam tarzı için kritik öneme sahip.
Telefon ve bilgisayarınızda geçen süreyi veri odaklı izleyerek ve kendinize küçük kısıtlamalar koyarak gününüzü daha verimli bir şekilde geçirebilirsiniz. Bunun için cihazlarınızda yerleşik olarak bulunan araçların yanı sıra, üçüncü parti uygulamalarla da detaylı analizlere erişebilirsiniz. Tabii bu uygulamaları kullanmak için birçok verinizi karşı tarafla paylaşmanız gerekiyor. Bu nedenle kullanmaya başlamadan önce hizmet koşullarını kontrol edip okumakta da fayda var.
Ekran sürenizi kontrol altına alabileceğiniz araçlar ve uygulamalardan bazı örnekler vereceğim. Apple’ın Screen Time özelliğini iOS için ayarlar menüsünden, macOS için Sistem Tercihleri’nden kullanabilirsiniz. Çok basit bir ara yüze sahip olan Screen Time ile oturum açtığınız tüm Apple cihazlarındaki istatistiklerinizi görebilirsiniz. Bu sayede alışkanlıklarınızı tespit edebilir, kendinize günlük sınırlar belirleyebilirsiniz. Screen Time’a benzer şekilde Digital Wellbeing ile Android cihazlarınızda kendinize sınırlar belirleyebilir ve verilerinizi görebilirsiniz.
Ayrıca Android için QualityTime, App Usage, StayFree gibi üçüncü parti uygulamalar da bulunuyor. Bunun yanı sıra hem Android hem iOS’ta kullanılabilen Moment, RescueTime gibi büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan uygulamaları da tercih edebilirsiniz.
Bilgisayar kullanıcıları için ise Windows ve macOS ile uyumlu WhatPulse, zamanınızın çoğunu hangi araç/program üzerinde geçirdiğinizi size gösteriyor. Bununla birlikte bant genişliğinizin çoğunu hangi uygulamaların kullandığını da gösteriyor.
Chrome için geliştirilen Webtime Tracker ise internette vaktinizi nasıl geçirdiğinize yönelik detaylı bir rapor sunuyor. Webtime Tracker ile Chrome’da ziyaret ettiğiniz sitelerle ilgili periyodik olarak raporlar alabilir ve zaman planlamanızı bu rapor doğrultusunda yapabilirsiniz.
Elbette kullanabileceğiniz seçenekler, istediğiniz rapor formatı ve verilerle daha da detaylandırılabilir. Ancak temel olarak ekran süresini kısaltmanın sizin elinizde olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de bu ekran sürelerinde ebeveynlerin çocukları için dikkatli olması gerekiyor. JAMA Network’te yayımlanan John S. Hutton’ın yazarlığını yaptığı
Daha iyi bir sağlık hizmeti için teknoloji anahtar bir rol oynuyor. Sağlık çalışanlarının güncel kalabilmesini sağlayan teknolojiler aynı zamanda tıp uzmanları ile hastalar arasındaki ilişkiyi daha kolay hale getirerek, daha ucuz ve daha etkili çözümler sağlıyor. Sağlık teknolojilerindeki güncel gelişmeleri, ülkemizin sağlık yatırımlarını ve sağlıkta yapay zeka konusunu ve sağlık teknolojileri ve sağlık ekonomisi konularında araştırmalar yapan sağlık iletişim danışmanı Serap Öcal ile konuştuk.
