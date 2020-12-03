Vücudun Direncini Artıran 10 Doğal Bitki

Tıbbi adaçayı (Salvia officinalis) Adaçayının içerdiği uçucu bileşenlerin ağız ve boğazda yerleşen enfeksiyonlarda (farenjit, jinjivit gibi) yararlı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle kaynamış ve dinlenmiş suya eklenip 10 dakika demlenmiş adaçayı ile hazırlanan gargaranın kullanılması önerilmektedir. Tıbbi adaçayı, keton bileşenleri (tuyon) içeriği nedeniyle çok miktarda ve uzun süre kullanıma bağlı olarak karaciğer hasarına neden olabilir. Yüksek miktarlarda kullanılması yine içeriğindeki tuyon nedeniyle epilepsi krizlerini tetikleyebilmektedir. Anadolu adaçayı (Salvia triloba) türünde ise tuyon bulunmadığından bu risk söz konusu değildir. Hamileler adaçayını dikkatli kullanmalıdır ve ayrıca bu bitkinin emziren annelerde sütü azaltıcı etkisi bulunmaktadır.