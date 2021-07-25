Lezzetli ve kaliteli plaj restoranları

Sahilde de olsa yemeğin iyisini, servisin kalitelisini arayanlara bu yazın en lezzetli plajlarını yazdım. Popüler sahillerin lahmacun fiyatlarıyla haber olmasına aldırmayın; en taze ceviche’lerden Bargilya karidesli pilava fine dining restoranları aratmayan adresler var...
YER BULMAK ÇOK ZOR
Sea Me, Büyük Boncuklu Koyu, Fethiye
‘İyi mekân’ kavramını sadece Bodrum ve Çeşme’de zannedenlere en iyi cevap Sea Me. Yaptığı işte gustosunu ortaya koyan Mustafa Argın, geçen yıl açtığı Sea Me plajına bu yıl sadece yetişkinlerin kabul edildiği Sea Me More’u da ekledi. Damak ferahlatan salatalardan iştah açan makarnalara ve doyurucu ana yemeklere seçenek çok ama bu yazın esas dikkat çekeni, iddialı suşi ve gyozo, tepenyaki gibi Uzakdoğu yemeklerinden oluşan özel menüleri. Sadece günbatımı için bile bu plaja gidenler olduğunu söylemeden geçmeyelim.
MUTFAKTA PORTEKİZLİ VAR
Folie, Bodrum
Folie, bu sezon Dubaili bir yeme-içme grubunun ilk oteli olan Mett’in plajında açıldı. Otelin müşteri odaklı hizmet anlayışı Folie Restaurant’da da hissediliyor. Mutfakta Portekizli şef Pedro Miguel var. Hal böyle olunca deniz mahsullerinin ustaca kullanıldığı tabaklar menünün yıldızı olmuş; ıstakozlu tagliatelle, narenciye soslu akya balığı carpaccio, tatlı-ekşi sosla glaze edilmiş ahtapot gibi... Haremtan Koyu’nun en özel noktalarından birinde, iskele üzerinde saat 20.30’a kadar hizmet veriyor.
HER DAİM POPÜLER
Momo Beach Restaurant, Çeşme
Dream Grubu yönetici şeflerinden Mert Şeran bu sezon itibariyle Momo’nun mutfağının başında. Kömürde ve odun fırınında pişen yemeklerin sayısı artmış. Neredeyse kendi kitlesi olan kaburga burgerlerinden günde sadece 20 tane hazırlıyorlar. Ekşi maya ekmekle verdikleri naneli peynir ve karpuzlu salata artık klasikleri ama menüye yeni giren Peru sebze salatası solterito’yu da es geçmemek gerek. Sadece tiradito (incecik kesilmiş, soslu balık veya deniz mahsulleri) ve ceviche’ye ayrı bölüm yapılmış olmasından şefinPeru ve Nikkei mutfağına ilgisini anlamak mümkün. Lüks bohem konsepti çerçevesinde dekorasyonunu yenileyen plajda bu yaz kokteyller Twins imzalı. Erikli olan çok konuşuluyor.
YUNAN ŞEF İŞBAŞINDA
Elias, Alaçatı
Yunan adalarına halen gidemiyor olabiliriz ama yemekleriyle ada özlemini gidermek isteyenlerin bu yaz adresi Alaçatı’daki Elias oldu. Restoranın başında tarzını pek sevdiğimiz Yunan şef Stathis Dapiapis var. Elias Beach’in içindeki restoranın geniş menüsünde kabakçiçeği başta olmak üzere pek çok sebzeyle yaptıkları çıtır çıtır sebze tempuraları iddialı. Musakka ve gyros (döner) gibi yemeklerin de olduğu Yunan sokak yemekleri bölümü iştah kabartıyor. Buyurdi (eritilmiş karışık peynir), Mikonos usulü böcekli spagetti, karides saganaki, Çeşme limonlu tart öneririm...
