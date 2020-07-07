Beslenme Önerileri MAHMURE ÖZEL

Yer Fıstığı Hakkında Şaşırtan Gerçekler

Yer fıstığı, özellikle son yıllarda fazlasıyla hayatımıza girdi. Birçoğumuz bu sağlıklı ve lezzetli yemişe bayılıyoruz. Ancak yer fıstığı hakkında bilinmeyen pek çok şey var. O bilinmeyenleri açıklıyoruz!