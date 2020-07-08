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GeriKadın Sağlığı Yanlış Sütyen Meme Kanserine Neden Olur mu?
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>Yanlış Sütyen Meme Kanserine Neden Olur mu?
Kadın Sağlığı

Yanlış Sütyen Meme Kanserine Neden Olur mu?

Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada hala doğru sütyen seçimi yapamayan, sütyen bedenini tam bilmeyen kendi göğüs şekline uygun modeli bulamayan sayısız kadın var. Peki yanlış sütyen seçiminin ne gibi zararları var? Meme kanserine neden olur mu?

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Kimi uzmanların iddiasına göre sütyen, memeyi sıktığı için hem kan ve lenf dolaşımını etkiliyor, hem memeden toksin atılımını engelleyerek meme kanseri riskini artırıyor. Peki bu doğru mu? Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Beyza Özçınar açıkladı.

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Meme, toksin salgılayan veya toksin atan bir organ değildir. Bu yüzden memeden toksin atılmasının engellenerek kansere sebep olması da mümkün değil. Zararlı maddeler, koltuk altındaki ter bezlerinden ter salgılanarak dışarı atılır, ancak hiçbir sütyen terlemeyi engellemez. Ayrıca, memedeki kan veya lenf dolaşımının azalmasının meme kanserini artırdığına dair de bilimsel bir veri yok.

3Peki sütyen kullanmanın sağlığa bir zararı var mı
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Peki sütyen kullanmanın sağlığa bir zararı var mı?

Sütyen memenin hareketinin azalmasına sebep olur ve direkt travmaya maruz kaldığında memenin zarar görmesini azaltır, ayrıca meme ağrılarının da azalmasında etkilidir. Sütyen kullanımının sütyenin yapıldığı malzemeye veya yıkandığı temizlik malzemesine karşı oluşabilecek alerjik reaksiyonlar veya ciltteki bazı egzama tarzı döküntüler ve kaşıntılar dışında herhangi bir zararı bulunmamakta.

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Ancak, 24 saat sütyen kullanmanın da kabul edilmiş bir faydası yok. Kullanılan sütyenin malzemesi, büyüklüğü, sıkılığı, gün içerisinde ne kadar süre takıldığında meme kanseri riskini artırdığına dair de bilinen bilimsel yöntemler kullanılarak yapılmış ve sonuçlandırılmış bir çalışma yok.

5Sütyen ne çok sıkı, ne çok gevşek olmalı
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Sütyen ne çok sıkı, ne çok gevşek olmalı

Beden genişliğine ve meme büyüklüğüne uygun sütyenler tercih edilmeli. Ne çok sıkı, ne çok gevşek olmalı, mümkün olduğunca alerjik etkisi en az olabilecek organik maddelerden yapılmış, pamuklu (koton) kumaşlar tercih edilmeli.

6Erken teşhis için neler yapabileceğinize odaklanın
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Erken teşhis için neler yapabileceğinize odaklanın

Tüm kadınlar 20 yaşından itiribaren ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapmalı, 20-39 yaş arasında 2-3 yılda bir kez hekime başvurarak meme muayenesi olmalı ve 40 yaşından sonra da yılda bir kez mamografi çektirmeli ve hekime başvurarak meme muayenesi olmalı. Unutulmamalıdır ki, meme kanseri erken teşhis edildiğinde yüzde 100’e yakın yaşam şansı olan bir kanserdir ve erken teşhis hayat kurtarır.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy, Ingimage

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