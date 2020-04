Yataktaki Davranışları Size Ne Anlatıyor?

Misyoner pozisyonunda sevişmeyi tercih ediyorsa... Bu biraz da her işi kitabına göre yapmayı seven biri olduğu anlamına gelir. Sadık ve uyumlu erkeklerdir. Eğer bağlanmayı seven ve bir liman arayan bir kadınsanız, bu erkekler sizin için biçilmiş kaftan.