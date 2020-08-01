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GeriBeslenme Önerileri Ucuz 15 Protein Zengini Besin
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Ucuz 15 Protein Zengini Besin
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Ucuz 15 Protein Zengini Besin

Proteinlerin vücuda faydası saymakla bitmiyor. Kilo kaybını hızlandırma ve kas kütlesini artırma özelliklerine de sahip proteinleri beslenme ve diyet listenize eklemek faydalı olacaktır. Ancak protein kaynaklarının pahalı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Haklısınız, protein kaynaklarının bazıları pahalı olsa da, birçok uygun fiyatlı alternatifleri de mevcut.

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Hem ucuz hem de kolay elde edebileceğiniz protein kaynaklarına bir göz atın.

2Fıstık ezmesi
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Fıstık ezmesi

Fıstık ezmesi, hem tatlı ihtiyacını karşılayan hem de yüksek protein oranına sahip harika bir besindir. Fıstık ezmesini kızarmış ekmeğin üzerine sürebilir, yulaf ezmesi ile karıştırabilir ya da smoothie’ye ekleyerek tüketebilirsiniz.

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Dahası, yapılan araştırmalara göre, beslenmesinde yer fıstığı ve fıstık ezmesine yer verenlerin kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik rahatsızlıklara yakalanma riski azalıyor.

4Yumurta
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Yumurta

Yumurta, tüm dünyadaki en besleyici gıdalardan biri. Sadece vitaminler, minareller ve sağlıklı yağlarla değil proteinle de dolu! Kahvaltıda yediğiniz yumurta, gün içinde acıkmanıza engel olurken, kan şekerini dengeler, kilo vermeye yardımcı olur. Adeta ufacık tefecik içi dolu fıçıcık cümlesinin hayat bulmuş hali gibi.

5Soya fasulyesi
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Soya fasulyesi

Özellikle veganlar için mükemmel bir protein kaynağı olan soya fasulyesini haşlayarak ve baharat ekleyerek ya da salatanıza katarak tüketebilirsiniz.

6Konserve ton balığı
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Konserve ton balığı

Taze ton balığı bütçenizi aşıyorsa, her markette bulabileceğiniz konservesini alabilirsiniz. Salatanızı yüksek proteinle doldurmak için ton balığından yardım alabilirsiniz.

7Yoğurt
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Yoğurt

Listenin en uygun fiyatlı ürünlerinden olan yoğurt, her açıdan harika bir besin. Yoğurdu çok yönlü tüketebilirsiniz; sade, içine meyve ilave ederek ya da yemeklerin yanında. Ayrıca yoğurt, bağırsak sağlığınızı korur ve kilo vermenize yardımcı olur.

8Ayçekirdeği
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Ayçekirdeği

Küçücük tohumlara sahip olmasına rağmen etkileyici miktarda protein içerir. Vegan dostu da olan ayçekirdeğini salataya, yulaf ezmesine, yoğurda ekleyerek tüketebilir, evde hazırladığınız kurabiyelere katabilirsiniz.

9Siyah fasulye
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Siyah fasulye

Bitki bazlı protein kaynaklarından olan siyah fasulye, aynı zamanda yüksek oranda lif içerir. Uzmanlar, kadınların günde 25 gram erkeklerin ise 38 gram siyah fasulye tüketmesini öneriyor.

10Sardalya
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Sardalya

Sardalya, deniz ürünlerini pahalı bulanlar için güzel bir alternatif. Proteinin yanı sıra doğal bir kalsiyum kaynağı olan sardalya, kemik gelişimi için de fayda sağlıyor.

11Süzme peynir
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Süzme peynir

Süzme peynirin kalorisi düşük, proteini yüksek, kilo vermeye yardımcı, uygun fiyatlı. Daha ne olsun!

12Mercimek
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Mercimek

Mercimek de vegan dostu olan proteini yüksek besinlerden biri. Pek çok yemeğe dahil edebileceğiniz mercimek, aynı zamanda lif, demir, potasyum ve B vitamini de içerir.

13Yulaf
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Yulaf

Sporcuların vazgeçilmez gıdası olan yulaf, glüten içermez. Diğer tüm tahıllardan daha yüksek protein oranına sahip olan yulaf, özellikle kahvaltıda tüketildiğinde sadece kilo vermeye değil, kalp sağlığını korumaya da yardımcı olur.

14Süt
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Süt

Proteinin yanı sıra kemikleri güçlendiren kalsiyum ve fosfor içerir. Sıvı bir besin olduğu için smoothie yapımında, çorbalarda kullanarak yemeğinizin protein oranını artırabilirsiniz.

15Kabak çekirdeği
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Kabak çekirdeği

Tıpkı ayçekirdeği gibi kabak çekirdeği de beslenme programınıza eklemeniz gereken lezzetli bir protein kaynağı. Kabak çekirdeğini ara öğün olarak tüketebilir, yulaf ezmesi, salata ya da granolanızın içine ilave edebilirsiniz.

16Konserve somon
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Konserve somon

Taze somon biraz pahalı olduğu için konservesini tercih edebilirsiniz. Sandviçlerinize, salatalarınıza ekleyebilirsiniz.

17Hindi
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Hindi

Hindi de kalorisi düşük, proteini yüksek besinler arasında yer alıyor. Hindi ile pek çok yemek, atıştırmalık hazırlayabilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Ingimage, Pixabay

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