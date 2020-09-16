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Tulum modelleri - Abiye, kot ve tesettür tulum modelleri (2020)

Tüm sezonların tartışmasız en rahat kombinlenen parçası tulumlar, yazlık, kışlık, uzun ve kısa birçok alternatifiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Giyim tarzımıza kolaylık sağlayan tulumların elbette doğru parçalarla birleştirilmesi önemli bir detay. Sıcak havalarda tiril tiril kumaşlarıyla giydiğiniz tulumları sadece basic bir tshirt ile taçlandırabilirsiniz. Havalar soğumaya başladığında ise denim modeller giysi dolaplarının en nadide köşesinde yerlerini alıyor. Dikkat edilmesi gereken ise, desenli bir tulum elbiseniz varsa, onu asla karmaşık ve desenli bir bluzla aynı anda kullanmamanız. Ya da gece gezmelerinde size eşlik eden tulumunuzun altına mutlaka çarpıcı bir topuklu ayakkabı tercih edin. Her gün ve her duruma hitap eden kumaş seçenekleriyle bu yıl da göz dolduran tulum modellerini sıralıyoruz.