Ülkemiz sağlık teknolojilerinde yüzde 85 oranında dışa bağımlı
Türkiye’nin sağlık teknolojilerinin üretiminde hangi konumda hakkında Serap Öcal: “Robotik cerrahi, sağlık hizmetlerinde simülasyon teknolojilerinin kullanımı, kök hücre ve gen tedavileri, dijital patolojide yapay zeka ve karar destek sistemleri, hastanelerde yoğun bakım klinik bilgi sistemleri, tanı ve tedavide yapay zekanın kullanımı, giyilebilir teknolojiler ve biyosensörler, girişimsel kardiyolojik çalışmalar, biyoteknoloji girişimleri ve sağlıkta nanoteknolojiler günümüzün yüksek sağlık teknolojilerinden bazıları. Ülkemiz ise sağlık teknolojilerini (cihaz, ilaç ve aşı) alanında yüzde 85 oranında dışa bağımlı olduğu bilinmektedir. İleri teknoloji içeren medikal cihazların da tamamına yakını yurt dışından ithal edilmektedir. Ülkemizde yüksek sağlık teknolojilerinin AR-GE çalışmalarına gereken yatırımlar yapılır ise yetişmiş insan gücü, coğrafi konum ve fiyat avantajları ile gerek sağlık teknolojilerinde gerekse de sağlık turizminden elde edeceği gelir ile dünya devi ülkeler ile rekabet edebilir hale gelecektir.” diyor.
Üç kıtanın sağlık harcaması, küresel sağlık harcamalarının yüzde 91’ine eşit
Sağlık ekonomisindeki tabloya da değinen Serap Öcal: “The Economist IntelligenceUnit’in 2017 verilerine göre dünyada sağlığa 7 trilyon 724 milyar dolar harcanmıştır. Bu harcamaların 3 trilyon 509 milyar doları Kuzey Amerika, 1 trilyon 745 milyar doları Avrupa, 1 trilyon 766 milyar doları ise Okyanusya kıtalarında yapılmıştır. Bu üç kıtadaki sağlık harcamaları küresel sağlık harcamalarının yüzde 91’ine eşittir. Rapora göre küresel sağlık harcamaları 2022 yılında 10 trilyon 59 milyar dolara ulaşacak; Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya’daki sağlık harcamalarının küresel sağlık harcamalarına oranı yüzde 88’e gerileyecektir. Bu devasa rakamların konuşulduğu mega sektör sağlık ve sağlık teknolojileri ülkelerin ekonomik sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası. Geçtiğimiz yarım yüzyılda birçok ülke bilgi teknolojisi, tıbbi ekipman, tıbbi cihaz ve ilaç yatırımlarıyla sağlık alanında teknolojik altyapısını güçlendirmiştir. Birçok yeni sağlık teknolojisiyle tanışan sağlık sistemleri sağlık hizmet sunumunda önemli gelişmeler kaydetti.” dedi.
Günümüzün en trend teknolojisi olan yapay zekanın sağlıktaki etkilerine de değinen Serap Öcal: “Dünyada en çok yatırım alan girişimlerin sağlık teknolojisi, biyoteknoloji ve siber güvenlik konularında olduğunu görüyoruz. Sektörlerde teknolojik yeniliklerle ilgili trendin yükselmesi ve buna bağlı olarak siber güvenlik risklerinin artması, bu alana yapılacak yatırımların büyümeye devam edeceğini ve girişim yatırımlarda ise yapay zekanın kritik bir odak noktası olacağını gösteriyor. Yapay zeka ve robotlar Endüstri 4.0 devriminin önemli parçasıdırlar. Biyoteknoloji ve nanoteknolojinin de devreye girmesi ile daha büyük bir sanayi devriminin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır. Yapay zeka şu ana kadar en fazla Radyoloji alanını etkilemişse de sağlığın her alanını derinden etkilemektedir. Sağlık verilerinin miktarları hiç görülmedik bir hızla artmaktadır. Bu verileri insanlar için hızla toparlayıp değerlendirebilecek zeki algoritmalar daha iyi sağlık hizmeti sunumu için önemli olacaklardır. Tıbbi hataların engellenmesi, sağlık verilerinden yeni bilgilerin öğrenilmesi gibi işler yapay zeka algoritmalarının doğal olarak doldurabilecekleri alanlardır.” dedi.
Yapay zeka ve hekimler için
Drone’lar günümüzde bilimsel araştırmalardan yemek teslimatlarına kadar birçok alanda kullanılıyor. Drone’larla ilgili yasal düzenlemeler bir yandan netleşmeye devam ederken, bir yandan da bu araçların gelecekte nasıl bir değişime yol açacağına yönelik tartışmalar sürüyor.
