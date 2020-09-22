Yeni Ayın Etkileri Devam Ediyor! Hangi Burç Hangi Önlemleri Almalı?

Yükselen Koçlar Bu hafta değiştirmek ve dönüştürmek istediğimiz konular üzerine eğilebiliriz. Eski sevgilimiz, korkularımız ve yaşadığımız zorlukları yenilemek için yeni imkanlar yaratabiliriz. Varsa aşırı harcama alışkanlıklarımız düzene sokmak isteyebiliriz. Süre gelen davalarımız varsa yeni bilgiler edinebilir ve bu bilgiler ışığında dava ile zaman kazanma şansı yakalayabiliriz. Ayrılık kararı aldığımız ortaklıklarımız ya da evliliğimize son vermeyi düşünebiliriz. Varsa bu gibi durumlar hafta başında bu konularla ilgili kendimizi gergin ve stresli hissedebiliriz.



Haftanın ikinci gününde idrakimizi otorite figürleri ve patronumuzla yeni girişim ve projeler için strateji geliştirmek adına toplantı gerçekleştirmek için kullanabiliriz. Gerçekleştirilecek toplantılarda gergin dakikalara şahitlik edebiliriz. Evlilik ortaklık ilişkilimizde ise zamanı doğru değerlendirmek isteyebilir ve bunun için ortak kararlar almak isteyebiliriz. Öncelikle yapmak istediğimiz görüşmelerden önce kendi isteklerimizin gerçekte ne olduğuna karar vermeli ve isteklerimizin anlık olmadığı kanaatine varmak için kendimize zaman tanımayı deneyimlemeliyiz.



Perşembe ve Cuma günü içsel huzursuzluk yaşayabiliriz. Kaygılar ve korkular geliştirebiliriz. Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimize ulaşmak için nerden başlayacağımıza karar veremeyebiliriz. Çalışıyorsak mesleki anlamda kariyer planlaması yapmak ya da çalışmıyorsak hangi mesleği yapacağımızı netleştirmek isteyebiliriz. Beklediğimiz hukuksal yargı süreçleri varsa sonuçlanmasını beklediğimiz için gergin anlar yaşayabiliriz. Cumartesi ve Pazar günü yapacağımız programla ilgili aksaklıklar söz konusu olabilir. Siz yapmak istediğiniz programı hafta başından ayarlamanın daha uygun olacağını savunurken karşı taraf her şeyin günü geldiğinde organize edilmesi gerektiğini savunabilir. Tartışmalara açık olan bir hafta sonunu! Beklentilerimizin farklı olması nedeniyle daha sosyal olmak isteyebilir ve harcamalarımızda aşırıya kaçabiliriz.