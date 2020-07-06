Yüksek Topuklu Ayakkabılar Zararlı mı?

Yüksek topuklu ayakkabıların olumsuz etkileri Ayak ve ayak bileği üzerindeki etkileri



Normal koşullar altında, ayak ve ayak bileği ağır yüklerden kaynaklanan etkiyi azaltmak ve kemikler için bir destek olmak için anatomik olarak bir yay gibi çalışır. Yüksek topuklu ayakkabıların giyilmesi durumunda, vücudun tüm yükü küçük ve kırılgan olan ayağın ön tarafına ve ayak parmaklarının kemiklerine binecektir.



Ayakkabılarınızın topuğu ne kadar yüksek olursa ayağın ön tarafına o kadar yük biner. Bir çalışmada, 10 cm'ye kadar olan stiletto tarzı topuğun (altta ince ve sivri uçlu) ön ayaklara yüzde 30'a kadar ilave yük ekleyebileceğini gösterilmiştir.