Eğer drone uçurduysanız veya çalışan bir drone’un yakınlarında bulunduysanız, muhtemelen o rahatsız edici vızıltı sesini duymuşsunuzdur. 20 kg’a kadar olan küçük yapıdaki dronel’lar, geleneksel hava araçlarından 40 desibel sessiz olmalarına rağmen, bir hayli rahatsız edici ses çıkarabiliyor. NASA tarafından drone’ların gürültüsünün psiko-akustik özelliklerine yönelik yapılan çalışmaya göre, drone sesleri karayolu taşıtlarının çıkardığı seslerden daha rahatsız edici özellikte. Torija Martinez’in ‘Drone gürültüsü algısını değerlendirmek için metrikler’ isimli makalesine göre, drone’ların gürültüsü, aynı seviyedeki sivil hava araçlarının gürültüsünden bile daha rahatsız edici.
Aslında buradaki ana sorunun, drone’ların nispeten düşük irtifa diyebileceğimiz yüksekliklerde uçması diyebiliriz. Bu durumu göz önüne aldığımızda, drone’ların çok yaygın bir şekilde kullanıldığını düşündüğümüz bir senaryoda, gürültü sorunları meydana gelecek, drone’ların benimsenmesi ve ticarileşmesinde toplumsal engeller ortaya çıkabilecek.
Şu anda küçük ve orta boy drone'lar, tıbbi teslimatlar ve kayıp kişilerin aranması gibi çok sayıda uygulama için halihazırda kullanılıyor. Ticari havacılıktaki diğer bir yenilik ise şehirlerde yolcu taşımak için elektrikli dikey kalkış ve iniş özelliğine sahip araçların geliştirilmesi oluyor. Hem drone’lar hem uçan taksileri düşündüğümüzde, bu araçlar gürültü kirliliği sorununu da beraberinde getirecek.
Yapılan bir çalışmada, drone’ların insanlardan 50 metreden daha uzakta uçtuğu bir senaryo ele alındı. Yapılan sanal testlerde, küçük bir drone’un çıkardığı sesin, ses ortamına göre kullanıcıda farklı etkilere yol açtığı ortaya çıktı. Örneğin, karayolu trafiğinden kaynaklanan gürültüye maruz kalan bir kişi için drone gürültüsü daha az fark edilebilir oldu. Ancak nispeten trafiğin az yoğunlukta olduğu sakin ortamdaki biri için drone gürültüsü çok rahatsız edici olabildi. Bu durum, drone’ların trafiğin yoğun olduğu yollardan geçmesiyle ‘gürültü etkisinin’ nispeten azaltılabileceğini gösteriyor.
Drone’ların yaygınlaşmasıyla ortaya çıkacak olası bir gürültü rahatsızlığının önüne geçmek için vatandaşlarla birlikte değerlendirmeler yapmak gerekiyor. Ayrıca otomotiv endüstrisinde yayın bir şekilde kullanılan psiko-akustik ölçümler, drone’larla ilgili çalışmalarda da kullanılabilir. Bu testlerle birlikte drone’ların rotorları, daha az rahatsız edici sesler çıkaracak şekilde konumlandırılabilir. Bu durumu göz önüne aldığımızda, drone’ların yaygınlaşmasının önünde, gürültü kirliliği riskinin de olduğunu söyleyebilirim.
2019 yılının son ayları kripto para piyasası için adeta bir dip nokta gibiydi. Piyasanın en güçlü kripto para birimi Bitcoin bu dönemde 7 bin dolar seviyelerine görerek, yatırımcılarını bir hayli hayal kırıklığına uğratmıştı. 2020’nin ilk ayları kripto para piyasası için toparlanma dönemi gibi geçmiş ancak bu kez de pandemi durumu altüst etmişti. Özellikle de pandeminin birçok ülkede görüldüğü 2020’nin Mart ayında Bitcoin ve diğer kripto paralar için düşüş yaşanmıştı.
