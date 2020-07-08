Yanlış Sütyen Meme Kanserine Neden Olur mu?

Erken teşhis için neler yapabileceğinize odaklanın Tüm kadınlar 20 yaşından itiribaren ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapmalı, 20-39 yaş arasında 2-3 yılda bir kez hekime başvurarak meme muayenesi olmalı ve 40 yaşından sonra da yılda bir kez mamografi çektirmeli ve hekime başvurarak meme muayenesi olmalı. Unutulmamalıdır ki, meme kanseri erken teşhis edildiğinde yüzde 100’e yakın yaşam şansı olan bir kanserdir ve erken teşhis hayat kurtarır.



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