Yer Fıstığı Hakkında Şaşırtan Gerçekler

Yer fıstığı, özellikle son yıllarda fazlasıyla hayatımıza girdi. Birçoğumuz bu sağlıklı ve lezzetli yemişe bayılıyoruz. Ancak yer fıstığı hakkında bilinmeyen pek çok şey var. O bilinmeyenleri açıklıyoruz!
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1
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Yer fıstığı hakkında belki de ilk kez okuyacağınız bilgiler için okumaya devam edin!
2
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Yer fıstığı bir baklagildir
Evet, yanlış duymadınız. Yer fıstığı fındık ailesinden gibi görünse de baklagiller familyasının bir üyesidir.
3
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Ezmesi için 2 katı fıstık lazım
350 gram fıstık ezmesi yapmak yaklaşık 600 gram yer fıstığına ihtiyaç vardır.
4
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14. yüzyılda da vardı
Şimdilerde özellikle sporcuların fazlasıyla tükettiği fıstık ezmesi, hepimizin düşündüğünden daha eski. Uzmanlar, fıstık ezmesinin Aztekler tarafından ortaya çıkarıldığına inanıyor.
5
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% 90'ı fıstık olmalı
Fıstık ezmesi yapmanın öncelikli kuralı, karışımın en az % 90'ının fıstık olmasıdır.
6
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Hastalığı bile var!
Arachibutyrophobia ismini daha önce duydunuz mu? Bu fıstık ezmesinin yerken damağa yapışma korkusudur.
7
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Antioksidan kaynağı
Yer fıstığı harika bir antioksidan, besin, mineral ve vitamin kaynağıdır. Zengin içeriği ile gelişmeyi ve büyümeyi destekler.