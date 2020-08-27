Uranüs Retrosunun Burçlara Etkileri Nasıl Olacak?

Boğa burcunda geri hareketine 16 Ağustos 2020’de başlayan ve 15 Ocak 2021 tarihine kadar geri hareketini devam ettirecek Uranüs, Boğa burcundaki seyrine iki yıl önce başlamıştı. Uzunca bir dönem yaşayacağımız Uranüs Boğa deneyimi 26 Nisan 2026 yılında tamamlanacak.
Uranüs’ün kişinin kendine dönüp bakması konusunda reformist, acımasız ve katı kurallara sahip olduğunu söyleyen Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, retronun burçlara etkilerini anlattı.
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1
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Günlük yaşantıda ve hayatın akışında sürekli, ani ve beklenmedik olayların yaşanabileceğine vurgu yapıyor. Kendimize rakip gördüğümüz kişiler, içinden çıkamadığımız durumlar söz konusu olduğunda bizlerin, Uranüs Retro sürecinde daha önce deneyimlediğimiz ve tecrübe ettiklerimiz üzerinden tekrar sınanabileceğimize dikkat çekiyor.
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Uranüs, sabit bir burç doğasında olan Boğa’dan pek rahat etmez. Uranüs, yapısı gereği ani ve beklenmedik olanı temsil ettiği için sabit bir niteliğe sahip burç yapısında esnekliğini kaybedebilir. Bu durum bizlerin yaşamına değişimden korkmak, alışamamak olarak yansır.
Değişime direnmeyen burçlar ise bu süreçte fırsatlar edinecek. Özellikle tüm sabit nitelikteki burçlar Aslan, Kova, Boğa ve Akrep burçları bu durumdan olumlu getiriler elde edebilirler. Öte yandan kişisel haritalarımızda bahsi geçen burçların ev konuları ve evlerdeki sabit burçlara sahip gezegenleri de incelemeyi ihmal etmeyin. Eğer nasıl bakacağınızı bilmiyorsanız da endişelenmeyin, burç burç anlatacağım.
3
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Uranüs kural tanımaz!
Astrolojide Uranüs’ü, kuralları yıkan, ani gelişen ve sıra dışı olaylarla anarız. Genel etkisini ele aldığımızda ise şoklar, ani değişiklikler, sosyal depremler, sosyal devrimler, klasik olanın yıkılması, siyasi ve ekonomik depremin yanı sıra, doğal felaketlere de sebep olur çoğu kez. Mitolojik olarak da kıssadan hisse değinmek isterim. Evrenin mitolojik yaratıcıları kimlerdi? Gaia (Toprak Ana) ve Uranos. Özetle tanımlamam gerekirse, Yunan mitolojisinde Uranos, Aether ve Gaia'nın oğlu, Gaia'nın kocası ve ilk tanrılardandır. Yunan tanrılarının atasıdır. Kozmik bir güce sahiptir. Uranos ilk göklerin tanrısıdır. Uranos ve Gaia’nın (Toprak Ana) birleşiminden fırtınalı bir aşk doğmuştur. Bu aşkın yüceliği, oğullarının elli başlı ve yüz kollu olarak doğmasından da anlaşılabilir.
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Oğullarının ismi Yunan mitolojisinde Kottos, Briareus ve Gyes olarak geçer. Günümüze döndüğümüzde oğullarının isimlerinin karşılığını ‘öfke', 'güç', 'dehşet' olarak tanımlayabiliriz. Uranüs, elli başlı ve yüz kollu oğullarının şeklinden iğrenir. Kendi tahtını alacaklar düşüncesiyle onların hayatlarına son verip toprağın derinliklerine göndermek ister. Fakat Gaia (Toprak Ana) elli başlı ve yüz kollu oğullarını, karnında taşımaya zorlanacağı için bu duruma kızar ve tepki gösterir. Tüm bu zorlamalara karşı gelmek isteyen Gaia (Toprak Ana) oğlu Kronos’tan (Satürn) destek alır ve Uranos’ü hadım eder. “Yani oğullarını öldürdü diye mi hayat oldu?” diye soranlarınız olacak pek tabii ki... Burada aslında düşünmenizi istediğim şey Uranüs’ün tanrıların ilki olması ve bir Tanrı olarak doğası gereği reformları, aydınlanmayı ve gelişmeyi temsil ettiğidir. Göklerin Tanrısı Uranüs’ün amacı yanlışı düzeltmeye çalışmasından kaynaklanmaktadır.