Ardından yaşanan yukarı yönde ivmelenme, bu kez kripto para piyasası için uzun sürdü diyebiliriz. Hatta Aralık ayında Bitcoin 23 bin dolar barajını geçerek tarihi bir rekora ulaştı. Bunda pandemiyle para birimlerinde yaşanan değersizleşme ve vatandaşların güvence için farklı yatırım araçlarına yönelmesinin de payı oldu. Hatta bir dönem Bitcoin’i dolandırıcılık aracı olarak gören Amerikan yatırım bankası JPMorgan da altın ve dolar gibi yatırım araçlarının, kripto para sektörü karşısında güç kaybettiğini duyurdu. JPMorgan, kurumsal yatırımcıların da Bitcoin’i benimsemeye başlamasıyla bu alandaki yatırımların artış göstermeye başladığını açıkladı.
Elbette bu durum kripto para sahibi kişi sayısında da artışa neden oluyor. Ünlü kripto para analisti Willy Woo’nun tahminlerine göre; mobil hesaplar, internet kullanıcıları, PayPal hesapları göz önüne alındığında dünya nüfusunun yüzde 1,7’si Bitcoin’e sahip. Woo, Bitcoin sahiplik oranını 2021 yılında seviye atlayacağını ve 2024 yılında yüzde 25’e ulaşacağını öngörüyor. Geçtiğimiz 11 yıllık süreçte yüzde 1’in altında kalan bu oranda Woo, parabolik bir artış olacağını tahmin ediyor.
Kripto para piyasası, yatırım aracı olmasının yanı sıra merkeziyetsiz yapısı ve kullanıcılara sağladığı para transfer imkanlarıyla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan 8 bin 692 Bitcoin’in bir hesaptan başka bir hesaba geçişi sırasında işlem ücreti için sadece 0,0000652 Bitcoin’in alınması, kripto para piyasasının geleneksel bankacılık sistemine karşı üstünlüğünü gösteriyor. Ancak Bitcoin’in değerinde yaşanan artış, kesmen de olsa transfer ücretlerine yansımış durumda. Aralık ayının ikinci haftasında 2.7 dolar seviyelerinde olan Bitcoin transfer ücreti, üçüncü haftada 11.91 dolar seviyelerine ulaştı. Yaklaşık yüzde 400 oranındaki bu artışta Bitcoin’in değerinde yaşanan artışla, daha fazla para transferinin yapılması ve madencilikte harcanan eforun artması önemli rol oynadı.
Bitcoin’in yükselişine paralel olarak diğer kripto para birimlerinde de yükseliş gördük. Her ne kadar bir zamanki rekor seviyelerinden uzakta olsalar da ETH, Litecoin, XRP, Bitcoin Cash gibi diğer kripto para birimleri de 2020’nin son aylarını başarılı bir şekilde geçirdi.
Nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi konular, bugünün ve yakın geçmişin en sıcak konuları oldu. Dijital dönüşüm araçlarından yararlanarak, tüketici teknolojilerini birçok kez test ettik ve deneyimledik. Teknoloji dünyasında yaşanan hızlı dönüşüm ve değişim, yeni bir dönemi beraberinde getiriyor. Günümüzde teknoloji özellikle de iki duyu ile etkileşim halinde; görme ve ses.
Ericsson ConsumerLab tarafından yapılan bir çalışmayla, 2021 yılından itibaren gelecek 10 yıllık sürece ışık tutacak yeni tüketici trendleri ele alındı. Ericsson Research'e göre, gelişmiş teknoloji 2025 yılına kadar tam bir Duyuların İnternetini beraberinde getirecek. Ayrıca bu, 2030'a kadar düşünceleri dijital olarak iletme yeteneğini de içerecek . Şu anda akıllı telefonların hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğu ekran tabanlı bir 4G dünyasında yaşıyoruz. Ancak Ericsson Research, 12 bin 590 kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre insanların bunun daha uzun süre böyle olmasını beklemediklerini söylüyor.
