Yataktaki Davranışları Size Ne Anlatıyor?

Evet, beden dili önemlidir, özellikle de yataktayken…Yatış tarzı, yüzünüze bakışı ve hatta size olan uzaklığı, onun sizin hakkında düşündüklerini ele veriyor. Erkeğin yataktaki hareketleri, ilişkiniz hakkında ne düşündüğünü yansıtan aynalar gibidir. Meraklandınız değil mi? Hadi gelin yataktaki beden dili hakkında bir şeyler öğrenelim...
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1
Sürekli öpüyorsa...
Eğer sevgiliniz yataktayken sürekli boynunuzu ve yüzünüzü öpüyorsa, sizi incitmekten ve kırmaktan çok çekiniyor demektir. Ne kadar centilmen olduğunu kanıtlamak için normalde olduğunda daha tatlı ve seksi davranıyor olabilir.
2
Yüzüstü uyuyorsa...
Yüzüstü uyuyan insanlar enerji ve tutku doludurlar. Bu tarz bir erkek kesinlikle başarılı olma saplantılıdır. Size bir uyarı; Yatağın tamamını kaplayan bir pozisyonda uyuması, kontrolü ele geçirmek istediğinin bir göstergesidir.
3
Misyoner pozisyonunda sevişmeyi tercih ediyorsa...
Bu biraz da her işi kitabına göre yapmayı seven biri olduğu anlamına gelir. Sadık ve uyumlu erkeklerdir. Eğer bağlanmayı seven ve bir liman arayan bir kadınsanız, bu erkekler sizin için biçilmiş kaftan.
4
Sizin üstte olmanızı tercih ediyorsa...
Yapılan araştırmalara göre artık erkeklerin yüzde 53'ü sekste kadınların üstte olduğu pozisyonları tercih ediyor. Bu tarz erkekler her zaman eğlence arayan, oyunları seven erkeklerdir. Sizi tatmin etmek bu erkeklerin önceliğidir, bu yüzden de en çok zevk almanızı sağlayan bu pozisyonu tercih ederler.
5
İlişki sırasında sizinle göz teması kuruyorsa...
Kesinlikle sizinle ilgileniyor demektir. Böyle bir durumda bir erkek sizinle bir kaç saniyeliğine de olsa göz teması kuruyorsa, sizinle sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da ilgileniyor demektir.
6
Yan yana olmaktan hoşlanıyorsa...
Eğer sevgiliniz size çok yakın uyuyorsa ve teninize temas etmekten hoşlanıyorsa, bu sıcaklığınıza ihtiyaç duyuyor demektir. Böyle erkeler genellikle duyarlı ve karşısındakiyle empati kurmayı bilen erkeklerdir. Sizin düşüncelerinize önem verirler ve isteklerinizi yerine getirmeye çalışırlar.
7
Göz teması kurmak istemiyorsa...
Sizinle sevişirken göz teması kurmaktan kaçınıyorsa ya da arkanızda durmayı tercih ediyorsa, sizden duygusal açıdan beklediği bir şey yok demektir. Size sırtını dönüp uyuyan bu erkek ya uzun süredir evli olduğunuz eşinizdir; ya da bağlanmaktan korkan bir yalnız kovboydur!
8
Kıvrılarak uyuyorsa...
Sevgiliniz anne karnındaymış gibi uyuyorsa, bir bakıma kalbini korumaya çalışıyor demektir. Bu tarz erkekler yeni bir ilişkiye başlarken oldukça çekingen olurlar. Size bağlanması ve ilişkiye kendini kaptırması için, teminatlara ve güvencelere ihtiyacı vardır.
9
Size sımsıkı sarılıyorsa...
Kendine olan güveni çok açık ve belli ki sizin için deli oluyor. Bunun yanında biraz da sahiplenici olabilir. Bu pozisyonda vücudu sizi sarıp sarmalar, bu da size dokunmaktan hoşlandığını gösterir. Bir diğer yandan, eğer sizi çok sıkıyor ve bırakmak istemiyorsa, ilgiye ihtiyacı olan bir adam olabilir, belki de sizin bakımıza ihtiyaç duyduğunu düşünüyordur.
10
Ellerini başının arkasında birleştiriyorsa...
Eğer ellerinizi başınızın arkasında binleştirirseniz, otomatik olarak yanınızdaki kişiyle aranızdaki mesafeyi ikiye çıkartırsınız. Eğer yanınızda böyle uyumayı tercih ediyorsa, hem fiziksel hem de duygusal açıdan aranıza bir mesafe koyuyor demektir. Eğer yeni tanıştıysanız, size nasıl yaklaşması gerektiğini bilmediği için böyle davranıyor olabilir.
11
Sizi kendine yaslıyorsa...
Eğer sırtınızı kendi göğsüne yaslıyorsa, bu hem onun için hem sizin için iki farklı anlama gelebilir. Siz bu sayede ona güven duyarsınız, o da sizde bu hissi yaratmak istiyor olabilir. Ya da belki sadece vücudunuzu görmek istiyordur. Böyle davranan erkekler genellikle hassas ve ne istediğini bilen erkeklerdir.