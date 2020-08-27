Uranüs Retrosunun Burçlara Etkileri Nasıl Olacak?

Oğullarının ismi Yunan mitolojisinde Kottos, Briareus ve Gyes olarak geçer. Günümüze döndüğümüzde oğullarının isimlerinin karşılığını ‘öfke', 'güç', 'dehşet' olarak tanımlayabiliriz. Uranüs, elli başlı ve yüz kollu oğullarının şeklinden iğrenir. Kendi tahtını alacaklar düşüncesiyle onların hayatlarına son verip toprağın derinliklerine göndermek ister. Fakat Gaia (Toprak Ana) elli başlı ve yüz kollu oğullarını, karnında taşımaya zorlanacağı için bu duruma kızar ve tepki gösterir. Tüm bu zorlamalara karşı gelmek isteyen Gaia (Toprak Ana) oğlu Kronos’tan (Satürn) destek alır ve Uranos’ü hadım eder. “Yani oğullarını öldürdü diye mi hayat oldu?” diye soranlarınız olacak pek tabii ki... Burada aslında düşünmenizi istediğim şey Uranüs’ün tanrıların ilki olması ve bir Tanrı olarak doğası gereği reformları, aydınlanmayı ve gelişmeyi temsil ettiğidir. Göklerin Tanrısı Uranüs’ün amacı yanlışı düzeltmeye çalışmasından kaynaklanmaktadır.