Dünyadaki akıllı telefon kullanıcılarının yarısı, 2025 yılına kadar hepimizin hafif, modaya uygun AR gözlükleri takacağını tahmin ediyor . Tüketiciler ayrıca, anında çeviri yapabilen giyilebilir cihazların hayatımızda olacağını, ses ile bulunduğumuz ortamı kontrol etme, koku ve tat deneyimleme imkanımız olacağını tahmin ediyor. Tüketiciler bu duyusal dijital dünyaya adım attıkça, hiper hızlı bağlantı, fark edilemeyen Edge Computing tabanlı gecikme ve gelişmiş otomasyona ihtiyaç duyacaklar.
Duyuların İnterneti dönemini isteyenlerin yüzde 40'ı, sürükleyici eğlenceyi bu değişimin ana itici gücü olarak görüyor. Sonuçlara göre yüzde 33’lük kesim, duyuların internetinin daha iyi çevrimiçi alışverişin anahtar olacağını düşünüyor. Sektöre özgü şirketlerle birlikte beş büyük teknoloji şirketinin 2030 yılına kadar tüm The Internet of Senses temelli hizmetlerinin yaklaşık yarısına hakim olması ve bunları yönetmesi bekleniyor .
Duyuların İnterneti, birçoğu bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz ve şimdi gerçeğe dönüşen heyecan verici uygulamaları mümkün kılacak. Önümüzdeki on yıl kesinlikle büyük bir teknolojik değişim getirecek.
Duyuların İnterneti, birçoğunu bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz ve şimdi gerçeğe dönüşen heyecan verici uygulamaları mümkün kılacak. Önümüzdeki 10 yıllık süreç, kesinlikle büyük bir teknolojik değişimi beraberinde getirecek.
Not: Rapor; Bangkok, Delhi, Cakarta, Johannesburg, Londra, Mexico City, Moskova, New York, San Francisco, Sao Paulo, Şanghay, Singapur, Stockholm, Sidney ve Tokyo'da ikamet edenler arasında 2019’da yapılan çevrimiçi bir ankete dayandırılmış. Örneklemde, her şehirden en az 500 katılımcıdan oluşmaktadır, toplamda 12.590 kişiyle iletişime geçilmiş.
Uzayda süzülen ve dünyamıza muazzam miktarda enerji gönderen devasa güneş panelleri ilk başta bilim kurgu gibi gelebilir. 1920’li yıllarda Rus bilim insanı Konstain Tsiolkovsky’ın geliştirdiği konsept, uzun bir süre bilim insanlarına ve bilim kurgu yazarlarına ilham kaynağı oldu. Tsiolkovsky’ın bu konseptinden yaklaşık bir asır sonra, bilim insanlarını bunu gerçeğe dönüştürmek için çalışmalara başladı. Özellikle Avrupa Uzay Ajansı bu projelerin potansiyelini fark edip, finanse etme konusunda daha hızlı adımlar atmaya başladı.
İklim değişikliğinin, küresel sıcaklık ve hava koşulları değişiminin üstesinden gelebilmek için birçok ülke yenilenebilir enerjiye yönelmiş durumda. Ancak günün 24 saati enerjiye ihtiyaç duyarken; rüzgar santralleri yalnızca yeterli rüzgar hızı olduğunda, güneş panelleri ise gündüz saatlerinde enerji üretebilmekte. Günümüzdeki bataryalı enerji depolama sistemleri ise maliyet ve şebeke ölçeğinde uygulanabilirlik yönleriyle henüz yeterli seviyede değil.
Tüm bunları göz önüne aldığımızda dünyamız için enerji üretiminin yollarından biri, Tsiolkovsky’ın tasarladığına benzer şekilde uzayda güneş enerjisini kullanmak. Uzay tabanlı bir güneş enerjisi santralleri, günün 24 saati güneş alacak şekilde konumlandırıldığında enerji ihtiyacımızı çok rahat bir şekilde karşılayabilecek. Ancak bunun üstesinden gelebilmenin en önemli zorluklarından biri, bu devasa yapıların yörüngede sabit bir şekilde monte edilebileceği. Çünkü tek bir güneş santralinin 1.400 futbol sahasına denk gelecek 10 kilometrekare büyüklüğünde olması gerekliliği, bu yapıların roketlerle uzaya gönderilmesinde oldukça büyük bir maliyeti de beraberinde getiriyor.
