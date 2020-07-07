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GeriBeslenme Önerileri Yer Fıstığı Hakkında Şaşırtan Gerçekler
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Yer Fıstığı Hakkında Şaşırtan Gerçekler
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Yer Fıstığı Hakkında Şaşırtan Gerçekler

Yer fıstığı, özellikle son yıllarda fazlasıyla hayatımıza girdi. Birçoğumuz bu sağlıklı ve lezzetli yemişe bayılıyoruz. Ancak yer fıstığı hakkında bilinmeyen pek çok şey var. O bilinmeyenleri açıklıyoruz!

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Yer fıstığı hakkında belki de ilk kez okuyacağınız bilgiler için okumaya devam edin!

2Yer fıstığı bir baklagildir
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Yer fıstığı bir baklagildir

Evet, yanlış duymadınız. Yer fıstığı fındık ailesinden gibi görünse de baklagiller familyasının bir üyesidir.

3Ezmesi için 2 katı fıstık lazım
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Ezmesi için 2 katı fıstık lazım

350 gram fıstık ezmesi yapmak yaklaşık 600 gram yer fıstığına ihtiyaç vardır.

414. yüzyılda da vardı
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14. yüzyılda da vardı

Şimdilerde özellikle sporcuların fazlasıyla tükettiği fıstık ezmesi, hepimizin düşündüğünden daha eski. Uzmanlar, fıstık ezmesinin Aztekler tarafından ortaya çıkarıldığına inanıyor.

5% 90ı fıstık olmalı
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% 90'ı fıstık olmalı

Fıstık ezmesi yapmanın öncelikli kuralı, karışımın en az % 90'ının fıstık olmasıdır.

6Hastalığı bile var
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Hastalığı bile var!

Arachibutyrophobia ismini daha önce duydunuz mu? Bu fıstık ezmesinin yerken damağa yapışma korkusudur.

7Antioksidan kaynağı
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Antioksidan kaynağı

Yer fıstığı harika bir antioksidan, besin, mineral ve vitamin kaynağıdır. Zengin içeriği ile gelişmeyi ve büyümeyi destekler.

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage, Alamy

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