5
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Uranüs, zamanın da ötesinde ileri görüşlü ve yenilikçidir
Orijinalliğin ve yaratıcılığın ondan sorulduğunu eklemek isterim. Günümüzde kendi hayatlarımıza dönüp baktığımızda yasak olmasına rağmen, yanlış olduğunu bile bile yaptığımız, yapmak zorunda kaldığımız fakat dönüp üzerinde bir saniye bile düşünmediklerimizin neticesidir. Kontrolsüz öfke patlamalarımız, güç gösterilerimiz ve hatta dehşete kapılmalarımız.
Uranüs kişinin kendine dönüp bakması konusunda reformist, acımasız ve katı kurallara sahiptir. Dolayısıyla, günlük yaşantımızda ve hayatımızda sürekli, ani ve beklenmedik olaylar yaşayabiliriz. Kendimize rakip gördüklerimiz, içinden çıkamadığımız durumlar söz konusu olabilir. Burada önemli olan bizlerin Uranüs Retro sürecinde daha önce deneyimlediğimiz ve tecrübe ettiklerimiz üzerinden tekrar sınanabileceğimizdir.
6
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Bu tekrar (Retro) esnasında, tecrübe ettiğimiz konulara vereceğimiz tepkiler ve yaklaşım tarzımız bizleri ya ödüle taşıyacak ya da çözümleyemediğiniz için sınıfta bırakacak.
Kimin hangi aşamada ne ile sınandığını bilemeyiz pek tabii… Fakat hangi hayat konularında sınavlar vereceğimizi kestirebiliriz. Burçlar bölümünde bu konuya değineceğim.
Bu sınavlar karşısında direnç mi göstereceksiniz, yoksa kabule geçip değişimi mi tercih edeceksiniz? Karar sizin!
7
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Boğa burcunun doğası
Boğa burcu sabit bir burçtu. Sabır, azim ve kolay değişmeyen fikirleri içinde barındırır. Boğa burcunun yöneticisi Venüs gezegenidir. Venüs doğası ile Uranüs doğası çatışmalar içerir. İlişkileri bozar, ani ve beklenmedik ilişkiler ortaya çıkarabilir, çatışmalara vesile olabilir ve aykırı zevkler verebilir. Venüs, beşeri olanı temsil eder. İnsan olma mertebesindeki önemli katmandır. Uranüs’ün Boğa burcundaki bu yerleşimi için şunu diyebiliriz: “Beşeri zevklerim değişiyor.”
8
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Bizleri uyaran Uranüs, beşeri ve ahlaki değerlerimize dikkat etmezsek tekâmülümüzü tamamlayamayacağımıza fakat bu uyarısını dikkate alırsak, önem ve özen gösterirsek ödüllerimizi bu sefer alacağımızı ve tamamlanabileceğimizi vurguluyor. Örneğin bir ev almak istiyorsunuz. Bunun için deprem bölgesi mi yoksa zemini sağlam, güvenli bir bölge mi seçerdiniz? Uranüs’ün Boğa’da olması bizlerin güvenlik ihtiyaçlarını da arttırıyor. Konfor alanlarımızın temellerini sağlam kurmamız ve akılcı davranmamız gerektiği konusunda da uyarılarda bulunuyor bizlere. Ayrıca tekâmüle giden yolun akılcılıktan geçtiğini de söyleyebiliriz.
9
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Astrolojide Uranüs bir burçta 7 yıl boyunca seyir eder. Kendi hayatlarımızda Uranüs’ün etkilerini görebilmek için geçmiş 7 yılımızı gözlemleyebiliriz.
Uranüs Retro dönemi boyunca:
•Uranüs ahlaki kurallarımızı gözlemleyecek.