California Teknoloji Enstitüsü, 2017 yılında yaptığı çalışmada ultra hafif güneş panelleri üzerine çalışmış ve metrekare başına ağırlığı 280 grama düşürebilmişti. Bunun yanı sıra bilim insanları dünyadan uzaya malzeme göndermek yerine, Ay’daki malzemeleri kullanıp kullanamayacakları üzerinde de çalışıyor.
Uzayda üretilen enerjinin dünyaya iletilebilmek için Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı liderliğindeki araştırmacılar, üretilen enerjinin elektromanyetik dalgalarla dünyadaki bir antene aktarılması ve daha sonra bunun dünyada elektrik enerjisine çevrilmesi üzerine çalışmalar yürüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalar, bunun yapılabileceğini gösteriyor. Bu alandaki en büyük somut adımı ise Çin atacak gibi görünüyor. Çin, 2050 yılına kadar faaliyete geçirmeyi planladığı Omega adlı bir sistem ile uzayda enerji üretip dünyaya 2GW güç sağlamayı hedefliyor.
Dijitalleşme birçok alanda verimliliği artırırken, bir yandan çevre ve iklim değişikliği konusunda olumsuz etkileri olabiliyor. Örneğin, web sitesi sayısında yaşanan artış, karbon salınımında önemli bir etkiye sahip. Bu yazıda, aslında birçok kişinin şimdiye kadar üzerinde pek araştırma yapmadığı, web sitelerinin karbon salınımına etkisini en ince detaylarına kadar değinerek düşüneceğiz. Bu alanda elbette yol gösterici somut çalışmalar mevcut, ancak bunu Peter Drucker’ın ’ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz’ sözünden yola çıkarak ele alacağız. Web sitelerinin karbon salınımındaki etkisinin hesabını temel olarak şu şekilde yapılabilir;
Bir sitedeki tüm URL’ler ve yıllık sayfa görüntüleme sayıları ile o sayfanın ağırlığı listelenir. Sayfa görüntülemeleri ağırlıkla çarpıldığında, bir yıl içinde aktarılan toplam veriye ulaşılır. Buradan da veriyi aktarmak için gereken enerji kWh cinsinden hesaplanabilir. Tüm bu hesaplamalarla birlikte, karbon yoğunluğu sayısını kullanarak bir web sitesinin sorumlu olduğu karbon miktarına ulaşılabilir.
Ancak bu şekilde hesaplanarak elde edilecek sonucun tam olarak doğru olması mümkün değil. Çünkü; web sitelerinin karbon yoğunluğunu hesaplamada, trafik alınan farklı ülkeler varsa farklı karbon yoğunluğu sayıları da kullanılabiliyor. Hatta web sitesine hangi cihazdan bakıldığı da karbon salınım miktarında önemli bir etkiye sahip. Örneğin mobil veri, kablosuz ağdan daha fazla enerji gerektirdiği için daha fazla karbon salınımına neden oluyor.
Elbette dizel araçlar ve kömür santralleri gibi geleneksel araçlar ve yöntemler dururken, günümüzdeki karbon emisyonlarından web sitelerini tam anlamıyla sorumlu tutamayız. Ancak büyük ölçekte baktığımızda veri merkezleri, günümüz ve gelecek için önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Çeşitli switchler, routerlar ve cihazlar elektrik kullanımında büyük bir paya sahip oluyor. Veri merkezlerini soğutmak için kullanılan enerjiyi de buna katabiliriz. Ayrıca bu yıl internete bağlı olacak 30 milyar cihaz ve bu cihaz sayısındaki eksponansiyel artış, web siteleri ve veri merkezlerinin karbon salınımındaki etkisini artıracak.
Sunucu kullanımını azaltmak için ise botları engellemek gerekiyor. İnternetteki insan etkinliği, internet trafiğinin yalnızca yüzde 48’ini oluşturuyor. Bu trafiğin yüzde 52’si botlar tarafından oluşturuluyor. Botların trafiğinin yarısı ise kötü amaçlı diyebilirim. Bu botlar içerik kazıma, trafiği artırma ve web sitelerini çökertme, güvenlik açıklarını bulmaya çalışma, reklam tıklamalarını simüle etme gibi görevleri yerine getiriyor.
