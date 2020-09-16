Tulum modelleri - Abiye, kot ve tesettür tulum modelleri (2020)
Tüm sezonların tartışmasız en rahat kombinlenen parçası tulumlar, yazlık, kışlık, uzun ve kısa birçok alternatifiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Giyim tarzımıza kolaylık sağlayan tulumların elbette doğru parçalarla birleştirilmesi önemli bir detay. Sıcak havalarda tiril tiril kumaşlarıyla giydiğiniz tulumları sadece basic bir tshirt ile taçlandırabilirsiniz. Havalar soğumaya başladığında ise denim modeller giysi dolaplarının en nadide köşesinde yerlerini alıyor. Dikkat edilmesi gereken ise, desenli bir tulum elbiseniz varsa, onu asla karmaşık ve desenli bir bluzla aynı anda kullanmamanız. Ya da gece gezmelerinde size eşlik eden tulumunuzun altına mutlaka çarpıcı bir topuklu ayakkabı tercih edin. Her gün ve her duruma hitap eden kumaş seçenekleriyle bu yıl da göz dolduran tulum modellerini sıralıyoruz.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yazlık tulumlar rahatlık vadediyor
Sıcak havalarda en büyük kurtarıcımız başka hiçbir şeyle kombinlemek zorunda olmadığınız tek parça yazlık tulumlar. Genellikle pamuk ve keten kumaşlarıyla gün boyu ferah hissettiren bu modellerle, bunaltıcı sıcaklara meydan okuyun! Rahat bir sandalet ve terlikle bütünleştirdiğiniz tulumların müptelası olabilirsiniz.
2
Abone Ol
Jean modası geçmiyor
Her yıl başımızın tacı olan denim kumaşlar 2020 sezonunda da en sevilenlerden. Özellikle beyaz basic tshirt karışımıyla cool bir imaj yaratırken, partneriniz ve çocuklarınızla aynı kombini oluşturabilirsiniz.
3
Abone Ol
Organizasyonların aranan tarz tulumları
Sadece sportif bir stili yansıtmayan tulumlar, aynı zamanda şık davetlerin de aranan parçaları arasında yerini alıyor. Tek parça rahatlığıyla bütün gün üzerinizde yokmuş hissini yaşayabilir ve göz alıcı bir ruj ile giysinizi parlatabilirsiniz.
4
Abone Ol
Tulumlar plajda!
Mayoların üzerinde tiril tiril kumaşlarıyla yerini alan şort tulumlar, eşsiz manzara ve hasır şapkalarla birlikte hoş bir anıya dönüşüyor.
5
Abone Ol
Deri tulumlarla cazibenizi konuşturun
Deri tulum modelleri şık bir gecede ihtiyacınız olandan daha fazlası! Özellikle stiletto ayakkabı ve çizmelerle tüm dikkatleri üzerinize çekebilir ve gecenin yıldızı olabilirsiniz.
6
Abone Ol
Tesettür tulum modelleri
Tesettür modellerinde de rahatlığı ve şıklığı yansıtan tulumları, sade bir beyaz gömlek ile dikkat çekici klas bir görünüme ulaşabilirsiniz.