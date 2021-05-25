Zeytinyağının Saça Faydaları Nelerdir? Zeytinyağının Saçlara Etkisi
Zeytinyağını yemeklere ve salatalara ayrı bir lezzet katmasının yanı sıra cilt ve saç bakımında da tercih edilebiliyor. İçerisindeki nemlendirici bileşenleri sayesinde saçlara parlaklık veriyor, daha güçlü ve sağlıklı olmasına yardımcı oluyor. Peki zeytinyağının saça faydaları nelerdir? İşte zeytinyağının saçlara etkisi...
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Zeytinyağı sadece vücut için değil saçlar için de etkilidir. Saçlara uygulanarak daha parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olabilirsiniz. İşte zeytinyağının saçlar üzerindeki etkisi...
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Zeytinyağının saça faydaları
Zeytinyağı ile saçınızın kaybettiği nemi, parklaklığı ve sağlıklı görünümü kavuşturabilirsiniz. Antioksidan, A ve E vitaminleri yönünden zengin olan zeytinyağı saçların ne kazanmasına yardımcı olacaktır.
Şekil vermesi zor olan kuru saçlara şekil vermek biraz uğraştırıcıdır. Ancak zeytinyağı ile bunun üstesinden gelebilirsiniz. Yapmanız gereken ise yarım bardak kadar zeytinyağını saçınıza sürüp, 30 dakika kadar bekletmek. Bu sayede saçınıza ihtiyacı olan nemi kazandırabilir ve daha kolay şekil verebilirsiniz.
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Zeytinyağı ve limon suyu da kepek sorununa karşı yardımcınız olabilir. Bunun için eşit miktarda limon suyu ve zeytinyağını bir kapta karıştırın ve nemli saç derinize masaj yaparak uygulayın. Daha sonra 20 dakika bekletip saçlarınızı yıkayın. Ancak bu işlem haftada 1 defadan fazla uygulanmamalı.
Kırılgan bir yapıya sahip olan kuru saçları taramak bile kırık oluşumuna neden olabilir. Bunun için sadece saç uçlarını zeytinyağı ile nemlendirebilirsiniz. Haftada bir defa saç uçlarına zeytinyağı uygulayarak nem kazanmasına yardımcı olabilirsiniz.
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Zeytinyağının saçlar için diğer bir faydası ise yeni saçların çıkmasına yardımcı olmak. Zeytinyağı kullanımı, öncelikle saçlarınızı güçlendirir ve daha güçlü olan saçların kırılması da zor olacaktır. Ayrıca zeytinyağının nemlendirici etkisi saç derinizi besler ve bu da saç kaybı nedenlerinden birisi olan kepek oluşumunu engeller.