Yazıyı tamamlarken şunu unutmamak gerekiyor; karbon emisyonlarını kısa vadede azaltmanın yolu emisyona neden olan işlemleri azaltmakken, uzun vadede azaltmanın yolu ise kullanılan elektrik enerjisini yenilenebilir enerjiden sağlamak.
Oyun sektörüyle hayatımıza giren sanal gerçeklik (VR) teknolojisi, artık iş hayatından eğlenceye kadar birçok alanda kilit rol oynuyor. Hatta sanal gerçeklik, artık bilimsel araştırmalar için de kullanılıyor.
VR teknolojisi; sosyal kaygı, ahlaki karar verme ve duygusal tepkileri belirleme gibi psikoloji araştırmalarında önemli bir araç haline gelmiş durumda. Liverpool John Moores Üniversitesi’nden Stephen Fairclough’un liderliğinde yapılan bir çalışma bu konuda örnek teşkil ediyor. Sanal gerçeklikle korku ve endişe içeren bir test gerçekleştiren araştırmacılar, katılımcıları 200 metre yüksekliğindeki bir buzlu dağ vadisinde, buz bloklardan oluşan bir zemin üzerinde yürüttü. Araştırmacılar, beklenildiği şekilde bu blok yoldaki güvenilirlik azaldıkça, katılımcıların davranışlarında daha temkinli ve daha düşünceli davrandığını gördü. Uygulanan sanal gerçeklik senaryosunda, katılımcıların temkinli olmak gibi belirli davranış biçimleri net bir şekilde belirlenebildi.
Çalışmada katılımcıların başına sanal gerçeklik gözlükleri takıldı ve hareketlerin kontrolü için el kumandaları verildi. Ayrıca ayaklarına da sensörler konulan katılımcıların, buz blokları test etme durumları analiz edildi. Çatlakların ve düşme engellerinin sayısı arttıkça, katılımcıların blokları adım atmadan önce tek ayakla test etme durumları da artış gösterdi. Ancak riskten kaçınmaya yönelik yapılan bu eğilimde, bazı katılımcıların ‘nevrotiklik’ derecesinde güvensizlik ve kaygı yaşadığı görüldü.
Araştırma sonuçları, teknoloji şirketlerinin sanal gerçeklik etkileşimleri yoluyla insanların kişilik profillerini çıkarabileceğini, bu profillerin reklam hedefleri gibi dijital ortamda kullanılabileceğini gösteriyor. Ancak bu durum, sanal gerçeklikle elde edilen bu verilerin nasıl kullanılacağı ve kişisel verilerin gizliliği konusunda endişelere neden oluyor. Örneğin; sanal gerçeklik gözlüğü kullanan kişilerden verilerin izinsiz bir şekilde toplanması, bu verilerle kullanıcılara kişiselleştirilmiş dijital reklamlar ve kampanyaların yapılması gibi tehlikeler bulunuyor. İlerleyen süreçte sanal gerçeklik alanında çalışan şirketlerin, kullanıcı verilerini izleyip izlemedikleri ve geçmiş kayıtları tutup tutmadıkları, verilerin neden kullanıldığı ve kimlerle paylaşıldığı konusuna açıklık getirmesi gerekebilir. İş ve eğitim hayatını kolaylaştıran, eğlenceyi daha keyifli hale getiren sanal gerçeklik teknolojisinin önünde gelecekte çözülmesi gereken veri gizliliği stratejisi de yer alıyor.
Artık günümüzdeki her teknolojinin sonunda, veri mahremiyeti konusu gündeme geliyor. Aslında sanal gerçeklik ile veri toplama uzun bir süredir endişe kaynağıydı. Ancak geçtiğimiz günlerde Facebook’un Oculus VR isimli sanal gerçeklik donanımını kullanan kişiler için Facebook hesaplarını bağlama zorunluğu getirmesi, bu alandaki endişelerin artmasına neden oldu.