•Kendimizin ve çevremizdekilerin değerinin ne kadar farkındayız? Tüm bunları gözlemliyor olacağız.
•Daha detayda elektrik ve elektronik aletlerimizi de ne kadar bilinçli kullandığımızla ilgili sınanacağız. Uranüs, zaman sapması yaratır çünkü. Örneğin; bulaşık makineniz varsa zamandan tasarruf edersiniz.
Bu tasarrufu ne şekilde kullanıyorsunuz? Sorgulayın.
10
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Uranüs Boğa burcunun temsil ettiği konularda,
•Nefsimiz,
•Maddiyata yaklaşımımız,
•Ne kadar etiğiz ve ne kadar bilinçliyiz,
•Ne kadar akılcıyız,
•Neleri göze alıp yersiz riskler alıyoruz? Sorgulayacağız.
11
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Yükselen Koçlar
Finansal konular ve manevi değerler hususunda sınanacağınız bir sürece giriş yapıyorsunuz. Şahsi kaynaklarınız, para kazançlarınız, varlıklarınız, gelirleriniz, sahip olduğunuz değer yargılarınız, daha emniyetli yaşam gücü, verilen borçlar, sertifikalarınız ve diplomalarınız ve duran varlıklarınız konusunda ani beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Beklenmedik bir anda düşündüğünüz fakat uzun zamandır uygulamaya geçiremediğiniz konularda yeni kapılar açılabilir.
12
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Yükselen Boğalar
Kişisel farkındalık, kendini doğru ifade etmek ve kendinizi keşif etmekle sınanacağınız bir sürece giriş yapıyorsunuz. İkili ilişkilerinizde öncelikleriniz, bedeniniz, motivasyonlarınız, imajınız, fiziksel özellikleriniz, kimliğinizi yapılandırmak ve diğerlerinin sizleri dışarıdan ne şekilde gördüğü ile ilgili ani beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Beklenmedik bir anda düşündüğünüz fakat uzun zamandır uygulamaya geçiremediğiniz konularda yeni kapılar açılabilir.
13
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Yükselen İkizler
Hizmet verdiğiniz alanlarda kurban rolünü üstlendiğiniz konularda sınanacağınız bir sürece giriş yapıyorsunuz. Gizli düşmanlarınız, zaaflarınız, zayıf noktalarınız, gizli kaynaklarınız, yalnız hissettiğiniz konular, kendinizi aşmak, karmanız, geçmişin üstesinden gelmek ve sahne arkasında kalan işlerle ilgili ani beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Beklenmedik bir anda düşündüğünüz fakat uzun zamandır uygulamaya geçiremediğiniz konularda yeni kapılar açılabilir.
14
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Yükselen Yengeçler
Yaratıcılık, yaratım gücünüz, sosyal amaçlar ve idealleriniz konusunda sınanacağınız bir sürece giriş yapıyorsunuz. İdealleriniz, dostluklar, arkadaşlıklar, umutlarınız, ortaklarınız, sosyal yaşamınız, işten elde edeceğiniz karınız, sosyal aidiyet alanlarınız, organizasyonlar ve geleceğe yönelik planlarınız alanında ani beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Beklenmedik bir anda düşündüğünüz fakat uzun zamandır uygulamaya geçiremediğiniz konularda yeni kapılar açılabilir.
15
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Yükselen Aslanlar
Toplum önündeki rolünüz, sosyal statünüz, mesleğiniz ile sınanacağınız bir sürece giriş yapıyorsunuz. İtibarınız, hamilelik, evlilik, mesleki değişim, aile olma, yuva kurma bilinci, şan şöhret ya da inişler ve patronunuzla ilgili ani beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Beklenmedik bir anda düşündüğünüz fakat uzun zamandır uygulamaya geçiremediğiniz konularda yeni kapılar açılabilir.
16
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Yükselen Başaklar
Anlam arayışlarınız devam ediyor ve ulvi, ilahi ve yüksek bilgi ile sınanacağınız bir sürece giriş yapıyorsunuz. Yükseköğrenim, Yurtdışı seyahat, mistik konular, inançlar, yabancı kültürler, hukuki süreçler ile ilgili ani beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Beklenmedik bir anda düşündüğünüz fakat uzun zamandır uygulamaya geçiremediğiniz konularda yeni kapılar açılabilir.
