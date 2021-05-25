Zeytinyağının Saça Faydaları Nelerdir? Zeytinyağının Saçlara Etkisi

Zeytinyağı ve limon suyu da kepek sorununa karşı yardımcınız olabilir. Bunun için eşit miktarda limon suyu ve zeytinyağını bir kapta karıştırın ve nemli saç derinize masaj yaparak uygulayın. Daha sonra 20 dakika bekletip saçlarınızı yıkayın. Ancak bu işlem haftada 1 defadan fazla uygulanmamalı.



Kırılgan bir yapıya sahip olan kuru saçları taramak bile kırık oluşumuna neden olabilir. Bunun için sadece saç uçlarını zeytinyağı ile nemlendirebilirsiniz. Haftada bir defa saç uçlarına zeytinyağı uygulayarak nem kazanmasına yardımcı olabilirsiniz.