‘POWER LUNCH’ İLE GÖZDE
Frankie Beach Club, Bodrum
İstanbul’dan transfer markalardan Frankie geçen yıl fine dining restoran yerine plajda açılınca hepimizi şaşırtmıştı. Ama Kaya Demirer ve ekibi hem yemeği hem de müziğiyle öyle iyi bir konsept oturttu ki ikinci sezonda da devam ediyorlar. Susona Otel plajındaki Frankie’de yerel ürünlere öncelik verilmiş ve hepsi menşeiyle birlikte menüye yazılmış. Masada uzun uzun oturup keyfine varabileceğiniz yemeklerden oluşan ‘power lunch’ bölümünde özellikle paylaşımlı ana yemekler çok lezzetli: Ödemiş taze patatesiyle meşe kömüründe pişmiş bütün Gökova ahtapotu, Bargilya karidesli domatesli pilav, ağır ateşte pişmiş Gönen süt dana kaburga gibi...
BU YAZIN SÜRPRİZİ
Yazz, Turunç Pınarı - Fethiye
Benim için bu yazın sürprizi kesinlikle Yazz. Karadan ulaşım olmayan, sadece denizden gidebildiğiniz, çam ağaçlarıyla kaplı saklı bir koyda açılan Yazz, Mehmet Can Uzun’un hayalini gerçeğe dönüştürdüğü zamansız bir yer. Akdeniz’den ilham alan Uzun, pırıl pırıl bir doğanın içine konforu ve gastronomiyi ustaca yerleştirmiş. Şef Mustafa Otar’ın adını duyunca Yazz’ın mutfağını sorgulamaya da gerek kalmıyor. Burada Otar’ın yönetiminde iki Akdenizli restoran var. O gün denizden çıkana göre şekillenen menüsüyle Taverna sadece akşamları servis veriyor. Gün boyunca açık olan diğer restoran şef ve ekibinin kendi tarlalarındaki ürünleri işlediği, balığın bolca kullanıldığı ve bunların taş fırında veya közde açık ateşte uzun uzun piştiği yemeklerden oluşuyor. Çiğ balıklara yapılan zeytinyağı eşleştirmeleri mutfağın profesyonelliğinin sadece ufak bir izdüşümü.
ADA KLASİĞİ
Vahit’in Yeri, Bozcaada
1992’den bu yana Bozcaada’da aynı yerde hizmet veren Vahit’in Yeri sadece Ayazma Plajı’nda denize girenlerin değil, adaya gelen diğer tatilcilerin de yıllardır en keyif alarak yemek yediği yerlerin başında geliyor. Meze dolabının en çok tercih edilenleri arasında fesleğenli Girit ezme, levrek ve midye marin, kabakçiçeği dolması var. Ara sıcaklardan en çok giden, kalamar tava çünkü kalamarlar Bozcaada’dan çıkıyor ve geldiği gibi tazecik kızartılıyor. Soğuk mezeler 22-30, deniz ürünü mezeleri 40-65 lira arasında değişiyor. Kalamar tava ise 80 lira.
İSKENDERUN KARİDESİ...
Uslu Yacht Club, Datça
Şehrin içinde konforlu bir mekân. Otelin önündeki denize uzanan, katman katman, kişiye özel güneşlenme alanlarında vakit geçirmek oldukça keyifli. Hele de menüde özenle hazırlanmış yemekler olunca. Bozkır tahinli keçi peyniri, ılık füme biber kremasıyla verilen deniztarağı, parmesanla mühürlenmiş granyöz, şamoanya soslu İskenderun karidesi menüden sadece birkaç örnek...
KÖY EKMEĞİ, KRAL YENGEÇ
Barba Saranda, Bozburun
Marmaris’in gastronomi köyü Söğüt’te, Saranda Sahili’nde eski kreatif direktör Dilara Endican’ın kurduğu Barba Saranda’nın geniş bir menüsü var. Kara fırın köy ekmeklerinden kral yengece, Susurluk Göbel süt kuzu kokorecinden Serçe Limanı deniz levreğine her zevke uygun yemek var. Bozburun Yarımadası’ndan çıkan taze balıklar servis ediliyor. Taş fırından çıkan pizzalar öğle saatlerinin favori lezzetlerinden.