17
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Yükselen Teraziler
Başkalarının maddi yani finansal kaynakları ile dönüşebilmeniz ile ilgili sınanacağınız bir sürece giriş yapıyorsunuz. Miras, kayıplar, eşinizin varlık durumu, başkalarının sahip olduğu gayrimenkuller, emlak alım satım işleri, ameliyatlar, günübirlik ilişkiler, sonlanmalar fakat sonlanmalar ile birlikte gelen yeni başlangıçlar gibi ani beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Beklenmedik bir anda düşündüğünüz fakat uzun zamandır uygulamaya geçiremediğiniz konularda yeni kapılar açılabilir.
18
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Yükselen Akrepler
Başkalarıyla ilişki kurduğunuz, ikili ilişkiler konusunda sınanacağınız bir sürece giriş yapıyorsunuz. Evlilik, yakın ilişkiler, ortaklar, ortaklıklar, hukuki süreçler, kendimizi ön plana çıkarttığımız görünür olduğumuz alanlarla ilgili ani beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Beklenmedik bir anda düşündüğünüz fakat uzun zamandır uygulamaya geçiremediğiniz konularda yeni kapılar açılabilir.
19
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Yükselen Yaylar
Kolektif alanlarda işinizle hizmet ettiğiniz konularda sınanacağınız bir sürece giriş yapıyorsunuz. Günlük rutin işleriniz, alışkanlıklarınız, evcil hayvanlarınız, sağlı, kariyer, hizmet etmek, iş yeriniz, meslektaşlarınız, hizmetkarlarınız, çalışma hayatınız ile ilgili ani beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Beklenmedik bir anda düşündüğünüz fakat uzun zamandır uygulamaya geçiremediğiniz konularda yeni kapılar açılabilir.
20
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Yükselen Oğlaklar
Bireysel anlamda kendinizi eğlendirmek için yaptığınız yaratıcılığınızı kullandığınız, kendi yaptığınız organizasyon ve aktiviteler, hobileriniz gibi konularda sınanacağınız bir sürece giriş yapıyorsunuz. Aşk ilişkileri, Romantik dakikalar, çocuklar, yaratıcılığınız, kendinizi ifade etme şekliniz, itiraflar, yakın akranlarınız, iyilik yapıp karşılık beklediğiniz konularla ilgili ani beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Beklenmedik bir anda düşündüğünüz fakat uzun zamandır uygulamaya geçiremediğiniz konularda yeni kapılar açılabilir.
21
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Yükselen Kovalar
Özel hayatımız ve iş hayatımız arasındaki denge ile ilgili sınanacağınız bir sürece giriş yapıyorsunuz. Yuvanız, aileniz, mahrem alanlarınız, temelini kurduğunuz eviniz, yaşadığınız şehir, vatan, çocukluğunuzu geçirdiğiniz yerler, emlak işleri, ev dekorasyon, sonlanmalar, ebeveynlerle ilgili ani beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Beklenmedik bir anda düşündüğünüz fakat uzun zamandır uygulamaya geçiremediğiniz konularda yeni kapılar açılabilir.
22
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Yükselen Balıklar
Gündelik ve alelade bilgilerle kurduğunuz yakın çevreyle olan ilişkilerinizle sınanacağınız bir sürece giriş yapıyorsunuz. Kardeşler, kuzenler, akrabalarınız, komşularınız, kısa mesefeli seyahatler, yabancı diller, hareket kabiliyetiniz, arge yapmak, veri toplamak, yeni iletişim ağları kurmak, korkularınız, yaşadığınız ve çalıştığınız alanlar, sözleşmeler, raporlar, alacağınız mesajlar, konuşma, tartışma ve anlaşmalarla ilgili ani beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Beklenmedik bir anda düşündüğünüz fakat uzun zamandır uygulamaya geçiremediğiniz konularda yeni kapılar açılabilir.