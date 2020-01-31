Uykuda Seks Yapma Hastalığı: Seksomnia
Uyurken de sevişilir... Nasıl mı? Uykuda sek yapma haslığı olan seksomnia, kişilerin uyku sırasından bile ilişkiye girme ihtiyacı hissetmesine sebep oluyor. Gelin bu ilginç hastalığı daha yakından tanıyalım...
Uyku sırasında çoğu insanın beyni çalışmaya ara verir ama uykuda seks bağımlılığı hastalarında, yemek yemek ve seks yapmak gibi basit ihtiyaçları kontrol altında tutan hipotalamus hızlanır, libidosunu uyarır. Derin bir uyku uyumakta olan sevgilinizin yanına uzandığınızda refleks olarak size sarıldığı oldu mu? Kadınlar o sırada yakınlık ihtiyacı içinde olduklarını fark etmeseler de vücutları temasa otomatik olarak tepki verir.
Sevgilinize sokulduğunuzda vücudunuz ve beyniniz seksüel bir tepki veriyor. Öte yandan hipotalamus, uyurken bile vücutsal temas da dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlarınızı gözlemliyor.
Uykuda seks hastalık mı?
Uykuda seks hastalığı yani seksomnia, New Scientist dergisine konu oldu. 'Uyku halindeyken cinsel ilişkiye girme ihtiyacı hissetme' olarak tanımlananan bu hastalık, ilişkileri de olumsuz etkiliyor. Araştırmacıların büyük kısmına göre seksomnia, uykuyla uyanıklık arasında kalınan uyurgezerliğin bir türü.
Yetişkinlerde uyurgezerliğin yüzde 2-4 oranında görüldüğü, seksomnia'nın bu derece yaygın olmadığı söyleniyor. Ancak 2005'te yapılan bir internet araştırmasına göre seksomnia, tıbbi raporlarda belirlenenden daha yaygın bir rahatsızlık. Uyku uzmanı Mark Pressman'a göre, hastalık zaten sıklıkla çiftler arasında görülüyor. Pressman, “Bazen nefret ediyor, bazense tolere edebiliyorlar. Bazı ender rastlanan örneklerdeyse bunu uyanıkken yapılan sekse tercih ettiklerini görüyoruz” diyor.
Uyku durumu libidoyu etkiliyor
Uyku sırasında vücudun hormon stoğu yapmak için bir çeşit ikmal mekanizması vardır. Uykusuzluk çeken kişilerde, cinsel dürtü hormonu olarak da bilinen testosteron seviyesi düşük olabilir. Buna rağmen bazı kadınlar, uykusuz kalmaları sonucunda sinirli oldukları zaman, seksüel olarak aşırı derecede uyarılmış oluyorlar. Bunun sebebi o sırada beynin daha ilkel bir konuma geçmesi olabilir.
Erkeklerin uyuklamalarının bir sebebi var
Erkek arkadaşınızın seviştikten hemen sonra uyuyakalmasına kızmaktan vazgeçin. Çünkü orgazm yaşamak bir erkeği yalnızca fiziksel olarak yormuyor, aynı zamanda vücudunda mutluluk ve uyku hissi veren bir hormon olan prolaktin birikmesine yol açıyor. Öte yandan kadınlarda ise prolaktin kadar salgılanan oksitosin hormonu da yakınlaşma ihtiyacını artırıyor. Bu da kadınların sevişmenin ardından partnerlerinin yanında uyuklamaktansa, ona sokulma ihtiyacını ortaya çıkarıyor.
Uykuda orgazm
İrade dışı gerçekleşen uykuda orgazmlar, özellikle erkeklerde çoğu zaman cinsel rüyalarla birlikte gerçekleşiyor. Uyku sırasında günlük çekingenliklerimiz ve öğrenilmiş denetimlerimiz çok daha az etkin olduğundan birçok bilinçaltı isteklerimiz zararsız, simgesel biçimde rüya olarak ortaya çıkarlar. Bilinçli yasaklamaların etkisinin azalması, çoğu kimsenin, özellikle kadınların, uykuda çok daha hızlı orgazm olmalarını da açıklar.
Bugün genellikle uykuda orgazmın gerekli ve sağlıklı olduğu hatta cinsel perhiz durumlarında 'doğal' olduğu düşünülüyor. Yapılan araştırmalar bunun doğru olmadığını gösteriyor. Bu araştırma sonuçlarına göre; örneğin haftada birkaç kez cinsel birleşmeyle orgazm olma olanağından yoksun kalan bir kadının uykusunda yaşadığı orgazm sayısı, yılda ancak birkaç kezlik bir artış gösterdi. Oysa bazı kadınların uykuda orgazm sayıları, cinsel birleşmede orgazmlarının artmasıyla oranlı olarak artış göstermiş. Yani aslında, uykuda orgazm seviyesi, cinsel ilişki sırasında yaşanan orgazm ile doğru orantılı!
Kaynak Fotoğraflar: Alamy
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