Veri bilimi otomotiv sektörüne güç sağlıyor
Otomotiv devleri teknolojik altyapılarını güçlendirmek ve satışlardaki başarısını artırmak için veri biliminden faydalanıyor.
Otomotiv sektörü veri analizi ve büyük veriyle birlikte önemli bir dönüşüm yaşıyor. Otomotiv şirketleri, çeşitli sensörler tarafından toplanan çok sayıda değerli veriden yararlanarak tahmine dayalı analizler yapıyor. Üreticiler özellikle de kalite sorunlarını çözebilmek ve kullanıcı konforunu rahatlatmak, otonom sürüş teknolojisine geçebilmek, perakende satışlarındaki başarılarını artırmak için bu verileri topluyor.
Perakende satışlarını artırıyor
Veriler teknolojik altyapının geliştirilmesinde kullanıldığı gibi perakende de yoğun bir şekilde kullanılıyor. Birçok otomobil üreticisi, potansiyel alıcıların yerel bayiyi ziyaret etmek zorunda kalmadan araba satın almasına yardımcı olan sanal ve dijital showroomlar kurdu. Bu web siteleri, aracı özelleştirmenize ve yapılandırmanıza, bayinin müdahalesi olmadan aracı istediğiniz şekilde oluşturmanıza izin veriyor.
Artık müşterilerin araçlarını özelleştirip çevrimiçi satın alabilecekleri bu perakende modeli, otomobil üreticilerinin müşteri ihtiyaçlarını ve seçimlerini daha iyi anlamalarına yardımcı oldu. Örneğin Audi, kurumsal ve ürün bilgisinden çok daha fazlasını sunan bir web sitesi oluşturmak için Adobe ile ortaklık kurdu. Web sitesi artık Audi alıcıları, hayranları ve meraklıları için onlara satın alma tavsiyeleri, en son haberler, mevcut ve gelecek modeller, promosyon etkinlikleri ve aktiviteler sağlayan ve ayrıca yeni bir araba seçme, yapılandırma ve satın alma konusunda yardımcı olan etkileşimli bir platform haline geldi.
Araçlar için kestirimci bakım
Otomobiller; hızı, yakıt tüketimini, fren sürelerini, dönüş biçimlerini, motor performansını vb. sürekli olarak kaydeden ve ölçen birçok sensör ile donatılmış durumda. Toplanan bu veriler üreticilere gönderilerek, otomobilin farklı koşullar altında davranışları tespit edilir. Ayrıca bu veriler, otomobil üreticileri tarafından, otomobilin sahibini parça arızaları, sıvı seviyeleri, servis programları vb. hakkında uyararak kestirimci bakım sistemleri geliştirmek için kullanılır.
Bunu uygulayan birçok otomotiv şirketi bulunuyor. Örneğin; General Motors, veri bilimini kullanarak gelişmiş bir bağlantılı araç ağı tasarladı. GM, yaklaşık 12 milyon aracı şirkete bağlayan bu teknolojiye OnStar adını veriyor ve tahmine dayalı ve kuralcı bakım, ürün ve bileşen geliştirme ve hatta pazarlama stratejileri oluşturmak için araçla ilgili istatistikleri kaydediyor. GM'in OnStar bağlantılı araç teknolojisi, araç sahiplerinin araçlarını bulmasına ve takip etmesine ve bir akıllı telefon uygulaması kullanarak aracı uzaktan kilitlemesine ve kilidini açmasına da olanak tanıyor.
Tesla, sahiplerinin araçlarına uzaktan erişmelerini sağlayan benzer bir akıllı teknoloji kullanıyor. Ayrıca Tesla, bu teknolojiyi, araçlarındaki güncellemeleri kablosuz olarak yapabilmek ve araçları geri çağrılmadan veya araç sahibi servis merkezini ziyaret etmeden araçla ilgili sorunları çözmek için kullanıyor. 2014’te birçok Tesla modelinde aşırı ısınmanın tespit edilmesi üzerine Tesla yaklaşık 30 bin araçtan gelen verileri incelmiş ve güç dalgalanmalarını optimize ederek bir çözüm belirlemişti.