Lezzetli ve kaliteli plaj restoranları
Sahilde de olsa yemeğin iyisini, servisin kalitelisini arayanlara bu yazın en lezzetli plajlarını yazdım. Popüler sahillerin lahmacun fiyatlarıyla haber olmasına aldırmayın; en taze ceviche’lerden Bargilya karidesli pilava fine dining restoranları aratmayan adresler var...
YER BULMAK ÇOK ZOR
Sea Me, Büyük Boncuklu Koyu, Fethiye
‘İyi mekân’ kavramını sadece Bodrum ve Çeşme’de zannedenlere en iyi cevap Sea Me. Yaptığı işte gustosunu ortaya koyan Mustafa Argın, geçen yıl açtığı Sea Me plajına bu yıl sadece yetişkinlerin kabul edildiği Sea Me More’u da ekledi. Damak ferahlatan salatalardan iştah açan makarnalara ve doyurucu ana yemeklere seçenek çok ama bu yazın esas dikkat çekeni, iddialı suşi ve gyozo, tepenyaki gibi Uzakdoğu yemeklerinden oluşan özel menüleri. Sadece günbatımı için bile bu plaja gidenler olduğunu söylemeden geçmeyelim.
MUTFAKTA PORTEKİZLİ VAR
Folie, Bodrum
Folie, bu sezon Dubaili bir yeme-içme grubunun ilk oteli olan Mett’in plajında açıldı. Otelin müşteri odaklı hizmet anlayışı Folie Restaurant’da da hissediliyor. Mutfakta Portekizli şef Pedro Miguel var. Hal böyle olunca deniz mahsullerinin ustaca kullanıldığı tabaklar menünün yıldızı olmuş; ıstakozlu tagliatelle, narenciye soslu akya balığı carpaccio, tatlı-ekşi sosla glaze edilmiş ahtapot gibi... Haremtan Koyu’nun en özel noktalarından birinde, iskele üzerinde saat 20.30’a kadar hizmet veriyor.
HER DAİM POPÜLER
Momo Beach Restaurant, Çeşme
Dream Grubu yönetici şeflerinden Mert Şeran bu sezon itibariyle Momo’nun mutfağının başında. Kömürde ve odun fırınında pişen yemeklerin sayısı artmış. Neredeyse kendi kitlesi olan kaburga burgerlerinden günde sadece 20 tane hazırlıyorlar. Ekşi maya ekmekle verdikleri naneli peynir ve karpuzlu salata artık klasikleri ama menüye yeni giren Peru sebze salatası solterito’yu da es geçmemek gerek. Sadece tiradito (incecik kesilmiş, soslu balık veya deniz mahsulleri) ve ceviche’ye ayrı bölüm yapılmış olmasından şefinPeru ve Nikkei mutfağına ilgisini anlamak mümkün. Lüks bohem konsepti çerçevesinde dekorasyonunu yenileyen plajda bu yaz kokteyller Twins imzalı. Erikli olan çok konuşuluyor.
YUNAN ŞEF İŞBAŞINDA
Elias, Alaçatı
Yunan adalarına halen gidemiyor olabiliriz ama yemekleriyle ada özlemini gidermek isteyenlerin bu yaz adresi Alaçatı’daki Elias oldu. Restoranın başında tarzını pek sevdiğimiz Yunan şef Stathis Dapiapis var. Elias Beach’in içindeki restoranın geniş menüsünde kabakçiçeği başta olmak üzere pek çok sebzeyle yaptıkları çıtır çıtır sebze tempuraları iddialı. Musakka ve gyros (döner) gibi yemeklerin de olduğu Yunan sokak yemekleri bölümü iştah kabartıyor. Buyurdi (eritilmiş karışık peynir), Mikonos usulü böcekli spagetti, karides saganaki, Çeşme limonlu tart öneririm...
