Yataktaki Davranışları Size Ne Anlatıyor?

Size sımsıkı sarılıyorsa... Kendine olan güveni çok açık ve belli ki sizin için deli oluyor. Bunun yanında biraz da sahiplenici olabilir. Bu pozisyonda vücudu sizi sarıp sarmalar, bu da size dokunmaktan hoşlandığını gösterir. Bir diğer yandan, eğer sizi çok sıkıyor ve bırakmak istemiyorsa, ilgiye ihtiyacı olan bir adam olabilir, belki de sizin bakımıza ihtiyaç duyduğunu düşünüyordur.