‘POWER LUNCH’ İLE GÖZDE
Frankie Beach Club, Bodrum
İstanbul’dan transfer markalardan Frankie geçen yıl fine dining restoran yerine plajda açılınca hepimizi şaşırtmıştı. Ama Kaya Demirer ve ekibi hem yemeği hem de müziğiyle öyle iyi bir konsept oturttu ki ikinci sezonda da devam ediyorlar. Susona Otel plajındaki Frankie’de yerel ürünlere öncelik verilmiş ve hepsi menşeiyle birlikte menüye yazılmış. Masada uzun uzun oturup keyfine varabileceğiniz yemeklerden oluşan ‘power lunch’ bölümünde özellikle paylaşımlı ana yemekler çok lezzetli: Ödemiş taze patatesiyle meşe kömüründe pişmiş bütün Gökova ahtapotu, Bargilya karidesli domatesli pilav, ağır ateşte pişmiş Gönen süt dana kaburga gibi...
BU YAZIN SÜRPRİZİ
Yazz, Turunç Pınarı - Fethiye
Benim için bu yazın sürprizi kesinlikle Yazz. Karadan ulaşım olmayan, sadece denizden gidebildiğiniz, çam ağaçlarıyla kaplı saklı bir koyda açılan Yazz, Mehmet Can Uzun’un hayalini gerçeğe dönüştürdüğü zamansız bir yer. Akdeniz’den ilham alan Uzun, pırıl pırıl bir doğanın içine konforu ve gastronomiyi ustaca yerleştirmiş. Şef Mustafa Otar’ın adını duyunca Yazz’ın mutfağını sorgulamaya da gerek kalmıyor. Burada Otar’ın yönetiminde iki Akdenizli restoran var. O gün denizden çıkana göre şekillenen menüsüyle Taverna sadece akşamları servis veriyor. Gün boyunca açık olan diğer restoran şef ve ekibinin kendi tarlalarındaki ürünleri işlediği, balığın bolca kullanıldığı ve bunların taş fırında veya közde açık ateşte uzun uzun piştiği yemeklerden oluşuyor. Çiğ balıklara yapılan zeytinyağı eşleştirmeleri mutfağın profesyonelliğinin sadece ufak bir izdüşümü.
ADA KLASİĞİ
Vahit’in Yeri, Bozcaada
1992’den bu yana Bozcaada’da aynı yerde hizmet veren Vahit’in Yeri sadece Ayazma Plajı’nda denize girenlerin değil, adaya gelen diğer tatilcilerin de yıllardır en keyif alarak yemek yediği yerlerin başında geliyor. Meze dolabının en çok tercih edilenleri arasında fesleğenli Girit ezme, levrek ve midye marin, kabakçiçeği dolması var. Ara sıcaklardan en çok giden, kalamar tava çünkü kalamarlar Bozcaada’dan çıkıyor ve geldiği gibi tazecik kızartılıyor. Soğuk mezeler 22-30, deniz ürünü mezeleri 40-65 lira arasında değişiyor. Kalamar tava ise 80 lira.
İSKENDERUN KARİDESİ...
Uslu Yacht Club, Datça
Şehrin içinde konforlu bir mekân. Otelin önündeki denize uzanan, katman katman, kişiye özel güneşlenme alanlarında vakit geçirmek oldukça keyifli. Hele de menüde özenle hazırlanmış yemekler olunca. Bozkır tahinli keçi peyniri, ılık füme biber kremasıyla verilen deniztarağı, parmesanla mühürlenmiş granyöz, şamoanya soslu İskenderun karidesi menüden sadece birkaç örnek...
KÖY EKMEĞİ, KRAL YENGEÇ
Barba Saranda, Bozburun
Marmaris’in gastronomi köyü Söğüt’te, Saranda Sahili’nde eski kreatif direktör Dilara Endican’ın kurduğu Barba Saranda’nın geniş bir menüsü var. Kara fırın köy ekmeklerinden kral yengece, Susurluk Göbel süt kuzu kokorecinden Serçe Limanı deniz levreğine her zevke uygun yemek var. Bozburun Yarımadası’ndan çıkan taze balıklar servis ediliyor. Taş fırından çıkan pizzalar öğle saatlerinin favori lezzetlerinden.